09:54 04 августа

Киев собирается «глушить» вещание российских телеканалов в Донбассе

Согласно информации РИА Новости , новостной портал 06239.com.ua сообщает об озвученном секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым намерении Киева заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе.

Об этом он заявил в ходе поездки в Покровск (бывший Красноармейск, Донецкая область). С его слов, тестирование "глушилок" уже началось и они успели показать свою эффективность.

В Покровске создана первая опытная установка… Сейчас мы проверили ее работу – работает очень качественно. Через несколько месяцев они будут установлены вдоль всей линии разграничения.



Киев собирается «глушить» вещание российских телеканалов в Донбассе


К настоящему времени на Украине в «черный список» запрещенных к вещанию российских телеканалов попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", "РЕН-ТВ" и десятки других.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 06:15
    И кабельную сеть,и спутниковое ТВ?Пупок не развяжется?Палата №6 во всей своей красе..
    210окв
    1. RASKAT Сегодня, 06:37
      У Донбасса в ЛНР был же один трофейный СУ-25, у него резко появится какая нибудь противорадиолокационная ракета и прилетит точно в эту украинскую глушилку. laughing
      RASKAT
      1. Mik13 Сегодня, 08:07
        Цитата: RASKAT
        У Донбасса в ЛНР был же один трофейный СУ-25, у него резко появится какая нибудь противорадиолокационная ракета и прилетит точно в эту украинскую глушилку. laughing

        Ходят упорные слухи, что это совершенно уникальный Су-25, который обладает способностью применяться один в составе 3-4 эскадрилий, причем одновременно в разных местах. bully
        Mik13
        1. антивирус Сегодня, 08:13
          и это без китайских теннисных ракеток. а если и их на Донбасс прислать? что тогда начнется у кохлов?
          антивирус
      2. Чёрный Сегодня, 08:12
        Цитата: RASKAT
        У Донбасса в ЛНР был же один трофейный СУ-25, у него резко появится какая нибудь противорадиолокационная ракета

        ...а ещё у него могут появится друзья или подружки smile ..
        Чёрный
    2. bouncyhunter Сегодня, 06:53
      Спутники они из рогаток сбивать будут . lol Привет , Дима ! hi
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 07:16
        Привет, Павел hi
        Пару месяцев не был на ВО -лето. Рад тебя видеть и читать твои комментарии
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:19
          Привет , Дима ! hi Взаимно ! drinks Сам периодически на фазенде пропадаю , да и выезды на природу никто не отменял . wink Как тебе очередные громкие заявления укропастора ?
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 07:22
            Как тебе очередные громкие заявления укропастора ?

            Желание то у него есть, а вот с возможностю то как. Хромает его заявление
            рич
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:24
              Главное что пукнул , а кастрюльки и прочие скакуны раскудрявят как очередную "перемогу" .
              bouncyhunter
              1. рич Сегодня, 07:27
                А чего, Паша, то же не плохой выход из положения для Турчинова - каструлька на голове не плохая глушилка laughing
                рич
                1. bouncyhunter Сегодня, 07:36
                  А то ! И трансляции Кремля глушит , и канал связи с Марсом не забивает . lol
                  bouncyhunter
                  1. рич Сегодня, 07:56
                    И главное не требует никаких затрат для государства - такой глушитель имеется в каждой семье laughing
                    рич
                    1. bouncyhunter Сегодня, 08:00
                      Перемога , однозначно ! lol
                      bouncyhunter
                      1. рич Сегодня, 08:11
                        Если не знать, что эта это фото реальное, можно подумать, что это кадры из фантастического кинофильма.
                        Маразм. Что со страной сделали
                        рич
        2. bouncyhunter Сегодня, 08:17
          Цитата: рич
          Маразм. Что со страной сделали

          Согласен с тобой полностью . Превратить некогда богатейшую после РФ республику СССР в подобие бананостана и побирушку - это ещё суметь надо ... am
          bouncyhunter
  2. Teberii Сегодня, 06:16
    Столько времени прошло они только собираются,когда поставят окажутся в глубоком котле.
    Teberii
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:20
    Александром Турчиновым намерении Киева заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе.

    Вместо этого Турчинов наверное планирует транслировать свои проповеди и видео себя любимого в форме и с американским оружием. Огромное желание быстрее увидеть всех этих отморозков на скамейке военного трибунала.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 06:51
      Привет , Гена ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Огромное желание быстрее увидеть всех этих отморозков на скамейке военного трибунала.

      Я бы с большим удовольствием посмотрел на их фотографии в гранитных рамках . bully
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:55
        Привет, Паша! hi В гранитных рамках для них слишком почетно. В лучшем случае столбик с номером, а еще лучше сравнять с землей.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:03
          Тоже верно ... Ну тогда пусть хоть на видео заснимут забивание осиновых колов в этих выродков и выложат на УТрубу , чтобы не было сомнений что восстанут и будут бродить .
          bouncyhunter
  4. midivan Сегодня, 06:26
    Вопрос по аналогии изоляции, а глушителей хватит?
    midivan
  5. изя топ Сегодня, 06:34
    самый большой урон безопасности салостана наносит канал "охота и рыбалка" yes
    изя топ
  6. ser65 Сегодня, 06:34
    в принципе, П-18 может испортить качество ТВ сигнала.... забивая телевизор.
    ser65
  7. Александр 3 Сегодня, 06:36
    Украинцы что бы узнать новости нормальные смотрят спутниковое ТВ,а хохляцкое диаметрально противоположные новости.Может бандерлоги начнут спутники сбивать?Что бы народ их брехню слушал.
    Александр 3
  8. 30 вис Сегодня, 06:39
    Глушить нужно всю свидомую КЛОАКУ ! Желательно по голове кувалдой!
    30 вис
    1. Злодей Сегодня, 06:50
      Цитата: 30 вис
      Глушить нужно всю свидомую КЛОАКУ ! Желательно по голове кувалдой!

      А ещё лучше - ледорубом am
      Злодей
  9. LeonidL Сегодня, 06:48
    Заглушить глушителей, а не искать обходные пути. Или поставить киевских клоунов на место или они сядут на голову и ножки свесят. Неужели не ясно, что хамы наглеют без достойного ответа?
    LeonidL
  10. Смог Сегодня, 06:52
    Забор на ранице с РФ они уже, того, "построили". Там теперь мышь не проскочит laughing
    Радиотрансляцию на Крым тоже, того, "наладили". Там теперь кроме укроновостей ничего не послушаешь laughing
    Ну, что же, ждем, того, новых "укроперемог" laughing Вперед, с щеневмерлой.
    Смог
  11. Михаил м Сегодня, 07:04
    И интернет надо совсем отключить. А то запреты обходят нехорошие украинцы . Вдруг мысли нехорошие подхватят.
    Михаил м
  12. Толстоевский Сегодня, 07:31
    идиотия и кретинизм - фирменный стиль свидомых дегенератов
    Толстоевский
  13. tommy717 Сегодня, 07:56
    А нахрена статью проиллюстрировали РЛС П-18. Видно других фотографий не нашлось? А так - может "прокатит".
    tommy717
  14. Best Сегодня, 08:26
    Поставить со стороны ЛДНР какую-либо установку РЭБ (признаюсь, мало разбираюсь в них, надеюсь спецы подскажут.) и сжечь начиночки этих глушилок. Делов-то.....
    Best
  15. hohkn Сегодня, 08:27
    С его слов, тестирование "глушилок" уже началось и они успели показать свою эффективность.

    Кто показал-то? В прошлом месяце товарищ из Донецка приезжал. Всё прекрасно принимается. Глушатся только мозги укропов. Мозги промывают в полный рост.
    hohkn
  16. pvv113 Сегодня, 08:28
    заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе.

    Очень демократично, вполне в духе Европы hi
    pvv113
  17. Алекс фон Дорн Сегодня, 08:46
    Прекрасная возможность испытать российские РЭБ в деле. А потом сказать, что так и былО.))
    Алекс фон Дорн
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