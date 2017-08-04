Военная обстановка в Сирии: конфликт в рядах сирийских сил

В среду в районе трассы Пальмира – Дейр-эз-Зор САА и Силы национальной обороны приступили к непосредственному штурму подконтрольного ИГИЛ города Аль-Сухна. Правительственные силы заняли укрепления ИГИЛ южнее и западнее города, провели штурм юго-западного въезда в город и заняли несколько зданий. Наступление было поддержано боевой авиации Сирии и России.