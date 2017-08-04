Лукашенко не устраивает демография и число безработных в Белоруссии
Александр Лукашенко, рассуждая о демографических проблемах Республики Беларусь, заявил о том, что население РБ должно быть раза в полтора больше по своей численности. Информационное агентство БелТА пишет, что, по словам Лукашенко, в Белоруссии должны проживать не менее 15 млн человек. Из заявления белорусского лидера:
По словам Лукашенко, необходимо стимулировать рождаемость, заниматься созданием новых рабочих мест, заботиться о росте благосостояния населения.
Президент Лукашенко отметил, что на сегодняшний день в Белоруссии около полумиллиона человек, которые официально не заняты работой. Глава республики заявил, что для решения вопросов демографии и трудоустройства разрабатывается декрет №3.
Президент Белоруссии:
По состоянию на начало 2017 года численность населения Белоруссии составляла около 9,5 млн человек. Новый белорусский декрет (декрет №3) будет принят в октябре текущего года.
Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, – 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях. Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 миллионов человек.
По словам Лукашенко, необходимо стимулировать рождаемость, заниматься созданием новых рабочих мест, заботиться о росте благосостояния населения.
Президент Лукашенко отметил, что на сегодняшний день в Белоруссии около полумиллиона человек, которые официально не заняты работой. Глава республики заявил, что для решения вопросов демографии и трудоустройства разрабатывается декрет №3.
Президент Белоруссии:
Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо.
По состоянию на начало 2017 года численность населения Белоруссии составляла около 9,5 млн человек. Новый белорусский декрет (декрет №3) будет принят в октябре текущего года.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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