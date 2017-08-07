Попытка побега из Мособлсуда. Впечатления от случившегося
Совсем недавно я писал о Росгвардии. Писал просто мысли об этой спецслужбе. Не приуроченные к чему-либо. И вот очередное происшествие, которое заставило говорить о тех же людях. Точнее, о нашем отношении к этим людям. Я имею в виду попытку побега из Мособлсуда целой банды убийц.
Что-то случилось с нами. Я внимательно отслеживал материалы по этому происшествию. И, к своему глубокому стыду, в большинстве обнаружил достаточно много негатива. Вплоть до обвинений гвардейцев в измене. Якобы имел место сговор с преступниками... Побег явно был подготовлен...
Я никогда не имел отношения к милиции и внутренним войскам. Более того, относился к этой работе с некоторым предубеждением. Как, наверное, большинство обывателей. Мы судим об этой работе по действиям тех, кого видим на улице. Нарядов ППС, патрульных, ДПСников, участковых. Ну и со слов тех, кто когда-то попал в "места не столь отдаленные". Потому и решил конкретно поговорить с сотрудниками Росгвардии. Теми, кто ещё работает и теми, кто уже заслуженно сетует о том, что раньше было лучше.
О самой попытке побега написано много. Повторяться не буду. Читатели, наверное, даже больше знают, чем я. А вот о том, почему это произошло, стоит задуматься. Такой наглой попытки не было никогда. По крайней мере, в современной России. Да и нарушений при конвоировании столько, что впору писать о том, что соответствовало правилам.
Начну с мнения человека, который долгое время занимался конкретной работой в конвойной службе и ППС милиции (полиции). Не в больших чинах. Как раз из тех, кто "на земле". Для начала о женщинах на службе.
"Лет 10-12 назад в строевые подразделения стали массово приходить девочки. Помню, к нам сразу 10 пришло из учебного. Большинство таких, что любому мужику фору дадут. По сдаче зачетов по физ. подготовке, по знанию приказов, закона о полиции. Тут всё отлично. Правда по физ. подготовке у них свои требования. А вот в реальной работе... Один удар в ногу пьяного хулигана на улице, и всё. Она выбыла из строя. Разговор на повышенных тонах с правонарушителем, толчок, упала — в слезы".
Были, конечно, по словам собеседника, и исключения. Особенно из спортсменов. Но в целом больше показушность, чем реальное дело. Потому и удивительно, что в судах довольно часто конвоируют осужденных женщины. При всех прочих равных мужчина более приспособлен к данной работе.
Естественно, я расспросил собеседника и об особенностях работы разных служб, соприкасающихся с криминальным контингентом. Чем , к примеру, работа наряда ППС отличается от работы конвоира?
"В ППС легче... Задержали по горячим следам. Сохранили улики. Пресекли противодействие. Доставили в ДЧ или передали СОГ. Всё, следующая встреча с преступниками в суде, куда вызовут в качестве свидетеля".
"В ОКС совершенно другая тема. Там сложности начинаются сразу. Ведь общение постоянно только с этим контингентом. Все недовольны своей судьбой, условиями содержания, следствием, судом... И всё это недовольство выливается именно на сотрудников ОКС".
"Любое неправильное действие в общении, в конвоировании может привести к неповиновению, к нападению... Даже к бунту и суициду. "Расслабухи" там нет. Сотрудники в постоянном напряжении".
Почему же случилась эта попытка побега? Если все сотрудники понимают сложность работы? Ведь, судя по тому, о чем мне рассказал собеседник, конвоир обязан быть не просто болванчиком, к которому пристегивают преступника. Это должен быть уверенный в себе человек, способный принимать мгновенно верные решения. А такие качества вырабатываются годами.
Пришлось мне заниматься историей. Распрашивать о случившемся уже человека с большими звездами на погонах. Оказалось, что, действительно, в МВД существовал приказ 41 (до 140 дсп — 2006), согласно которому в конвойную службу мог перейти сотрудник со стажем работы не менее трех лет и соответствующими данными. Но это для нижнего звена. А вот "верхи" во многом состоят из... "Палок не строгают", как сказал собеседник. Сидят ровно и... бьют баклуши. Не престижная работа вроде... Место "ссылки".
Но в целом оба моих собеседника были "удивлены" действиями даже не конвойных, а их начальников. Более того, по их мнению, это "мутная история". Разбираться надо серьезно. Тут погонами не отделаются некоторые...
Следующим собеседником стал бывший сотрудник ОМОНа. Просто потому, что для меня как-то разделились действия полиции и Росгвардии. Если в первом случае претензий много, то во втором их нет. Лично у меня.
Сегодня активно внедряют в наши умы мысль о том, что жесткие действия гвардейцев могли быть вызваны желанием кого-то уничтожить подсудимых. Слишком много знали? Или знали кого-то? Что же, и такая версия имеет право быть. Версия, она и есть версия. Её надо отрабатывать. Но мне интересно было мнение человека, который имеет боевой опыт двух чеченских войн, который неоднократно участвовал в захватах вооруженных преступников. Почему так жестко "нейтрализовали"?
По данным следствия, было произведено 26 выстрелов. Убиты четверо из пяти подсудимых (один скончался позже в больнице). На фото видно, что преступники ликвидированы в зале заседаний. Прорваться в общедоступные коридоры суда им не дали.
"Ты передай мужикам из Сергиево-Посадского ОМОНа привет. Я их ещё по Чечне помню. Встречались. А по теме. А как ты хотел? Понимаешь, тут всё было на скорости. Боевой опыт, если быть точнее. Преступники знали, что им светит пожизненное. А значит, терять им нечего. Конвоиры убиты или ранены. Огонь на поражение они уже открыли. Один из омоновцев получил пулю в плечо. Дальше они выйдут в людное место, захватят заложников и начнется "тягомотина". В конечном итоге получили бы ещё трупы".
"Правильно поступил командир. Тут не жестокость. Тут, повторюсь, боевой опыт. Нейтрализовать быстро. Чтобы защитить людей. Так что ваши "таким образом преступники избежали наказания" полный бред. Я бы сказал, исполнение наказания просто ускорилось по времени. Пожизненное по-любому заканчивается смертью в колонии..."
Вот такое мини-расследование пришлось мне провести для того, чтобы сложить паззлы в собственной голове. Конечно, претендовать на полную объективность я не могу. Это моё личное мнение. Да и собеседники мои выражали свое личное мнение. Но в целом, как мне кажется, какое-то понимание ситуации появилось.
Не знаю, можно ли действия сотрудников Росгвардии характеризовать как подвиг, но как грамотные и профессиональные действия однозначно. Представление к награждению уже последовало.
Что-то случилось с нами. Я внимательно отслеживал материалы по этому происшествию. И, к своему глубокому стыду, в большинстве обнаружил достаточно много негатива. Вплоть до обвинений гвардейцев в измене. Якобы имел место сговор с преступниками... Побег явно был подготовлен...
Я никогда не имел отношения к милиции и внутренним войскам. Более того, относился к этой работе с некоторым предубеждением. Как, наверное, большинство обывателей. Мы судим об этой работе по действиям тех, кого видим на улице. Нарядов ППС, патрульных, ДПСников, участковых. Ну и со слов тех, кто когда-то попал в "места не столь отдаленные". Потому и решил конкретно поговорить с сотрудниками Росгвардии. Теми, кто ещё работает и теми, кто уже заслуженно сетует о том, что раньше было лучше.
О самой попытке побега написано много. Повторяться не буду. Читатели, наверное, даже больше знают, чем я. А вот о том, почему это произошло, стоит задуматься. Такой наглой попытки не было никогда. По крайней мере, в современной России. Да и нарушений при конвоировании столько, что впору писать о том, что соответствовало правилам.
Начну с мнения человека, который долгое время занимался конкретной работой в конвойной службе и ППС милиции (полиции). Не в больших чинах. Как раз из тех, кто "на земле". Для начала о женщинах на службе.
"Лет 10-12 назад в строевые подразделения стали массово приходить девочки. Помню, к нам сразу 10 пришло из учебного. Большинство таких, что любому мужику фору дадут. По сдаче зачетов по физ. подготовке, по знанию приказов, закона о полиции. Тут всё отлично. Правда по физ. подготовке у них свои требования. А вот в реальной работе... Один удар в ногу пьяного хулигана на улице, и всё. Она выбыла из строя. Разговор на повышенных тонах с правонарушителем, толчок, упала — в слезы".
Были, конечно, по словам собеседника, и исключения. Особенно из спортсменов. Но в целом больше показушность, чем реальное дело. Потому и удивительно, что в судах довольно часто конвоируют осужденных женщины. При всех прочих равных мужчина более приспособлен к данной работе.
Естественно, я расспросил собеседника и об особенностях работы разных служб, соприкасающихся с криминальным контингентом. Чем , к примеру, работа наряда ППС отличается от работы конвоира?
"В ППС легче... Задержали по горячим следам. Сохранили улики. Пресекли противодействие. Доставили в ДЧ или передали СОГ. Всё, следующая встреча с преступниками в суде, куда вызовут в качестве свидетеля".
"В ОКС совершенно другая тема. Там сложности начинаются сразу. Ведь общение постоянно только с этим контингентом. Все недовольны своей судьбой, условиями содержания, следствием, судом... И всё это недовольство выливается именно на сотрудников ОКС".
"Любое неправильное действие в общении, в конвоировании может привести к неповиновению, к нападению... Даже к бунту и суициду. "Расслабухи" там нет. Сотрудники в постоянном напряжении".
Почему же случилась эта попытка побега? Если все сотрудники понимают сложность работы? Ведь, судя по тому, о чем мне рассказал собеседник, конвоир обязан быть не просто болванчиком, к которому пристегивают преступника. Это должен быть уверенный в себе человек, способный принимать мгновенно верные решения. А такие качества вырабатываются годами.
Пришлось мне заниматься историей. Распрашивать о случившемся уже человека с большими звездами на погонах. Оказалось, что, действительно, в МВД существовал приказ 41 (до 140 дсп — 2006), согласно которому в конвойную службу мог перейти сотрудник со стажем работы не менее трех лет и соответствующими данными. Но это для нижнего звена. А вот "верхи" во многом состоят из... "Палок не строгают", как сказал собеседник. Сидят ровно и... бьют баклуши. Не престижная работа вроде... Место "ссылки".
Но в целом оба моих собеседника были "удивлены" действиями даже не конвойных, а их начальников. Более того, по их мнению, это "мутная история". Разбираться надо серьезно. Тут погонами не отделаются некоторые...
Следующим собеседником стал бывший сотрудник ОМОНа. Просто потому, что для меня как-то разделились действия полиции и Росгвардии. Если в первом случае претензий много, то во втором их нет. Лично у меня.
Сегодня активно внедряют в наши умы мысль о том, что жесткие действия гвардейцев могли быть вызваны желанием кого-то уничтожить подсудимых. Слишком много знали? Или знали кого-то? Что же, и такая версия имеет право быть. Версия, она и есть версия. Её надо отрабатывать. Но мне интересно было мнение человека, который имеет боевой опыт двух чеченских войн, который неоднократно участвовал в захватах вооруженных преступников. Почему так жестко "нейтрализовали"?
По данным следствия, было произведено 26 выстрелов. Убиты четверо из пяти подсудимых (один скончался позже в больнице). На фото видно, что преступники ликвидированы в зале заседаний. Прорваться в общедоступные коридоры суда им не дали.
"Ты передай мужикам из Сергиево-Посадского ОМОНа привет. Я их ещё по Чечне помню. Встречались. А по теме. А как ты хотел? Понимаешь, тут всё было на скорости. Боевой опыт, если быть точнее. Преступники знали, что им светит пожизненное. А значит, терять им нечего. Конвоиры убиты или ранены. Огонь на поражение они уже открыли. Один из омоновцев получил пулю в плечо. Дальше они выйдут в людное место, захватят заложников и начнется "тягомотина". В конечном итоге получили бы ещё трупы".
"Правильно поступил командир. Тут не жестокость. Тут, повторюсь, боевой опыт. Нейтрализовать быстро. Чтобы защитить людей. Так что ваши "таким образом преступники избежали наказания" полный бред. Я бы сказал, исполнение наказания просто ускорилось по времени. Пожизненное по-любому заканчивается смертью в колонии..."
Вот такое мини-расследование пришлось мне провести для того, чтобы сложить паззлы в собственной голове. Конечно, претендовать на полную объективность я не могу. Это моё личное мнение. Да и собеседники мои выражали свое личное мнение. Но в целом, как мне кажется, какое-то понимание ситуации появилось.
Не знаю, можно ли действия сотрудников Росгвардии характеризовать как подвиг, но как грамотные и профессиональные действия однозначно. Представление к награждению уже последовало.
Автор: Александр Ставер
Использованы фотографии: https://www.1tv.ru
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