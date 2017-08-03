Китайцы доставили на Украину уголь из Южной Африки

Это уже второе судно типа Panamax с африканским углём, которое разгружается в ГП «МТП «Южный» с начала года. К приёму законтрактованных объёмов антрацита для ТЭС мы готовы, и планируем в 2017 году принять ещё как минимум 6 таких судов. Выполнять работы по разгрузке судна будут современные портальные краны Tukan. Свою стратегическую функцию в логистической цепи обеспечения энергетической независимости Украины порт обязательно выполнит — уголь будет доставлен энергетикам своевременно, в соответствии с графиком. Первое судно с углём из ЮАР, Panamax Aleksander, которое было разгружено за 2,5 суток, тому подтверждение.

Об очередной энергетической «перемоге» отчитались сегодня украинские чиновники. Представители транспортной компании «Укрзализныця» заявили о том, что на Украину пришёл южноафриканский уголь, который транспортируется из порта железнодорожными составами. Для перевозки угля на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС задействовано 1037 так называемых полувагонов.В общей сложности перевезено около 75 тыс. тонн угля с китайского судна "Zhao Yaung Feng".И.о.директора ГП «МТП Южный» Виталия Жуковского цитирует пресс-служба порта:На фоне известий о том, что австралийская компания, с которой Украина заключила контракт на поставку угля, сама занимается закупками угля в России (на Чукотке), возникает вопрос, действительно ли уголь, поставленный китайским судном, южноафриканский?Или он такой же южноафриканский, как уголь с Чукотки австралийский?