Пентагон переходит к глобальным учениям из-за «российской угрозы»
Американские военные переходят к глобальным учениям, чтобы лучше подготовиться к возрастающей «угрозе России» и остальным мировым угрозам, заявил бригадный генерал ВВС США Джон Хили, руководитель учений американских войск в Европе.
По его словам, официальные лица Пентагона осознали, что им необходимо лучше подготовиться к угрозам и на суше, и на море, и в воздухе, и в космосе, и в сфере кибербезопасности, передает Reuters .
Он отметил, что ряд масштабных учений уже состоялись, однако наиболее крупные из них предстоит провести к 2020 году. В них будут задействованы не отдельные регионы или военные подразделения типа морпехов, а сразу все американские комбатанты.
По его словам, такие «военные игры» и учения нужны для репетиции возможных конфликтов, поэтому они должны отражать глобальный характер современных угроз.
Хили подчеркнул, что в Европе взгляды сфокусированы на России. При этом он утверждает, что российские наблюдатели присутствовали на недавних учениях США и НАТО в Черноморском регионе, а Москва не прислала подобное приглашение на свои учения, так как в них будут задействованы менее 13 тыс. военнослужащих.
Он также отметил, что в следующем году военные США планируют 11 крупных учений с участием союзников по НАТО.
Напомним, что у НАТО есть претензии к «прозрачности» предстоящих в сентябре совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Москва и Минск отвергали эти претензии, неоднократно приглашая западных наблюдателей посетить учения. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг «Запада-2017», разбирая требования НАТО «улучшить прозрачность» учений.
По его словам, официальные лица Пентагона осознали, что им необходимо лучше подготовиться к угрозам и на суше, и на море, и в воздухе, и в космосе, и в сфере кибербезопасности, передает Reuters .
Он отметил, что ряд масштабных учений уже состоялись, однако наиболее крупные из них предстоит провести к 2020 году. В них будут задействованы не отдельные регионы или военные подразделения типа морпехов, а сразу все американские комбатанты.
В конце концов мы идем к глобально интегрированной программе учений- приводит слова Хили газета "Взгляд".
По его словам, такие «военные игры» и учения нужны для репетиции возможных конфликтов, поэтому они должны отражать глобальный характер современных угроз.
Хили подчеркнул, что в Европе взгляды сфокусированы на России. При этом он утверждает, что российские наблюдатели присутствовали на недавних учениях США и НАТО в Черноморском регионе, а Москва не прислала подобное приглашение на свои учения, так как в них будут задействованы менее 13 тыс. военнослужащих.
Он также отметил, что в следующем году военные США планируют 11 крупных учений с участием союзников по НАТО.
Напомним, что у НАТО есть претензии к «прозрачности» предстоящих в сентябре совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Москва и Минск отвергали эти претензии, неоднократно приглашая западных наблюдателей посетить учения. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг «Запада-2017», разбирая требования НАТО «улучшить прозрачность» учений.
Использованы фотографии: http://www.reuters.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти