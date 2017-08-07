Против цветной революции в Венесуэле: что может сделать Россия

«Не стоит думать, что американцы откажутся использовать наркокартели в своих интересах, хотя формально активно борются с этими структурами. Точно так же США выступают против международного терроризма, но это нисколько не препятствовало созданию и использованию экстремистских группировок. Соответственно нет никаких гарантий, что Вашингтон не решит связаться с наркокартелями через свою агентуру, которой в Латинской Америке хватает. В первую очередь американцы стали бы действовать через DEA (Управление по борьбе с наркотиками), а также ЦРУ, имеющее в регионе довольно сильные позиции со времен операции «Кондор». Не исключено, что ради политических целей Вашингтон пойдет на негласный пакт с наркокартелями для свержения правительства в Каракасе».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru