Экспорт российских вооружений. Июль 2017 года
В июле 2017 года большинство новостей, касающихся экспорта российских вооружений, были связаны с авиационной и вертолетной техникой. При этом не они стали самыми обсуждаемыми новостями этого летнего месяца. Наибольший резонанс вызвало заявление президента Турции о том, что Анкара и Москва достигли договоренности и подписали контракт на поставку в Турцию ЗРС С-400 «Триумф». Отдельно стоит отметить также новость о крупных поставках танков Т-90С в Ирак (поставки официально подтверждены, первая партия уже отправлена) и подписание предварительного договора на поставку вооружений Саудовской Аравии на сумму 3,5 миллиарда долларов. Принимая во внимание подписанные ранее предварительные контракты с Саудовской Аравией на сумму более 20 миллиардов долларов, которые закончились ничем, новые соглашения стоит также рассматривать с изрядной долей скепсиса в отношении Эр-Рияда.
Президент Турции объявил о подписании с Россией соглашения о поставках С-400 «Триумф»
25 июля ТАСС распространило слова президента Турции Эрдогана, который рассказал о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о приобретении российских комплексов ПВО С-400. Соответствующие заявление турецкого лидера ранее процитировал турецкий телевизионный канал Haber 7. «Мы сделали совместные шаги по этой теме с Россией. Поставлены подписи, и, надеюсь, мы скоро увидим комплексы С-400 у нас в Турции. Также мы запросим и совместное производство данных зенитно-ракетных систем», — отметил Эрдоган, подчеркнув, что Турция годами не могла получить от США того, что ей было нужно в вопросе приобретения зенитно-ракетных систем и «вынуждена была вести поиски». Приобретение у России комплексов ПВО С-400 и является плодом данных поисков. Также Эрдоган отметил, что Греция, являясь членом НАТО, на протяжении многих лет использует комплекс С-300, что не вызывало обеспокоенности США.
Генерал Джозеф Данфорд, являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, ранее говорил о том, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Турцией российских систем С-400. Турецкий президент, в свою очередь, говорил о том, что не понимает, почему США обеспокоены возможным приобретением комплексов С-400 у России, указав на том, что любая страна имеет право предпринимать определенные шаги, направленные в интересах обеспечения ее собственной безопасности. Одновременно с этим помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин рассказал, что контракт о поставке в Турцию комплексов ПВО С-400 действительно согласован. О том, что переговоры между Москвой и Анкарой по приобретению С-400 вышли в финальную стадию, ранее говорили и другие турецкие официальные лица. Детали контракта (количество поставляемых комплексов и их стоимость) официально не разглашались.
В конце июля о поставках в Турцию российских ЗРС С-400 «Триумф» высказался и официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, который отметил, что американское военное ведомство обеспокоено несовместимостью российских комплексов, которые может приобрести Турция, с системами ПВО стран NATO. «В целом, что касается любого нашего партнера и союзника, с которыми мы работаем (а мы, конечно, работаем с турецкой стороной), нас всегда волнует, что они приобретают. Мы хотим, чтобы они закупали и вкладывались в вещи, которые вносят вклад в наш союз». Таким образом, Пентагон выступил с критикой турецкого решения, отметив, что ожидает от стран НАТО того, чтобы они делали инвестиции в системы альянса.
Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность поставки вооружений на 3,5 миллиарда долларов
В понедельник, 10 июля, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что Российская Федерация и Саудовская Аравия подписали предварительный договор, который предусматривает поставку вооружений и техники Эр-Рияду на сумму 3,5 миллиарда долларов. Ранее Москва уже неоднократно пробовала зайти на оружейный рынок Саудовской Аравии. Между странами обсуждались пакеты контрактов на сумму до 20 миллиардов долларов, однако, в отличие от США, Россия так и не дошла ни разу до подписания твердых контрактов. По информации газеты « Коммерсантъ », понять серьезность намерений Эр-Рияда на этот раз можно будет по итогам визита короля Сальмана аль-Сауда в Москву, который может состояться до конца 2017 года.
По словам двух топ-менеджеров предприятий российской оборонной промышленности, даже парафирование столь существенного пакета контрактов не дает никакой гарантии в заключении твердых соглашений между двумя странами. За последние полтора десятка лет Эр-Рияд последовательно проявлял интерес к достаточно широкому спектру военной продукции российского производства (от вертолетов Ми-35М, боевых машин пехоты БМП-3 и основных боевых танков Т-90 до современных зенитных ракетных систем «Антей-2500» и С-400 «Триумф»). В интервью изданию «Коммерсантъ» Сергей Чемезов говорил, что саудиты постоянно интересуются возможностью поставки оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э», однако уточнял, что он попадает в список продукции, которая запрещена к экспорту. И делать ради Эр-Рияда исключение Москва не будет. Ранее несколько раз странам уже удавалось согласовывать номенклатуру вооружений, однако юридически обязывающих документов Саудовская Аравия не подписывала, ориентируясь при покупке вооружений на США.
К примеру, во время майского визита американского президента Дональда Трампа в Эр-Рияд была согласована поставка вооружений на сумму практически 110 миллиардов долларов, что, по словам представителей Белого дома, сделало эту сделку крупнейшей за всю историю США. По некоторым данным, подписанное сторонами соглашение предусматривает поставку истребителей, боевых вертолетов, бронетехники, средств авиационного поражения, боевых кораблей прибрежной зоны и систем противоракетной обороны типа THAAD.
В то же время единственный российский контракт, который был подписан с Саудовской Аравией, был заключен еще в середине 2000-х годов и предусматривал поставку около 10 тысяч автоматов АК-74М, которые пошли на вооружение саудовской полиции. Андрей Фролов главный редактор журнала «Экспорт вооружений» подчеркнул, что заключение с саудитами новых контрактов на 3,5 миллиарда долларов могло бы стать большим прорывом для России на данном оружейном рынке. Однако уверенности в том, что эту историю удастся довести до логического конца и подписания твердых соглашений о поставке оружия, у него нет.
В то же время Сергей Чемезов напомнил журналистам о том, что примерно 5 лет назад Эр-Рияд и Москва уже обсуждали возможные оружейные контракты на сумму порядка 20 миллиардов долларов, однако дальше намерений дело так и не пошло. «Ни на копейку Саудовская Аравия тогда ничего не купила. Если называть вещи своими именами, то они просто играли с Россией, говоря: вы не поставляйте Ирану системы С-300, а мы будет приобретать ваше оружие — танки и другую технику». В результате в 2015 году президент России Владимир Путин снял запрет от 2010 года на поставку Ирану комплексов ПВО С-300, а в 2016 году Тегеран получил 4 дивизиона С-300ПМУ-2 стоимостью не менее одного миллиарда долларов.
Россия поставит Китаю 4 дополнительных вертолета Ми-171Е
20 июля 2017 года в рамках проходящего в Подмосковье международного авиационно-космического салона МАКС-2017 Рособоронэкспорт (входит в состав государственной корпорации «Ростех») подписал контракт с Китаем на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е. «Мы подписали контракт на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е и имущества к ним в КНР. Наши китайские партнеры получать 4 вертолета, контракт будут исполнен в 2018 году», — рассказал журналистам Александр Михеев, занимающий пост гендиректора Рособоронэкспорта.
Вертолет Ми-171Е является транспортной версией вертолета данного типа, которая широко поставляется на экспорт. Данная машина пользуется очень большим спросом во всем мире. Ми-171Е успешно эксплуатируется во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе и в Китайской Народной Республике. Вертолеты Ми-171 широко используются в Китае для различных целей, в том числе для транспортировки людей из зоны бедствий, перевозки разнообразных грузов, в том числе медикаментов, строительных материалов, гуманитарной помощи. Также Александр Михеев отметил, что в рамках МАКС-2017 стороны заключили контракт на поставку 4-х современных вертолетных двигателей ВК-2500, которые можно установить на вертолеты типа Ми-17 в рамках проведения ремоторизации. Поставка двигателей также запланирована на 2018 год.
Как отмечает Рособоронэкспорт, вертолеты Ми-17 на протяжении последнего десятилетия уверенно удерживают лидерство по объемам поставок на мировой вертолетный рынок в сегменте средних военно-транспортных и многоцелевых вертолетов. За это время на экспорт было поставлено около 800 вертолетов данного типа, что превышает объемы поставок иностранных аналогов. Всего же в течение последних 30 лет из нашей страны было экспортировано более 4 тысяч вертолетов всех типов, более чем в 100 государств мира.
Помимо этого контракта в рамках авиационно-космического салона МАКС-2017 холдинг « Вертолеты России » (также входит в госкорпорацию «Ростех») заключил три контракта с китайской компанией United Helicopters International Group на поставку в 2017-2018 годах 10 гражданских вертолетов. Сообщается, что данная компания получит 5 российских легких вертолетов Ансат в медицинском исполнении, три вертолета Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных вертолета Ка-32А11ВС, все они в дальнейшем будут переданы операторам в Китае.
Подтверждена поставка крупной партии Т-90 Ираку
Иракские вооруженные силы покупают российские основные боевые танки Т-90, которые хорошо себя показали во время боевых действий на территории Сирии. Факт подписания контракта между Российской Федерацией и Ираком газете « Известия » подтвердил помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин. В экспертной среде контракт на поставку танков Т-90 оценивают в один миллиард долларов, а количество закупленных танков — в несколько сотен.
В интервью «Известиям» Владимир Кожин назвал контракт приличным, отметив, что по нему иракские военные получат большую партию танков. При этом ни количество приобретенных боевых машин, ни сумму контракта он называть не стал. Ранее о покупке танков Т-90 уже сообщало министерство обороны Ирака, тогда речь шла о поставке более 70 танков. По информации российских журналистов, это лишь первая партия переданных иракским военным машин, за которой последуют еще несколько поставок. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству раскрывать детали заключенной сделки не торопятся.
Как отмечают представители российской экспертной среды, еще с советского периода контракты с Ираком на поставку вооружений предполагают большой объем поставляемой продукции и высокую добавленную стоимость. В данном случае можно смело говорить о поставке нескольких сотен танков, а сумма контракта может превышать один миллиард долларов. Данный контракт является большим подспорьем для «Уралвагонзавода». Помимо всего прочего заключенный контракт является серьезным внешнеполитическим успехом нашей страны, так как в Ираке воевали американцы, а выбор иракских военных в итоге все равно остановился на российском танке, отметил Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий.
Ранее АО «НПК «Уралвагонзавод» опубликовал годовой отчет за 2016 год. В этом отчете среди приоритетных задач на 2017 год была обозначена реализация контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии танков Т-90С/СК в количестве 73 машин. В этом же отчете содержалась информация о реализации в 2017 году контракта с заказчиком «704» (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК. Новости о заключении контракта на поставку танков Т-90 во Вьетнам пока не появлялись в российской прессе.
Алжир проявляет интерес к бомбардировщикам Су-32 (экспортный вариант Су-34)
По информации алжирского информационного сайта « MenaDefense », алжирская делегация, посетившая проходивший в Подмосковье авиационно-космический салон МАКС-2017, затронула очень важный вопрос о бомбардировщике Су-32 (экспортная версия Су-34), чья закупка откладывается алжирской стороной уже более года. Сообщается, что Алжир высказал намерение приобрести как минимум эскадрилью данных самолетов. В составе ВВС этой североафриканской страны они призваны заменить стоящие на вооружении бомбардировщики Су-24МК. В рамках работы выставки участники алжирской делегации смогли провести осмотр самолета Су-34, а также получить подробную информацию о его характеристиках.
Если контракт между Россией и Алжиром все-таки будет подписан, эта страна станет первым иностранным заказчиком экспортной версии новейшего российского фронтового бомбардировщика Су-34. Впервые информация о том, что Алжир собирается приобрести российские бомбардировщики, появилась еще в начале 2016 года. Тогда сайт DefenseNews писал о том, что Алжир покупает 12 самолетов Су-32 в рамках первого контракта на сумму в 500 миллионов долларов, а всего может заказать в России до 40 самолетов данного типа.
Россия ведет с Анголой переговоры о поставке 6 дополнительных истребителей Су-30К
Как сообщает газета « Коммерсантъ » Россия и Ангола ведут переговоры о приобретении 6 дополнительных истребителей Су-30К. В случае их успешного завершения эта африканская страна сможет увеличить свой авиационный парк, а Россия — избавиться от самолетов, которые были построены еще в рамках индийского контракта 1996-1998 годов. Правда, здесь есть свои сложности. Еще в 2013 году Луанда законтрактовала эскадрилью данных истребителей, однако до сих пор не получила ни одной машины. Российские чиновники при этом настаивают на том, что контракт с Анголой исполняется в соответствии с договоренностями.
Контракт на покупку 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан Рособоронэкспортом еще в октябре 2013 года. Однако исполнение данного контракта затянулось. В настоящее время предполагается, что все 12 самолетов, которые проходят ремонт и модернизацию на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах (Белоруссия) будут переданы Анголе в течение 2017 года. Первый модернизированный истребитель поднялся в небо в начале февраля 2017 года.
Истребители Су-30К (Т-10ПК) являлись «переходными» моделями, построенными в качестве первых 18 самолетов на Иркутском авиационном заводе АО «Корпорация «Иркут» для последующей поставки в Индию по программе Су-30МКИ по соглашениям от 1996 и 1998 годов. Самолеты были поставлены Индии в 1997-1999 году, однако по соглашению от 2005 года были возвращены индийской стороной корпорации «Иркут» в обмен на поставку Индии 16 полноценных истребителей Су-30МКИ. В июле 2011 года все 18 возвращенных индийскими военными самолетов Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ в Барановичах, где они были поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь при этом собственностью корпорации «Иркут». В Россию истребители возвращены не были, для того чтобы избежать уплаты соответствующих пошлин за ввоз.
О том, что белорусские и российские специалисты активно ведут поиск покупателей на 6 оставшихся истребителей Су-30К, хранящихся в Белоруссии, «Коммерсанту» рассказали источники в авиапроме. Подтвердил это и директор 558-го авиаремонтного завода Павел Пинигин, который побывал на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском. По словам Пинигина, поиск покупателя — «это всего лишь вопрос времени», и «никаких проблем в этом не возникает». В свою очередь, источники газеты в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) подчеркнули, что переговоры по поставке 6 истребителей Су-30К ведутся с Анголой. Представители «Рособоронэкспорта» это никак не прокомментировали.
Президент Турции объявил о подписании с Россией соглашения о поставках С-400 «Триумф»
25 июля ТАСС распространило слова президента Турции Эрдогана, который рассказал о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о приобретении российских комплексов ПВО С-400. Соответствующие заявление турецкого лидера ранее процитировал турецкий телевизионный канал Haber 7. «Мы сделали совместные шаги по этой теме с Россией. Поставлены подписи, и, надеюсь, мы скоро увидим комплексы С-400 у нас в Турции. Также мы запросим и совместное производство данных зенитно-ракетных систем», — отметил Эрдоган, подчеркнув, что Турция годами не могла получить от США того, что ей было нужно в вопросе приобретения зенитно-ракетных систем и «вынуждена была вести поиски». Приобретение у России комплексов ПВО С-400 и является плодом данных поисков. Также Эрдоган отметил, что Греция, являясь членом НАТО, на протяжении многих лет использует комплекс С-300, что не вызывало обеспокоенности США.
Генерал Джозеф Данфорд, являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, ранее говорил о том, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Турцией российских систем С-400. Турецкий президент, в свою очередь, говорил о том, что не понимает, почему США обеспокоены возможным приобретением комплексов С-400 у России, указав на том, что любая страна имеет право предпринимать определенные шаги, направленные в интересах обеспечения ее собственной безопасности. Одновременно с этим помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин рассказал, что контракт о поставке в Турцию комплексов ПВО С-400 действительно согласован. О том, что переговоры между Москвой и Анкарой по приобретению С-400 вышли в финальную стадию, ранее говорили и другие турецкие официальные лица. Детали контракта (количество поставляемых комплексов и их стоимость) официально не разглашались.
В конце июля о поставках в Турцию российских ЗРС С-400 «Триумф» высказался и официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, который отметил, что американское военное ведомство обеспокоено несовместимостью российских комплексов, которые может приобрести Турция, с системами ПВО стран NATO. «В целом, что касается любого нашего партнера и союзника, с которыми мы работаем (а мы, конечно, работаем с турецкой стороной), нас всегда волнует, что они приобретают. Мы хотим, чтобы они закупали и вкладывались в вещи, которые вносят вклад в наш союз». Таким образом, Пентагон выступил с критикой турецкого решения, отметив, что ожидает от стран НАТО того, чтобы они делали инвестиции в системы альянса.
Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность поставки вооружений на 3,5 миллиарда долларов
В понедельник, 10 июля, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что Российская Федерация и Саудовская Аравия подписали предварительный договор, который предусматривает поставку вооружений и техники Эр-Рияду на сумму 3,5 миллиарда долларов. Ранее Москва уже неоднократно пробовала зайти на оружейный рынок Саудовской Аравии. Между странами обсуждались пакеты контрактов на сумму до 20 миллиардов долларов, однако, в отличие от США, Россия так и не дошла ни разу до подписания твердых контрактов. По информации газеты « Коммерсантъ », понять серьезность намерений Эр-Рияда на этот раз можно будет по итогам визита короля Сальмана аль-Сауда в Москву, который может состояться до конца 2017 года.
По словам двух топ-менеджеров предприятий российской оборонной промышленности, даже парафирование столь существенного пакета контрактов не дает никакой гарантии в заключении твердых соглашений между двумя странами. За последние полтора десятка лет Эр-Рияд последовательно проявлял интерес к достаточно широкому спектру военной продукции российского производства (от вертолетов Ми-35М, боевых машин пехоты БМП-3 и основных боевых танков Т-90 до современных зенитных ракетных систем «Антей-2500» и С-400 «Триумф»). В интервью изданию «Коммерсантъ» Сергей Чемезов говорил, что саудиты постоянно интересуются возможностью поставки оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э», однако уточнял, что он попадает в список продукции, которая запрещена к экспорту. И делать ради Эр-Рияда исключение Москва не будет. Ранее несколько раз странам уже удавалось согласовывать номенклатуру вооружений, однако юридически обязывающих документов Саудовская Аравия не подписывала, ориентируясь при покупке вооружений на США.
К примеру, во время майского визита американского президента Дональда Трампа в Эр-Рияд была согласована поставка вооружений на сумму практически 110 миллиардов долларов, что, по словам представителей Белого дома, сделало эту сделку крупнейшей за всю историю США. По некоторым данным, подписанное сторонами соглашение предусматривает поставку истребителей, боевых вертолетов, бронетехники, средств авиационного поражения, боевых кораблей прибрежной зоны и систем противоракетной обороны типа THAAD.
В то же время единственный российский контракт, который был подписан с Саудовской Аравией, был заключен еще в середине 2000-х годов и предусматривал поставку около 10 тысяч автоматов АК-74М, которые пошли на вооружение саудовской полиции. Андрей Фролов главный редактор журнала «Экспорт вооружений» подчеркнул, что заключение с саудитами новых контрактов на 3,5 миллиарда долларов могло бы стать большим прорывом для России на данном оружейном рынке. Однако уверенности в том, что эту историю удастся довести до логического конца и подписания твердых соглашений о поставке оружия, у него нет.
В то же время Сергей Чемезов напомнил журналистам о том, что примерно 5 лет назад Эр-Рияд и Москва уже обсуждали возможные оружейные контракты на сумму порядка 20 миллиардов долларов, однако дальше намерений дело так и не пошло. «Ни на копейку Саудовская Аравия тогда ничего не купила. Если называть вещи своими именами, то они просто играли с Россией, говоря: вы не поставляйте Ирану системы С-300, а мы будет приобретать ваше оружие — танки и другую технику». В результате в 2015 году президент России Владимир Путин снял запрет от 2010 года на поставку Ирану комплексов ПВО С-300, а в 2016 году Тегеран получил 4 дивизиона С-300ПМУ-2 стоимостью не менее одного миллиарда долларов.
Россия поставит Китаю 4 дополнительных вертолета Ми-171Е
20 июля 2017 года в рамках проходящего в Подмосковье международного авиационно-космического салона МАКС-2017 Рособоронэкспорт (входит в состав государственной корпорации «Ростех») подписал контракт с Китаем на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е. «Мы подписали контракт на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е и имущества к ним в КНР. Наши китайские партнеры получать 4 вертолета, контракт будут исполнен в 2018 году», — рассказал журналистам Александр Михеев, занимающий пост гендиректора Рособоронэкспорта.
Вертолет Ми-171Е является транспортной версией вертолета данного типа, которая широко поставляется на экспорт. Данная машина пользуется очень большим спросом во всем мире. Ми-171Е успешно эксплуатируется во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе и в Китайской Народной Республике. Вертолеты Ми-171 широко используются в Китае для различных целей, в том числе для транспортировки людей из зоны бедствий, перевозки разнообразных грузов, в том числе медикаментов, строительных материалов, гуманитарной помощи. Также Александр Михеев отметил, что в рамках МАКС-2017 стороны заключили контракт на поставку 4-х современных вертолетных двигателей ВК-2500, которые можно установить на вертолеты типа Ми-17 в рамках проведения ремоторизации. Поставка двигателей также запланирована на 2018 год.
Как отмечает Рособоронэкспорт, вертолеты Ми-17 на протяжении последнего десятилетия уверенно удерживают лидерство по объемам поставок на мировой вертолетный рынок в сегменте средних военно-транспортных и многоцелевых вертолетов. За это время на экспорт было поставлено около 800 вертолетов данного типа, что превышает объемы поставок иностранных аналогов. Всего же в течение последних 30 лет из нашей страны было экспортировано более 4 тысяч вертолетов всех типов, более чем в 100 государств мира.
Помимо этого контракта в рамках авиационно-космического салона МАКС-2017 холдинг « Вертолеты России » (также входит в госкорпорацию «Ростех») заключил три контракта с китайской компанией United Helicopters International Group на поставку в 2017-2018 годах 10 гражданских вертолетов. Сообщается, что данная компания получит 5 российских легких вертолетов Ансат в медицинском исполнении, три вертолета Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных вертолета Ка-32А11ВС, все они в дальнейшем будут переданы операторам в Китае.
Подтверждена поставка крупной партии Т-90 Ираку
Иракские вооруженные силы покупают российские основные боевые танки Т-90, которые хорошо себя показали во время боевых действий на территории Сирии. Факт подписания контракта между Российской Федерацией и Ираком газете « Известия » подтвердил помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин. В экспертной среде контракт на поставку танков Т-90 оценивают в один миллиард долларов, а количество закупленных танков — в несколько сотен.
В интервью «Известиям» Владимир Кожин назвал контракт приличным, отметив, что по нему иракские военные получат большую партию танков. При этом ни количество приобретенных боевых машин, ни сумму контракта он называть не стал. Ранее о покупке танков Т-90 уже сообщало министерство обороны Ирака, тогда речь шла о поставке более 70 танков. По информации российских журналистов, это лишь первая партия переданных иракским военным машин, за которой последуют еще несколько поставок. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству раскрывать детали заключенной сделки не торопятся.
Как отмечают представители российской экспертной среды, еще с советского периода контракты с Ираком на поставку вооружений предполагают большой объем поставляемой продукции и высокую добавленную стоимость. В данном случае можно смело говорить о поставке нескольких сотен танков, а сумма контракта может превышать один миллиард долларов. Данный контракт является большим подспорьем для «Уралвагонзавода». Помимо всего прочего заключенный контракт является серьезным внешнеполитическим успехом нашей страны, так как в Ираке воевали американцы, а выбор иракских военных в итоге все равно остановился на российском танке, отметил Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий.
Ранее АО «НПК «Уралвагонзавод» опубликовал годовой отчет за 2016 год. В этом отчете среди приоритетных задач на 2017 год была обозначена реализация контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии танков Т-90С/СК в количестве 73 машин. В этом же отчете содержалась информация о реализации в 2017 году контракта с заказчиком «704» (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК. Новости о заключении контракта на поставку танков Т-90 во Вьетнам пока не появлялись в российской прессе.
Алжир проявляет интерес к бомбардировщикам Су-32 (экспортный вариант Су-34)
По информации алжирского информационного сайта « MenaDefense », алжирская делегация, посетившая проходивший в Подмосковье авиационно-космический салон МАКС-2017, затронула очень важный вопрос о бомбардировщике Су-32 (экспортная версия Су-34), чья закупка откладывается алжирской стороной уже более года. Сообщается, что Алжир высказал намерение приобрести как минимум эскадрилью данных самолетов. В составе ВВС этой североафриканской страны они призваны заменить стоящие на вооружении бомбардировщики Су-24МК. В рамках работы выставки участники алжирской делегации смогли провести осмотр самолета Су-34, а также получить подробную информацию о его характеристиках.
Если контракт между Россией и Алжиром все-таки будет подписан, эта страна станет первым иностранным заказчиком экспортной версии новейшего российского фронтового бомбардировщика Су-34. Впервые информация о том, что Алжир собирается приобрести российские бомбардировщики, появилась еще в начале 2016 года. Тогда сайт DefenseNews писал о том, что Алжир покупает 12 самолетов Су-32 в рамках первого контракта на сумму в 500 миллионов долларов, а всего может заказать в России до 40 самолетов данного типа.
Россия ведет с Анголой переговоры о поставке 6 дополнительных истребителей Су-30К
Как сообщает газета « Коммерсантъ » Россия и Ангола ведут переговоры о приобретении 6 дополнительных истребителей Су-30К. В случае их успешного завершения эта африканская страна сможет увеличить свой авиационный парк, а Россия — избавиться от самолетов, которые были построены еще в рамках индийского контракта 1996-1998 годов. Правда, здесь есть свои сложности. Еще в 2013 году Луанда законтрактовала эскадрилью данных истребителей, однако до сих пор не получила ни одной машины. Российские чиновники при этом настаивают на том, что контракт с Анголой исполняется в соответствии с договоренностями.
Контракт на покупку 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан Рособоронэкспортом еще в октябре 2013 года. Однако исполнение данного контракта затянулось. В настоящее время предполагается, что все 12 самолетов, которые проходят ремонт и модернизацию на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах (Белоруссия) будут переданы Анголе в течение 2017 года. Первый модернизированный истребитель поднялся в небо в начале февраля 2017 года.
Истребители Су-30К (Т-10ПК) являлись «переходными» моделями, построенными в качестве первых 18 самолетов на Иркутском авиационном заводе АО «Корпорация «Иркут» для последующей поставки в Индию по программе Су-30МКИ по соглашениям от 1996 и 1998 годов. Самолеты были поставлены Индии в 1997-1999 году, однако по соглашению от 2005 года были возвращены индийской стороной корпорации «Иркут» в обмен на поставку Индии 16 полноценных истребителей Су-30МКИ. В июле 2011 года все 18 возвращенных индийскими военными самолетов Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ в Барановичах, где они были поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь при этом собственностью корпорации «Иркут». В Россию истребители возвращены не были, для того чтобы избежать уплаты соответствующих пошлин за ввоз.
О том, что белорусские и российские специалисты активно ведут поиск покупателей на 6 оставшихся истребителей Су-30К, хранящихся в Белоруссии, «Коммерсанту» рассказали источники в авиапроме. Подтвердил это и директор 558-го авиаремонтного завода Павел Пинигин, который побывал на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском. По словам Пинигина, поиск покупателя — «это всего лишь вопрос времени», и «никаких проблем в этом не возникает». В свою очередь, источники газеты в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) подчеркнули, что переговоры по поставке 6 истребителей Су-30К ведутся с Анголой. Представители «Рособоронэкспорта» это никак не прокомментировали.
Автор: Юферев Сергей
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