КНР заявляет об исходе терпения на действия Индии
Как сообщает РИА Новости , министерства иностранных дел и обороны Китая 3 августа призвали Индию прекратить испытывать терпение и немедленно вывести войска с территории плато Доклам в Тибетском автономном районе, которые находятся там свыше 1,5 месяцев, нарушая государственную границу.
Как было указано, Китай руководствуется дипломатическим подходом при разрешении возникшей ситуации, однако его терпение имеет пределы.
- заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Представитель оборонного ведомства Китая Жэнь Гоцян полагает, что "с момента возникновения инцидента Китай прикладывал значительные усилия по его разрешению посредством дипломатических каналов".
Текущая конфронтация обусловлена ситуацией на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана. После того как Китай начал прокладку автомобильной дороги через плато, последовал протест Бутана. В итоге военнослужащие дружественной ему Индии пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.
Как было указано, Китай руководствуется дипломатическим подходом при разрешении возникшей ситуации, однако его терпение имеет пределы.
Индийская сторона сейчас постоянно говорит слово "мир", но мы не только слушаем, мы также смотрим на поступки. Инцидент произошел более месяца назад, но индийская сторона не только продолжает нелегально находиться на территории Китая, но также ремонтирует в своем тылу дороги, заготавливает припасы и стягивает массовую вооруженную группировку, это все делается не ради мира. Если индийская сторона действительно ценит мир, она должна немедленно вывести своих военных.
- заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Представитель оборонного ведомства Китая Жэнь Гоцян полагает, что "с момента возникновения инцидента Китай прикладывал значительные усилия по его разрешению посредством дипломатических каналов".
Китайская армия всегда исходила из интересов поддержания двусторонних отношений с Индией и обеспечения мира в регионе, но добрые намерения основываются на принципах, а у сдержанности есть предел. Мы решительно призываем индийскую сторону немедленно вывести своих военных на свою территорию, как можно скорее разрешить инцидент и восстановить мир и спокойствие в приграничной зоне двух стран.
Текущая конфронтация обусловлена ситуацией на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана. После того как Китай начал прокладку автомобильной дороги через плато, последовал протест Бутана. В итоге военнослужащие дружественной ему Индии пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти