Об израильской практике борьбы с терроризмом
Израиль продолжает демонстрировать решительную борьбу с терроризмом. Пока в других странах, в том числе и в России, заявляют, что родственники не могут нести ответственность за то, что в семье появился террорист, Израиль распространяет ответственность на всех членов семьи. Так, израильским судом БАГАЦ (так называемый Высший суд справедливости) отклонена апелляция родственников террористов, осуществивших нападение на военизированный патруль в Иерусалиме 16 июня. Напомним, что тогда у Шхемских ворот погибла прапорщик израильской армии 23-летняя Адас Малка, ещё несколько человек получили ранения.
По израильским законам, после установления личностей террористов, дома, в которых они проживали, должны быть снесены.
Одна из правозащитных организаций на основании заявлений родственников преступников обратилась в БАГАЦ с аппеляцией, однако апелляция была отклонена. Теперь дом, в котором проживает семья одного из устроителей теракта в Иерусалиме будет снесён полностью, а дом другого террориста – частично. Дело в том, что семье террориста принадлежит не весь дом, а одна из квартир. Заявлено, что операция будет проведена так, что для других жильцов дома экономического ущерба нанесено не будет, а вот проживание в квартире семьи террориста будет уже невозможно.
9 канал Израиля сообщает, что решено снести дом семьи террориста, который совершил теракт в начале апреля. Тогда погиб 20-летний сержант израильской армии.
По мнению властей Израиля, снос домов террористов может оказать психологическое воздействие на тех, кто собирается влиться в ряды террористических группировок. Не все эксперты считают эту меру действенной, полагая, что такие жёсткие меры могут привлечь в террористические структуры и оставшихся без крыши над головой членов семей преступников. В любом случае, вопрос дискуссионный, но в Израиле от такой дискуссии давно решили отказаться.
По израильским законам, после установления личностей террористов, дома, в которых они проживали, должны быть снесены.
Одна из правозащитных организаций на основании заявлений родственников преступников обратилась в БАГАЦ с аппеляцией, однако апелляция была отклонена. Теперь дом, в котором проживает семья одного из устроителей теракта в Иерусалиме будет снесён полностью, а дом другого террориста – частично. Дело в том, что семье террориста принадлежит не весь дом, а одна из квартир. Заявлено, что операция будет проведена так, что для других жильцов дома экономического ущерба нанесено не будет, а вот проживание в квартире семьи террориста будет уже невозможно.
9 канал Израиля сообщает, что решено снести дом семьи террориста, который совершил теракт в начале апреля. Тогда погиб 20-летний сержант израильской армии.
По мнению властей Израиля, снос домов террористов может оказать психологическое воздействие на тех, кто собирается влиться в ряды террористических группировок. Не все эксперты считают эту меру действенной, полагая, что такие жёсткие меры могут привлечь в террористические структуры и оставшихся без крыши над головой членов семей преступников. В любом случае, вопрос дискуссионный, но в Израиле от такой дискуссии давно решили отказаться.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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