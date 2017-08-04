В США арестован британский программист, остановивший вирус WannaCry
Из США приходят новости об аресте британского программиста Маркуса Хатчинса. Хатчинс получил известность в связи с тем, что сумел остановить распространение компьютерного вируса WannaCry. Сотрудники Федерального бюро расследований арестовали Хатчинса в аэропорту Лас-Вегаса. Программист собирался улетать после участия в конференции по вопросам кибербезопасности.
Обращает на себя внимание реакция британских властей. После сообщения в Лондон о задержании британского подданного, из Соединённого королевства пришло сообщение о том, что «это дело властей Соединённых Штатов». Такую резолюцию выдало британское Национальное агентство по борьбе с криминалом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .
Напомним, что в мае текущего года вирус WannaCry начал поражение сетей в десятках стран мира. Вирус являлся вымогателем. Причём за время своей работы те, кто его запустил, смогли заработать не более 50 тыс. долларов.
Арест человека, который остановил дальнейшее распространение вируса, выглядит, мягко говоря, странным. И вряд ли нужно будет удивляться, если в США британца Хатчинса объявят соратником «русских хакеров» - если он вдруг решит отказаться от сотрудничества с американскими спецслужбами.
Обращает на себя внимание реакция британских властей. После сообщения в Лондон о задержании британского подданного, из Соединённого королевства пришло сообщение о том, что «это дело властей Соединённых Штатов». Такую резолюцию выдало британское Национальное агентство по борьбе с криминалом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .
Напомним, что в мае текущего года вирус WannaCry начал поражение сетей в десятках стран мира. Вирус являлся вымогателем. Причём за время своей работы те, кто его запустил, смогли заработать не более 50 тыс. долларов.
Арест человека, который остановил дальнейшее распространение вируса, выглядит, мягко говоря, странным. И вряд ли нужно будет удивляться, если в США британца Хатчинса объявят соратником «русских хакеров» - если он вдруг решит отказаться от сотрудничества с американскими спецслужбами.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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