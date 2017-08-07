Попытка побега из Мособлсуда. Впечатления от случившегося

Совсем недавно я писал о Росгвардии. Писал просто мысли об этой спецслужбе. Не приуроченные к чему-либо. И вот очередное происшествие, которое заставило говорить о тех же людях. Точнее, о нашем отношении к этим людям. Я имею в виду попытку побега из Мособлсуда целой банды убийц.Что-то случилось с нами. Я внимательно отслеживал материалы по этому происшествию. И, к своему глубокому стыду, в большинстве обнаружил достаточно много негатива. Вплоть до обвинений гвардейцев в измене. Якобы имел место сговор с преступниками... Побег явно был подготовлен...Я никогда не имел отношения к милиции и внутренним войскам. Более того, относился к этой работе с некоторым предубеждением. Как, наверное, большинство обывателей. Мы судим об этой работе по действиям тех, кого видим на улице. Нарядов ППС, патрульных, ДПСников, участковых. Ну и со слов тех, кто когда-то попал в "места не столь отдаленные". Потому и решил конкретно поговорить с сотрудниками Росгвардии. Теми, кто ещё работает и теми, кто уже заслуженно сетует о том, что раньше было лучше.О самой попытке побега написано много. Повторяться не буду. Читатели, наверное, даже больше знают, чем я. А вот о том, почему это произошло, стоит задуматься. Такой наглой попытки не было никогда. По крайней мере, в современной России. Да и нарушений при конвоировании столько, что впору писать о том, что соответствовало правилам.Начну с мнения человека, который долгое время занимался конкретной работой в конвойной службе и ППС милиции (полиции). Не в больших чинах. Как раз из тех, кто "на земле". Для начала о женщинах на службе."Лет 10-12 назад в строевые подразделения стали массово приходить девочки. Помню, к нам сразу 10 пришло из учебного. Большинство таких, что любому мужику фору дадут. По сдаче зачетов по физ. подготовке, по знанию приказов, закона о полиции. Тут всё отлично. Правда по физ. подготовке у них свои требования. А вот в реальной работе... Один удар в ногу пьяного хулигана на улице, и всё. Она выбыла из строя. Разговор на повышенных тонах с правонарушителем, толчок, упала — в слезы".Были, конечно, по словам собеседника, и исключения. Особенно из спортсменов. Но в целом больше показушность, чем реальное дело. Потому и удивительно, что в судах довольно часто конвоируют осужденных женщины. При всех прочих равных мужчина более приспособлен к данной работе.Естественно, я расспросил собеседника и об особенностях работы разных служб, соприкасающихся с криминальным контингентом. Чем , к примеру, работа наряда ППС отличается от работы конвоира?"В ППС легче... Задержали по горячим следам. Сохранили улики. Пресекли противодействие. Доставили в ДЧ или передали СОГ. Всё, следующая встреча с преступниками в суде, куда вызовут в качестве свидетеля"."В ОКС совершенно другая тема. Там сложности начинаются сразу. Ведь общение постоянно только с этим контингентом. Все недовольны своей судьбой, условиями содержания, следствием, судом... И всё это недовольство выливается именно на сотрудников ОКС"."Любое неправильное действие в общении, в конвоировании может привести к неповиновению, к нападению... Даже к бунту и суициду. "Расслабухи" там нет. Сотрудники в постоянном напряжении".Почему же случилась эта попытка побега? Если все сотрудники понимают сложность работы? Ведь, судя по тому, о чем мне рассказал собеседник, конвоир обязан быть не просто болванчиком, к которому пристегивают преступника. Это должен быть уверенный в себе человек, способный принимать мгновенно верные решения. А такие качества вырабатываются годами.Пришлось мне заниматься историей. Распрашивать о случившемся уже человека с большими звездами на погонах. Оказалось, что, действительно, в МВД существовал приказ 41 (до 140 дсп — 2006), согласно которому в конвойную службу мог перейти сотрудник со стажем работы не менее трех лет и соответствующими данными. Но это для нижнего звена. А вот "верхи" во многом состоят из... "Палок не строгают", как сказал собеседник. Сидят ровно и... бьют баклуши. Не престижная работа вроде... Место "ссылки".Но в целом оба моих собеседника были "удивлены" действиями даже не конвойных, а их начальников. Более того, по их мнению, это "мутная история". Разбираться надо серьезно. Тут погонами не отделаются некоторые...Следующим собеседником стал бывший сотрудник ОМОНа. Просто потому, что для меня как-то разделились действия полиции и Росгвардии. Если в первом случае претензий много, то во втором их нет. Лично у меня.Сегодня активно внедряют в наши умы мысль о том, что жесткие действия гвардейцев могли быть вызваны желанием кого-то уничтожить подсудимых. Слишком много знали? Или знали кого-то? Что же, и такая версия имеет право быть. Версия, она и есть версия. Её надо отрабатывать. Но мне интересно было мнение человека, который имеет боевой опыт двух чеченских войн, который неоднократно участвовал в захватах вооруженных преступников. Почему так жестко "нейтрализовали"?По данным следствия, было произведено 26 выстрелов. Убиты четверо из пяти подсудимых (один скончался позже в больнице). На фото видно, что преступники ликвидированы в зале заседаний. Прорваться в общедоступные коридоры суда им не дали."Ты передай мужикам из Сергиево-Посадского ОМОНа привет. Я их ещё по Чечне помню. Встречались. А по теме. А как ты хотел? Понимаешь, тут всё было на скорости. Боевой опыт, если быть точнее. Преступники знали, что им светит пожизненное. А значит, терять им нечего. Конвоиры убиты или ранены. Огонь на поражение они уже открыли. Один из омоновцев получил пулю в плечо. Дальше они выйдут в людное место, захватят заложников и начнется "тягомотина". В конечном итоге получили бы ещё трупы"."Правильно поступил командир. Тут не жестокость. Тут, повторюсь, боевой опыт. Нейтрализовать быстро. Чтобы защитить людей. Так что ваши "таким образом преступники избежали наказания" полный бред. Я бы сказал, исполнение наказания просто ускорилось по времени. Пожизненное по-любому заканчивается смертью в колонии..."Вот такое мини-расследование пришлось мне провести для того, чтобы сложить паззлы в собственной голове. Конечно, претендовать на полную объективность я не могу. Это моё личное мнение. Да и собеседники мои выражали свое личное мнение. Но в целом, как мне кажется, какое-то понимание ситуации появилось.Не знаю, можно ли действия сотрудников Росгвардии характеризовать как подвиг, но как грамотные и профессиональные действия однозначно. Представление к награждению уже последовало.