07:50 11 августа

Запрет на советское означает презрение к русскому

Сообщение о том, что российских спортсменов в Будапеште заставили снять майки с советской символикой, кажется одновременно и совершенно обычным, и абсолютно возмутительным. Как Россия может бороться с демонизацией нашего прошлого? Ведь проблема вовсе не в коммунистических символах, а в отношении к России как таковой.

Запрет на советское означает презрение к русскому


На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта произошел небольшой «инцидент». Представителей тренерского штаба сборной России по водному поло заставили снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписью «СССР».


Как рассказал один из россиян, на входе на стадион полицейские вежливо попросили снять майки с символикой СССР, пояснив, что их не пустят на стадион в таком виде, а в перспективе могут арестовать и выслать из страны. Полицейские извинились и объяснили свои действия тем, что советская символика в стране приравнена к фашистской и запрещена законом, передает РИА «Новости».

В этом сообщении формально нет ничего удивительного – полицейские лишь выполняли закон, принятый в Венгрии еще в 1993 году и запрещающий тоталитарную символику, к которой в Венгрии отнесены коммунистическая и нацистская. Венгрия – одна из семи стран Европы, в которых в той или иной форме запрещена советская символика – кроме нее это три прибалтийских страны, Грузия, Украина и Польша. В принципе, можно даже было бы упрекнуть наших спортсменов в провокации. Мол, зачем вы надели майки с запрещенной в этой стране символикой? Не знали? Надо было лучше готовиться к поездке...

Но это, конечно, смешно. В чужой монастырь со своим уставом не приходят, но тут другой случай. СССР – это не просто аббревиатура, это бывшее название нашего государства, звезда с серпом и молотом – это бывшие наши государственные символы. Уважение к своей истории – нормальная черта любого народа. И если гражданам России отказывают в праве демонстрировать символы своего государства, пусть и бывшие, где-либо за границей, тем самым им прямо говорят – мы не уважаем, презираем ваше прошлое. Ну и тогда уже Россия и ее граждане вправе соответственно относиться к тем, кто им такое заявляет.

За что нас не любят венгры – и в самом ли деле не любят?

Якобы за подавление «восстания 1956 года» – когда советская армия действительно военной силой подавила мятеж против местной коммунистической власти. Но в Венгрии тогда вспыхнула гражданская война. И нет ничего удивительного, что СССР, в военно-политический блок с которым входила Венгрия, поддержал коммунистов, которых пытались силой же убрать из власти. Бои между венграми и русскими на улицах Будапешта? Ну так за 11 лет до этого Венгрия была союзником Германии в войне с Россией, и ее армия воевала на нашей территории – мы же не попрекаем этим венгров до сих пор при каждом удобном случае.

Два народа могут иметь нормальные отношения, да и у двух стран много общего. И последние годы, когда Венгрия мужественно отстаивает свою национальную идентичность и суверенитет под давлением Евросоюза, защищает в том числе и свое право на хорошие отношения с Москвой. Так что нет никакой русофобии у венгров. А что же есть? Есть политика по уравниванию коммунизма и нацизма, по уравниванию СССР и фашистской Германии, по уравниванию красной звезды и свастики.

То, что ни коммунизм, ни СССР на международном уровне не осуждены и не поставлены в один ряд с нацизмом, для восточноевропейцев не указ. Они ссылаются на свой личный горький опыт, венгры – на 1956 год и на то, что коммунизм был навязан им извне. Хотя это, мягко говоря, преувеличение – еще в 1919-м венгерские коммунисты взяли власть в стране, но потом были разбиты, а часть их перебралась в СССР. Нет ничего удивительного в том, что в 1945-м, когда советская армия взяла Будапешт, они вернулись и пришли к власти: да, при помощи Москвы, но имея и поддержку в своем народе.

Можно сколько угодно обвинять тогдашнее венгерское руководство в предательстве национальных интересов, в интернационализме и космополитизме, в унижении венгерского национального сознания (и это было), но это ведь часть и венгерской истории, это делалось руками венгерских граждан, а не советских советников. Ну так мы и свою коммунистическую символику запретили, возразят нам венгры.

В 1993 году Венгрия одной из первых приняла закон о запрете тоталитарной символики – до нее, в 1991-м, это успела сделать только Латвия, в которой, впрочем, он не был столь всеобщим. Примеру Венгрии в Восточной Европе последовала лишь Польша. А на постсоветском пространстве вторая волна пошла только 10 лет назад: Эстония – в 2007-м, Литва – в 2008-м, Грузия – в 2011-м, Молдавия – в 2012-м. В Кишиневе, впрочем, уже через год закон признали неконституционным и отменили – и в том же 2013 году был объявлен не соответствующим конституции и венгерский закон. Его действие приостановили – но уже через пару месяцев возобновили, с уточнениями. Так, штраф применяется к тем, кто использует «символы тоталитаризма» для нарушения гражданского спокойствия или демонстрирует их публично, на массовых собраниях.

Ну и последней страной, где был принят подобный закон, стала в 2015 году Украина. Цель запрета на символику «преступного коммунистического режима» понятна – вбить в головы людям бред о том, что Украина была оккупирована советской, то есть русской властью. Антикоммунизм здесь нужен лишь для прикрытия русофобии – как, впрочем, и в большинстве других случаев применения подобного законодательства.

Что делать с этим России? Будапештский инцидент, конечно, меркнет на фоне недавнего польского закона о сносе памятников коммунистической эпохи, под который попадает и часть памятников советским солдатам, или борьбы с советской символикой на Украине. Но разница мотивов и внутриполитических целей (для венгерских властей русофобия совсем не актуальна) не отменяет того факта, что все это является вызовом для нашей страны.

Мы ведь понимаем, что сегодня запрещают красную звезду, а потом объявят тоталитарным двуглавого орла с коронами, скипетром и державой. Дескать, он у нас вызывает ассоциации с проклятым империалистическим прошлым, временами, когда Россия нас порабощала и угнетала. Кстати, то, что двуглавый орел еще не запрещен в отдельных соседних с нами «антитоталитарных» государствах, объясняется очень просто – тем, что он снова стал гербом России. А так бы и его не пожалели. Странно, что еще на майках с Путиным не пытаются отыграться – но все еще впереди.

Мы не должны оправдываться за свое советское прошлое перед соседями – в наших отношениях и во время, и до советского периода было много такого, в чем мы можем упрекать их, а они – нас. Попытка сделать коммунизм чисто русским явлением, объявить Россию его экспортером, а потом приравнять его к нацизму по факту является русофобской. То есть несправедливой по отношению не только к коммунистической идеологии, но и к нашей стране. А если в Польше или Венгрии, Латвии или Грузии думают, что СССР навсегда остался в прошлом, то они глубоко ошибаются. Он остался в нас – не в конкретно живущих людях, а в русской цивилизации, в современном русском народе.

Запрещать красную звезду и красное знамя, конечно, имеет право каждое суверенное государство. Но вот только тогда пусть там не удивляются, что русские (причем независимо от их политических взглядов) будут воспринимать это как неуважение к их государству. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Автор: Петр Акопов
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2017/7/20/879490.html


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Комментарии 9

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  1. Reptiloid Сегодня, 06:26
    Запрет на советское означает тяжёлую застарелую генетическую ненависть к России , которая только сейчас получила возможность выразить себя. Надо понимать, что это не пройдёт никогда и не обольщаться. Наказывать любым возможным способом .
    Сколько волка не корми....черного кобеля не отмоешь.....
    Reptiloid
  2. svp67 Сегодня, 06:30
    За что нас не любят венгры – и в самом ли деле не любят?
    Якобы за подавление «восстания 1956 года» – когда советская армия действительно военной силой подавила мятеж против местной коммунистической власти.

    Могу сказать одно, что не стоит доходить до таких маразмов, особенно в исторических аспектах.
    Россия же может вспомнить и об очень недостойной роли венгров, как в нашей революции, так и во Второй Мировой войне.
    Мы же то же можем поднять вопрос О ПРИЗНАНИИ ЗАПРЕЩЕННЫМИ на нашей территории государственных символов стран поддержавших действия стран Оси во ВМВ
    svp67
  3. Мур Сегодня, 07:03
    Ну так за 11 лет до этого Венгрия была союзником Германии в войне с Россией, и ее армия воевала на нашей территории – мы же не попрекаем этим венгров до сих пор при каждом удобном случае.

    Вот поэтому и наглеют, что не попрекаем. А в селах, где венгры стояли, ими до сих пор детей пугают.
    Мур
  4. zulusuluz Сегодня, 07:17
    Может, для примера, играть Гимн России на ЧМ по футболу каждый матч, мотивируя тем, что в стране запрещены символики (любые) других стран?
    zulusuluz
  5. Flinky Сегодня, 07:23
    Чем кумушек считать трудиться - не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

    Неуважению к СССР немало способствует наше собственное к нему неуважение, начиная с государственного уровня. Просто так взять и вычеркнуть семьдесят с лишним лет собственной истории, как будто её и не было - на это способны не только лишь все. В этом плане впереди планеты всей, конечно, бандерлоги, приебалты и грызуны. А мы на почётном четвёртом месте.
    И так нам и надо, если честно. Мы это заслужили своим наплевательским отношением к СССР. Этому нет оправдания.
    И пока государственные мужи, начиная с Президента, и все до единого простые обыватели не перестанут стыдиться советской истории - ситуация не изменится. Этот вопрос уже назрел и перезрел, и как бы не пришлось эту ошибку смывать кровью, если будем тянуть дальше.
    Flinky
    1. Reptiloid Сегодня, 07:28
      Я думаю, они не стыдятся , от слова ""совсем""(вообще ничего и никогда) просто , наверно, другие цели, ну типа с кем-то задружится или не ссориться. Или какие-то средства вложены.......????????
      Reptiloid
      1. Flinky Сегодня, 07:31
        Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
        Посмотрите на любого матрасного политика. Да, в большинстве своём они выглядят полусумасшедшими и несут редкостный бред. Но это с нашей точки зрения. Одного у них не отнять - они реальные патриоты своей страны, и реально готовы за её интересы кого-нибудь побомбить.
        А у нас что, простите? Многие, как говно в проруби, болтаются, до сих пор определиться не могут, что для них Родина - там, где хорошо, или там, где корни? Почему так-то?
        Flinky
  6. parusnik Сегодня, 07:36
    Ну так за 11 лет до этого Венгрия была союзником Германии в войне с Россией, и ее армия воевала на нашей территории – мы же не попрекаем этим венгров до сих пор при каждом удобном случае.
    ....За то что вся Европа во главе с Гитлером пошли СССР воевать, мы сейчас должны понять и простить, и не вспоминать, а за красный флаг со звездой , серпом и молотом над нацистским рейхстагом мы должны стесняться, пускать слюни, дескать извините ребята ,так получилось..Врага или партнера, по современному,надо бить его же оружием почаще мордой в его же дерь...эээээ гуано тыкать....
    parusnik
    1. Klim Podkova Сегодня, 07:49
      Запад никогда не простит нам 9 Мая.
      Klim Podkova
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