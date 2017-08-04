КНР заявляет об исходе терпения на действия Индии

Индийская сторона сейчас постоянно говорит слово "мир", но мы не только слушаем, мы также смотрим на поступки. Инцидент произошел более месяца назад, но индийская сторона не только продолжает нелегально находиться на территории Китая, но также ремонтирует в своем тылу дороги, заготавливает припасы и стягивает массовую вооруженную группировку, это все делается не ради мира. Если индийская сторона действительно ценит мир, она должна немедленно вывести своих военных.

Китайская армия всегда исходила из интересов поддержания двусторонних отношений с Индией и обеспечения мира в регионе, но добрые намерения основываются на принципах, а у сдержанности есть предел. Мы решительно призываем индийскую сторону немедленно вывести своих военных на свою территорию, как можно скорее разрешить инцидент и восстановить мир и спокойствие в приграничной зоне двух стран.