09:53 04 августа

В США арестован британский программист, остановивший вирус WannaCry

Из США приходят новости об аресте британского программиста Маркуса Хатчинса. Хатчинс получил известность в связи с тем, что сумел остановить распространение компьютерного вируса WannaCry. Сотрудники Федерального бюро расследований арестовали Хатчинса в аэропорту Лас-Вегаса. Программист собирался улетать после участия в конференции по вопросам кибербезопасности.

Обращает на себя внимание реакция британских властей. После сообщения в Лондон о задержании британского подданного, из Соединённого королевства пришло сообщение о том, что «это дело властей Соединённых Штатов». Такую резолюцию выдало британское Национальное агентство по борьбе с криминалом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

Напомним, что в мае текущего года вирус WannaCry начал поражение сетей в десятках стран мира. Вирус являлся вымогателем. Причём за время своей работы те, кто его запустил, смогли заработать не более 50 тыс. долларов.


В США арестован британский программист, остановивший вирус WannaCry


Арест человека, который остановил дальнейшее распространение вируса, выглядит, мягко говоря, странным. И вряд ли нужно будет удивляться, если в США британца Хатчинса объявят соратником «русских хакеров» - если он вдруг решит отказаться от сотрудничества с американскими спецслужбами.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Балу Сегодня, 07:19
    Арест человека, который остановил дальнейшее распространение вируса, выглядит, мягко говоря, странным. И вряд ли нужно будет удивляться, если в США британца Хатчинса объявят соратником «русских хакеров» - если он вдруг решит отказаться от сотрудничества с американскими спецслужбами.

    Слишком мало информации.
    Балу
    1. dik-nsk Сегодня, 07:41
      остановил вирус, запущенный црушниками, негоже это laughing
      а если серьезно - может он сам его и запустил
      dik-nsk
      1. Балу Сегодня, 07:43
        Цитата: dik-nsk
        остановил вирус, запущенный црушниками, негоже это laughing
        а если серьезно - может он сам его и запустил

        Црули решили наказать напавшего на их беззащитный вирус компьютерщика? what Я тоже так подумал.
        Все равно мало информации.
        Балу
        1. Татьяна Сегодня, 08:46
          Именно для вербовки и с согласия Лондона американцы британца Хатчинса и арестовали! И они его не отпустят, пока его физически не "изнасилуют" и его волю не сломают!
          Это называется - рейдерская англосаксонская "демократия по-американски"!
          Татьяна
    2. Барбулятор Сегодня, 08:18
      Цитата: Балу
      США британца Хатчинса объявят соратником «русских хакеров»

      Если бы на этом дело и закончилось... Ведь будут требовать участия в "расследовании" российского следа в выборах президента Трампа, и от этого будет зависеть его судьба.
      Барбулятор
  2. RASKAT Сегодня, 07:19
    Инициатива наказуема laughing . Зря ты брат в это полез.
    RASKAT
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:30
      Цитата: RASKAT
      Инициатива наказуема

      Нормальный русский хакер - Хатчинс.... Я даже знаю, над чем он будет работать дальше - над вирусом PizdetzAmerike laughing
      Zoldat_A
  3. Злодей Сегодня, 07:21
    Поделом бриту, нефиг мешать работать мирным и демократичным амерским вирусам wassat wassat wassat
    Злодей
  4. 3vs Сегодня, 07:29
    С разбегу сразу приходит мысль, что Маркус Хатчинс наступил наглосаксам на хвост и вирусняк распространяли
    спецслужбы наглосаксов, теперь ответка....
    Интересно, что по этому поводу думает Эдик Сноуден?
    3vs
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    «это дело властей Соединённых Штатов»

    На то и англосаксы, чтобы быть в вечной "дружбе". А ФБР, как мне кажется, пошло по простому пути - кто остановил, тот и запустил. Но наверное преследуют и какие-то свои далеко идущие цели.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:51
      Ген , так у них это давняя отработанная практика : садить хакеров на зарплату и держать на коротком поводке . А Хатчинса сцапали , т.к. испугались что свинтит из Матрасии и его русские первыми к делу пристроят . yes Это объясняет реакцию Лондона .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:53
        испугались что свинтит из Матрасии и его русские первыми к делу пристроят

        Мне нравится ход ваших мыслей.
        rotmistr60
      2. Балу Сегодня, 08:26
        Цитата: bouncyhunter
        Ген , так у них это давняя отработанная практика : садить хакеров на зарплату и держать на коротком поводке . А Хатчинса сцапали , т.к. испугались что свинтит из Матрасии и его русские первыми к делу пристроят


        Короче используют опыт Берии по созданию "шарашек". Это серьезно.
        Балу
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
          А главное - эффективно .
          bouncyhunter
      3. vladimirvn Сегодня, 08:36
        Щелчок по носу со Сноудэном, не забыт.
        vladimirvn
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
          Не совсем корректное сравнение , но точно не хотят , чтобы русские заполучили небесталанного клавотоптуна .
          bouncyhunter
  6. HMR333 Сегодня, 08:07
    обычная вербовка нужного им спеца!
    HMR333
  7. Alex66 Сегодня, 08:08
    Теперь будет работать в американской шаражке на ЦРУ. На месте талантливых программистов, надо не один раз подумать, прежде чем заезжать на территории подконтрольные сша. Видимо своих программистов у них нет, да и с деньгами теперь не густо.
    Alex66
  8. hohkn Сегодня, 08:19
    Арест человека, который остановил дальнейшее распространение вируса, выглядит, мягко говоря, странным. И вряд ли нужно будет удивляться, если в США британца Хатчинса объявят соратником «русских хакеров» - если он вдруг решит отказаться от сотрудничества с американскими спецслужбами.

    У кого-то ещё остались сомнения в том, кто автор вируса? С чего бы тогда арестовывать человека, остановившего распространение вируса?
    hohkn
  9. duche Сегодня, 08:42
    Вот так Ленгли мстит людям, угробившим их бизнес. Бабосы превыше всего. bully
    duche
  10. pvv113 Сегодня, 08:44
    Арест человека, который остановил дальнейшее распространение вируса, выглядит, мягко говоря, странным

    Ничего странного - те, кто запустил вирус, арестовали того, кто этот вирус остановил
    pvv113
  11. APASUS Сегодня, 09:44
    Нормальная американская практика,сейчас Хачинс получит лет 200 тюрьмы и предложение заменить срок на работу в одной из контор ЦРУ.
    Все просто до безумия.
    APASUS
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