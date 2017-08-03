Сторожевой корабль «Пытливый» ЧФ завершил выполнение задач в Средиземном море
Сторожевой корабль (СКР) «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) успешно завершил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море и начал переход к месту постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Корабль под флагом командира соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирала Олега Криворога провел ряд тренировок в акватории Средиземного моря и принял участие в первом военно-морском параде кораблей в честь Дня ВМФ России, который прошел на рейде сирийского порта Тартус.
Планируется, что сторожевой корабль вернется в Севастополь 4 августа.
Для справки: «Пытливый» — сторожевой корабль проекта 1135М, состоявший на вооружении ВМФ СССР и в настоящее время состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Энергетическая установка: 2 ГТУ, 2 винта фиксированного шага
Мощность: 34000 л.с. (общая)
Скорость: 32 узла; экономичная: 14 узлов
Автономность плавания: 30 суток
Экипаж: 190 человек
РАЗМЕРЫ
Водоизмещение: 3400 тонн
Длина: 123 метра
Ширина: 14 метров
Осадка: 4,5 метра
ВООРУЖЕНИЕ
4 пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", 2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса", 2 100 мм артиллерийские установки АК-100, 2 четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000.
Корабль под флагом командира соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирала Олега Криворога провел ряд тренировок в акватории Средиземного моря и принял участие в первом военно-морском параде кораблей в честь Дня ВМФ России, который прошел на рейде сирийского порта Тартус.
Планируется, что сторожевой корабль вернется в Севастополь 4 августа.
Для справки: «Пытливый» — сторожевой корабль проекта 1135М, состоявший на вооружении ВМФ СССР и в настоящее время состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Энергетическая установка: 2 ГТУ, 2 винта фиксированного шага
Мощность: 34000 л.с. (общая)
Скорость: 32 узла; экономичная: 14 узлов
Автономность плавания: 30 суток
Экипаж: 190 человек
РАЗМЕРЫ
Водоизмещение: 3400 тонн
Длина: 123 метра
Ширина: 14 метров
Осадка: 4,5 метра
ВООРУЖЕНИЕ
4 пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", 2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса", 2 100 мм артиллерийские установки АК-100, 2 четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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