22:52 03 августа

Сторожевой корабль «Пытливый» ЧФ завершил выполнение задач в Средиземном море

Сторожевой корабль (СКР) «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) успешно завершил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море и начал переход к месту постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Корабль под флагом командира соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирала Олега Криворога провел ряд тренировок в акватории Средиземного моря и принял участие в первом военно-морском параде кораблей в честь Дня ВМФ России, который прошел на рейде сирийского порта Тартус.

Планируется, что сторожевой корабль вернется в Севастополь 4 августа.


Сторожевой корабль «Пытливый» ЧФ завершил выполнение задач в Средиземном море


Для справки: «Пытливый» — сторожевой корабль проекта 1135М, состоявший на вооружении ВМФ СССР и в настоящее время состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергетическая установка: 2 ГТУ, 2 винта фиксированного шага
Мощность: 34000 л.с. (общая)
Скорость: 32 узла; экономичная: 14 узлов
Автономность плавания: 30 суток
Экипаж: 190 человек

РАЗМЕРЫ

Водоизмещение: 3400 тонн
Длина: 123 метра
Ширина: 14 метров
Осадка: 4,5 метра

ВООРУЖЕНИЕ

4 пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", 2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса", 2 100 мм артиллерийские установки АК-100, 2 четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 21

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  1. Владимирец Сегодня, 18:00
    "Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года."

    У трудяги, наверно, спидометр уже третий круг мотает.
    Владимирец
    1. Zibelew Сегодня, 18:01
      Но до Сметливого ему еще далеко.
      Zibelew
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:05
        успешно завершил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море

        Как мужики это приятно читать, вы не представляете ..Как вспомню Горбача ,ЕБН когда нас отовсюду гнали и мы бежали все бросая ..А потом корабли и ракеты распиливали на металлолом, под одобрительные возгласы запада..Жуть было , что творилось! Слава Богу это уже в прошлом..
        ОТДЕЛ
      2. Alexey RA Сегодня, 19:17
        Цитата: Zibelew
        Но до Сметливого ему еще далеко.

        При наличии в составе флота "Коммуны", для кораблей советской постройки мериться годами как-то неудобно. smile
        Alexey RA
    2. 210окв Сегодня, 18:29
      Дело не в возрасте.А в вооружении,которое безусловно устарело напрочь.
      Цитата: Владимирец
      "Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года."
      У трудяги, наверно, спидометр уже третий круг мотает.
      210окв
  2. DEZINTO Сегодня, 18:00
    Наверное готовятся новые погоны примерять. yes Молодцы конечно. Спасибо за службу им. soldier
    DEZINTO
    1. pol-smit.smit Сегодня, 18:11
      а за что погоны то??они 2 недели в средиземке были.......из них неделю в тартусе... берегут старичка laughing
      Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

      «Вчера экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» после завершения планового восстановления технической готовности и цикла задач боевой подготовки, подтверждающих готовность экипажа к выполнению задач в море, вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. Выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствие с планом ротации сил в составе группировки», – отметили в сообщении.
      pol-smit.smit
  3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 18:33
    Какие задачи он выполнял?
    КГБ_ЦРУ
    1. Paranoid50 Сегодня, 18:50
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Какие задачи он выполнял?

      С вашим ником подобные вопросы не задают, ибо - стыдно. laughing
      Paranoid50
    2. Alexey RA Сегодня, 19:19
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Какие задачи он выполнял?

      Поставленные.
      Все поставленные ему задачи. smile
      Alexey RA
  4. Бензорез Сегодня, 18:34
    Что-то на фото борт у него мятый какой-то. Может блики от воды. what
    А завтра Дмитрий Анатольевич к нам пожалует на завод. По этому поводу был объявлен грандиозный шухер!
    Бензорез
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:51
      Дмитрию Анатольевичу-сильно шариками не махать.И лучше задавать вопросы про айфоны! wassat drinks
      ВЕРЕСК
      1. Бензорез Сегодня, 19:10
        Пол завода отправлено на выходной, второй половине включающей меня-выдана новая роба. Дабы было в чём махать.И вертолеты с шести вечера вон кругами наяривают. Камовские.
        Бензорез
        1. Умник Сегодня, 19:39
          Задай ему вопрос почем кроссовки у него
          Умник
    2. pol-smit.smit Сегодня, 20:14
      везет всем премии,исправляться будет в Крыму......готовьте мешки под деньги( денег нет......но вы держитесь!)
      pol-smit.smit
  5. п-к Опарышев Сегодня, 18:51
    Коцаный какой то.Он,что битый?
    п-к Опарышев
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:52
      Нет.Обычный отсвет от воды.Какой ушёл,таким и вернулся.
      ВЕРЕСК
  6. Куница Сегодня, 19:33
    Не его снимали в "Слушать в отсеках"? Старыгин на Щербакова охотился на нём?
    Куница
    1. faiver Сегодня, 20:44
      помоему там что то побольше было...
      faiver
  7. Александр War Сегодня, 20:49
    На Черноморском Флоту идет замена сторожевиков на Пр 11356 Выскажу свое мнение что на Янтаре надо уже новые закладывать по проекту 22356
    Александр War
  8. kefan Сегодня, 21:56
    Вот бы по столько времени у нас все корабли служили. laughing
    kefan
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