22:52 03 августа

Пентагон переходит к глобальным учениям из-за «российской угрозы»

Американские военные переходят к глобальным учениям, чтобы лучше подготовиться к возрастающей «угрозе России» и остальным мировым угрозам, заявил бригадный генерал ВВС США Джон Хили, руководитель учений американских войск в Европе.

По его словам, официальные лица Пентагона осознали, что им необходимо лучше подготовиться к угрозам и на суше, и на море, и в воздухе, и в космосе, и в сфере кибербезопасности, передает Reuters .

Он отметил, что ряд масштабных учений уже состоялись, однако наиболее крупные из них предстоит провести к 2020 году. В них будут задействованы не отдельные регионы или военные подразделения типа морпехов, а сразу все американские комбатанты.


В конце концов мы идем к глобально интегрированной программе учений
- приводит слова Хили газета "Взгляд".

Пентагон переходит к глобальным учениям из-за «российской угрозы»


По его словам, такие «военные игры» и учения нужны для репетиции возможных конфликтов, поэтому они должны отражать глобальный характер современных угроз.

Хили подчеркнул, что в Европе взгляды сфокусированы на России. При этом он утверждает, что российские наблюдатели присутствовали на недавних учениях США и НАТО в Черноморском регионе, а Москва не прислала подобное приглашение на свои учения, так как в них будут задействованы менее 13 тыс. военнослужащих.

Он также отметил, что в следующем году военные США планируют 11 крупных учений с участием союзников по НАТО.

Напомним, что у НАТО есть претензии к «прозрачности» предстоящих в сентябре совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Москва и Минск отвергали эти претензии, неоднократно приглашая западных наблюдателей посетить учения. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг «Запада-2017», разбирая требования НАТО «улучшить прозрачность» учений.

Использованы фотографии: http://www.reuters.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. Partyzan Сегодня, 20:14
    Напомним, что у НАТО есть претензии к «прозрачности» предстоящих в сентябре совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Москва и Минск отвергали эти претензии, неоднократно приглашая западных наблюдателей посетить учения. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг «Запада-2017», разбирая требования НАТО «улучшить прозрачность» учений.
    так может им еще и стратегические планы выслать?
    Partyzan
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:19
      только эти глобальные учения сами угроза в полный рост
      Ратник с пулеметом
      1. Partyzan Сегодня, 20:24
        а разве они это скрывают?
        такие «военные игры» и учения нужны для репетиции возможных конфликтов, поэтому они должны отражать глобальный характер современных угроз.
        hi
        Partyzan
      2. 210окв Сегодня, 20:44
        А что?Неплохо если глобально начнут в окна прыгать с криком "Русские идут" wassat crying
        210окв
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:54
          такому десанту попутного ветра в горбатую спину,но на своей территории,без перехода гос.границ,а там где сигать будут,хоть аборигены позабавятся))
          Ратник с пулеметом
        2. To be or not to be Сегодня, 22:27
          Пусть прыгают .свобода!
          А если с криком " китайцы идут" их то поболе будет? laughing
          To be or not to be
    2. Подрезчик Сегодня, 20:23
      Цитата: Partyzan
      Напомним, что у НАТО есть претензии к «прозрачности» предстоящих в сентябре совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Москва и Минск отвергали эти претензии, неоднократно приглашая западных наблюдателей посетить учения. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг «Запада-2017», разбирая требования НАТО «улучшить прозрачность» учений.
      так может им еще и стратегические планы выслать?

      good А так же замысел, штатную численность с указанием ФИО, штатное вооружение, способы решения, пути отхода и....Да ВСЕ документы отдать, вот тогда они будут ДОВОЛЬНЫ! angry
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 20:26
        Да ВСЕ документы отдать, вот тогда они будут ДОВОЛЬНЫ!
        их еще надо подписать - документы Генштаба, а то не дай Бог. не поймут что им дали lol
        Partyzan
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:31
        у НАТО есть претензии к «прозрачности» предстоящих в сентябре совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017»

        Смешно , видать забыть не могут учения СССР..?

        Все к этому идет господа, но на гонку вооружений вы нас не раскрутите в этот раз..У нас все имеется по минимуму , чтобы вас уничтожить и планету! Но мы пойдем другим путем..И вы этого жутко боитесь, прибыли то уже падают господа ростовщики..? хе хе Это только начало!
        ОТДЕЛ
        1. Burbon Сегодня, 20:43
          Цитата: ОТДЕЛ
          У нас все имеется по минимуму , чтобы вас уничтожить и планету!

          А у СССР не было? wassat fool и где наш Союз??
          Цитата: ОТДЕЛ
          но на гонку вооружений вы нас не раскрутите в этот раз.

          уже пять лет как мы в игре fool
          Цитата: ОТДЕЛ
          Но мы пойдем другим путем..

          каким?? как страус?.... wassat
          Цитата: ОТДЕЛ
          И вы этого жутко боитесь, прибыли то уже падают господа ростовщики..?

          падает твой доход в дырявых трениках....а у господ что в белом доме, что в кремле и думе - все ок!!!
          Burbon
        2. финиш Сегодня, 22:23
          Такую великую страну п р о с р а л и.
          финиш
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:56
        а почему нет,если как в х.ф."Ответный ход" laughing
        Ратник с пулеметом
        1. Logall Сегодня, 21:06
          Женёк, всё дело в том, что они круты лишь на учениях. Как только дело касается реальных действий с равным оппонентом,то НАТОвцы сразу пасуют. Взять хотя бы инцидент в Югославии с нашими десантниками.Пусть на учениях учатся убегать. Это реально пригодится...
          Logall
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 21:18
            с Югославией свои нюансы,натоовцы на земле чувствовали себя не уютно,там у местных у каждого топорик в кармане для них лежал,а наших (помню ролик на тубе смотрел)ждали с большим нетерпением,засветло собрались и стояли ждали,а десантура только затемно прибыла,и никто никуда не разошелся,такое чувство что и сутки простояли бы)))так натоовцы понимали что вилы им полюбому.
            Ратник с пулеметом
        2. Монос Сегодня, 21:20
          В Пентагоне и НАТО визжат от радости - удалось оформить новую-старую серьёзную угрозу. Теперь для них и жизнь заиграла новыми красками. Почему-то мне кажется, что в глобальном масштабе мы опять проигрываем идеологическую и психологическую войну.
          Монос
          1. Logall Сегодня, 21:39
            В КОРНЕ НЕ СОГЛАСЕН! Стран которые поддерживают США меньше, просто они кричат громче. А если убрать такое составляющее, как доллар, их станет на порядок меньше:

            Итак, (страна ~население). Страны поддерживающие Россию.

            Поехали:
            - Армения ~ 3 000 000
            - Белоруссия ~ 9 500 000
            - Боливия ~ 10 500 000
            - Бразилия ~ 190 000 000
            - Венесуэла ~ 28 500 000
            - Египет ~ 85 000 000
            - Зимбабве ~ 15 000 000
            - Индия ~ 1 220 000 000
            - Казахстан ~ 17 300 000
            - Китай ~ 1 365 000 000
            - Корея Северная ~ 25 000 000
            - Куба ~ 11 000 000
            - Никарагуа ~ 6 000 000
            - Сербия ~ 7 000 000
            - Сирия ~ 22 500 000
            - Судан ~ 35 000 000
            - Турция ~ 68 000 000
            - ЮАР ~ 48 500 000
            - Россия (мы ж весь мир учитывать собрались) - 142 800 000
            В сумме порядка почти 3 310 000 000 (Три миллиарда триста десять миллионов). Что составляет, примерно, 44.2% от населения Земли.

            Не учитываем тех, кто против санкций и просто воздержался, т.е. в нейтралитете.

            Теперь те, кто поддержал санкции против России (тот самый якобы "весь мир"):

            - Австралия ~ 23 500 000
            - Албания ~ 2 850 000
            - Болгария ~ 7 500 000
            - Великобритания ~ 63 200 000
            - Германия ~ 80 250 000
            - Дания ~ 5 600 000
            - Исландия ~ 325 000
            - Канада ~ 34 700 000
            - Латвия ~ 2 000 000
            - Лихтенштейн ~ 33 500
            - Молдавия ~ 3 500 000
            - Нидерланды ~ 16 800 000
            - Новая Зеландия ~ 4 250 000
            - Норвегия ~ 5 070 000
            - Польша ~ 38 500 000
            - США ~ 320 200 000
            - Украина ~ 48 000 000 (можно вычесть ЮВ - 23 000 000)
            - Франция ~ 63 500 000
            - Черногория ~ 630 000
            - Чехия ~ 10 600 000
            - Швейцария ~ 8 000 000
            - Швеция ~ 9 800 000
            - Эстония ~ 1 300 000
            - Япония ~ 128 000 000

            В сумме порядка около 740 000 000 (Семьсот сорок миллионов). Что составляет, менее 10% от населения Земли.
            А идеологии у США вообще нет. Только АМБИЦИИ!
            Logall
            1. Монос Сегодня, 22:03
              Цитата: Logall
              В КОРНЕ НЕ СОГЛАСЕН!

              Списки, конечно, интересные. Только не понятно каким образом они (кроме Белоруссии и Китая) нас поддерживают, особенно Сирия и Турция ?
              Монос
              1. Logall Сегодня, 22:32
                Не вводят санкции. Строят взаимовыгодные торгово-экономические (а это хлеб с солью любого государства) отношения. Создают политико-экономические организации (БРИГС, ШОС, ЕврАзЭС). Ну и на конец: просто не мешают!
                Logall
                1. Монос Сегодня, 22:38
                  Цитата: Logall
                  Ну и на конец: просто не мешают!

                  laughing Ну, с этого и надо было начинать... Да-а-а..., в принципе, этим можно и закончить.
                  Монос
      4. К-50 Сегодня, 21:24
        Цитата: Подрезчик
        А так же замысел, штатную численность с указанием ФИО, штатное вооружение, способы решения, пути отхода и....Да ВСЕ документы отдать, вот тогда они будут ДОВОЛЬНЫ!

        Не, скажут " А у вас бойцы не прозрачные". request laughing
        К-50
    3. To be or not to be Сегодня, 22:10
      А где прозрачность их учений.
      Давайте открывайте свои глобальные эксерсизы. laughing
      а для примера остальным и начала - откройте учение СТРАТКОМ ВВС СЩА под ником "Глобальный щит-2018" с картой нанесения ядерными силами США ядерных ударов и кибер атак по целям на чужих территориях.( 100 % не РФ laughing )
      To be or not to be
  2. Бензорез Сегодня, 20:15
    Это важно! Потому, что Российская угроза-такая угроза, что с ней не забалУеш однако. Чабрец вам в дом.
    Бензорез
  3. Чёрный Сегодня, 20:16
    Пока Трамп с союзничков всё до последнего цента не стребует , он их в покое не оставит... wassat ...не дохолит через голову , дойдёт через ноги wassat
    Чёрный
  4. DEZINTO Сегодня, 20:18
    Не хочу сравнивать конечно. Но помните притчу о мальчике кричащем - волки?

    В нашем случае я бы сказал что они очень надоели тыкать палкой в глаз спящему медведю!

    Людей жалко очень. И жалко что США как обычно отсидятся за океаном. Как обычно. Как они это любят. Налить бензина, бросить спичку, и отойти подальше от костра.

    А потом в последний момент придут и скажут что они победили.

    DEZINTO
    1. Вадим237 Сегодня, 20:20
      В этой притче волков нет - одни бараны.
      Вадим237
    2. Толстоевский Сегодня, 20:20
      если драка неизбежна, надо бить первым
      Толстоевский
    3. Бензорез Сегодня, 20:21
      Попрошу развёрнутый вариант сей притчи.
      Бензорез
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:37
      не те времена,за лужей отсидеться не выйдет,вот это то их и притормаживает,"исключительность"это конечно здорово,но второй жизни не дает))
      Ратник с пулеметом
    5. ДВ Комс Сегодня, 20:54
      Надеюсь на этот раз, не так как в последних двух мировых войнах, налив бензина и кинув спичку, продавая оружие и тем и этим, полосатым за лужей отсидеться не получится, Путин уже сказал им очень даже конкретно - "ежели чего, бить будем по штабам". Очень даже поддерживаю моего главнокомандующего.
      ДВ Комс
  5. Толстоевский Сегодня, 20:19
    лучше бы экономили силы и запасались гробами
    Толстоевский
    1. Злодей Сегодня, 20:31
      Цитата: Толстоевский
      лучше бы экономили силы и запасались гробами

      Так п-сы давно уже запасаются, статья на В.О была от 19.12.2011. "Зачем американцам 500000 пластиковых гробов" hi
      Злодей
    2. DEZINTO Сегодня, 20:32
      и запасались гробами


      Всё нормально. Запасаются.







      Готовы ко всему. По американски. Пластмасово.
      DEZINTO
      1. Злодей Сегодня, 20:45
        Цитата: DEZINTO
        и запасались гробами

        Всё нормально. Запасаются.



        Готовы ко всему. По американски. Пластмасово.

        Блин, а ведь если у этого ящика дно спилить, шикарная оградка для высокой грядки будет... Эх, взял бы для дачи штабелёк - другой feel
        Злодей
      2. NKT Сегодня, 21:04
        Туда и четверых можно положить ))
        NKT
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:43
      Цитата: Толстоевский
      лучше бы экономили силы и запасались гробами

      Пусть еще бункера роют и обновляют...(там кроме аптечки, должен быть красный флаг ,российский флаг, белый флаг и балалайка))) И музыка Цоя "группа крови" ..Тогда выживите господа!
      ОТДЕЛ
  6. Сибирь55 Сегодня, 20:24
    Пентагон переходит к глобальным учениям Следующий этап - галактические учения?Прям аж жуть берёт.
    Сибирь55
    1. Александр 3 Сегодня, 20:35
      Без России не было бы НАТО.Так натыши должны молиться на Россию.На Китай сильно не домогаются ,а то продадут все матрасные акции и гудбай матрасия.
      Александр 3
  7. kefan Сегодня, 20:46
    Ну да, понаставили своих баз у наших границ и чего то вякают про российскую угрозу, наглецы и лицемеры в общем.
    kefan
  8. Mavrikiy Сегодня, 21:06
    Да мы же не против.
    Пусть они друг другу "пасть порвут". А потом подумают: "Вот в "Братстве по оружею" как то не так было?
    А что не так?
    Mavrikiy
  9. Симон Сегодня, 21:11
    Ну, вот, наконец то, глядя на наших и американцы стали проводить учения в своей армии. То-то в Сирии они бомбили боевиков, а попадали в пустыню или в мирное население, пока наши ВКС всех боевиков не разогнали. laughing
    Симон
  10. К-50 Сегодня, 21:21
    требования НАТО «улучшить прозрачность» учений.

    Не нужна им ни какая прозрачность. Им лишь бы вой поднять и обвинить Россию хоть в чём-то, а в чём уже и не важно. Тем более им предлагают посетить учения.
    Скоро стрелки "часов Апокалипсиса" переведут на "без одной минуты". sad
    К-50
  11. ronnon Сегодня, 21:24
    Штаа??? Опять " хамерами" бомбить будут "условного" противника laughing
    ronnon
  12. болот Сегодня, 21:31
    Цитата: ОТДЕЛ
    Пусть еще бункера роют и обновляют...(там кроме аптечки, должен быть красный флаг ,российский флаг, белый флаг и балалайка))) И музыка Цоя "группа крови" ..Тогда выживите господа!

    Виталик это круто.
    Да и Цой не плох.у нас снимали,с некоторыми лично знаком да с Виктором саламкался. laughing Память на всю жизнь,да в медиофайлах Кино у меня есть.
    болот
  13. Клон Сегодня, 22:32
    О "глобальных учениях" рассуждает бригадный генерал? lol Однако...
    Клон
  14. VadimSt Сегодня, 22:35
    Чего здесь обсуждать! Большая шишка - бригадный генерал армии США, по факту, первый генеральский чин, применительно к нашим званиям, даже не генерал-майор, а полковник с плюсом! Даже то, что он поставлен руководить учениями в Европе, говорит об истинном отношении америкосов к своим союзникам
    VadimSt
  15. Холуай Сегодня, 22:50
    Нам надо срочно "замутить " возвращение Косово Сербии, а во Франции и ФРГ помочь здравым силам отстаивать с оружием в руках традиционные взгляды на семью!
    Холуай
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