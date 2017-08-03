22:52 03 августа

Су-35 в роли бомбардировщика: уникальные кадры из Сирии

В результате точного авиаудара пилотов российского Су-35 было полностью уничтожено транспортное средство террористов с установленной на него зенитной установкой ЗУ-23. Кроме того, что самолет ВКС РФ полностью уничтожил вражеский объект, российским асам удалось организовать себе «победный салют,  которым стал «фейерверк» из сдетонировавших боеприпасов зенитного орудия.




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Комментарии 6

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:09
    Негоже истребителям выполнять роль бомбёров.Видать у нас там не сильно всё гладко.
    ВЕРЕСК
    1. Иркутянин Сегодня, 19:20
      Но ведь это многоцелевой истребитель. Работа по наземным целям входит в круг его задач.
      Иркутянин
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:21
        Это я понимаю,земляк.Его основная задача другая. hi
        ВЕРЕСК
        1. Аспид 57 Сегодня, 21:10
          А есть цели в воздухе?
          Аспид 57
  2. VRV В Сегодня, 22:19
    Скорее всего, тестят прицельное оборудование.
    VRV В
  3. nesvobodnye Сегодня, 22:49
    Смерть тоже может выглядеть красиво. Спасибо пилотам за защиту от террористов. Спасибо руководству, что бомбим не свои, а чужие дороги.
    nesvobodnye
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