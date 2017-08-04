Лукашенко не устраивает демография и число безработных в Белоруссии

Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, – 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях. Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 миллионов человек.

Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо.