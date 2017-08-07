Ту-95Н. Единственный и весьма непохожий на других

Наш рассказ о единственном оставшемся экземпляре самолета Ту-95Н, который находится в авиамузее в Монино.Самолет действительно непростой, равно как и непростой была задача, для реализации которой он был предназначен.Первоначально это был Ту-95 модификации «А», то есть стратегический бомбардировщик — носитель ядерного оружия со всеми вытекающими последствиями. Специальная (по идее) окраска, поглощающая излучение, система обогрева и термоизоляция бомбового отсека, светозащитные и опять же освинцованные шторки на иллюминаторах для экипажа.Но судьба конкретно этого самолета отличалась от судьбы собратьев.30 июля 1955 г. вышло постановление Совмина о начале работ над составной ударной стратегической системой, состоящей из сверхзвукового бомбардировщика PC разработки ОКБ-256 главного конструктора П. В. Цыбина и самолета-носителя Ту-95Н.Предполагалось, что до момента отделения PC будет размещаться в полуутопленном положении в бомбовом отсеке Ту-95Н на специальной подвеске.После отделения ударный самолет должен был разгоняться до крейсерской скорости 3000 км/ч. Его возвращение на борт Ту-95Н не предусматривалось.В целом — этакая модель ядерного камикадзе.Расчетная досягаемость этой системы должна была составлять 12 500 — 13 500 км. ОКБ-156 предписывалось переоборудовать в Ту-95Н один из серийных Ту-95.У Туполева эту тему возглавил И. Ф. Незваль. Во второй половине 1956 г. после совместных с ОКБ-256 предварительных проработок началось проектирование. Работы велись сначала в Жуковском, а затем в филиале ОКБ-156 в Томилино. Подвеска PC потребовала значительного изменения конструкции фюзеляжа и ряда агрегатов Ту-95 (речь шла о грузе массой 30-40 т с достаточно большими габаритами).Для верности взаимную увязку всех систем проводили на натурном макете. К концу лета 1957 г. проектирование удалось завершить, и на завод №18 стали поступать рабочие чертежи, по которым и переделывали специально выделенный бомбардировщик.В 1958 г. готовый самолет-носитель перелетел на аэродром ЛИИ, однако Совмин принял решение о прекращении работ над системой PC.Что представлял собой РС? Есть смысл уделить внимание этому проекту, хотя бы для того, чтобы осознать, какая работа была затрачена на создание Ту-95Н.Первоначально речь шла о создании составной авиационной системы, состоящей из сверхзвукового самолета-носителя, рассчитанного на максимальную скорость, соответствующую М=1,5-2,0, и ударного подвесного сверхзвукового бомбардировщика, вооруженного ядерной бомбой.Радиус действия системы должен был обеспечивать поражение целей в США без захода самолета-носителя в активную зону поражения средств американской ПВО, а дальность полета самолета-носителя и подвесного самолета — их возвращение на базы в СССР или их союзников.В июле 1954 года выходит официальное правительственное постановление на разработку подобных систем, работы разворачиваются в ОКБ-23 и ОКБ-156, близкие по тематике работы ведутся в коллективах под руководством Р. Л. Бартини, П. В. Цыбина, подготавливает свой проект А. С. Москалев.4 марта 1954 г. П. В. Цыбин направил в правительство предложение о создании пилотируемого сверхзвукового дальнего бомбардировщика со скоростью полета 3000 км/ч, практическим потолком 30 000 м и дальностью 14 000 км. Работы над проектом реактивного самолета под руководством П. В. Цыбина велись в Бюро новой техники ЦАГИ группой специалистов в составе В. Б. Шаврова, А. С. Кондратьева, О. В. Елисеева, И. К. Костенко.Согласно проекта разрабатывался самолет с передним и хвостовым оперениями и рекордно тонким (С=2,5%) трапециевидным крылом малого удлинения с двумя прямоточными воздушно-реактивными двигателями (ПВРД) на концах.На расстоянии 50 км до цели хвостовая часть самолета с оперением, представлявшая собой крылатую бомбу на основе изделия 244Н, должна была отделяться и планировать на цель, а самолет должен был возвращаться на аэродром базирования.При работе над эскизным проектом схему самолета изменили на обычную, бомбу разместили под фюзеляжем в полуутопленном положении.Собственная дальность полета PC по расчетам не превысила 7500 км, поэтому предусматривались применение воздушного старта с самолета-носителя Ту-95Н (на удалении до 4000 км от места базирования) с последующим набором высоты и разгоном до 3000 км/ч с помощью двух спаренных ускорителей с ЖРД и крейсерский полет на маршевых СПВРД (РД-013 тягой по 4400...4500 кгс, разрабатывавшихся в ОКБ-670 М.М. Бондарюка).Расчетная суммарная дальность полета PC составляла 12 500...13 500 км. Эскизный проект был выпущен 31 января 1956 г.Самолет Ту-95Н был модернизирован только в 1958 г., а с 1956 в ОКБ Туполева начали прорабатываться специальные сверхзвуковой носители — самолеты «108» и «109», которые могли также оснащаться и подвесными ударными самолетами Ту-100 или «113».В дальнейшем выяснилось, что термоядерная бомба весом не менее 3000 кг в сочетании с необходимостью размещения на борту пилота со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения для полета продолжительностью несколько часов не позволяют уложиться в заданные ограничения по массе.После успешных пусков межконтинентальных баллистических ракет (первый полет МБР Р-7 на расчётную дальность состоялся 21 августа 1957) работы по крылатым носителям ядерного оружия были сокращены.Самолет РС так и не был построен, а вот Ту-95Н, которому не нашлось должного применения, оказался в Монино, где стоял в варианте неэкспонируемого, постепенно приходя в негодность.Сегодня этим самолетом занимается бригада добровольных восстановителей под руководством Алексея Почерникова.Предлагаем ознакомиться с самолетом по рассказу Алексея, человека, знающего машину, а самое главное — нежно обожающего этот самолет.