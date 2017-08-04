Госдеп США прокомментировал слова Медведева о торговой войне

Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать. Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России.

В Госдепартаменте США прокомментировали заявление, сделанное накануне председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым по поводу сложившихся российско-американских отношений. Напомним, что, по словам Медведева, США объявили России «полноценную торговую войну, положив конец надеждам на улучшение отношений между двумя странами».Вот как слова Дмитрия Медведева прокомментировала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт после того, как её попросили дать комментарий на брифинге:Напомним, что высказывание о торговой войне, объявленной Вашингтоном Москве, Медведев сделал после введения очередных антироссийских санкций. Вот только для США ситуация осложняется тем, что чем больше санкций они вводят, тем меньше понимания находятся, в частности, среди европейских партнёров. В той же Германии прекрасно понимают, что цель введения санкций - вовсе не смена позиции России по Украине, а желание США прибрать к рукам европейский рынок, превратив его в собственную монопольную торговую площадку.