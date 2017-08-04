09:53 04 августа

КНР заявляет об исходе терпения на действия Индии

Как сообщает РИА Новости , министерства иностранных дел и обороны Китая 3 августа призвали Индию прекратить испытывать терпение и немедленно вывести войска с территории плато Доклам в Тибетском автономном районе, которые находятся там свыше 1,5 месяцев, нарушая государственную границу.

Как было указано, Китай руководствуется дипломатическим подходом при разрешении возникшей ситуации, однако его терпение имеет пределы.




Индийская сторона сейчас постоянно говорит слово "мир", но мы не только слушаем, мы также смотрим на поступки. Инцидент произошел более месяца назад, но индийская сторона не только продолжает нелегально находиться на территории Китая, но также ремонтирует в своем тылу дороги, заготавливает припасы и стягивает массовую вооруженную группировку, это все делается не ради мира. Если индийская сторона действительно ценит мир, она должна немедленно вывести своих военных.

- заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Представитель оборонного ведомства Китая Жэнь Гоцян полагает, что "с момента возникновения инцидента Китай прикладывал значительные усилия по его разрешению посредством дипломатических каналов".

Китайская армия всегда исходила из интересов поддержания двусторонних отношений с Индией и обеспечения мира в регионе, но добрые намерения основываются на принципах, а у сдержанности есть предел. Мы решительно призываем индийскую сторону немедленно вывести своих военных на свою территорию, как можно скорее разрешить инцидент и восстановить мир и спокойствие в приграничной зоне двух стран.


Текущая конфронтация обусловлена ситуацией на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана. После того как Китай начал прокладку автомобильной дороги через плато, последовал протест Бутана. В итоге военнослужащие дружественной ему Индии пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Чёрный Сегодня, 08:18
    После того как Китай начал прокладку автомобильной дороги через плато, последовал протест Бутана. В итоге военнослужащие дружественной ему Индии пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.
    Ух ты как там всё запущено...Не знал...При таких раскладах может произойти всякое.Тем более , что Китай и Индия давно недолюбливают, мягко говоря, друг друга.
    Чёрный
    1. Монос Сегодня, 08:18
      Вот и проверка на устойчивость БРИКС.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
        Привет , Витя ! hi drinks
        Цитата: Монос
        Вот и проверка на устойчивость БРИКС.

        Угу . Матрасы потирают ручонки в предвкушении сечи .
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 08:48
          Цитата: bouncyhunter
          Угу . Матрасы потирают ручонки в предвкушении сечи .

          Здравствуй, Паша! hi
          Китаю нужна дорога в Гвадар. Они там ВМБ строят. Индия зря туда полезла.
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
            Я потому и упомянул матрасов , что это они могли ненавязчиво наплести индусам в уши ...
            bouncyhunter
          2. хрыч Сегодня, 08:57
            Цитата: Монос
            Китаю нужна дорога в Гвадар. Они там ВМБ строят.

            хрыч
            1. Монос Сегодня, 09:03
              Да здесь я погорячился. Видимо проблема там в другом.
              Монос
              1. хрыч Сегодня, 09:22
                Цитата: Монос
                Видимо проблема там в другом.

                Наверное нацелились на Бутан с последующим прорубанием окна в Индийский океан через Бангладеш (который Пакистан считает своим). Индусы действуют на упреждение и правильно. Особенно понравилось, что действуют основательно, создавая укрепрайоны в тылу и базы снабжения...
                хрыч
              2. хрыч Сегодня, 09:46
                Цитата: Монос
                Да здесь я погорячился

                Да в общем нет, все ведь звенья одной цепи smile , тем более дорога идет по Кашмиру, хоть вроде и северней спорных территорий
                хрыч
      2. dik-nsk Сегодня, 08:32
        вчера же уже новость об этом была? ВО сейчас будет собирать репосты с каждого ресурса? как-то несерьезно
        dik-nsk
      3. To be or not to be Сегодня, 09:01
        Шанха́йская организа́ция сотру́дничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
        10 июля 2015 года было объявлено о начале процедуры вступления в ШОС Индии и Пакистана . 9 июня 2017 года Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС ""
        Тут посерьезнее чем БРИКС
        Растущую агрессивность Дракона
        1."Стреляет в спину Не враг .а друг" России наука..крепить Восток
        2.Ситуации по полной используют США- давить на Китай и лобзать и похлопывать Индию Мечта -столкнуть И и К и И и К отодвинуть от них РФ.
        To be or not to be
    2. 34 регион Сегодня, 08:53
      08.18. Чёрный! Интересный момент! Это дракон оказался бумажным? Такая мощная армия, и бац! Индусы вытеснили китайцев! А говорили что индусы плохие воины! Как так получилось?
      34 регион
  2. RASKAT Сегодня, 08:18
    А Китай типа такой весь мирный, не забыли еще Китайцы построили цепь военных баз "Жемчужное ожерелье" прям под носом у индусов. Кто же такое стерпит. Тут обе стороны хороши. Нам только, как мудрой обезьяне, нужно сидеть на дереве и смотреть как в долине дерутся тигры. Ну еще возможно приторговывать оружием на обе стороны hi
    RASKAT
    1. Чёрный Сегодня, 08:27
      Цитата: RASKAT
      Нам только, как мудрой обезьяне, нужно сидеть на дереве и смотреть как в долине дерутся тигры. Ну еще возможно приторговывать оружием на обе стороны

      Вот и проверка на устойчивость БРИКС.

      Абсолютно согласен smile
      Чёрный
    2. vladimirvn Сегодня, 08:31
      Вряд ли нам это позволят. Штаты заинтересованы в раздувании этого конфликта. А уж поссорить с одной из сторон конфликта, так это вообще для них мечта.
      vladimirvn
      1. Che Burashka Сегодня, 08:55
        Цитата: vladimirvn
        Вряд ли нам это позволят. Штаты заинтересованы в раздувании этого конфликта. А уж поссорить с одной из сторон конфликта, так это вообще для них мечта.

        Не просто заинтересованны - для них это чуть ли не единственный вариант решения проблем. Две огромных страны с населением более миллиарда (суммарно под 2,5 лярда), с огромными и всё растущими экономиками, обе владеющие ЯО. И эти гиганты могут схлеснутся НЕ НА ТЕРРИТОРИИ Северной Америки, а под боком у России!!! Ммммм..... да это ж просто подарок судьбы! А десятки миллионов беженцев, которые в случае такой войны (не дай Бог!) ломанутся куда? Правильно - в Россию и Европу!
        А Россия, которая окажется перед выбором - кому помогать? Ведь обе страны - участники ШОС и БРИКС, при том, что ни одна из этих стран не является, да и никогда не будет другом России. Но и врагом такую страну иметь не хочется..... да уж, не позавидуешь ВВП в такой ситуации hi
        Che Burashka
    3. dik-nsk Сегодня, 08:38
      Нам только, как мудрой обезьяне, нужно сидеть на дереве и смотреть как в долине дерутся тигры. Ну еще возможно приторговывать оружием на обе стороны
      плюсую. полностью согласен, а то ту ко вчерашней новости мне упорно доказывали, что здесь рука и выгода США, а нам одни убытки
      dik-nsk
    4. хрыч Сегодня, 09:01
      Цитата: RASKAT
      цепь военных баз "Жемчужное ожерелье" прям под носом у индусов


      Тут еще не вошла Джибути первая база за пределами КНР, остальные пока строятся
      хрыч
  3. Logall Сегодня, 08:20
    Не нужно ссориться, ребята! Это на руку США. "Разделяй и властвуй"-принцип их политики!
    Logall
    1. vladimirvn Сегодня, 08:58
      Без кровопускания не обойдется. Потом успокоятся. Лишь бы конфликт не принял широкий масштаб.
      vladimirvn
  4. рич Сегодня, 08:21
    Плато Доклам — стратегически важный горный участок в районе схождения трех границ: индийской, китайской и бутанской. Бутан — единственный сосед Китая, не имеющий с ним дипотношений, зато поддерживающий тесные связи с Индией. Китай с 1970-х годов ведет в регионе строительные работы, прокладывая в район схождения границ автомобильную дорогу из столицы Тибета Лхасы. По ней в случае конфликта с Индией армия КНР сможет добраться до места назначения приблизительно за восемь часов. Дели опасается, что, взяв под контроль плато Доклам, Китай будет угрожать так называемому коридору Силигури («Куриное горлышко») — небольшой зажатой между Непалом и Бангладеш полоске индийской территории, которая соединяет основную территорию страны с семью восточными штатами...
    Надо нам их как то мирить - все таки две страны ШОС
    рич
  5. кедр Сегодня, 08:21
    Ещё один горящий фитиль в пороховом погребе планеты...
    Зрим в корень, уважаемые. Из 7 миллиардов должен остаться 1...
    кедр
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 08:25
    Вот еще одного "полигона-утилизатора" нам на Земле не хватало...
    Вождь краснокожих
  7. Altona Сегодня, 08:31
    Цитата: Logall
    "Разделяй и властвуй"-принцип их политики!

    ------------------------
    Все эти приграничные конфликты были заложены при распаде великой Британской империи, прочертившей границы молодых неприсоединившихся государств.
    Altona
  8. KAPITANUS Сегодня, 08:38
    Разборки стран МИЛЛИАРДНИКОВ ! Это не папуасы.
    KAPITANUS
  9. новичок Сегодня, 08:43
    нам сейчас только этого не хватало. две страны, близкие нам, одна из которых сосед, находятся на грани вооружённого конфликта. как это не вовремя (или вовремя), иными словами, если Китай и Индия схлеснутся, это значит янки вычеркнут Китай из треугольника РФ_Китай_ сша. да и Индия надолго может забыть, что такое прирост экономики. как ни крути, везде плюсы для янки.
    новичок
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:51
    Устранять глобального конкурента военным путём? Обе страны обладают термоядерным оружием и средствами доставки... Плюс к этому висящий над западом Индии Пакистан, который очень её "любит", и тоже обзавёлся ядерным оружием. Войну можно развязать, её прекратить почти невозможно. А ведь если что, это плато, кроме Бутана, совсем никому не нужно!
    ИМХО, ничего не будет. 731 -е "последнее китайское предупреждение"... что то смутно напоминает wassat
    Горный стрелок
  11. samoletil18 Сегодня, 08:54
    Не хотелось бы, но если что, получится интересный сравнительный анализ возможностей китайской оборонной промышленности и сборной солянки из множества стран. Выводы могут быть крайне неоднозначными.
    samoletil18
  12. Рейган Сегодня, 09:10
    Неужели Китай наконец-то использует своё превосходство финансовое и технологическое над нищими соседями.
    Рейган
  13. moreman78 Сегодня, 09:15
    А нехай мочат друг дружку, мелкими группами - плюс-минус миллион солдат.
    moreman78
  14. Multicast Сегодня, 09:26
    Это напоминает постройку моста в Крым. Украина решила, что мост не нужен и России пришлось приостановить проект до лучших времен - вот лучшие времена настали и мост начали строить в Крым. Так же и тут - терпение и дорога полюбому будет построена. Я вот только не понимаю почему китайцы не могут договориться с индусами о постройке этой дороги и чтобы с помпой решить 2 проблемы 1) вместе построив такую дорогу укрепляют дружбу. 2) все разногласия принимаются общей комиссией и решаются тут же без военных и тдт и тп. Чисто подходя с точки зрения экономики 3 стран. Это выгоднее чем вести войну тем более такими странами как Индия и Китай.
    Multicast
  15. Topotun Сегодня, 09:27
    Начинается, костер медленно но разгорается. И те и другие имеют достаточно ресурсов для хорошей войнушки...А радость будут иметь только англосаксы...
    Topotun
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