17:45 03 августа

Китайцы доставили на Украину уголь из Южной Африки

Об очередной энергетической «перемоге» отчитались сегодня украинские чиновники. Представители транспортной компании «Укрзализныця» заявили о том, что на Украину пришёл южноафриканский уголь, который транспортируется из порта железнодорожными составами. Для перевозки угля на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС задействовано 1037 так называемых полувагонов.

В общей сложности перевезено около 75 тыс. тонн угля с китайского судна "Zhao Yaung Feng".

И.о.директора ГП «МТП Южный» Виталия Жуковского цитирует пресс-служба порта:
Это уже второе судно типа Panamax с африканским углём, которое разгружается в ГП «МТП «Южный» с начала года. К приёму законтрактованных объёмов антрацита для ТЭС мы готовы, и планируем в 2017 году принять ещё как минимум 6 таких судов. Выполнять работы по разгрузке судна будут современные портальные краны Tukan. Свою стратегическую функцию в логистической цепи обеспечения энергетической независимости Украины порт обязательно выполнит — уголь будет доставлен энергетикам своевременно, в соответствии с графиком. Первое судно с углём из ЮАР, Panamax Aleksander, которое было разгружено за 2,5 суток, тому подтверждение.



На фоне известий о том, что австралийская компания, с которой Украина заключила контракт на поставку угля, сама занимается закупками угля в России (на Чукотке), возникает вопрос, действительно ли уголь, поставленный китайским судном, южноафриканский?

Китайцы доставили на Украину уголь из Южной Африки


Или он такой же южноафриканский, как уголь с Чукотки австралийский?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 16:42
    В болота Мещёры чилийцы привезли партию торфа из Канады, примерно одинаково звучит. yes
    Владимирец
    1. Zibelew Сегодня, 16:46
      А из какого российского или донецкого угля лучше получается южноафриканский уголь? Есть информация, что шахтеры Донбасса приступили к добыче угля марки "Пенсильвания". Первую партию пенсильванского угля отгрузили в Донецке на жд платформы, и оттуда отправили в российский порт, а в дальнейшем морем в Одессу.
      Zibelew
      1. himRa Сегодня, 16:52
        Цитата: Zibelew
        Шахтеры Донбасса приступили к добыче угля марки "Пенсильвания".

        хе хе....ну австраоийская компания добывает на Чукотке уголь,имеет право продавать куда хочет и он может называться австралийским... request
        himRa
      2. 210окв Сегодня, 16:54
        Да пусть какой угодно марки.Да и скажем честно-по барабану.Главное что бы наши шахты работали,шахтеры получали достойную зарплату.
        210окв
    2. himRa Сегодня, 16:47
      Цитата: Владимирец
      В болота Мещёры чилийцы привезли партию торфа из Канады, примерно одинаково звучит. yes

      Из за своей дибильной гордости загонют народ в долги которые будут выплачивать внуки ...
      не понимаю....
      himRa
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:51
        Цитата: himRa
        Из за своей дибильной гордости загонют народ в долги которые будут выплачивать внуки ...
        не понимаю....

        Злоба, комплекс неполноценности и зависть ...Там западненцы правят и у них психология хуторян , гуляй=поле!
        ОТДЕЛ
        1. Чёрный Сегодня, 16:55
          Осталось начать воду завозить из Антарктиды и всё..полная перемога wassat
          Чёрный
          1. himRa Сегодня, 17:12
            Цитата: Чёрный
            Осталось начать воду завозить из Антарктиды и всё..полная перемога wassat

            ну ,,молочку,,уже завозят....для справки:ранее кохлы утверждали что кормили весь СССР!
            himRa
            1. Alexey RA Сегодня, 17:34
              Вы ещё про "украинское сало" родом из Польши вспомните. smile
              Alexey RA
          2. Alexey RA Сегодня, 17:34
            Цитата: Чёрный
            Осталось начать воду завозить из Антарктиды и всё..полная перемога wassat

            А потом колесо генотьбы совершит свой оборот - и перемога неумолимо обратится в зраду: выяснится, что "антарктическая вода" забирается из Днепра под Смоленском. smile
            Alexey RA
      2. Владимирец Сегодня, 16:51
        Цитата: himRa
        Из за своей дибильной гордости загонют народ в долги которые будут выплачивать внуки ...

        Какая там гордость, потихоньку отсекают все связи с Россией и смотрят, тянет ли это Украина, делают вид, что газ не покупают, теперь уголь, скоро с АЭС вопросы возникнут. А надзиратели смотрят, как народ себя чувствует. В скором времени надо ждать визовый режим и отмену транспортного сообщения с РФ.
        Владимирец
      3. vovanpain Сегодня, 17:09
        Цитата: himRa
        Из за своей дибильной гордости загонют народ в долги которые будут выплачивать внуки ...
        не понимаю....

        Да тут не гордость виновата,жадность и стремление к халяве. fellow
        vovanpain
        1. jjj Сегодня, 17:20
          Видимо, в консерватории что-то не подправили
          jjj
    3. Partyzan Сегодня, 16:48
      На фоне известий о том, что австралийская компания, с которой Украина заключила контракт на поставку угля, сама занимается закупками угля в России (на Чукотке), возникает вопрос, действительно ли уголь, поставленный китайским судном южноафриканский?
      а как же матрасный уголь? неужто полосатых кинули? laughing
      Partyzan
      1. stalkerwalker Сегодня, 17:00
        так называемых полувагонов

        1. Полувагонами называются грузовые вагоны без крыши. Попросту платформы с высокими бортами.
        2. Узнать откуда прибыл уголь просто - надо заглянуть в перевозочные документы (Cargo manifest. Bill of Lading). Bill of Lading (он же коносамент) является главным документом на перевозку грузов. В нём указывается отправитель, получатель, фрахтователь, наименование и количество перевозимого груза. Помимо свого назначения как грузового документа, коносамент выполняет роль платёжного документа - именно на основании коносамента выполняется оплата за перевозку груза, согласно указанным в нём реквизитам (фрахтователя, отправителя, получателя и, конечно же перевозчика, т.е. судна).
        Т.е. в международных перевозках "левака не запарить".
        stalkerwalker
        1. Владимирец Сегодня, 17:09
          Цитата: stalkerwalker
          Т.е. в международных перевозках "левака не запарить".

          Теоретически можно, если менять один груз на другой, но наценка на логистику будет такая, что уголек золотым для получателя будет.
          Владимирец
          1. stalkerwalker Сегодня, 17:10
            Цитата: Владимирец
            Теоретически можно, если менять один груз на другой, но наценка на логистику будет такая, что уголек золотым для получателя будет.

            Теоретически МОЖНО ВСЁ!
            stalkerwalker
        2. Seaman77 Сегодня, 17:21
          Цитата: stalkerwalker
          в международных перевозках "левака не запарить".

          Легко! Главное чтоб выгода была... yes
          Seaman77
          1. stalkerwalker Сегодня, 17:28
            Цитата: Seaman77
            Главное чтоб выгода была..

            Когда вы в последний раз заходили в порты Украины?
            Цитата: Seaman77
            Легко! .

            Кто б сомневался... Анархия, царящая на Дальнем Востоке в сфере как грузоперевозок, так и в рыбопромысловой отрасли, сомнений не вызывает : от "левых матросов" на пароходах идущих в Японию за японским б/у авто (сколько их утонуло?), до наглой переделки БМРТ с подсадкой нищих филиппинских и южноамериканских переработчиков рыбы "мимо" ФМС и погранцов. Напомнить ту трагедию?
            stalkerwalker
        3. Alexey RA Сегодня, 17:42
          Цитата: stalkerwalker
          В нём указывается отправитель, получатель, фрахтователь, наименование и количество перевозимого груза.

          Берём конкретный случай: уголь поставляет австралийская компания "Tigers Realm Coal". Но добывается он "дочкой" этой компании - а именно компанией «Берингпромуголь».
          Кто будет указан отправителем? Головная компания или дочерняя?
          А если доставлять в 2 этапа - сначала уголь доходит до некоего "промежуточного склада компании" где-нибудь в ЮВА, (угу, в Роанапуре smile ), а затем уже якобы оттуда окончательно отгружается на Украину? Что тогда будет в графе "место загрузки груза"?
          Alexey RA
      2. Подрезчик Сегодня, 17:02
        Не кинули, Володь! Матрасный уголь как раз привезут из Австралии! Украинский народный принцип в действии: Ус....сь, но не покорюсь! fool
        Подрезчик
    4. антивирус Сегодня, 17:30
      прием в кандидаты КПСС
      рабочего спрашывають : какой наш могучий союзник на востоке есть?
      --???
      ну мы еще оттуда получаем напиток, который по утрам пьем.
      --неужто и рассол стали из -за границы привозить?
      ( про Китай. времен Сталина)
      антивирус
  2. Logall Сегодня, 16:46
    Вот Мао, воспитал народец. Уйгур ему на мавзолей! Говорят, когда украинец родился-еврей повесился. А с китайцами, что не так? На их роды верёвок не хватит!
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 16:56
      Главное то, что уголь, полученный кастрюльками, не "сепарский" и не "комуняковский" по документам. А кто привёз, откуда и по какой цене - не важно. Хоть индусы парагвайские из Гондураса за 100 тыщ мильёнов. Перемога, однозначно! fool
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 17:01
        Цитата: Джедай
        А кто привёз, откуда и по какой цене - не важно. Хоть индусы парагвайские из Гондураса

        Я не удивлюсь тому, что уголь окажется из ЛДНР. И доставили на прямки. А Китай был, что то вроде ростовщиков.
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 17:04
          Саш, зато все довольны : ЛДНР получили деньги за уголь, китайцы получили свой навар и за транспортировку, скакуасы - декоммунизированный уголь. Только простым людям там точно не весело - тарифы-то вырастут соответственно цене уголька...
          Джедай
  3. DEZINTO Сегодня, 16:58
    а куда делся мужик с никнеймом - Екатерина II-?
    Он то должен нам убогим объяснить что это большая победа, и государство развивается, и что мы не так новости из "чудесной" страны читаем.
    DEZINTO
    1. stalkerwalker Сегодня, 17:06
      Цитата: DEZINTO
      а куда делся мужик с никнеймом - Екатерина II-?

      Для перехода с Цензора на ВО требуется время. Даже для доктора Джекила и м-ра Хайда.
      laughing
      stalkerwalker
  4. HAM Сегодня, 17:00
    Скоро китайцы доставят и "пенсильванский уголь" с Кузбасса,и "техасскую нефть" с Коми---главное названия правильные подобрать,а скакуасы купят,китайцы и "воздуха Вашингтона" могут запросто привезти..
    HAM
  5. Kisso4kin Сегодня, 17:08
    Подскажите, сколько стоял уголь с Донбасса, стоит из Африки и сша? Хочу посмеяться, но не знаю над чем....
    Kisso4kin
    1. stalkerwalker Сегодня, 17:15
      Цитата: Kisso4kin
      Подскажите, сколько стоял уголь с Донбасса, стоит из Африки и сша

      Донбасский - 50-60 бакинских за тонну (напрямую в Бандеростан).
      Он же, но через РФ - 100-110 баксов за тонну.
      Пенсильванский из США (сорт "Слава Трампу!") - около (но не ниже) 200 вечнозелёных за тонну.
      stalkerwalker
      1. Kisso4kin Сегодня, 17:25
        Во-о-о-о, вот это. я понимаю, бизнес )))) укрокомерсы все правильно делают!!! Ведь как известно: Дешевое — враг хорошего! ))))
        Kisso4kin
  6. 97110 Сегодня, 17:15
    так называемых полувагонов.
    Ууу, как стыдливо. Почему не написать, что следуют эти "так называемые полувагоны" в так называемых маршрутах, ведут их так называемые электровозы... Автору не ведомо, что полувагон - он не так называемый, а люковый или глуходонный. И следует поговорить на тему касания вагона деталями грейфера, что по нормативным документам РЖД не допускается. Но им с ихней зализницей всё разрешается - майдан дак!
    сама занимается закупками угля в России (на Чукотке), возникает вопрос
    почему с Чукотки панамаксами уголь везут? Такие перевалочные мощности надо загружать! Даёшь афрамаксы на Чукотку! ПС: стыдно признаться, но пропустил создание на Чукотке так называемого порта, где грузят так называемые панамаксы углём. Уголь туда на так называемых лихтерах из ЮС через пролив (там всего ничего километров то) везут?
    97110
Картина дня