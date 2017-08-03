17:45 03 августа

Французская армия получает новые бронежилеты SMB

Как сообщает блог BMPD со ссылкой на министерство обороны Франции, французская пехота стала первой, кто получил партию новых бронежилетов SMB (модульная баллистическая структура, structure modulaire balistique), совместимых с индивидуальной экипировкой бойца FELIN в количестве 8600 штук. В течение этого года бронежилеты будут поступать в новые части и подразделения сухопутных войск. Всего в 2017-2019 гг. должно быть поставлено 22000. Новый бронежилет является продуктом слияния имеющегося бронежилета GPB и электронного жилета GE в единую структуру. По своимзаявленным характеристикам новый бронежилет превосходит все модели, которые имелись до сегодняшнего дня.

Французская армия получает новые бронежилеты SMB


Жилет представляет из себя собственно бронежилет, разгрузку, плюс к нему могут быть подключены дополнительные периферийные устройства (радиостанция, компьютер, зарядка), что существенно позволяет повысить возможности военнослужащего.


За счет модульности жилет позволяет выполнять различные боевые задачи. Имеется возможность адаптировать его в четырех различных вариантах в зависимости от типа боевой задачи (операции за рубежом, операции на территории страны, учебный и т.д.) и потребностей солдат. Так, в случае применения на территории страны в рамках контртеррористической операции Sentinelle, военнослужащие ежедневно проходят пешком до 15 км. Поэтому жилет SMB адаптирован и стал более легким, эргономичным и с повышенной защищенностью.

Поступление в войска жилета SMB означает появление нового поколения экипировки, которым активно переоснащаются части сухопутных войск. В рамках прграммы SCORPION армия совершенствует экипировку бойцов, делая ее более мобильной, лучше защищенной, с повышенными возможностями коммуникации с другими частями, расположенными на театре военных действий.

Параллельно с получением нового бронежилета, «военнослужащий 2020 года» будет оснащен матрицей F3, лучше адаптированной к новым угрозам, новой обувью для районов с жарким климатом, усиленными боевыми перчатками, комплексом одежды (куртки, брюки, нижнее белье и т.д.) против холодной погоды и плохих погодных условий, и, естественно, новой автоматической винтовкой HK416F.


Использованы фотографии: http://www.defense.gouv.fr/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 16:10
    Только один вопрос: зачем?
    Толстоевский
    1. болот Сегодня, 16:15
      Цитата: Толстоевский
      Только один вопрос: зачем?

      А что интересует.
      В знакомого в 90е,выпустили 4 пули в итальянский броник за 600$,большие деньги по тем временам,остался жив но успел застрелить нападавших.
      болот
    2. san4es Сегодня, 17:06
      Цитата: Толстоевский
      Только один вопрос: зачем?

      ...Всего один ответ: Что-бы ещё чуток пожить soldier
      san4es
    3. Pirogov Сегодня, 17:37
      Цитата: Толстоевский
      Только один вопрос: зачем?

      А у меня другой вопрос ,а солдат они не думают поменять ,а то лягушка зольдат как то не впечатляет..................
      Pirogov
  2. 3officer Сегодня, 16:17
    В комплект снаряги также входит:набор белых флагов и разговорник с переводом фразы "мы сдаемся" на всех языках мира. laughing
    3officer
  3. Басарев Сегодня, 16:20
    Я подозреваю, что жилет этот сильно похож на Ратниковский... Вернее, ратниковский похож на этот, потому что я разделяю мнение, что Ратник это копия FELIN.
    Басарев
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 16:23
    Меня масса интересует....
    Вождь краснокожих
  5. DEZINTO Сегодня, 16:23
    Только один вопрос: зачем?


    Действительно, зачем? У них же есть проверенный способ избежать перестрелки.

    DEZINTO
    1. Alexey RA Сегодня, 16:51
      Французская винтовка времён ВМВ в хорошем состоянии - ни разу не стреляли, дважды бросили. laughing
      Alexey RA
  6. san4es Сегодня, 16:55
    Испытания бронека на "Юре". От АК до ПТР soldier
    san4es
  7. Blue Fox Сегодня, 16:58
    Цитата: DEZINTO
    Только один вопрос: зачем?

    Действительно, зачем? У них же есть проверенный способ избежать перестрелки.

    Кстати, вопрос идентификации на гипотетическом современном поле боя, для противников обладающих аналогичными по характеристикам комплексами защиты также будет немаловажным, уж больно бойцы друг на друга становятся похожи, во всяком случае силуэты точно, почти нет характерных отличий.
    Blue Fox
Картина дня