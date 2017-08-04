150-я дивизия ВС РФ имеет уникальную маневренность и огневую мощь
Как сообщает интернет-издание « Известия », завершается формирование 150-й мотострелковой дивизии, имеющей уникальную организационно-штатную структуру.
Вместо трех мотострелковых и одного танкового полка дивизия включает в себя два танковых и два мотострелковых полка. В состав последних входят усиленные танковые батальоны. В итоге соединение обладает повышенной маневренностью и огневой мощью при существенно меньшей численности личного состава и вспомогательной техники.
Как полагают эксперты, новая дивизия является эффективным инструментом современной высокотехнологичной маневренной войны. Ее полки способны одинаково эффективно останавливать противника, взламывать его оборону, совершать прорывы и вести бои в его тылу.
Кроме указанных подразделений в 150-ю дивизию входят артиллерийский и зенитный полки, разведывательный батальон, батальон связи и другие части и подразделения. На оснащении танковых полков состоят модернизированные танки Т-72Б3 с дополнительной защитой.
— пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Как он полагает, маневренность и подвижность дивизии определяется количеством личного состава, а также техники боевых и тыловых подразделений. При увеличении их численности соединение теряет подвижность, но приобретает повышенную огневую мощь. Структура 150-й МСД отражает разумный компромисс.
Впервые универсальные дивизии были сформированы в СССР в 1989 году, когда на новый штат были переведены три дислоцировавшиеся в ГДР танковые дивизии (9-я, 16-я гвардейская и 90-я гвардейская). Но в 1990-е годы после вывода из Германии одно соединение было расформировано, а остальные переведены на обычный штат. В следующий раз попытка формирования универсальных дивизий была предпринята по инициативе бывшего начальника Генерального штаба генерала армии Юрия Балуевского. На новый штат перешли три соединения: 10-я гвардейская танковая, 3-я и 34-я мотострелковые дивизии. Однако они были расформированы при Анатолии Сердюкове.
Вместо трех мотострелковых и одного танкового полка дивизия включает в себя два танковых и два мотострелковых полка. В состав последних входят усиленные танковые батальоны. В итоге соединение обладает повышенной маневренностью и огневой мощью при существенно меньшей численности личного состава и вспомогательной техники.
Как полагают эксперты, новая дивизия является эффективным инструментом современной высокотехнологичной маневренной войны. Ее полки способны одинаково эффективно останавливать противника, взламывать его оборону, совершать прорывы и вести бои в его тылу.
Кроме указанных подразделений в 150-ю дивизию входят артиллерийский и зенитный полки, разведывательный батальон, батальон связи и другие части и подразделения. На оснащении танковых полков состоят модернизированные танки Т-72Б3 с дополнительной защитой.
Т-72Б3 с дополнительной защитой
Классическая мотострелковая дивизия хорошо подходит для защиты и прорыва обороны противника. А танковая эффективна в маневренных действиях: окружениях, охватах, маршах. А вот новая 150-я дивизия — это универсальный инструмент. Она может эффективно решать задачи как обычной мотострелковой, так и танковой дивизии. Новое соединение предназначено для современной высокотехнологичной войны. Ее части и подразделения будут эффективно действовать в условиях применения высокоточного оружия и радиоэлектронных помех. Она не такая большая, как обычная мотострелковая, и превосходит танковую дивизию по огневой мощи.
— пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Как он полагает, маневренность и подвижность дивизии определяется количеством личного состава, а также техники боевых и тыловых подразделений. При увеличении их численности соединение теряет подвижность, но приобретает повышенную огневую мощь. Структура 150-й МСД отражает разумный компромисс.
Впервые универсальные дивизии были сформированы в СССР в 1989 году, когда на новый штат были переведены три дислоцировавшиеся в ГДР танковые дивизии (9-я, 16-я гвардейская и 90-я гвардейская). Но в 1990-е годы после вывода из Германии одно соединение было расформировано, а остальные переведены на обычный штат. В следующий раз попытка формирования универсальных дивизий была предпринята по инициативе бывшего начальника Генерального штаба генерала армии Юрия Балуевского. На новый штат перешли три соединения: 10-я гвардейская танковая, 3-я и 34-я мотострелковые дивизии. Однако они были расформированы при Анатолии Сердюкове.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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