Поляки решили добавить себе «скорости» за счёт Германии

Длящееся больше года противостояние Варшавы и Берлина на неделе получило новое измерение. Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил в эфире польского телевидения, что Германия должна выплатить Польше военные репарации за нанесенный ущерб и совершенные в годы второй мировой войны преступления. Министр Мачеревич — фигура в европейской политике достаточно одиозная. За два года во главе польского военного ведомства он отметился многими громкими заявлениями, которые экс-президент Польши Бронислав Коморовский назвал простенько — «бреднями».Строго говоря, Комаровский так оценил только высказывание Мачеревича о том, что крушение президентского Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года было покушением на лидера Польши Леха Качиньского. Однако такую оценку можно дать многим заявлениям польского военного министра. Например, его «обличению», что «Россия поддерживает и является создателем радикального исламского терроризма».Таких «перлов» в активе Мачеревича много. Иногда они приводили к тяжёлым скандалам в польском политикуме и даже отставке правительства, как это было в 1992 году с кабинетом премьера Яна Ольшевского. Однако одиозному политику всё сходит с рук, потому что за ним закрепилась многолетняя репутация ярого антикоммуниста и противника России.Лучшую рекомендацию для карьеры в нынешней Польше трудно придумать. Дело в том, что сегодня властные кабинеты Варшавы заняла публика, унаследовавшая идеологию и политику эмигрантского польского правительства и её военной производной — Армии Краёвой. Нередко это проявляется в семейной наследственности, как, например, у лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского (его родители входили в состав Армии Краёвой).В любом случае, нынешняя власть в Варшаве — это наследники той части поляков, что проиграли во второй мировой войне. Теперь они пришли за реваншем. Нечто подобное происходит сейчас в соседней Украине. Только в Польше эти настроения правящей элиты менее брутальны. Там больше политеса, но суть дела он не меняет.Нынешние хозяева Варшавы пытаются вернуть себе власть не только в Польше, но и в регионе. Претензии к немцам вполне укладываются в логику этого польского реванша. Они проявились сразу после того, как Польша перешла под власть однопартийного правительства, парламента и президента из национал-консервативной партии «Право и справедливость».Большей уверенности польским политикам придал американский «зонтик». В последние годы Вашингтон демонстрирует особое покровительство Польше. Старательно лепит из неё ещё один центр силы в Европе. Эта политика не изменилась с приходом к власти президента Дональда Трампа.Такая поддержка американцев только раззадоривает поляков. Подвигает их, в том числе, и на необдуманные поступки, к которым, по мнению экспертов, относится заявление министра Мачеревича о военных репарациях Германии. Эксперты уже разложили его на «составляющие» и нашли сразу несколько мотивов.Прежде всего, отмечается, что претензия по репарациям — это своеобразная месть Варшавы Берлину за то, что он переводит развитие Евросоюза в режим «двух скоростей». Польше, которая по сравнению с другими младоевропейцами получила от ЕС больше преференций, субсидий и грантов, теперь отведена роль страны второго плана. Это больно ударило по амбициям гонористых польских политиков.Другой, не мене важный вопрос, — сокращение финансирования Варшавы из Брюсселя. Оно случится не завтра. Бюджет Евросоюза сформирован по 2020 год. Но уже сейчас экономисты вполне открыто говорят о том, что финансовая поддержка слабых стран ЕС резко сократится. Одно из объяснений предстоящих перемен — выход из европейского содружества такого крупного финансового донора, как Великобритания.Есть и другие резоны сокращения финансовой помощи из Европы (например, замедление темпов роста экономики в странах еврозоны.) О них в Варшаве знают. Не исключено, что именно поэтому недалёкий министр Мачеревич решил пополнить польскую казну германскими репарациями.В Берлине заявление Антония Мачеревича услышали и откомментировали незамедлительно. Как отметила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрика Деммер, кабинет министров Германии считает вопрос выплаты репараций Польше окончательно закрытым. Деммер особо подчеркнула, что в адрес немецкого правительства «не поступало запроса, на который мы могли бы отреагировать».Позиция Германии понятна международным юристам. Польская Народная Республика вскоре после войны отказалась от германских репараций. Здесь было несколько причин. Во-первых, ПНР вслед за Советским Союзом отказалась от репараций Германской Демократической Республики. (СССР освободил от репараций также Румынию, Болгарию и Венгрию.) Во-вторых, Польша после войны серьёзно приросла германскими территориями.Кстати, Германия в середине 1950-х годов, ссылаясь на финансовые трудности, вообще отказалась от выплаты репараций. Об этом в новом веке вспомнили греки. Они тоже хотели немецкими деньгами поддержать свою экономику. В 2013 году правительство Антониса Самараса насчитало 162 миллиарда евро компенсаций за ущерб, причинённый Германией Греции в годы второй мировой войны.Позднее, правительство Алексиса Ципраса увеличило свои претензии к Германии до 279 миллиардов евро. Немцы спорами о цифрах сильно не заморачивались. В 2016 году представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ответил грекам, что «вопрос с выплатой репараций Греции был окончательно решен — как с юридической, так и с политической точки зрения».Нечто подобное ждёт и Польшу. Хотя министр Мачеревич попытался найти юридическую подоплёку своим претензиям. Он придумал понятный только ему «ход», что отказ от репараций «никогда не был закреплен с формально-правовой точки зрения, а носил лишь характер политического публицистического акта». Для большей убедительности министр добавил, что от репараций отказалась не Польша, а «советская колония под названием ПНР (Польская Народная Республика)».Вряд ли кто-то всерьёз будет искать логику в заявлении польского министра. Зато все сразу вспомнили, как Польша после войны приросла германскими территориями сразу на 100 тысяч квадратных километров — примерно на Исландию или Болгарию. Новые границы Польши по инициативе Советского Союза обсуждались на ряде конференций руководства трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции.Окончательное решение приняли уже после Победы, в Потсдаме. Площадь Польши за счёт западной части Восточной Пруссии, Померании, Нижней Силезии и Восточного Бранденбурга увеличили с 212 до 313 тысяч квадратных километров. Польскими стали, в частности, портовые города Данциг (нынешний Гданьск), Штеттин (нынешний Щецин).Кстати, в соседнем с Шецином Свиноуйсьце теперь обустроен терминал по приёму сжиженного природного газа. Прежде это был германский берег. До войны Польша имела выход к балтийскому побережью протяжённостью только в 71 километр. Страны-победители добавили полякам разом ещё 455 километров побережья.И это ещё не вся история. Как оценили немецкие экономисты, за счёт добычи полезных ископаемых на бывших германских землях польский бюджет за послевоенное время получил более 130 млрд. долларов США. Другой болезненный для Германии вопрос — депортация этнических немцев со ставшей теперь польской территории.Согласие на их переселение дали Варшаве участники Потсдамской конференции. Пользуясь этим разрешением, польские власти создали местным немцам невыносимые условия для проживания, лишили элементарных гражданских прав, превратили в беззащитных людей «второго сорта». В итоге — 4 миллиона человек вынудили выехать в Германию.В послевоенную пору все эти действия не вызвали каких-то протестов. Германия принесла миру беду, и теперь расплачивалась за это. Сейчас иное время. Берлин стал главной столицей европейского сообщества и главным же его донором. Это на немецкие деньги приподнялась экономика Польши. Германия при случае обязательно напомнит об этом полякам, как уже показала им место в Евросоюзе, — страны «второй скорости». И уж точно Берлин не позволит Варшаве добавить «скорости» за счёт германских репараций.Всё это прекрасно понимают в Европе, как понимают и то, что многие политики в Варшаве сегодня оторвались от действительности и явно переоценивают свои силы, возможности и вес самой Польши в европейском сообществе. Министр Мачеревич дал ещё один яркий пример такой неадекватности.