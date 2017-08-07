Бронемашины Light Infantry Tank и Light Supply Tank (Великобритания)



Опытный легкий танк Light Infantry Tank. Вооружение отсутствует



Прототип среднего танка Mark D



"Легкий пехотный танк" на полигоне



Транспортная машина Light Supply Tank, вид на корму. Хорошо видна грузовая площадка

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://mailer.fsu.edu/

Fletcher D. The British Tanks 1915-19. The Crowood Press, 2001.

Федосеев С. Танки Первой Мировой. – М.: Яуза: Эксмо, 2010.

За месяц до окончания Первой мировой войны Великобритания начала разработку перспективного среднего танка Medium Tank Mark D. Этот проект дошел до стадии строительства и испытаний опытного образца, но в итоге не получил одобрения военных. В дальнейшем британские инженеры предприняли несколько безуспешных попыток совершенствования имеющегося танка. Кроме того, вскоре появилось предложение, в соответствии с которым имеющийся танк «Д» должен был стать основой для перспективных бронированных машин других классов. Эти образцы остались в истории под названиями Light Infantry Tank и Light Supply Tank.В первые послевоенные годы основным легким танком британской армии была машина Mark A, также известная под прозвищем Whippet. Этот танк отличался от других бронемашин своего времени более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, но к началу двадцатых годов успел устареть и нуждался в замене. В середине 1921 года военачальники озаботились этой проблемой и выдали соответствующие указания. Вскоре командование Королевского танкового корпуса сформировало требования к перспективному легкому танку, предназначенному для замены «Уиппета».Учитывая опыт разработки и эксплуатации бронетехники, специалисты военного ведомства выдали техническое задание сразу на три машины, имеющие некоторые отличия. Первая из них являлась легким танком и предназначалась для сопровождения пехоты. Имея такие задачи, она получила рабочее обозначение Light Infantry Tank. Вторую бронемашину предполагалось эксплуатировать в колониях, из-за чего она получила название Light Tropical Tank. Пехотный танк следовало дополнить бронемашиной снабжения Light Supply Tank. Все машины нового семейства должны были иметь сравнительно малую боевую массу, высокую подвижность, противопульную защиту и пулеметное вооружение.Имеющиеся легкие танки Mark A уже не в полной мере соответствовали требованиям времени, из-за чего военные пожелали ускорить разработку перспективной техники. Этот вопрос был решен весьма интересным способом. Незадолго до появления технических заданий на новые бронемашины завершились испытания среднего танка Mark D. Этот образец не устроил военных, но отдельные идеи и решения, использованные при его создании, могли найти применение в новых проектах. После анализа возможностей и перспектив было решено строить «Легкий пехотный танк» и «Легкий танк снабжения» на основе существующего «Д».Более того, с определенной оговоркой новые машины могли бы считаться вариантами глубокой модернизации существующего танка. В рамках перспективных проектов фактически предлагалось изменить габариты бронемашины с целью выполнения новых требований, тогда как основные идеи компоновочного и иного характера оставались прежними. «Тропический» танк для колоний, в то же время, решили строить без прямого заимствования технических решений из проекта Medium Tank Mark D.Дополнительным способом ускорения проектирования и упрощения будущего производства стала максимальная унификация двух машин. Они должны были иметь общее шасси с унифицированными корпусом, силовой установкой и ходовой частью. Все основные различия касались компоновки и оснащения боевого отделения. Кроме того, два образца самым заметным образом отличались кругом решаемых задач. Непосредственная поддержка пехоты возлагалась на Light Infantry Tank, тогда как Light Supply Tank фактически являлся транспортером боеприпасов.Две новые машины предлагалось строить на унифицированном шасси, представлявшем собой уменьшенный вариант отвергнутого среднего танка Mark D. При сохранении поперечных габаритов на прежнем уровне корпус был укорочен, что также привело к переработке ходовой части. Это привело к уменьшению боевой массы и позволило использовать менее мощный двигатель. Кроме того, полученный запас грузоподъемности шасси был использован для некоторого усиления брони.Унифицированный корпус двух бронемашин собирался при помощи болтов и заклепок на каркасе и имел защиту в виде катаных листов толщиной не более 14 мм. Компоновка основывалась на идеях предыдущего проекта. Передняя часть корпуса выделялась под обитаемый отсек со всеми рабочими местами экипажа. Позади боевого отделения находился крупный отсек для двигателя, трансмиссии, топливных баков и т.д. Корпус имел крупные бортовые агрегаты, находившиеся внутри гусениц и имевшие крепления для установки необходимых устройств ходовой части.Новый корпус уменьшенных габаритов имел вертикальный лобовой лист, по бокам которого монтировались выносные балки для установки части элементов ходовой. Позади лобового листа корпус расширялся, образуя ниши внутри гусениц. Под такими нишами имелись крепления для подвески и катков, в шахматном порядке прикрытые броневыми щитками. Передняя часть крыши «Легкого пехотного танка» имела выгнутую форму и предназначалась для установки рубки. Корма корпуса оснащалась горизонтальной крышей. В зависимости от типа машины, шасси могло иметь наклонные или скругленные кормовые листы.Бронемашина Light Infantry Tank получила рубку, аналогичную использовавшейся в проекте Medium Tank Mark D. Она имела выгнутый лобовой лист, к которому крепились бортовые детали схожей формы. Кормовой лист отличался увеличенной высотой, из-за чего рубка получила криволинейную крышу, наклоненную вперед. В кормовой части верхнего листа имелся проем для установки башенки с люком и смотровыми щелями.«Легкий танк снабжения» получил надстройку менее сложной формы. В лобовой части его корпуса предлагалось помещать броневую конструкцию трапециевидного профиля. Она имела наклонный лобовой лист, вертикальные борта и горизонтальную крышу. В центре крыши предусматривалась небольшая прямоугольная башенка со смотровыми приборами.Шасси машин Light Infantry Tank и Light Supply Tank предлагалось оснащать бензиновым двигателем марки Hall-Scott мощностью 100 л.с. Через механическую трансмиссию несложной конструкции двигатель соединялся с кормовыми ведущими колесами.Использовалась ходовая часть, представлявшая собой уменьшенный и переработанный вариант системы из проекта «Д». На каждом борту при помощи сблокированной пружинной подвески крепилось по 22 опорных катка малого диаметра. На вынесенных основаниях в передней части корпуса помещались направляющие колеса, в корме – ведущие. Верхняя ветвь гусеницы лежала на нескольких поддерживающих роликах и специальных рельсах. В двух новых проектах вновь применили гусеницу т.н. скелетной конструкции. Непосредственно с катками и колесами взаимодействовала металлическая цепь малой ширины, к которой крепились поперечные траки. Для улучшения сцепления с грунтом и распределения массы траки могли качаться относительно цепи.Броневая рубка «Легкого пехотного танка» получила три амбразуры с установками для монтажа пулеметов. В лобовом листе имелась более крупная установка, которая, по некоторым данным, могла нести сразу два пулемета. Еще два схожих устройства под один пулемет каждое помещались на бортах. Вооружение танка состояло из трех или четырех пулеметов Hotchkiss калибра 7,7 мм. Размещение пулеметов в трех установках, заимствованное из предыдущего проекта среднего танка, позволяло одновременно атаковать несколько целей на разных направлениях. В некоторых источниках утверждается, что танк Light Infantry Tank имел не рубку, а поворотную башню, но эти сведения не имеют достаточного подтверждения.Машина Light Supply Tank не предназначалась для непосредственного выполнения боевых задач, однако имела вооружение для самообороны. В лобовом листе ее рубки имелась шаровая установка для монтажа одного пулемета винтовочного калибра. С его помощью экипаж мог защититься от пехоты противника, но атака каких-либо серьезных целей, по понятным причинам, исключалась.Главной задачей «Легкого танка снабжения» была перевозка боеприпасов и различной материальной части, необходимой войскам во время боев. Для транспортировки полезной нагрузки предлагалось использовать открытую грузовую площадку. Почти вся задняя часть крыши корпуса, находившаяся за рубкой экипажа, представляла собой платформу для размещения тех или иных грузов. Во избежание потери груза при движении площадка получила бортовые ограждения несложной конструкции. Удобство погрузки и выгрузки предлагалось обеспечить при помощи скругленного агрегата с настилом, помещенного на стыке крыши и кормового листа.Экипаж пехотного танка состоял из пяти человек. Все танкисты располагались в едином объеме, выполнявшем функции отделения управления и боевого отделения. В передней части отсека находились механик-водитель и его помощник. Они могли использовать люки в крыше рубки. Для наблюдения за дорогой имелись смотровые щели. Также в экипаж входили два стрелка и командир. Последний находился в кормовой части отсека и мог следить за местностью при помощи смотровых щелей своей башенки. Последняя оснащалась люком. Два стрелка могли использовать любые имеющиеся пулеметы. По-видимому, при необходимости в роли пулеметчиков могли выступать помощник водителя и командир, что позволяло одновременно применять весь наличный комплекс вооружения.Точные сведения о составе экипажа машины снабжения отсутствуют. Вероятно, она могла управляться механиком-водителем и его помощником, а также стрелком. Это позволяло управлять машиной и, при необходимости, заниматься самообороной. Доступ в обитаемый отсек обеспечивался люком в крыше.Проекты Light Infantry Tank и Light Supply Tank подразумевали значительную переработку имеющегося шасси Mark D, направленную на сокращение габаритов техники в соответствии с новыми требованиями заказчика. Эта задача была успешно решена. Обе бронемашины имели длину чуть более 6,7 м при ширине менее 2,2 м и высоте не более 2,8 м. Боевая масса обоих образцов достигала 17,5 т. При этом транспортная бронемашина могла взять на борт до нескольких тонн разнообразного груза. Несмотря на невысокую удельную мощность, обе машины должны были развивать на шоссе скорость не менее 30-35 км/ч. Имелась возможность преодоления различных препятствий. По некоторым данным, объемный корпус давал возможность плавания, однако запас плавучести оставлял желать лучшего.Переработка существующего проекта, несмотря на всю свою сложность, заняла всего несколько месяцев. Благодаря этому конструкторская документация по двум перспективным бронемашинам разного назначения была подготовлена уже в 1921 году. В последних месяцах года началась сборка опытных образцов. По каждому проекту построили по одному прототипу. Вскоре две машины вышли на полигон и продемонстрировали свой потенциал.Расчетные ходовые характеристики были подтверждены. «Пехотный танк» и «Танк снабжения» показывали приемлемую подвижность. Таким образом, использование оригинальной ходовой части, изначально создававшейся для повышения проходимости, вновь оправдало себя и позволяло получить требуемые возможности. С точки зрения огневой мощи Light Infantry Tank почти не отличался от базового Medium Tank Mark D, имевшего схожую конструкцию боевого отделения и аналогичное вооружение. Light Supply Tank, в свою очередь, мог перевозить крупные грузы, в первую очередь боеприпасы и т.д.Тем не менее, оба образца бронетехники имели заметные проблемы. В первую очередь, они отличались от других современных машин большей сложностью конструкции. Из-за этого сборка и эксплуатация техники были связаны с определенными трудностями, а также отличались повышенной стоимостью. С точки зрения трудоемкости и цены новые легкие бронемашины выглядели не слишком удачно на фоне других разработок своего класса.Изучив плюсы и минусы двух представленных образцов, командование танкового корпуса Великобритании приняло решение об отказе от их принятия на вооружение. Слишком сложные и дорогие танк и транспортная машина не представляли реального интереса для войск. После этого решения проект был закрыт за отсутствием перспектив. Два опытных образца в течение некоторого времени оставались на хранении, но впоследствии отправились на утилизацию. Дальнейшее развитие британской бронетанковой техники теперь велось в рамках других проектов.Проекты машин Light Infantry Tank и Light Supply Tank предназначались для скорейшего обновления парка бронетехники. При этом «Легкий пехотный танк» являлся заменой для устаревающих Mark A Whippet, а «Легкий танк снабжения» оказывался первым представителем своего класса, способным заметным образом повысить мобильность войск и оптимизировать их снабжение. Для ускорения разработки новых проектов было предложено самым активным образом использовать имеющиеся идеи и решения. Это действительно позволило уменьшить сроки проектирования, но привело к другим характерным проблемам.Одной из причин отказа от среднего танка Medium Tank Mark D стала чрезмерная сложность конструкции, в первую очередь, ходовой части. В ходе доработки в рамках новых проектов существующее шасси было уменьшено и серьезно изменено в соответствии с актуальными требованиями заказчика. Прямым следствием этого стало сохранение почти всех имевшихся проблем, связанных с высокой сложностью подвески и гусеницы. Таким образом, переусложненная конструкция сначала привела к отказу от среднего танка, а затем «погубила» две машины легкого класса.В 1920-21 годах британские инженеры занимались развитием и переработкой проекта Medium Tank Mark D. Первыми результатами этих работ стали два варианта модернизации базовой конструкции. Впоследствии на базе среднего танка разработали две легкие машины различного назначения. Все эти проекты не продвинулись дальше полигонных испытаний, и армия не получила бронетехнику таких типов. После закрытия проектов Light Infantry Tank и Light Supply Tank развитие существующего шасси высокой проходимости остановилось. Следующие танки Великобритании основывались на иных идеях и решениях.