22:52 03 августа

Об израильской практике борьбы с терроризмом

Израиль продолжает демонстрировать решительную борьбу с терроризмом. Пока в других странах, в том числе и в России, заявляют, что родственники не могут нести ответственность за то, что в семье появился террорист, Израиль распространяет ответственность на всех членов семьи. Так, израильским судом БАГАЦ (так называемый Высший суд справедливости) отклонена апелляция родственников террористов, осуществивших нападение на военизированный патруль в Иерусалиме 16 июня. Напомним, что тогда у Шхемских ворот погибла прапорщик израильской армии 23-летняя Адас Малка, ещё несколько человек получили ранения.

По израильским законам, после установления личностей террористов, дома, в которых они проживали, должны быть снесены.

Об израильской практике борьбы с терроризмом



Одна из правозащитных организаций на основании заявлений родственников преступников обратилась в БАГАЦ с аппеляцией, однако апелляция была отклонена. Теперь дом, в котором проживает семья одного из устроителей теракта в Иерусалиме будет снесён полностью, а дом другого террориста – частично. Дело в том, что семье террориста принадлежит не весь дом, а одна из квартир. Заявлено, что операция будет проведена так, что для других жильцов дома экономического ущерба нанесено не будет, а вот проживание в квартире семьи террориста будет уже невозможно.

9 канал Израиля сообщает, что решено снести дом семьи террориста, который совершил теракт в начале апреля. Тогда погиб 20-летний сержант израильской армии.

По мнению властей Израиля, снос домов террористов может оказать психологическое воздействие на тех, кто собирается влиться в ряды террористических группировок. Не все эксперты считают эту меру действенной, полагая, что такие жёсткие меры могут привлечь в террористические структуры и оставшихся без крыши над головой членов семей преступников. В любом случае, вопрос дискуссионный, но в Израиле от такой дискуссии давно решили отказаться.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 114

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  1. Pirogov Сегодня, 17:49
    Израиль продолжает демонстрировать решительную борьбу с терроризмом. Пока в других странах, в том числе и в России, заявляют, что родственники не могут нести ответственность за то, что в семье появился террорист, Израиль распространяет ответственность на всех членов семьи............................................
    .................................................
    .......................................Очень правильный закон ,поддерживаю.
    Pirogov
    1. Logall Сегодня, 18:01
      Цитата: Pirogov
      Очень правильный закон ,поддерживаю.

      Вы всех своих родственников знаете? В РФ запрещённые Правый сектор, ОУН УПА и т.д. признанны террористическими.
      Купите дом в России!
      Logall
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 18:08
        Вы всех своих родственников знаете?
        Как вариант - пусть родственники террориста сами выдадут своего непутёвого соплеменника, если не хотят, чтобы снесли их дома. В любом случае выбор будет.
        "Колхоз - дело добровольное, хочешь вступай, хочешь - расстреляем".
        Чёрный Полковник
        1. Logall Сегодня, 18:24
          Цитата: Чёрный Полковник
          Как вариант - пусть родственники террориста сами выдадут своего непутёвого соплеменника

          Вы думаете, если я решу встать на путь терроризма, то сообщу своим родственникам? В этом случае выдавать не кого будет! Меня отец порешит, а братья мои, в этом, ему помогут.
          Так, что Сдавайте всех родных, на всякий случай!
          Морозов Вами бы гордился!
          Logall
          1. zenion Сегодня, 18:58
            Главное, что эти люди осуждают сталинские репрессии, а израильские поддерживают. Сталин делал неправильно, а иудеи убивают правильно?!
            zenion
            1. Logall Сегодня, 19:28
              Разрази меня гром, но я с Вами полностью согласен!
              Logall
            2. Балу Сегодня, 19:34
              По мнению властей Израиля, снос домов террористов может оказать психологическое воздействие на тех, кто собирается влиться в ряды террористических группировок. Не все эксперты считают эту меру действенной, полагая, что такие жёсткие меры могут привлечь в террористические структуры и оставшихся без крыши над головой членов семей преступников. В любом случае, вопрос дискуссионный, но в Израиле от такой дискуссии давно решили отказаться.
              [b][/b]

              Решительно поддерживаю Израиль в этом вопросе. А Голаны надо вернуть.
              И то и другое справедливо.
              Балу
              1. Logall Сегодня, 20:54
                Человек, со звездой Давида на флаге, пишет-ИРОД Ваш кумир! Давайте ещё запретим брать на работу родню террористов. Лешим, так сказать, ячейки террора финансирования. И получите сразу династию террористов. В Израиле их число не уменьшается. А Вы сейчас вымещаете злобу на невинных. Чем Вы не террорист? Рушьте своё жильё...
                Logall
            3. Netwallker Сегодня, 22:43
              [quote] а иудеи убивают правильно?![/qуuote]
              Что убивают ? Дома и квартиры ? laughing
              Netwallker
              1. Logall Сегодня, 22:48
                Не придирайтесь. Он имел ввиду репрессии.
                Logall
          2. RainDragon Сегодня, 20:08
            Согласен, кого обработали, тот обычно ноги делает... А родные, которых под нож хотите, их по миру ищут. Самого его не найдешь, мосты сожжены - да вам террористы спасибо скажут
            RainDragon
          3. Альф Сегодня, 21:02
            Цитата: Logall
            Вы думаете, если я решу встать на путь терроризма, то сообщу своим родственникам? В этом случае выдавать не кого будет! Меня отец порешит, а братья мои, в этом, ему помогут.

            На Востоке очень сильно развито чувство клана. И ситуация, когда родственники, зная, что их сокланник террорист, не выдают его, повторяется очень часто. К тому же, это прекрасно подходит под статью "За недоносительство". Знал, что твой родственник бандит и убийца и не сообщил-добро пожаловать на нары.
            Альф
            1. Logall Сегодня, 21:13
              В том то и дело, что на нары, а не лишать невинных, на ряду с виновными жилья. Доказал, что знал-в кандалы! А дети не должны лишаться дома!
              Logall
              1. Альф Сегодня, 21:40
                Цитата: Logall
                В том то и дело, что на нары, а не лишать невинных, на ряду с виновными жилья. Доказал, что знал-в кандалы! А дети не должны лишаться дома!

                Так отец и должен сказать своему сыну-бандиту-Посмотри на своих детей и подумай о их судьбе.
                Альф
                1. Logall Сегодня, 22:14
                  Рассмотрим вариант, когда будущий террорист "ДОЛБАННЫЙ ДЯТЕЛ "! Ему плевать на сына, на отца, на мать(таких много в каждой стране;городе;улице; дворе). Ему говорит отец, что он попал в, мягко говоря, дурную компанию. Он кивает, говорит, что не подставит детей, мать. А сам в мыслях пояс шахида примеряет. И что в итоге: Отец знал, но не сдал. Он в тюрьме. Его (шахида) мать с его женой и детьми на улице. Кто приютит потенциальных джихадистов? А у них будут свои дети.
                  Выводы делайте сами!
                  Logall
              2. tamnun Сегодня, 22:41
                Цитата: Logall
                В том то и дело, что на нары, а не лишать невинных, на ряду с виновными жилья

                еще ни разу не видел, бездомных родственников террорюг.
                вза неделю бабки поступают от Ирана ,Катара или Турции - и строят новый дом.
                tamnun
      2. Pirogov Сегодня, 19:25
        Цитата: Logall
        Вы всех своих родственников знаете? В РФ запрещённые Правый сектор, ОУН УПА и т.д. признанны террористическими.
        Купите дом в России!

        Среди моих родственников нет представителей этих организаций и надеюсь не будет . А что касается квартиры в России ,купил бы с удовольствием но увы не по карману, почему и остаюсь на Украине.
        Pirogov
        1. mahoney Сегодня, 20:02
          Забавно, я вот наоборот пытаюсь переехать в "столицу фашизма", начать свое дело, и тоже денег не могу сколотить))
          mahoney
    2. vladfill Сегодня, 18:55
      Израиль - террористическое государство, колонизировавшее государство Палестина и
      творящее на его территории геноцид арабского населения Палестины. Следуя его,
      Израиля, логики поведения с террористами оно подлежит действиям аналогичным
      тем, которые оно,Израиль, применяет к террористам.
      vladfill
    3. Маз Сегодня, 22:13
      Як могут так и борятся, выше головы прыгать или не умеют, или не хотят, или сильно боятся
      Маз
  2. DEZINTO Сегодня, 17:49
    Ннну при той жизни которую они себе устроили и при тех реалиях в которых они существуют, наверное это правильное решение....

    Война она такая - люди ненавидят людей, друг друга - лично!. И хватит этих песен что политики виноваты, что мол там наверху принимают плохие решения, -нет, нифига, просто люди переполнены ненавистью!
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 17:50
      Израиль в этом вопросе прав на 100 процентов.Надо отдать им должное - с террористами они не церемонятся...
      Чёрный
  3. Владимирец Сегодня, 17:50
    "Дело в том, что семье террориста принадлежит не весь дом, а одна из квартир."

    Прикольно, живешь так в пятиэтажке, а потом, фигак!, соседний подъезд снесли, потому что там чувак на полицию напал. what

    "снос домов террористов может оказать психологическое воздействие на тех, кто собирается влиться в ряды террористических группировок"

    Больше похоже на ритуальные действа.
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 18:03
      Цитата: Владимирец
      Прикольно, живешь так в пятиэтажке, а потом, фигак!, соседний подъезд снесли, потому что там чувак на полицию напал.

      Соседей наадо выбирать....и будет всё норм laughing ...ну а если серьёзно , то соседские квартиры никто не сносит....только кв.террориста пригодится в негодность для проживания мли сносится дом
      Чёрный
      1. Владимирец Сегодня, 18:07
        Цитата: Чёрный
        Соседей наадо выбирать..

        Ага, осмотрел так квартиру, а потом продавцу: не, не буду брать, мне чувачок из 74-й не понравился. laughing
        Цитата: Чёрный
        только кв.террориста пригодится в негодность для проживания

        Представляю себе картину вышибания панелей над моей квартирой или заливания соседней квартиры монтажной пеной. request
        Цитата: Чёрный
        мли сносится дом

        Не согласный я, ещё ипотеку не отдал. yes
        Владимирец
    2. Чёрный Сегодня, 18:03
      Цитата: Владимирец
      Прикольно, живешь так в пятиэтажке, а потом, фигак!, соседний подъезд снесли, потому что там чувак на полицию напал.

      Соседей наадо выбирать....и будет всё норм laughing ...ну а если серьёзно , то соседские квартиры никто не сносит....только кв.террориста пригодится в негодность для проживания или сносится принадлежащий ему (его семье) дом
      Чёрный
    3. igor67 Сегодня, 19:22
      Цитата: Владимирец
      "Дело в том, что семье террориста принадлежит не весь дом, а одна из квартир."
      Прикольно, живешь так в пятиэтажке, а потом, фигак!, соседний подъезд снесли, потому что там чувак на полицию напал. what
      "снос домов террористов может оказать психологическое воздействие на тех, кто собирается влиться в ряды террористических группировок"
      Больше похоже на ритуальные действа.

      помню был такой случай просто залили квартиру бетоном.и соседи не пострадали.В 2002 у нас возле города терорист смертник подорвал себя в автобусе.Перед этим он предупредил двух арабок ехавших в этом автобусе они вышли хотя до следующей остановки было время и они могли сообщить.Короче на следующий день их отец привез обеих в полицию.
      igor67
      1. Балу Сегодня, 19:37
        помню был такой случай просто залили квартиру бетоном.и соседи не пострадали.

        Я не архитектор и не изучал сопромат, но что-то мне подсказывает эта байка не реальна.
        Балу
        1. igor67 Сегодня, 19:48
          Цитата: Балу
          помню был такой случай просто залили квартиру бетоном.и соседи не пострадали.

          Я не архитектор и не изучал сопромат, но что-то мне подсказывает эта байка не реальна.

          сопромат не только архитекторы учат но и технические специальности.а на счёт байки Дом палестинца Ала Абу Дейна, застрелившего в религиозной еврейской школе в марте 2008 года восемь человек, израильтяне залили бетоном. Об этом сообщается на сайте газеты Yediot Ahronoth.

          Операцию по заливке бетоном двух этажей здания в Восточном Иерусалиме, где проживает семья Абу Дейна, осуществило израильское Управления тылом. Отцу террориста не удалось добиться отмены этого решения. Как уточняет Newsru.co.il, сам дом не будет снесен, поскольку в нем проживают и другие семьи. Израильтяне залили бетоном лишь помещения, принадлежащие родственникам террориста.
          igor67
          1. Балу Сегодня, 20:06
            Операцию по заливке бетоном двух этажей здания в Восточном Иерусалиме, где проживает семья Абу Дейна, осуществило израильское Управления тылом. [quote=igor67]
            И дом не перекосило? Соседи снизу не пострадали?
            Балу
            1. Альф Сегодня, 20:54
              Цитата: Балу
              И дом не перекосило? Соседи снизу не пострадали?

              Так дом-то строили не таджики, не джамшут с махмудом.
              Альф
        2. профессор Сегодня, 20:05
          Цитата: Балу
          помню был такой случай просто залили квартиру бетоном.и соседи не пострадали.

          Я не архитектор и не изучал сопромат, но что-то мне подсказывает эта байка не реальна.

          Подтверждаю. Случай реальный.
          профессор
      2. Владимирец Сегодня, 19:46
        Цитата: igor67
        просто залили квартиру бетоном.и соседи не пострадали.

        Я насторожусь, если у меня над башкой будет постоянно висеть бетонный блочок весом тонн 100-120. belay
        Владимирец
        1. RainDragon Сегодня, 20:14
          Вес одной плиты перекрытия тонны полторы в среднем. Зальешь этаж - дому капец. Если, конечно, этаж не первый)
          RainDragon
  4. _Ugene_ Сегодня, 17:50
    ну давайте расстреливать теперь всю семью, чего уж там, а говорят Сталин тиран был
    _Ugene_
    1. п-к Опарышев Сегодня, 17:54
      Можно хоронить в свиных шкурах.Говорят помогает.
      п-к Опарышев
      1. Чёрный Сегодня, 17:57
        Цитата: п-к Опарышев
        Можно хоронить в свиных шкурах.Говорят помогает.

        Кто говорит?Тех кого в них похоронили? smile
        Чёрный
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 18:10
          Можно хоронить в свиных шкурах.Говорят помогает.
          Кто говорит?Тех кого в них похоронили?
          Нет, соратники похороненного рассказывали.
          Чёрный Полковник
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 17:51
    По мнению властей Израиля, снос домов террористов может оказать психологическое воздействие на тех, кто собирается влиться в ряды террористических группировок

    Это не борьба с террористами , а зачистка территории (геноцид коренных жителей) и освобождение территории для израильских поселений (карту думаю не нужно показывать..?) Пудрить мозги не нужно мировой общественность "борцы вы наши"..хе хе Вокруг вас все пылает и гибнут сотни тысяч мирных почему то ..А вы под куполоя и с ЯО сидите и боретесь странно как то все это!
    ОТДЕЛ
    1. Black5Raven Сегодня, 22:12
      stop хватит писать чёрти что
      Black5Raven
    2. warriordima Сегодня, 22:16
      Согласен,ведь можно судить родственников за недоносительство или укрывание теров,налагать штраф или арест,но лишать крова детей и стариков это прямой геноцид,необъявленная война.
      warriordima
      1. tamnun Сегодня, 22:39
        Цитата: warriordima
        о лишать крова детей и стариков

        не стоит подходить с европейскими мерками , на ближний восток
        тем более родители из всех этих сотен террористов , из за которых рушат их дома ни разу не заявили
        -- типа наш сын удод и мы осуждвем сотворённое им.
        ни разу не слышал
        Цитата: warriordima
        то прямой геноци

        ознакомьтесь со значением слова геноцид
        Цитата: warriordima
        еобъявленная война.

        война кстати объявлена.
        tamnun
  6. ватник Сегодня, 17:52
    Израиль с начало оккупировал арабскую Палестину оставив миллионы её жителей без Родины без жилья без работы без своих религиозных святынь а теперь он не жалея сил и средств в ударном темпе "борется с терроризмом" какой то прямо мазохизм lol
    ватник
    1. NIKNN Сегодня, 18:12
      Цитата: ватник
      Израиль с начало оккупировал арабскую Палестину оставив миллионы её жителей без Родины без жилья без работы без своих религиозных святынь а теперь он не жалея сил и средств в ударном темпе "борется с терроризмом" какой то прямо мазохизм lol

      Ну так чьи ученики штаты порождают терроризм и с ним же как бы и борются, и творят, что хотят под эту дудку... В этом и смысл. На днях представитель Израиля в посту " Посол Израиля в России: Голанские высоты наши!" не двусмысленно заявил, что они уже слюни с трудом глотают, глядя на остальную территорию Голан...
      Цитата: Oleg7700
      1 августа 2017 15:27
      Судя по информации выданной недавно ЦАХАЛом официально, на погр. территории Голан которой оказывается израильская помощь, проживает 200.000 сирийцев, (в тч. беженцев) и находятся десятки (80?) населённых пунктов. Ясно, что любая ирано-шиитская, "со товарищи", попытка создать отсюда угрозу Израилю приведёт к занятию ЦАХАЛом и этой части высот, никуда не денешься - зона абсолютных, реально жизненных интересов. На войне, как на войне...
      request
      NIKNN
      1. ватник Сегодня, 18:32
        Цитата: NIKNN
        На днях представитель Израиля в посту " Посол Израиля в России: Голанские высоты наши!" не двусмысленно заявил, что они уже слюни с трудом глотают, глядя на остальную территорию Голан...

        Мне вот это очень сильно напоминает слова нациста Гитлера который заявлял что ВСЕ земли вокруг него - это жизненное пространство для арийцев.
        ватник
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. zenion Сегодня, 19:01
        Как он прошёл экзамен в КГБ. Туда вроде дураков не принимали. Изменников родины и присяги принимали, но дураков - нет!
        zenion
        1. Балу Сегодня, 19:39
          Цитата: zenion
          Как он прошёл экзамен в КГБ. Туда вроде дураков не принимали. Изменников родины и присяги принимали, но дураков - нет!

          Он учебник с нужной страницы открыл и экзамен сдал.
          Балу
      3. Netwallker Сегодня, 19:23
        Самое главное противоречие Корана – это его противоречие реальности. Например, исторической хронологии:
        «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса...» (Аль-Исра, 1).
        При этом, «ночной перенос» случился в 619 г.
        А мечеть Аль-Акса построена в 636 г. уже после смерти Мухаммада.

        Могут ли мусульмане хотя бы сами себе объяснить, как Мухаммад мог во время «ночного переноса» посетить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, которая была построена лишь через 17 лет после «исра» халифом Омаром?
        Или он думал, что посетил Второй Храм? Который на тот момент был уже пять с половиной веков как разрушен?

        Замечу, что от буквального толкования мусульманским богословам не уйти, потому что «правдивейший» Абу Бакр успел побывать в той мечети до Мухаммада и подтвердил его рассказ: «Потом (Абу Бакр) встал, пришёл к Посланнику Аллаха и сказал: «О Пророк Аллаха! Разве ты этим людям рассказал, что ты был в Священном доме в Иерусалиме этой ночью?» Ответил: «Да». Сказал: «О Пророк Аллаха! Ты опиши мне его, я был там». Пророк сказал: «Он был поднят для меня, чтобы я смог посмотреть на него». И Пророк начал описывать его для Абу Бакра. А Абу Бакр говорит: «Ты говоришь верно...»» (Ибн Хишам; «Жизнеописание пророка Мухаммада»).

        Как Абу Бакр мог подтвердить рассказ Мухаммада о «Священном доме в Иерусалиме», ссылаясь на то, что сам «был там» , когда ни Второго Храма, ни мечети Аль-Акса, ни мечети Куббат ас-Сахра в тот момент там не было?

        good
        Netwallker
        1. Балу Сегодня, 20:21
          Цитата: Netwallker
          Самое главное противоречие Корана – это его противоречие реальности. Например, исторической хронологии:
          «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса...» (Аль-Исра, 1).
          При этом, «ночной перенос» случился в 619 г.
          А мечеть Аль-Акса построена в 636 г. уже после смерти Мухаммада.
          Могут ли мусульмане хотя бы сами себе объяснить, как Мухаммад мог во время «ночного переноса» посетить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, которая была построена лишь через 17 лет после «исра» халифом Омаром?
          Или он думал, что посетил Второй Храм? Который на тот момент был уже пять с половиной веков как разрушен?
          Замечу, что от буквального толкования мусульманским богословам не уйти, потому что «правдивейший» Абу Бакр успел побывать в той мечети до Мухаммада и подтвердил его рассказ: «Потом (Абу Бакр) встал, пришёл к Посланнику Аллаха и сказал: «О Пророк Аллаха! Разве ты этим людям рассказал, что ты был в Священном доме в Иерусалиме этой ночью?» Ответил: «Да». Сказал: «О Пророк Аллаха! Ты опиши мне его, я был там». Пророк сказал: «Он был поднят для меня, чтобы я смог посмотреть на него». И Пророк начал описывать его для Абу Бакра. А Абу Бакр говорит: «Ты говоришь верно...»» (Ибн Хишам; «Жизнеописание пророка Мухаммада»).
          Как Абу Бакр мог подтвердить рассказ Мухаммада о «Священном доме в Иерусалиме», ссылаясь на то, что сам «был там» , когда ни Второго Храма, ни мечети Аль-Акса, ни мечети Куббат ас-Сахра в тот момент там не было?
          good

          Пусть меня простят истинные мусульмане, но насколько мне известно Мухаммад был мелким торговцем и его вольный пересказ Библии состоялся на 300лет позже возникновения христианства. А дальше его поддержал тесть, более крупный и авторитетный торговец.
          Еще раз прошу прощения у верующих обеих конфессий. Для меня Библия, Тора, Коран-литературно-исторические памятники культуры, дошедшие до наших времен, некие сборники морально-этических и исторических сведений, в т.ч. мифов.
          Балу
      4. ватник Сегодня, 19:34
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        Это всё согнанные арабы с соседних стран для терроризма.

        И это говорит еврей эмигрант приехавший в Израиль из России? lol
        Да у вас там практически нет "местных" евреев вы почти все или эмигранты или дети или внуки эмигрантов тоесть народ "чуждый" Ближнему Востоку так как вы жили где угодно в России Европе США Австралии но только не на БВ а ваш Израиль это ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по решению ООН..
        ватник
  7. _Ugene_ Сегодня, 17:59
    Хотелось бы услышать от наших израильских друзей как они оценивают такую практику
    _Ugene_
    1. Netwallker Сегодня, 19:27
      Помогает , не так давно папаша позвонил и его сыночка поймали до того как.
      В общем сынуля дома и отгребает от папаши до сих пор.
      Netwallker
  8. Atlant-1164 Сегодня, 18:01
    если люди ведут борьбу с оккупантами,и этих борцов называть террористами.. то я молчу. если кто не видел карту Израиля в международно признанных границах посмотрите.вам будет интересно..

    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 18:03
      Я не против Израиля, я за него, но в границах, определённых ООН в 1947 году.
      Atlant-1164
      1. Black5Raven Сегодня, 22:15
        Вот только арабам этого было мало и результат вы сами знаете . Так что поздно , границы останутся неизменны к недовольству арабов . Они напали - они проиграли и пожинают эти плоды .
        Black5Raven
    2. andy.v.lee Сегодня, 18:26
      Подобную "практику" осуществляет и Китай, со времен Мау оттяпывая кусочки территорий у РФ, стран СССР, Индии (там вообще их наглость не знает границ), Бутана. Плюс остаются претензии ко всем государствам, с кем они граничат. К РФ "официально" претензий нет, но в реалии они остаются.
      andy.v.lee
      1. ватник Сегодня, 18:38
        Цитата: andy.v.lee
        Подобную "практику" осуществляет и Китай, со времен Мау оттяпывая кусочки территорий у РФ, стран СССР, Индии (там вообще их наглость не знает границ), Бутана.

        Между Китаем и Израилем есть небольшая разница дело в том что Китай в недалеком прошлом владел некоторыми из этих территорий Израиль же это ИСКУССТВЕННО созданное государство по решению ООН (а точнее стран победителей в ВОВ) с ОПРЕДЕЛЁННЫМИ тем же ООН границами.
        ватник
        1. andy.v.lee Сегодня, 18:47
          Принцип одинаков. Разница "в жадности". Некоторое время назад Вьетнам тоже владел частью Южного Китая, так что и у них могут быть претензии. Одинаково в одном - "избранная нация" как у евреев, так и у "срединно имперцев".
          andy.v.lee
    3. Netwallker Сегодня, 19:29
      Берег реки Иордан ? Откуда в Самарии Иордан ? Она только в Иудее.
      Netwallker
      1. профессор Сегодня, 20:10
        Цитата: Netwallker
        спел побывать в той мечети до Мухаммада и подтвердил его рассказ: «Потом (Абу Бакр) встал, при

        А у них Иордан в Красное море впадает. Жертвы реформы образования однако.
        профессор
  9. Холуай Сегодня, 18:13
    Израильский опыт мне нравится! good
    Холуай
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:44
      Цитата: Холуай
      Израильский опыт мне нравится! good

      Наивный вы...! Они просто истребляют "индейцев , как в США" Они и Сирию еще захватят также и Иран...

      Мы русские не спроста в Сирию пришли...Мы их слишком хорошо изучили у себя! hi
      ОТДЕЛ
      1. Холуай Сегодня, 18:52
        Я не наивный, я умный! Израиль вменяемое государство, а названные вами страны сами не хотят мира с Израилем...
        Мы в Сирии не из-за Израиля, а из-за США. Нам уходить надо из Сирии в Сербию, там на Балканах мы США до печёнок достанем быстрей...
        Холуай
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:12
          Цитата: Холуай
          Я не наивный, я умный!

          Все вопросов больше к вам нет..До свидание! negative
          ОТДЕЛ
          1. Балу Сегодня, 19:42
            Цитата: ОТДЕЛ
            Цитата: Холуай
            Я не наивный, я умный!

            Все вопросов больше к вам нет..До свидание! negative

            Почему, это такой редкий случай-пообщаться с гением
            Балу
      2. Geisenberg Сегодня, 19:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Холуай
        Израильский опыт мне нравится! good

        Наивный вы...! Они просто истребляют "индейцев , как в США" Они и Сирию еще захватят также и Иран...
        ...
        Мы русские не спроста в Сирию пришли...Мы их слишком хорошо изучили у себя! hi


        Ну оно и понятно. Хотят опять Хазарский каганат воссоздать ... Да только все помнят чем первый каганат закончился )) Второй закончится примерно так же если не хуже.
        Geisenberg
      3. Netwallker Сегодня, 19:34
        Наивный вы...! Они просто истребляют "индейцев , как в США"

        К стати про индейцев. Американские индейцы и австралийские аборигены поддерживают Израиль даже больше чем сами евреи.
        Когда посещают Израиль всегда звучит одна фраза : " Не дайте им сделать то , что они сделали с нами".
        Netwallker
        1. _Jack_ Сегодня, 19:51
          Это говорит о том, что они малограмотные, не знают историю и не понимают что не той стороне они говорить это должны
          _Jack_
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:09
          Цитата: Netwallker
          Наивный вы...! Они просто истребляют "индейцев , как в США"

          К стати про индейцев. Американские индейцы и австралийские аборигены поддерживают Израиль даже больше чем сами евреи.
          Когда посещают Израиль всегда звучит одна фраза : " Не дайте им сделать то , что они сделали с нами".

          Я даже знаю ,что им говорят и кто их финансирует! хе хе хе..вы евреи , всегда выкрутитесь.. laughing Молодцы!
          А эти слова " Не дайте им сделать то , что они сделали с нами". произнес старый вождь на вопрос рекламный астронавта США индейцу " Вот мы летим на Луну,а если встретим инопланетян , что им передать от вас..?"
          Старый вождь тихо пробурчал на своем языке именно эту фразу..! Это старая байка...
          ОТДЕЛ
      4. профессор Сегодня, 20:21
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Холуай
        Израильский опыт мне нравится! good

        Наивный вы...! Они просто истребляют "индейцев , как в США" Они и Сирию еще захватят также и Иран...

        Мы русские не спроста в Сирию пришли...Мы их слишком хорошо изучили у себя! hi

        михан, шнобелевскую премию заработаешь так.

        В 1926-м году "палестинцами" называли евреев, а фылыстынцев тогда еще не придумали. Все эти территории принадлежали ни тем и не другим, а бринацам. Именно они начали картографию Палестины с Ницаны.

        В 1946-м году также нет ни одного упоминания о фылыстынцах и вся территория принадлежит тем же бритам.

        В 1967-м фылыстынцев уже как 3 года придумали. До этого ни один арабский лидер не произносил этого слова, а Асад к примеру и позже говорил, что никаких фылыстынцев нет и все арабы Палестины это сирийцы. Зеленым на твоей карте отмечены территории Иордании и Египта.

        В 2010-м повеселила окраска Галилеи в зеленый цвет. Выходит я как её житель по твоему теперь фылыстынец. laughing

        По поводу "истребляют". Под нашей властью население арабов растет да так, что вы и не мечтаете. Занавес.
        http://www.newsru.com/finance/03aug2017/demoru.ht
        ml
        профессор
        1. ватник Сегодня, 20:31
          Цитата: профессор
          В 1926-м году "палестинцами" называли евреев, а фылыстынцев тогда еще не придумали. Все эти территории принадлежали ни тем и не другим, а бринацам. Именно они начали картографию Палестины с Ницаны.

          В 1946-м году также нет ни одного упоминания о фылыстынцах и вся территория принадлежит тем же бритам.

          В 1967-м фылыстынцев уже как 3 года придумали. До этого ни один арабский лидер не произносил этого слова, а Асад к примеру и позже говорил, что никаких фылыстынцев нет и все арабы Палестины это сирийцы. Зеленым на твоей карте отмечены территории Иордании и Египта.

          Обычная израильская пропаганда призванная доказать якобы какие то права на данную землю евреев.
          Палестина все еще проблема ТЕРРОРИЗМ ИЗРАИЛЯ
          ватник
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:09
          Цитата: профессор
          михан, шнобелевскую премию заработаешь так.

          Номер карты куды выслать..?
          Цитата: профессор
          По поводу "истребляют". Под нашей властью население арабов растет да так, что вы и не мечтаете. Занавес.

          А вы почему не размножаетесь , как арабы и китайцы..? Вот будете под нашей властью, сразу начнете размножаться в геометрической прогрессией ..(вас 6 млн, сразу в 60 будет..))))
          Под вашей властью (это какое слово по фрейду прям профессор..) Будут только шакалы и грифы питающиеся падалью и трупами..Когда следующий авиаудар по Сирии..?
          ОТДЕЛ
          1. Netwallker Сегодня, 22:18
            Когда следующий авиаудар по Сирии..?

            Проспал ? Или тебе не докладыли ? Два дня назад в аэропорту Дамаска ,
            НЛО анигелировали какой-то груз . Позже НПО из ИРИ заявили , что это были просветительные фильмы , проспекты и прочая чушь . И они не понимают за что навлекли гнев Аллаха.
            Netwallker
        3. Dym71 Сегодня, 21:14
          Цитата: профессор
          По поводу "истребляют". Под нашей властью население арабов растет да так, что вы и не мечтаете. Занавес.

          Ох ё-моё, как понесло то Вас уважаемый crying Племена Тумба-Юмба где-нибудь в голодающей Африке ещё лучше размножаются, надеюсь доказывать не нужно?
          Вы лучше поведайте, что обычно происходит дальше с семьёй террориста, оставшейся без крова, ведь это самый важный момент!
          Dym71
          1. tamnun Сегодня, 22:46
            Цитата: Dym71
            Вы лучше поведайте, что обычно происходит дальше с семьёй террориста, оставшейся без крова, ведь это самый важный момент!

            Я уже писал , как правило в течении недели поступают бабки от Ирана , Катара или Турции и через 3 месяца - новый дом стоит.
            tamnun
  10. Сергей-8848 Сегодня, 18:16
    Решительность - это именно то, что чувствуется в борьбе Израиля с терроризмом. Без размазней и консультаций с СБ ООН и всякими разными гозманами...
    Сергей-8848
    1. zenion Сегодня, 19:04
      Гитлер был решительный, решился застрелится и сделал это. Сталин подсказал, что это единственный выход от провоза в клетке по странам Европы и по СССР, что бы курва посмотрел, что наделал. Он решил застрелится. И всем, кому мало - будут стреляться.
      zenion
      1. Geisenberg Сегодня, 19:13
        Цитата: zenion
        Гитлер был решительный, решился застрелится и сделал это. Сталин подсказал, что это единственный выход от провоза в клетке по странам Европы и по СССР, что бы курва посмотрел, что наделал. Он решил застрелится. И всем, кому мало - будут стреляться.


        Решительно убил себя от стену ??? ))) Самому не смешно такие вещи говорить ? Трус он оказался и размазня. Когда пришло время ответить, как мужику, он слился. Не факт вообще, что труп был Гитлера ...
        Geisenberg
      2. Балу Сегодня, 20:34
        Цитата: zenion
        Гитлер был решительный, решился застрелится и сделал это

        И на половину еврей по матери.
        Балу
      3. Сергей-8848 Сегодня, 20:46
        Этому молодому человеку не хватает знаний для оценки ситуаций и воздуха для отрезвления. Гонору - достаточно, но лишь до утра.
        Сергей-8848
  11. anjey Сегодня, 18:19
    Израиль распространяет ответственность на всех членов семьи.
    чем то напоминает 1937 год
    что такие жёсткие меры могут привлечь в террористические структуры и оставшихся без крыши над головой членов семей преступников.
    ну да людям уже нечего терять... а повлиять на обкуренного , зомбированного или движимого слепой или праведной местью террориста, даже родители и родственники не могут повлиять.......
    anjey
  12. изя топ Сегодня, 18:21
    Израиль продолжает демонстрировать решительную борьбу с терроризмом.
    косвенно поддерживая игил бомбёжками асадовских отрядов?ну-ну...
    изя топ
    1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 18:42
      Цитата: изя топ
      косвенно поддерживая игил бомбёжками асадовских отрядов?ну-ну...

      Так а вы сотрудничаете с хизбалой - это террористическая организация. И Асадом - он наш враг.
      КГБ_ЦРУ
      1. Geisenberg Сегодня, 18:59
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        Цитата: изя топ
        косвенно поддерживая игил бомбёжками асадовских отрядов?ну-ну...

        Так а вы сотрудничаете с хизбалой - это террористическая организация. И Асадом - он наш враг.


        А вы сотрудничаете с ИГИЛ и террористов лечите. Логично вам самим себя снести и в клетку закрыть.
        Geisenberg
        1. Комментарий был удален.
          1. Geisenberg Сегодня, 19:09
            Цитата: КГБ_ЦРУ
            Цитата: Geisenberg
            А вы сотрудничаете с ИГИЛ и террористов лечите

            А это что на фото? Разве это не игиловцы?Докажи что это не они.


            Докажи сначала, что врачи евреи.
            Geisenberg
            1. Комментарий был удален.
              1. Geisenberg Сегодня, 19:14
                Цитата: КГБ_ЦРУ
                Видишь, на этом фото всё видно. Не хорошо так делать no


                Без тебя разберусь, что хорошо, а что нет. Голову мне не морочь.
                Geisenberg
                1. Комментарий был удален.
                  1. ватник Сегодня, 19:18
                    Цитата: КГБ_ЦРУ
                    Не хорошо лечить игиловцев.

                    Так вы же их лечите? lol
                    ватник
                    1. Комментарий был удален.
                      1. Geisenberg Сегодня, 19:31
                        Цитата: КГБ_ЦРУ
                        вот ещё фото

                        Вижу освоил поиск картинок в гугле ...

                        Ну давай выкладывай уже всё что там у тебя есть ...
                        Geisenberg
                  2. Geisenberg Сегодня, 19:20
                    Цитата: КГБ_ЦРУ
                    Не хорошо лечить игиловцев. намотай себе на ус.


                    Ну так и не лечи, ко мне то чё домотался.
                    Geisenberg
          2. Балу Сегодня, 19:56
            КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:06 ↑
            Цитата: Geisenberg
            А вы сотрудничаете с ИГИЛ и террористов лечите
            А это что на фото? Разве это не игиловцы?Докажи что это не они.


            А ты докажи что это не Натаньяху, что он не в госпитале и не навещает раненного ИГИЛовца:
            А вот с другого ракурса
            Скажи еще что это сирийский беженец
            Что касается твоего фото, это скорее курсанты Военно-медицинской академии из СССР
            Балу
            1. На страже Сегодня, 20:04
              Это уже даже не смешно.

              Ладно пойду пельмени есть, а то Смирнов банить начинает. Пока hi

              ватника он не трогает, джамаатовские парни smile
              На страже
      2. изя топ Сегодня, 19:04
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        И Асадом - он наш враг.

        так у евреев все враги,кроме немцев-они башляют.
        израилевка за короткий срок существования всех в округе сделала врагами,причем сама,своим террором.и иран евреям чем-то мешает,да так,что эти "избранные" даже с саудами задружились
        изя топ
        1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:12
          Цитата: изя топ
          всех в округе сделала врагами

          У вас тоже, не сказать чтобы много друзей вокруг. laughing Так у нас арабы кругом, а у вас единоверцы славяне - Украина, к примеру.
          КГБ_ЦРУ
          1. Geisenberg Сегодня, 19:17
            Цитата: КГБ_ЦРУ
            Цитата: изя топ
            всех в округе сделала врагами

            У вас тоже, не сказать чтобы много друзей вокруг. laughing Так у нас арабы кругом, а у вас единоверцы славяне - Украина, к примеру.


            Особенно единоверцы с нами японцы, китайцы и монголы. Друзей конечно не много, но побольше чем у вас. Вы даже с союзниками своими 314ндосами договориться не можете, а туда же пеняешь тут на украину, где фашисты к власти привели.
            Geisenberg
          2. Балу Сегодня, 20:01
            Цитата: КГБ_ЦРУ
            У вас тоже, не сказать чтобы много друзей вокруг. Так у нас арабы кругом, а у вас единоверцы славяне - Украина, к примеру.

            Так там власть в руках местечковых бандюков ваших сорплеменников, потомков предателей и палачей, котрые все скачут и скачут под дудку ФША и Исраиля.
            Балу
  13. КГБ_ЦРУ Сегодня, 18:31
    А я видел что теперь вроде не рушат экскаватором, а подъезжает грузовик со шлангом и заливает всё бетоном внутри. Всё полностью.
    Может и так и так делают.

    Члены семьи обычно всегда тоже оказываются террористами, разрушение дома слишком мягкое наказание.
    КГБ_ЦРУ
  14. лаврентий павлович Сегодня, 18:36
    Цитата: ватник
    Израиль с начало оккупировал арабскую Палестину оставив миллионы её жителей без Родины без жилья без работы без своих религиозных святынь а теперь он не жалея сил и средств в ударном темпе "борется с терроризмом" какой то прямо мазохизм lol

    Я не фанат еврейского государства, но надо отдать должное их борьбе с террористами. А на счет оккупации арабских земель, то арабы сами виноваты, пытались уничтожить Израиль, но постоянно огребали и теряли свои территории. Война в Сирии наглядно показывает как воюют арабы, поэтому и война так долго идет. А семья должна быть в ответе за то что вырастили выродков, имею ввиду ближайших родственников. Террорист - убивает простых, невиновных людей, если недоволен властями, то иди штурмуй учреждения в Тель-авиве, воюй с армией, а дети и женщины причем.
    лаврентий павлович
    1. zenion Сегодня, 18:56
      Воевали: Иордания, Сирия, Египет, а в заложники взяли и сделали рабами, жителей, не покинувших землю в поиске золота, а остались здесь жить, жителей Палестины. Они самые большие враги иудеев, которых задвинули в Палестину силой.
      zenion
    2. ватник Сегодня, 19:05
      Цитата: лаврентий павлович
      но постоянно огребали и теряли свои территории.

      Вы просто плохо знаете историю именно Израиль развязал захватнические войну 1967 года (не считая некоторых последующих и предыдущей 1956 года ) когда соседи и потеряли большинство своих территорий в частности Палестина была полностью оккупирована и частично аннексирована.
      Хотя войну 1948 года начали арабы но из-за того что на земле на которой они жили ВЕКАМИ было ИСКУССТВЕННО создано ООН совершенно чуждое региону еврейское государство под названием Израиль
      Оккупация Палестины Война 1948 года
      ватник
  15. zenion Сегодня, 18:53
    Немецкие, гитлеровские нацисты, борясь с бандитами, так они называли партизан, борцов за освобождение страны от захватчиков, сносили города и сёла, а не какой-то домик. Но в Израиле стараются. И не только с нацистами. Если кто-то из родственников должен банку, то не ищут этого должника, а приходят к родителям в дом и забирают, всё, что можно продать для своих. Но долг, не стирается. В общем при таких соседях, что себе сотворил Израиль своей политикой, можно сказать, что весь бедный люд Израиля являются заложниками. Всё, как написано в Торе, пришёл, увидел, ограбил, убил.
    zenion
    1. Geisenberg Сегодня, 19:01
      Цитата: zenion
      Немецкие, гитлеровские нацисты, борясь с бандитами, так они называли партизан, борцов за освобождение страны от захватчиков, сносили города и сёла, а не какой-то домик. Но в Израиле стараются. И не только с нацистами. Если кто-то из родственников должен банку, то не ищут этого должника, а приходят к родителям в дом и забирают, всё, что можно продать для своих. Но долг, не стирается. В общем при таких соседях, что себе сотворил Израиль своей политикой, можно сказать, что весь бедный люд Израиля являются заложниками. Всё, как написано в Торе, пришёл, увидел, ограбил, убил.


      Так ты что ? Нацистов оправдываешь ?
      Geisenberg
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:19
        Цитата: Geisenberg
        Так ты что ? Нацистов оправдываешь ?

        Думаю он методы сравнивает...Очень похоже! Кто против Израиля , должен умереть и потерять все ..Знакомый лозунг.! soldier
        ОТДЕЛ
        1. zenion Сегодня, 20:24
          Вот вы меня поняли, а вот сверху не понял. Израильский солдат застрелил раненого палестинца. Вроде осудили, но теперь хотят амнистировать. Я им написал пример, который уже был в 1939 году - не понравилось. Вот этот пример: Эсэсман в 1939 году застрелил 50 евреев. Ему дали три года, но сразу амнистировали. В Израиле происходит то же самое. Вот только они кричат - сравнение неправильное, немец убивал евреев, а тут убили террориста. Они не понимают, что один, что 50 методы - схожие.
          zenion
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:15
            Вы исторически очень внимательны в сравнении ...! Но будьте осторожней, здесь критику Израиля жестко пресекают.. hi
            ОТДЕЛ
            1. Dym71 Сегодня, 21:28
              Виталий, почитай его комментарии, это что-то! belay
              Dym71
  16. Geisenberg Сегодня, 18:57
    Кое кому имеет смысл начать охоту непосредственно на тех кто чужие дома сносит )))) Чтоб желающих сносить поубавилось )))
    Geisenberg
  17. Толстоевский Сегодня, 19:05
    как это мило
    Толстоевский
    1. изя топ Сегодня, 19:23
      Цитата: Толстоевский
      как это мило

      изя топ
  18. bsk_una Сегодня, 19:54
    Словоблудием никогда не покончат с террором. Также как и с казнокрадством. Российская власть пытается выгородить и тех и других, по всей вероятности причастна к таким событиям. Только беспощадность способна побороть таких преступников. А коли похожих мер нет, значит власть не способна бороться с преступниками, а скорее всего не хочет.
    bsk_una
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:23
      Цитата: bsk_una
      Российская власть пытается выгородить и тех и других, по всей вероятности причастна к таким событиям.

      Молодец..!
      Цитата: bsk_una
      А коли похожих мер нет, значит власть не способна бороться с преступниками, а скорее всего не хочет.

      Навальный -президент сможет , вместе с рыжим и Ходорковским ....? laughing
      ОТДЕЛ
  19. Высказаться Сегодня, 20:10
    Цитата: п-к Опарышев
    Можно хоронить в свиных шкурах.Говорят помогает.

    А кто заворачивать будет? Хохлов позовут, вместе со шкурами? wassat
    Высказаться
  20. Atlant-1164 Сегодня, 21:50
    найдите разницу.







    и то что делали фашисты с евреями в польше..как может народ переживший геноцид,устраивать геноцид другому народу.. до меня такой казус не доходит.
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 21:51
      это как в армии,нас деды гоняли ..теперь мы будем гонять.только здесь другое.
      Atlant-1164
  21. Black5Raven Сегодня, 22:17
    Можно что угодно говорить про данную политику Израиля , но вот у них зато не бродят целый час с отрубленной головой ребёнка . Делаем выводы .
    Black5Raven
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