Су-35 в роли бомбардировщика: уникальные кадры из Сирии

В результате точного авиаудара пилотов российского Су-35 было полностью уничтожено транспортное средство террористов с установленной на него зенитной установкой ЗУ-23. Кроме того, что самолет ВКС РФ полностью уничтожил вражеский объект, российским асам удалось организовать себе «победный салют, которым стал «фейерверк» из сдетонировавших боеприпасов зенитного орудия.