17:44 03 августа

США планирует увеличение количества подлодок

Промышленность США способна выполнить новый план по созданию дополнительных подводных лодок при тщательном планировании и достаточном финансировании. Такой вывод содержится в докладе ВМС США, поступившем в Конгресс.

Как сообщает Naval Today, в документе рассматриваются планы по увеличению подводных сил на период с 2017 по 2030 год. Главная тема исследования: смогут ли два крупнейших предприятия – Huntington Ingalls Industries и General Dynamics – передавать флоту ежегодно две многоцелевые подлодки класса "Вирджиния" после того, как в начале 2020-х годов стартует строительство стратегических ракетоносцев нового класса "Колумбия", передает Flot.com

США планирует увеличение количества подлодок



Ранее предполагалось, что из-за начала программы "Колумбия" корабелы смогут поставлять флоту не более одной субмарины типа "Вирджиния" в год. Однако теперь командование ВМС заново оценило возможности промышленности и пришло к выводу, что Huntington Ingalls Industries и General Dynamics смогут сохранить темпы работ и передавать по две "Вирджинии" в год. Для осуществления этих планов потребуется подготовить дополнительные производственные мощности и решить кадровые вопросы.

Если Конгресс поддержит предложения флотского руководства, то количество построенных подлодок типа "Вирджиния" в период с 2017 по 2030 год возрастет до 28 единиц. В более отдаленной перспективе указанные меры позволят ВМС обеспечить к 2048 году нахождение в строю 66 подводных лодок.

Поиски возможностей для оптимизации производства связаны с требованием президента Дональда Трампа увеличить количество боевых кораблей до 350 единиц. Сегодня в составе ВМС США их насчитывается 277.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. himRa Сегодня, 16:00
    Сегодня в составе ВМС США их насчитывается 277

    катастрофически не хватает ...для статуса исключительных..
    himRa
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:23
      Цитата: himRa
      катастрофически не хватает ...для статуса исключительных..

      Все было бы весело и задорно,если бы мы не строили Ясени по 10 лет...чувствуете пропасть отставания по этому вопросу?В год по две МАПЛ или в 10 лет по одной...
      НЕКСУС
      1. himRa Сегодня, 17:38
        Цитата: НЕКСУС
        Все было бы весело и задорно,если бы мы не строили Ясени по 10 лет...чувствуете пропасть отставания по этому вопросу?

        однозначно согласен! ПЛ при сегоднящних технологиях обнаруживаются значительно легче и оперативнее...это я так ...шашкой махнул что ,,гарантированный удар,, на деле все намного сложнее и ...чем больше их будет тем шансов больше,конечно чувствую и думаю что если наши богачи ,,добровольно,, не примут участие то удавка может сделать свое дело и темпы упадут еще больше ....
        himRa
  2. NIKNN Сегодня, 16:02
    Ну все строят... Я смотрю у них в ближайшее время проблема с причалами будет...
    NIKNN
  3. DEZINTO Сегодня, 16:03
    Пупок не развяжется?
    А! - они же деньги просто печатают положив болт на космический внешний долг. Не плохо устроились.



    долг государства США превысил отметку в $19 трлн. И вырос ещё на 10 миллионов пока я печатал эти буквы. :)))))
    DEZINTO
    1. Вадим237 Сегодня, 16:09
      Они уже сами себе, все долги простили.
      Вадим237
    2. To be or not to be Сегодня, 16:38
      Попандопуло: "— Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую!" (Свадьба в Малиновке (1967))
      Так и США - берите - они еще себе нарисует
      А чтоб брали -для этого флот
      To be or not to be
    3. Sivasa Сегодня, 17:07
      Совершенно очевидно, что отдавать этот долг никто и не собирается. А 10, или 20, или 100 триллионов разницы совершенно никакой.
      Sivasa
  4. Dzafdet Сегодня, 16:07
    И решить проблему с кадрами! Ключевая фраза! Кто их собирать то будет?Китайцев наймут? laughing
    Dzafdet
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:08
    А наши сейчас не быстрее строят? laughing Да и нужно ли России полсотни лодок? Х отя - почему нет? Жду все таки истребителей подводных типа "Золотой рыбки", малых но смертоносных.
    Горный стрелок
    1. himRa Сегодня, 16:21
      Цитата: Горный стрелок
      А наши сейчас не быстрее строят? laughing Да и нужно ли России полсотни лодок? Х отя - почему нет? Жду все таки истребителей подводных типа "Золотой рыбки", малых но смертоносных.

      подлодка это гарантия ответного удара! даже одной хватит нанести значительный ущерб ...от ракет с подлодки нет спасения!
      himRa
  6. Guerilla Сегодня, 16:16
    Цитата: Вадим237
    Они уже сами себе, все долги простили.

    Совершенно очевидно, что этот "долг" никто и не собирается УжЕ отдавать. Чтоб взыскать этот долг северо-американцев необходимо отдать в рабство на 30 лет. В определенный момент, когда посыпятся рынки, будет объявлено что исключительные начинают с чистого листа, т.к. это нужно для интересов Града-на-Холме.
    Guerilla
  7. KudrevKN Сегодня, 16:21
    Можно только зубами скрипеть - супостаты работают очень хорошо!? Практически советские темпы?
    KudrevKN
  8. Старый26 Сегодня, 16:33
    Цитата: Dzafdet
    И решить проблему с кадрами! Ключевая фраза! Кто их собирать то будет?Китайцев наймут?

    Да нет у них никаких проблем с кадрами. И гастрабайтеров не нанимают. Вот у нас лодки строят по 10 лет - это в порядке вещей, А когда у них 2 в год - это фейк для многих...
    Старый26
  9. МорякЧФ Сегодня, 16:48
    Нам о таких сроках постройки можно только мечтать.
    МорякЧФ
  10. Сергей-8848 Сегодня, 16:58
    То, что есть возможность построить - вопросов нет. Набрать экипажи - тут вопросы слегка появляются. Собрать и поддерживать всю береговую инфраструктуру для всех ПЛА - вопросов слегка больше. Конгрессменам с больнолй башкой вольно руками водить туда-сюда...
    Сергей-8848
  11. san4es Сегодня, 17:36
    (SSN-789) USS Индиана
    Строитель: Ньюпорт-Ньюс Судостроительный
    Заложен: 16 мая 2015 года
    Запущен: 9 июня 2017 года
    Спонсор: Диана Дональд
    Общие характеристики
    Класс и тип: Вирджиния-класс подводная лодка
    DWT: 7800 тонн полный
    Длина: 114.9 метров (377 футов)
    Ширина: 10,3 м (34 футов)
    Реактор S9G
    Скорость: 25 узлов (46 км/ч)
    Дальность хода: Практически неограниченное расстояние; 33 лет
    Тест глубины: больше чем 800 футов (240 метров)

    Торпедно-
    минное вооружение 4 ТА калибра 533 мм
    Ракетное вооружение 12 ракетных шахт
    san4es
Картина дня