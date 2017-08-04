Киев собирается «глушить» вещание российских телеканалов в Донбассе

В Покровске создана первая опытная установка… Сейчас мы проверили ее работу – работает очень качественно. Через несколько месяцев они будут установлены вдоль всей линии разграничения.

Согласно информации РИА Новости , новостной портал 06239.com.ua сообщает об озвученном секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым намерении Киева заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе.Об этом он заявил в ходе поездки в Покровск (бывший Красноармейск, Донецкая область). С его слов, тестирование "глушилок" уже началось и они успели показать свою эффективность.К настоящему времени на Украине в «черный список» запрещенных к вещанию российских телеканалов попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", "РЕН-ТВ" и десятки других.