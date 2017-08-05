Импортозамещение: за и против

Зачем Владимир Путин посетил в прошлую пятницу Лебединский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области? Ведь не только для того, чтобы поздравить ГОК с 50-летием. Знаменательные даты российские предприятия отмечают чуть ли не каждый день. Значит, повод не только в юбилее. Он слабо угадывается в вопросах, заданных белгородскими металлургами главе государства. По словам начальника участка обогатительной фабрики Дмитрия Коронова, гендиректор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев «собирал нас здесь предварительно» и сказал, «что мы можем задавать любые вопросы на любые темы».О скандале вокруг поставки турбин в Крым вопросы не задавали, но тема импортозамещения была затронута, причем самим Владимиром Путиным. В качестве успешного решения этой проблемы президент привел примеры с заменой авиадвигателей украинской компании «Мотор Сич». Президент напомнил, что «все вертолеты России, все – и военные, и гражданские – оснащались двигателями украинского производства, «Мотор Сич» их делал». Теперь же Россия сама производит двигатели для вертолетов. «Мы уже два завода запустили в Петербурге, все целиком, полностью, причем на новой базе, на новой технологической основе, современной».Аналогичная ситуация и в кораблестроении. До 2014 года газотурбинные агрегаты для кораблей, в частности, проектов 1164 и новейшего 22350 поставлял украинский научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект».«Выяснилось, что это не только какое-то особое производство, это особая отрасль науки, знаний и производства. В России этого не было», – уточнил Владимир Путин.«Возникло желание у многих моих коллег, в том числе при реализации гособоронзаказа, то есть в данном случае строительства Военно-морского флота, пойти по пути приобретения, по импорту в других странах, это можно было сделать», – добавил президент.Запомним эту ремарку, она важна для понимания многих проблем в современном двигателестроении.Три года назад президент вопреки советам «коллег» принял другое решение: не спешить. То есть сдвинуть сроки переоснащения Военно-морского флота вправо, но сделать свой двигатель. «У России появилась и новая отрасль науки, и новая отрасль производства, мы этот двигатель сделали, причем целую цепочку сделали. И для небольших судов, и для крупных судов – все в России это появилось, появился свой двигатель. Сейчас пойдет оснащение новых кораблей. Но в принципе мы даже получили новую компетенцию», – рассказал Владимир Путин.В апреле Владимир Путин запустил в Рыбинске испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для кораблей ВМФ. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что российские ГТА первыми получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, а летом 2018 года – фрегаты проекта 11356. Ранее сообщалось, что основой ГТА для корветов станет газогенератор авиационного двигателя. Отметим, что при разработке М70ФРУ-2 удалось увеличить показатели эффективности и межремонтного ресурса по сравнению с украинскими аналогами.Рыбинский сборочно-испытательный комплекс, предназначенный для всех видов испытаний корабельных газотурбинных двигателей, позволит в следующем году перейти к серийному производству ГТД шести типов, а также агрегатов на основе перспективных двигателей с модернизацией редукторных комплексов и систем управления.Таким образом, по словам Алексея Рахманова, к середине 2018 года при строительстве кораблей ВМФ Россия перестанет зависеть от поставляемых с Украины газотурбинных двигателей. Глава ОСК рассказал также о начале работ по созданию собственных дизельных установок. Таким образом, к середине следующего года корпорация освоит самостоятельное производство всех необходимых движительных систем кораблей: как газотурбинных, так и дизельных. А полностью зависимость от украинских комплектующих будет ликвидирована к 2018–2019 годам, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Возвращаясь к теме, затронутой Владимиром Путиным, о желании многих «коллег» приобретать импортное высокотехнологичное оборудование вместо организации его производства в России, напомним, что путь этот опасен для отечественной экономики и независимости государства. Однажды страна уже шла по нему, в результате чего к 2000 году едва не потеряли важнейшие технологии и производства в области авиа-, ракето- и судостроения.Сегодня серийно выпускают только турбины для электростанций мощностью 25 МВт, как ГТЭ-25П, а требуются – в том числе для Крыма – турбины мощностью 160–290 МВт. В 90-х годах решили сэкономить деньги на модернизации производства, подготовке кадров, НИОКР, развитии инженерных школ. Конечно, все это требовало финансовых и временных затрат. Например, свою турбину SGT5-8000H «Сименс» создавал 10 лет.К сожалению, сегодня сохраняется настроение покупать импортное. В тот день, когда Владимир Путин на Белгородчине встречался с работниками ГОКа, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в эфире телеканала «Россия 24» не исключил возможности ухода «Сименс» из РФ, добавив: «Очень быстро на их место придут другие. Я не знаю – из Китая, Ближнего Востока или Европы».А что в таком случае будет с отечественной газовой турбиной ГТД-110М, модернизация которой ведется в Объединенной двигателестроительной корпорации? Это частный случай. В целом подобные предложения вряд ли способствуют созданию в оборонно-промышленном комплексе отдельных дивизионов, которые могли бы выпускать гражданскую высокотехнологичную продукцию. В конечном счете тяга к импорту может привести к тому, что диверсификация оборонных предприятий обернется банальной конверсией образца 80-х годов прошлого века. Помешать этому может только продолжение санкционной политики в отношении России. Тогда корабли, самолеты и многая другая военная, гражданская и двойного назначения продукция станет на 100% российской.