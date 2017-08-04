09:54 04 августа

Лукашенко не устраивает демография и число безработных в Белоруссии

Александр Лукашенко, рассуждая о демографических проблемах Республики Беларусь, заявил о том, что население РБ должно быть раза в полтора больше по своей численности. Информационное агентство БелТА пишет, что, по словам Лукашенко, в Белоруссии должны проживать не менее 15 млн человек. Из заявления белорусского лидера:
Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, – 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях. Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 миллионов человек.


Лукашенко не устраивает демография и число безработных в Белоруссии


По словам Лукашенко, необходимо стимулировать рождаемость, заниматься созданием новых рабочих мест, заботиться о росте благосостояния населения.


Президент Лукашенко отметил, что на сегодняшний день в Белоруссии около полумиллиона человек, которые официально не заняты работой. Глава республики заявил, что для решения вопросов демографии и трудоустройства разрабатывается декрет №3.

Президент Белоруссии:
Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо.


По состоянию на начало 2017 года численность населения Белоруссии составляла около 9,5 млн человек. Новый белорусский декрет (декрет №3) будет принят в октябре текущего года.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Zibelew Сегодня, 07:55
    После захода солнца отключай электричество. А там посмотришь.как дела пойдут.
    Zibelew
    1. vovanpain Сегодня, 08:03
      Цитата: Zibelew
      По словам Лукашенко, необходимо стимулировать рождаемость,

      Ну все браты белорусы,теперь батька над каждой супружеской кроватью со свечкой стоять будет и давать ценные советы. feel
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:15
        Привет , братка ! hi drinks drinks drinks Не совсем так : Бацька заявил , что за увеличение рождаемости будет спрашивать с чинуш на местах . lol А вообще , он прав - лучше естественным путём , чем за счёт мигрантов-бармалеев .
        bouncyhunter
      2. Partyzan Сегодня, 08:16
        батька над каждой супружеской кроватью со свечкой стоять будет и давать ценные советы.
        вот поэтому то рождаемость не поднимется laughing
        старый вопрос - почему нельзя занятся сексом на площади? - замучают советами! wassat
        Partyzan
        1. Чёрный Сегодня, 08:51
          Так можно за счет Окраины, адекватов взять, неадекватов отсеять и оставить в неньке, все так делают, рекомендую laughing
          Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 08:28
      Мужикам почаще женится надо, как бацька и дело пойдет. laughing
      сибиралт
    3. 34 регион Сегодня, 09:20
      07.55. Зибелев! Ну всё! Пошли приколы. Вон в Москве и при свете фонарей население растёт. При чём тут свет и демография? А численность Москвы и Беларуси примерно равна. В Ливии население было меньше числом, но жили неплохо. Можно конечно и посмеяться над батькой (а над кем нельзя?). Но какие будут предложения по данному вопросу? Тут все считают себя очень серьёзными экспертами по всяческим вопросам. Ну и какие серьёзные советы могут дать наши эксперты?
      34 регион
  2. Jovanni Сегодня, 07:57
    Прав тут Григорич. Надо повышать как-то. Ввести новую профессию, - "отец-производитель". Стаж им трудовой и доппаек...
    Jovanni
    1. рич Сегодня, 08:47
      По словам Лукашенко, необходимо стимулировать рождаемость, заниматься созданием новых рабочих мест, заботиться о росте благосостояния населения.

      Вложил бы Господь эти слова Лукашенко в головы наших чиновников и министров
      рич
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:09
    эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить

    А начинать нужно с президентского указа о запрете абортов и противозачаточных средств. Другой вариант увеличения рождаемости пока не просматривается.
    rotmistr60
    1. APASUS Сегодня, 09:41
      Цитата: rotmistr60
      А начинать нужно с президентского указа о запрете абортов и противозачаточных средств. Другой вариант увеличения рождаемости пока не просматривается.

      Почему так примитивно?
      Можно повышать качество детской медицины ,материальное содержание матерей и многодетных семей ,дошкольные учреждения в свободном доступе .А запрет абортов и противозачаточных приведет только большему рождению инвалидов и росту вен заболеваний.
      Батька как всегда в своем репертуаре будет приказывать женщинам рожать ,а где все сам подправит?
      APASUS
  4. Познающий Сегодня, 08:09
    "...по словам Лукашенко, в Белоруссии должны проживать не менее 15 млн человек..."- дык сближаясь с гейропой и ИХ "беженцами" насчет "демографии" председатель может не беспокоится... Будет ему... прямоходящеинакомыслящие, в избытке. feel
    Познающий
  5. win9090 Сегодня, 08:36
    С таким подходом к экономике как в Белоруссии, странно что населения не стало в полтора раза меньше.
    win9090
  6. vladimirvn Сегодня, 08:46
    Бегут, бегут к нам, на 20-25 тыс на работу устраиваются и живут.
    vladimirvn
  7. zivXP Сегодня, 08:58
    У нас белорусов более 10 человек работают, все большие спецы и замечательные люди. И еще приезжают.
    zivXP
  8. Topotun Сегодня, 09:32
    А что он сделал, чтобы поднять рождаемость? Начал строить квартиры для молодых семей? Обеспечил молодежь работой с хорошей оплатой? Выплачиваем пособие молодым мамам? Для России это тоже проблема на самом деле. И решения ее тоже пока не сильно радуют.
    Topotun
  9. vomag Сегодня, 09:35
    Колхозный фюрер только звиздеть да идиотские указы подписывать может..на больше у него мозгов просто не хватает...поглядите если это упырь тут дело до гражданской не доведет.
    vomag
  10. Толстоевский Сегодня, 09:35
    Две беды - демографию и безработицу можно победить, заставив безработных трудиться друг над другом
    Толстоевский
  11. Multicast Сегодня, 09:43
    Вот как раз правительство и должно решить эту проблему и если запрет абортов будет влиять на рождаемость тогда их нужно отменить! Разработать и ввести программу семейные ценности и в каждой школе доп урок и рассказывать, учить молодняк, реальные фильмы снимать. К примеру если в 15 - 16 лет показать девушкам и парням про аборты и людей которые это сделали а потом не смогли родить, то вероятность абортов снизится до минимума, страх перед Богом, страной, страх что больше не сможет родить. И естественно где делают аборты взять государству и проводить психологическое общение и если уж решается на аборт - простой контракт с государством - рожает, а ребенка воспитывает государство и забирает у мамаши, таким образом можно сформировать школы мальчиков и девочек и воспитывать их без европейских ценностей. А родители всегда могут забрать своего ребенка домой. Мне кажется молодые мозги сейчас забиты - всякой ерундой - но только не детьми и рождаемостью.
    Multicast
    1. Multicast Сегодня, 09:46
      Вон Узбекистан прирос с 1990 года по 2000 на 10 млн человек их было 20 млн всего а сейчас более 30 млн человек, бедная и нищая страна. Вот тебе и рождаемость.
      Multicast
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