Кто кому угрожает на Черном море

Чувство глубокого удовлетворения охватило министра обороны Украины генерала армии Степана Полторака в конце прошлой недели после встречи с командующим 6-м флотом США вице-адмиралом Филиппом Дэвидсоном. «В рамках рабочей поездки в Одесскую область проверил ход проведения международных учений Sea Breeze 2017, посетил фрегат «Гетман Сагайдачный» ВМС Украины, эсминец ВМС США Carney и ракетный крейсер Hue City, участвующие в учениях. Во время общения с командующим 6-м флотом США вице-адмиралом Филиппом Дэвидсоном обсудили перспективы будущих этапов учений и вопросы совершенствования профессионального мастерства военнослужащих во время выполнения общих задач», – написал министр на своей странице в соцсети Facebook в прошлую субботу.А на официальном сайте украинского военного ведомства появилось уточнение, что встреча Полторака с Дэвидсоном состоялась на Hue City. В сообщении министерства цитируется ответное слово адмирала во время церемонии на американском корабле: «Для нас большая честь принимать участие в таких масштабных учениях вместе с другими 16 странами мира. Благодаря тому что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся только сильнее и так оттачиваем свое профессиональное мастерство».Также в рамках поездки состоялась встреча главы украинского оборонного ведомства с представителями Киевской ассоциации военных атташе, во время которой министр проинформировал представителей иностранных государств о ходе реформ, продолжающихся в Минобороны Украины. «Международные учения являются для нас чрезвычайно полезными, конструктивными. Я хочу поблагодарить иностранных коллег за то, что они вместе с нами совершенствуют воинское мастерство и помогают нашим воинам приобрести новые знания», – сказал Полторак. Чему хотели бы научиться украинские военные у коллег из стран НАТО, сегодня всем хорошо известно.Подводные силы российского Черноморского флота (ЧФ) взяты ныне под пристальное наблюдение и контроль боевой авиацией США. Этот аспект отрабатывается как раз на стартовавших 10 июля в Черном море международных военно-морских учениях Sea Breeze 2017. Как сообщила пресс-служба украинского Генштаба, в Одессу прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Их главное предназначение – обнаружение и уничтожение подводных лодок противника в районах патрулирования.В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркивают: «Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и в Украину. Во всех предыдущих учениях Sea Breeze участвовали базовые патрульные P-3 Orion, которые недавно стали снимать с вооружения и заменять на Poseidon». Такая открытость украинской стороны, видимо, связана с задачами информационного противодействия.Самолеты-разведчики оснащены новейшими средствами радиолокации, противокорабельными ракетами, торпедами, морскими минами и авиабомбами, то есть действительно обладают серьезным оружием и оборудованием. Почти еженедельно, взлетая с авиабазы Сигонелла на Сицилии, они ранее патрулировали Восточное Средиземноморье близ российской военно-морской группировки и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе (Сирия), а также в Черном море недалеко от берегов России.Как рассказал «НВО» бывший офицер-подводник капитан 1 ранга Олег Шведков, американские патрульные противолодочные самолеты, особенно последних модификаций, «представляют определенную угрозу для Черноморского флота, главным образом для дизельных подводных лодок, которые здесь дислоцируются». Они способны обнаруживать субмарины по пузырьковому шлейфу, наличию мазутных пятен, магнитному излучению, а также с помощью радиогидроакустических буев и других средств, способных засекать прохождение субмарин под водой.Олег Шведков появление Poseidon в Одессе связывает с тем, что «американское командование, видимо, желает приблизить районы дислокации этих самолетов поближе к границам России». Он не исключает того, что в ближайшие годы может быть принято решение об их базировании в Украине. «Это удешевит их эксплуатацию и окажет Киеву большую военную поддержку. От такого предложения Украина вряд ли откажется», – уверен эксперт.Шведков считает, что у России есть надежные инструменты для того, чтобы нейтрализовать эффективность новых самолетов-разведчиков в Черном море. «Им на перехват уже не раз поднималась российская авиация, – заметил Шведков, – а размещение зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму дает в случае развязывания военного конфликта стопроцентную вероятность их уничтожения в местах возможной дислокации вблизи границ РФ».Но, судя по замыслу маневров Sea Breeze 2017, альянс все равно подготовил планы наращивания боевой активности в Черном море с помощью союзников, в том числе и Украины. Как сообщил руководитель учений с американской стороны капитан 1 ранга Тейт Вестбрук, эти маневры в 2017 году впервые пройдут в режиме «свободной игры», а одним из элементов будет отработка полномасштабной противолодочной операции в Черном море.«Для НАТО и Украины здесь единственный враг – Россия. И нет никакого сомнения, что именно против нее отрабатываются многие задачи на Sea Breeze 2017», – отметил военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. Он обращает внимание на то, что боевые возможности военной группировки, сосредоточенной на Sea Breeze 2017, а также на других маневрах, проводимых сейчас вообще в Черноморском регионе, сопоставимы с военным потенциалом ЧФ. «Сейчас в акватории Одессы сосредоточено более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 17 стран мира, включая Украину», – отмечает эксперт. Сюда, по его словам, надо добавить группировку стран НАТО, которая развернута на побережье Болгарии.Россия не собирается безропотно взирать на военные игры Североатлантического альянса и его украинских подручных вблизи наших берегов. Уже в прошлый четверг были подняты по сигналу тревоги расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». В ходе проверки боеготовности сил ЧФ комплексы выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника. В Минобороны РФ конечно же отметили, что все эти действия были давно запланированы. Но они удивительным образом совпали с набирающей силу рефлексией западных военных экспертов по поводу беззащитности флотов стран – членов НАТО перед российским высокоточным оружием.Панику подняла несколькими днями раньше британская Telegraph. Ссылаясь на доклад, подготовленный аналитическим центром Royal United Services Institute, газета констатировала, что британские боевые корабли, включая новейший авианосец Queen Elizabeth, уязвимы для современных российских и китайских вооружений. По оценке аналитиков, Россия и Китай обладают высокоточным оружием, представляющим серьезную угрозу для надводных кораблей и самолетов.«Ракеты, стоимость которых намного меньше полумиллиона фунтов стерлингов за единицу, способны по меньшей мере вывести из строя британский авианосец, который стоит более 3 млрд», – утверждают авторы доклада.К месту напомнить, что недавно министр обороны Великобритании Майкл Фэллон самоуверенно заявил о неизбежном чувстве зависти у российских моряков при взгляде на новый британский авианосец. В ответ в Минобороны РФ назвали Queen Elizabeth очень удобной целью. И с позицией россиян согласилось английское издание Daily Mail, заметившее, что новейший корабль является как никогда беззащитным перед российским оружием. Мол, «дешевая ракета русских» может легко потопить дорогущий авианосец.Российские военные, надо полагать, не без удовольствия продемонстрировали именно сейчас высокую боеготовность своих противокорабельных средств. Ведь не далее как в прошлые выходные в акваторию Черного моря зашли те самые ракетный крейсер Hue City и оснащенный системой ПРО Aegis эсминец Carney ВМС США, а также новый британский эсминец Duncan. В этот раз объявлялось, что они прибыли для участия в учениях Sea Breeze 2017, проходящих в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях и собравших моряков из 17 стран. Только не будем забывать, что боевые корабли США, Великобритании и иногда Франции с момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации фактически непрерывно сменяют друг друга в акватории Черного моря. Независимо от того, проводятся здесь какие-нибудь учения или нет. Причем экипажи дежурящих в регионе кораблей прекрасно знают, что они постоянно находятся под прицелом российских ракет, размещенных в Крыму.Противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион» был разработан на основе сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М55 «Оникс» (экспортное название «Яхонт», по классификации НАТО SS-N-26 Strobile) с дальностью стрельбы до 300 км. Комплекс предлагается в двух вариантах: подвижном «Бастион-П» и стационарном «Бастион-С». В состав подвижного комплекса входят четыре мобильные пусковые установки (по две ракеты на каждой), машина управления, транспортно-заряжающие машины, а также могут дополнительно применяться машины целеуказания с радиолокационным комплексом «Монолит-Б».В состав противокорабельного ракетного комплекса «Бал» входит до четырех единиц самоходных пусковых установок, два самоходных командных пункта управления и связи и в некоторых случаях транспортно-перегрузочные машины, которые позволяют комплексу в случае необходимости произвести по противнику второй залп. На вооружении комплекса находятся противокорабельные ракеты Х-35 различной модификации. Максимальная дальность их пуска достигает 260 км. Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.Теперь напомним, что дальность по прямой от Севастополя до Одессы составляет как раз 300 км. С более западных мысов Крымского полуострова до более южных городов Украины на Черноморском побережье – расстояние значительно меньше. То есть северо-западная часть Черного моря, где как раз проводятся маневры и куда без конца заходят американские и британские эсминцы да крейсера, простреливается комплексами «Бастион» насквозь. При скорости полета ракеты «Оникс» примерно 2,5 Маха (1 Мах = 331 м/c) такая дистанция будет преодолена всего за 362 секунды или максимум за 6 минут. Отреагировать за столь малый промежуток времени на атакующую ракету нереально. А если они подлетают десятками…Между тем генерал Неткачев обратил внимание на тот факт, что одновременно с Sea Breeze 2017 в регионе проходили учения НАТО Saber Guardian 2017 под командованием США. В маневрах, которые продились до 20 июля, приняли участие 25 тыс. военных более чем из 20 стран НАТО и партнеров альянса, включая Украину. По сообщению пресс-центра Минобороны ВСУ, на болгарский полигон Шабла прибыли украинские боевые расчеты подразделений зенитных ракетных систем С-300. «Целью мероприятия является совершенствование боевой выучки, а также достижение тактической совместимости с подразделениями противовоздушной обороны государств – членов НАТО», – отмечает украинское Минобороны. Координирует совместную работу американский отставной генерал Джон Абизейд, советник военного ведомства Украины.Именно американские советники являются главными помощниками нынешнего украинского руководства в реформировании армии и флота по лекалам НАТО. Они же, видимо, и инициаторы поставок в страну различных иностранных видов вооружений. СМИ со ссылками на украинские официальные лица сообщают, что уже скоро в Украину могут быть начаты поставки летального оружия из США. А первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Андрей Тарасов заявил, что США уже готовы передать Киеву два патрульных катера типа Island, а также готовы к сдаче четыре артиллерийских катера «Гюрза-М» украинской разработки. Сообщается, что ведутся переговоры по организации производства в Украине американской штурмовой винтовки М-16.США, видимо, хотят не только усилить свое геополитическое влияние на Черном море и в Украине, но и навязать ей и другим странам региона выгодные для США оружейные контракты. Такая политика приносит американскому бизнесу хорошие доходы.К примеру, на днях СМИ сообщили, что Госдепартамент США одобрил продажу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Румынии. Уточняется, что Бухарест запросил семь комплексов Patriot вместе с комплектующими. Общая стоимость ЗРК и оборудования составляет 3,9 млрд долл. Подобная сделка после визита президента США Дональда Трампа в Варшаву планируется и с Польшей. При этом Варшава может провести и другие закупки вооружений. Министр обороны Антоний Мацеревич заявил, что концерн Lоckheed Martin поставит Польше оперативно-тактические ракетные комплексы Homar-300, которые имеют дальность стрельбы 300 км. Министр сравнил это оружие с российским «Искандером», хотя последний способен преодолеть до 500 км. Стоимость возможного контракта – несколько сот миллионов долларов.