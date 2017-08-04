09:54 04 августа

150-я дивизия ВС РФ имеет уникальную маневренность и огневую мощь

Как сообщает интернет-издание « Известия », завершается формирование 150-й мотострелковой дивизии, имеющей уникальную организационно-штатную структуру.

Вместо трех мотострелковых и одного танкового полка дивизия включает в себя два танковых и два мотострелковых полка. В состав последних входят усиленные танковые батальоны. В итоге соединение обладает повышенной маневренностью и огневой мощью при существенно меньшей численности личного состава и вспомогательной техники.

Как полагают эксперты, новая дивизия является эффективным инструментом современной высокотехнологичной маневренной войны. Ее полки способны одинаково эффективно останавливать противника, взламывать его оборону, совершать прорывы и вести бои в его тылу.


Кроме указанных подразделений в 150-ю дивизию входят артиллерийский и зенитный полки, разведывательный батальон, батальон связи и другие части и подразделения. На оснащении танковых полков состоят модернизированные танки Т-72Б3 с дополнительной защитой.


Т-72Б3 с дополнительной защитой


Классическая мотострелковая дивизия хорошо подходит для защиты и прорыва обороны противника. А танковая эффективна в маневренных действиях: окружениях, охватах, маршах. А вот новая 150-я дивизия — это универсальный инструмент. Она может эффективно решать задачи как обычной мотострелковой, так и танковой дивизии. Новое соединение предназначено для современной высокотехнологичной войны. Ее части и подразделения будут эффективно действовать в условиях применения высокоточного оружия и радиоэлектронных помех. Она не такая большая, как обычная мотострелковая, и превосходит танковую дивизию по огневой мощи.

— пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Как он полагает, маневренность и подвижность дивизии определяется количеством личного состава, а также техники боевых и тыловых подразделений. При увеличении их численности соединение теряет подвижность, но приобретает повышенную огневую мощь. Структура 150-й МСД отражает разумный компромисс.

Впервые универсальные дивизии были сформированы в СССР в 1989 году, когда на новый штат были переведены три дислоцировавшиеся в ГДР танковые дивизии (9-я, 16-я гвардейская и 90-я гвардейская). Но в 1990-е годы после вывода из Германии одно соединение было расформировано, а остальные переведены на обычный штат. В следующий раз попытка формирования универсальных дивизий была предпринята по инициативе бывшего начальника Генерального штаба генерала армии Юрия Балуевского. На новый штат перешли три соединения: 10-я гвардейская танковая, 3-я и 34-я мотострелковые дивизии. Однако они были расформированы при Анатолии Сердюкове.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. рич Сегодня, 06:54
    Вместо трех мотострелковых и одного танкового полка дивизия включает в себя два танковых и два мотострелковых полка.

    Интересная структура дивизии, что -то вроде дивизий РГК времен ВОВ
    рич
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:37
      Цитата: рич
      что -то вроде дивизий РГК времен ВОВ

      Да у меня вообще ощущение, что мы к войне готовимся. К очередной Великой Отечественной. .
      У Запада есть дурная привычка забывать уроки истории и периодически лезть завоёвывать Россию. После Берлина прошло лет немало, успели подзабыть, вот и рвутся, как дети за мороженым... Ну получат очередной раз по зубам, ну успокоятся опять лет на 50-70....
      Им самим-то, дЭбилоидам, не надоело????
      Zoldat_A
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:47
        Алексей , моё почтение ! hi
        Цитата: Zoldat_A
        Им самим-то, дЭбилоидам, не надоело????

        Мазохисты , что с них взять ... request
        bouncyhunter
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:57
          Привет, Паша! hi Давно не здоровались. Я виноват - болел немножко...
          Цитата: bouncyhunter
          Мазохисты , что с них взять ...
          Я вот думаю - внуку повоевать с Америкой случится или уже правнуку? Кстати, Паш - обрати внимание - https://topwar.ru/121741-vs-ssha-poluchili-yubile
          ynyy-v-22-osprey.html#comment-id-7209471 - за внука горд стал вдвойне... fellow
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:05
            Молодец твой внук ! good soldier Пока есть такие - всяким импортным козлопасам ничего не светит в России ! drinks
            bouncyhunter
            1. Zoldat_A Сегодня, 08:24
              Цитата: bouncyhunter
              Молодец твой внук ! good soldier Пока есть такие - всяким импортным козлопасам ничего не светит в России ! drinks

              Ещё пару лет - и повезу в Рязань. Он сначала хотел, типа, срочную в ВДВ отслужить, ну, чтобы совсем как дед - я-то после срочной в училище пошёл. А потом и он передумал, и я отговорил - за 4 года и в сапогах натопчется, и по ОШП набегается, поймёт, вобщем, чем солдат дышит.... К Рязани планирует КМСа по боксу сделать. Пусть бьётся... Правда, не в меня-тяжеловеса - в маму-бабушку - легковес. Но жилистый, так что резерв есть - мясо-то нарастёт...
              Zoldat_A
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:27
                Традиции и династии в ВС - это очень правильно ! good А по поводу мяса мой ротный говорил так : "Фигня мышцы ! Главное - сухожилия !" . soldier
                bouncyhunter
                1. Zoldat_A Сегодня, 08:37
                  Цитата: bouncyhunter
                  мой ротный говорил так : "Фигня мышцы ! Главное - сухожилия !"

                  Правильный ротный. Меня угораздило просто в деда мясистым родиться - в училище пришёл 92 килограмма, сейчас 115, рост 189. А вот внук, говорю, костляво-жилистый - в маму-бабушку. А сын в меня - 187 ростом и под сотку весом - штангу тоже очень уважает....
                  Zoldat_A
        2. рич Сегодня, 08:02
          Доброго дня, Алексей hi
          Zoldat_A: Да у меня вообще ощущение, что мы к войне готовимся. К очередной Великой Отечественной. .

          Да уж, статья наводит на размышления -подобная структура дивизии явно не для обороны
          рич
          1. Zoldat_A Сегодня, 08:15
            Дмитрий, hi !
            Цитата: рич
            подобная структура дивизии явно не для обороны

            А куда деваться? Тем более, что у нас концепция ЯВНО оборонная, а, например, у тех же штатников - явно наступательная. Мы никого не боимся и бьём, традиционно, по кумполу всех, кто к нам лезет. А Америка никогда толком не воевала, а амбиций - девать некуда. Потому война и будет. Только не знаю, когда именно. Зато знаю где - Россия с Америкой воевать будет в Польше. А поляки прочие прибалты в очередной раз поймут, чего они стОят во внешней политике. Мелкие громко гавкающие мопсы, которых стригут первыми...
            Zoldat_A
        3. Монос Сегодня, 08:42
          Паша, доброе утро! hi
          Цитата: bouncyhunter
          Мазохисты , что с них взять ..

          Мазохистам - электрошоковая терапия на электрическом стуле! smile
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:45
            Дык это , я не против . Тем более что в Матрасии моратория на смертную казнь нет ... feel
            bouncyhunter
      2. Алекс фон Дорн Сегодня, 08:27
        Если вспомнить историю, то Россия с периодичностью 20-50 лет проходилась по Европе и наводила порядок. Берлин вообще брать уже надоело. Не хочется верить, что придется брать еще раз...Но, как ответил солдат царской русской армии одному высокому зарубежному гостю на вопрос: Когда возьмете Берлин? Не могу знать! Как прикажет его Императорское Величество!
        Алекс фон Дорн
        1. Zoldat_A Сегодня, 08:38
          Цитата: Алекс фон Дорн
          Когда возьмете Берлин? Не могу знать! Как прикажет его Императорское Величество!

          good good drinks
          Zoldat_A
      3. polev66 Сегодня, 08:37
        популяцию таким способом уменьшают
        polev66
      4. Монос Сегодня, 08:40
        Цитата: Zoldat_A
        Да у меня вообще ощущение, что мы к войне готовимся. К очередной Великой Отечественной. .

        Алексей, доброго здравия! hi И с прошедшим Вас Праздником!
        Меня такое ощущение не покидает уже несколько лет. И ещё есть впечатление, что эта подготовка носит разумный и комплексный характер. И обстановка напоминает предвоенную перед ВОВ. Так же как и Гитлер долго не мог решить что ему делать, высаживаться в Англию, или нападать на СССР, так и США не могут решить с кем воевать, с нами или с Китаем. Сирия - Хасан, а Украина, видимо, будет "Зимней кампанией.
        Монос
  2. tchoni Сегодня, 07:03
    Личное мнение: танки в мотострелковых подразделениях должны вводится на штатно на уровне взвода. И бтр в таких дивизиях должны быть исключительно тяжелыми (ну или хотя бы часть из них).
    Ну и немогу не налить негативчика: сколько воплей было мро т-90 прорыв, владимир и т.п. которые все прям такие цифровые-цифровые.... В итоге новая дивизия на старых, слегка подкрашенных 72 ках. (утрирую, конечно и даже краски сгущсю, но тем не менее - сколько жигули семерку не перекрашивай и сколько стеклоподъемников с сабами туда не ставь - она все равно семеркой останется))))
    tchoni
    1. dnestr74 Сегодня, 07:32
      совершенно согласен,один плюс-тепловизор, которые у матрасов с конца 80-х
      dnestr74
    2. Алекс фон Дорн Сегодня, 08:29
      Думаю, что вопрос упирается в деньги. Сколько их нужно, чтобы наклепать нужное количество Т-90? Про Армату я вообще пока умолчу. А где взять столько денег?
      Алекс фон Дорн
  3. silberwolf88 Сегодня, 07:21
    Организационно-штатная структура хорошая ... теперь в ходе боевой подготовки надо проработать варианты эффективного боевого применения ...
    по поводу вооружения ... сейчас это Т-72Б3 ... надеюсь позже это будут более современные танки ...
    интересно а мотострелковые полки на БМП или на БТР
    silberwolf88
  4. Jovanni Сегодня, 07:28
    Однако они были расформированы при Анатолии Сердюкове.

    Самого бы его расформировать...
    Jovanni
  5. solovald Сегодня, 07:34
    Признаться, после кучи топов, восхваляющих "Орлы- Арматы" и др. "новье", полагал, что "уникальные" м/с дивизии имеют на вооружении, что-нибудь современее, чем Т-72, пусть даже и модернизированный.
    solovald
  6. тасха Сегодня, 07:58
    Всех соображений по созданию дивизии нового образца мы не знаем. Хочется верить, что сделано это с целью повысить эффективность, а не как-нибудь исправить недостатки. Покажет практика. Надеюсь, только на полигонах и в системах моделирования.
    тасха
  7. win9090 Сегодня, 08:33
    А как происходит обеспечение ?
    win9090
  8. стер Сегодня, 08:46
    Малые тылы дивизии это не всегда хорошо. Рембаза в таком соединении должны быть очень сильной. Как и общее обеспечение. И потом, если дивизию готовят "ударной+" то и полк вертолетов бы не помешал - 2 эскадрильи КА-52 и эскадрилья Ми-17.
    Ну и жаль, что еще нет танков Т-14. Как и Курганцев и Бумерангов. Тогда бы реально была бы мощь.
    стер
  9. vladimirvn Сегодня, 08:54
    Боевая единица, под конкретную задачу
    vladimirvn
  10. Комментарий был удален.
  11. УАЗ 452 Сегодня, 09:01
    В итоге соединение обладает повышенной маневренностью и огневой мощью при существенно меньшей численности личного состава и вспомогательной техники.


    Что имеется ввиду под вспомогательной техникой? Вроде уже проходили подобное в 41-м - когда при немалом количестве танков практически не было ремонтно-эвакуационной техники (их производить никому не было интересно - сталинских премий за них, в отличие от разработки и производства танков и боевых самолётов, не давали), и подбитый танк почти гарантированно доставался врагу.

    Классическая мотострелковая дивизия хорошо подходит для защиты и прорыва обороны противника. А танковая эффективна в маневренных действиях: окружениях, охватах, маршах. А вот новая 150-я дивизия — это универсальный инструмент. Она может эффективно решать задачи как обычной мотострелковой, так и танковой дивизии.


    Универсальный инструмент проще в применении, чем специализированный, но всегда проигрывает ему в эффективности (при условии грамотного применения). Проще говоря, универсальная дивизия хуже мотострелковой в обороне и при прорыве (цитирую Шурыгина от противного), и хуже танковой в маневренном бою. Но вспоминая опять таки историю ВОВ - когда обученных моряков героически использовали в качестве пехоты, ВДВ - в качестве линейных войск, а подготовленные и оснащённые горные части оказались полностью выбитыми задолго до битвы за Кавказ, в отличие от немецкого "Эдельвейса", наверное, для нашей армии такая универсализация - благо, так как резко снижает требования к качеству подготовки "верхнего" командного состава - не надо думать, кого, как и где использовать. Все ведь типа одинаковые и "универсальные".
    А зачем тогда недавно огород городили с воссозданием "ударных" частей? А до этого - с разделением на лёгкие, средние (или как там их обзывали) и тяжёлые бригады? Мы сколько ещё шарахаться из стороны в сторону собираемся в организационном плане? Как заниматься планированием (если есть кому им заниматься), слаживанием, если у нас ежегодная оргштатная перетряска всего и вся?
    УАЗ 452
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