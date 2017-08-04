09:53 04 августа

Госдеп США прокомментировал слова Медведева о торговой войне

В Госдепартаменте США прокомментировали заявление, сделанное накануне председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым по поводу сложившихся российско-американских отношений. Напомним, что, по словам Медведева, США объявили России «полноценную торговую войну, положив конец надеждам на улучшение отношений между двумя странами».

Госдеп США прокомментировал слова Медведева о торговой войне


Вот как слова Дмитрия Медведева прокомментировала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт после того, как её попросили дать комментарий на брифинге:
Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать. Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России.



Напомним, что высказывание о торговой войне, объявленной Вашингтоном Москве, Медведев сделал после введения очередных антироссийских санкций. Вот только для США ситуация осложняется тем, что чем больше санкций они вводят, тем меньше понимания находятся, в частности, среди европейских партнёров. В той же Германии прекрасно понимают, что цель введения санкций - вовсе не смена позиции России по Украине, а желание США прибрать к рукам европейский рынок, превратив его в собственную монопольную торговую площадку.



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Комментарии 26

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  1. изя топ Сегодня, 06:32
    а чёй-та она без бус? belay не заслужила ещё? what
    изя топ
    1. Балу Сегодня, 07:29
      Цитата: изя топ
      а чёй-та она без бус? belay не заслужила ещё? what

      Ее чипировали. Бусы больше не нужны.
      Традиционный псакинг-макуакинг-демагогинг факинг продолжается
      Балу
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:40
        Цитата: Балу
        Традиционный псакинг-макуакинг-демагогинг факинг продолжается

        Тоскую я по Псаке... Без неё и мир не такой смешной и разноцветный.... Может, коллективное письмо в Госдеп отправить, чтобы Псаку на её место вернули????
        Zoldat_A
        1. Балу Сегодня, 07:41
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: Балу
          Традиционный псакинг-макуакинг-демагогинг факинг продолжается

          Тоскую я по Псаке... Без неё и мир не такой смешной и разноцветный.... Может, коллективное письмо в Госдеп отправить, чтобы Псаку на её место вернули????

          Братуха, посмотри вокруг сколько классных наших девчонок.Американки страшные и тупые, ну их..
          Балу
          1. Татьяна Сегодня, 07:46
            Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать.
            Правильно! Сказать ей больше и НЕЧЕГО!
            Удивительно другое, что именно ДАМ - как на правах "дежурного" в правительстве РФ - только сейчас на эту тему наконец-то открыто высказался!
            Татьяна
            1. антивирус Сегодня, 08:09
              Вот только для США ситуация осложняется тем, что чем больше санкций они вводят, тем меньше понимания находятся, в частности, среди европейских партнёров.
              понимания стало больше--- все согласны удержать РФ в своих нац границах , без красных линий и сфер влияния+ союзников лишить.
              А мелкие недоразумения, типа "свобода торговли" -не для русских варваров
              антивирус
          2. Zoldat_A Сегодня, 07:50
            Цитата: Балу
            Братуха, посмотри вокруг сколько классных наших девчонок.Американки страшные и тупые, ну их..

            Наши молодые, здоровые и красивые. А вот такие тупые и смешные, как Псака - чё-то не попадаются.... Почему и говорю, что без Псаки жизнь не такая смешная стала....
            Zoldat_A
      2. Комментарий был удален.
  2. Partyzan Сегодня, 06:33
    Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать

    Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц.
    она имеет право (Россия) и ответку влепить, что и делает, поэтому полосатые и соблюдают и не знают что сказать hi
    Partyzan
    1. Logall Сегодня, 08:27
      Госдеп США прокомментировал слова Медведева о торговой войне

      Прокомментировали комментарий! Как у нас на сайте.
      Мы политики...
      Logall
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    По принципу - я отрублю тебе голову, чтобы она не болела и облегчу твои страдания.
    Мы две ядерные сверхдержавы
    Так какого на рожон лезете.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 06:59
      Вряд ли невнятность , сказанную этой наследницей Псаки , можно считать комментарием . Больше похоже на "перевод стрелок" и "спрыгивание с темы" . Что говорит о том , что этот вопрос "неудобен" , а значит Медведев недалёк от истины .
      bouncyhunter
      1. Partyzan Сегодня, 07:53
        Привет Паша hi
        что этот вопрос "неудобен"
        они просто афигели от ответки и все в непонятках - типа а нам то за что? получилось не по шаблону, а извилина то только одна, вот теперь пытаются сообразить что дальше делать laughing их же предупреждали
        Partyzan
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:02
          Привет , Володя ! hi Что поделать , если у матрасов и иже с ними девичья память ? Битие определяет сознание . bully
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 08:12
            Битие определяет
            правильно - ломом по горбу lol
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:19
              Можно и рессорой от трактора "Беларусь" . Вот до чего доводит переписывание Истории .
              bouncyhunter
    2. DenZ Сегодня, 08:58
      "Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом" -- базара нет,вопрос всего лишь в том, кто кого первый "уработает". Мы этот посыл Белого дома уже давно поняли.
      DenZ
  4. Познающий Сегодня, 06:49
    "Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить...",- Так ведь Россия умеет и делать, или там, за лужей тешат себя иллюзиями что Кремлю ответить нечем... laughing Как всегда паузу выдержат, а потом.....снова визги от Фашингтона о неправомерности или ассиметричности встречных действий. Ведь так и будет. Удар будет внезапным, сюрприз крайне не приятным для американцев.
    Познающий
    1. рич Сегодня, 07:05
      То есть США согласны, что наши страны находятся в торговой войне, А сттандартная торговая война подрузамевает и обязательное торговое пиратство wink ........Рапторы и грачата прямо как будто для этого и созданы yes
      рич
  5. Михаил м Сегодня, 06:57
    Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить
    Плачу от умиления. Нам право говорить оставили. А как только действовать начинаем, вой поднимают.
    Михаил м
  6. Злодей Сегодня, 07:00
    Мы две ядерные сверхдержавы

    О как, прогрессируем, блин, ещё совсем недавно были региональной державой с порваной в клочья экономикой. А вообще, пусть Женьку Псаки вернут, она хоть с огоньком была, а после неё там одно фекалие унылое, поржать ненадкем lol
    Злодей
    1. Балу Сегодня, 07:33
      Цитата: Злодей
      прогрессируем, блин, ещё совсем недавно были региональной державой с порваной в клочья экономикой

      а бензоколонку отменили belay
      Балу
  7. Monster_Fat Сегодня, 07:04
    Ой, а до Медведева это только "дошло"...не прошло и 2-х лет.-прямо как до "жирафа", до которого, говорят, "доходит" только на вторые сутки. wink
    Monster_Fat
  8. Masya Masya Сегодня, 07:16
    В той же Германии прекрасно понимают, что цель введения санкций - вовсе не смена позиции России по Украине, а желание США прибрать к рукам европейский рынок

    Глаза завидущие, руки загребущие...
    Masya Masya
  9. Толстоевский Сегодня, 07:29
    снова псакнули хуцпой
    Толстоевский
  10. кедр Сегодня, 08:10
    "...В той же Германии прекрасно понимают, что цель введения санкций - вовсе не смена позиции России по Украине, а желание США прибрать к рукам европейский рынок, превратив его в собственную монопольную торговую площадку."

    Какая торговая война? Какой такой рынок? Вопрос не прост... Из ста процентов мировых денег только три относятся к реальным, остальные виртуальные и обеспечивают виртуальную экономику и виртуалный рынок, т.е. экономику лжи и обмана, рынок тотального надувательства, где бумажка, бумажкой бумажку, точнее дериватив, обеспечивает. Сейчас в это глобальное разводилово впрягают электроны, биткоины, виртуальная валюта, виртуального рынка, виртуальных нелюдей -виртуалов. Кто не захочет добровольно идти в этот рынок уговаривать не будут, для них санатории и курорты на Аляске и прочих дивных местах планеты давно готовы...

    "...В Штатах в рамках совершенно секретного плана REX 84 (так называемого плана преемственности власти правительства) еще в 80-е годы прошлого века построены и до поры законсервированы аж 600 концентрационных лагерей для интернирования людей. В них и сегодня все, что положено – сторожевые вышки, колючая проволока, пока бездействующие, но получающие зарплату персонал и охрана. Рядом с каждым железнодорожные пути, причалы или аэропорты.
    Большинство готово немедленно принять и упечь за решетку порядка 20 тысяч человек. А тот, что расположен на острове вблизи города Фэрбенкс (Fairbanks) на Аляске, имеет и вовсе циклопические размеры. Его «клиентами» в одночасье могут до 5 миллионов человек. Два других лагеря поменьше - в Палмдейл (Palmdale) и Глендейл (Glendale) в Южной Калифорнии...
    ...Кроме REX 84 в США существуют и другие секретные программы действий вне рамок сегодняшнего законодательного поля: Operation Chaos, COINTELPRO, Garden Plot, Rose Bush, Punch Block, Steep Hill, Lantern Spike, Quiet Town, Gram Metric, Cable Splicer, и другие. Некоторые элементы и разделы этих планов имеют столь высокий уровень секретности, что в ознакомлении с ними отказано даже конгрессменам. Американская общественность задаёт законные вопросы: что же там в действительности содержится?"

    Зрим в корень мировой "рыночной" экономики, как таковой, а в её либерально - демонический фундамент - США, в особенности.
    кедр
  11. Pacifist Сегодня, 08:41
    Т.е. выражаясь технически - ушла от ответа.
    Pacifist
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