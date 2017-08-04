150-я дивизия ВС РФ имеет уникальную маневренность и огневую мощь

Т-72Б3 с дополнительной защитой

Классическая мотострелковая дивизия хорошо подходит для защиты и прорыва обороны противника. А танковая эффективна в маневренных действиях: окружениях, охватах, маршах. А вот новая 150-я дивизия — это универсальный инструмент. Она может эффективно решать задачи как обычной мотострелковой, так и танковой дивизии. Новое соединение предназначено для современной высокотехнологичной войны. Ее части и подразделения будут эффективно действовать в условиях применения высокоточного оружия и радиоэлектронных помех. Она не такая большая, как обычная мотострелковая, и превосходит танковую дивизию по огневой мощи.