09:53 04 августа

Китайские танки в сравнении с российской техникой

Как указывает новостной портал « Вестник Мордовии », замеченный на проходящем сейчас танковом биатлоне китайский танк Тип 96Б значительно проигрывает российским танкам Т-72Б3 образца 2014 и 2016 гг., не говоря уже о новейшем Т-90М. Значительно уступает им и китайский экспортный VT-4 .

Китайские танки в сравнении с российской техникой


Динамические характеристики танка Тип 96Б удалось повысить за счет установки максимально форсированного двигателя (по некоторым сведениям, до 1200 л.с.). Но при этом снизился ресурс силового агрегата, которого едва хватает даже на время соревнований. Кроме того, была существенно усложнена система воздухопитания и охлаждения. Кормовая часть корпуса танка представляет собой сплошную ослабленную зону, что позволяет вывести из строя бронемашину даже огнем крупнокалиберного пулемета.




Мощность двигателей последних модификаций Т-72Б3 (1130 л.с.) позволяет на равных бороться с китайским "гоночным" танком. При этом его силовые установки отличаются гораздо большей надежностью.

VT-4 недавно разочаровал пакистанских военных, присматривавшихся к нему. Вместо него они попросили прислать для ознакомления самый новейший китайский Тип 99А, который поставляется исключительно для НОАК. Только данная модель способна составить конкуренцию Т-90М.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20850.htm
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. Altona Сегодня, 08:33
    Приятно видеть такое сравнение, несмотря на все усилия величайшего китайского ВПК. Даже вспомнился эпический клич русского туриста "Тагил рулит!".
    Altona
    1. dik-nsk Сегодня, 08:48
      Рулит и разруливает))) Т72 делает их новейшие, до Т90 вообще как до Китая пехом))
      хотя вон некоторые индивидуумы где-то увидели в статье, что китайцы не хуже belay
      win9090 Сегодня, 12:38 Новый
      Я так понял китайские танки уже не хуже Т-90
      dik-nsk
      1. Басарев Сегодня, 08:56
        Кто там говорил, что Китай весь из себя научно-технически развитый?
        Басарев
      2. win9090 Сегодня, 09:03
        Не удивительно, что сделает если каждый год в одном и том же месте проводить соревнования.
        Наши уже наверное там все с закрытыми глазами пройдут.
        Вот если их отправить на новый полигон вот тогда будет смысл.
        win9090
    2. 34 регион Сегодня, 09:07
      08.33. Альтона! Приятно видеть!? Ну так совсем недавно приятно было видеть китайцев на велосипедах, максимум на мотоцикле. Сегодня мы закупаем у них автомобили и электронику, одежду и товары бытового назначения. Китайцы охотно закупают ВАЗ, Москвич,ИЖ, УАЗ, ЗиЛ, КАМАЗ, ГАЗ, автомобили других российских автозаводов? Мы поставляем им компьютеры *Русь* на ОС *Россия*? Закупают смартфоны *Ангара*, *Енисей*, *Лена*, *Волга* ...? А телевизоры *Алмаз*, *Рубин*, Изумруд*, вообще вне конкуренции?
      34 регион
      1. хрыч Сегодня, 09:33
        Бытовуху за вершину прогресса хотите выдать. Посмотрите во что одет туйкунавт laughing
        хрыч
  2. кедр Сегодня, 08:37
    "...Вместо него они попросили прислать для ознакомления самый новейший китайский Тип 99А, который поставляется исключительно для НОАК. Только данная модель способна составить конкуренцию Т-90М."

    Что за зверь..?
    кедр
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
      Цитата: кедр
      Что за зверь..?

      Не скажу за Тип 99А , а вот про Тип 99А2 вот Вам ссыль : https://topwar.ru/26747-tank-tip-99a2-pushechnaya
      -revolyuciya-ili-obychnyy-obt.html
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 09:08
        ...Здорова Паш!...Куда исчезал?...Вот приложение про Типа 99А
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
          Привет , Саня ! hi Так ведь лето на дворе ! wink Спасибо за видео по теме . drinks
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 09:47
            ... ответ China Типу 99 soldier
            san4es
  3. win9090 Сегодня, 08:38
    Я так понял китайские танки уже не хуже Т-90
    win9090
    1. Алекс фон Дорн Сегодня, 08:42
      Чтобы ответить на этот вопрос, нужно увидеть их в деле. Или хотя бы на танковом биатлоне.
      Алекс фон Дорн
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 08:42
      Ещё раз внимательно прочитайте текст
      Чёрный Полковник
      1. win9090 Сегодня, 08:46
        Там написано, что Тип 99А не хуже Т-90М
        win9090
    3. Muvka Сегодня, 08:45
      Вопрос, а что в Китайских танках Китайского? Двигатель? Вроде немецкий. И если пробежаться по узлам, много наберется. А теперь вопрос - в чем проблема собрать современный танк, закупая узлы и агрегаты в других странах? А у нас почти все свое. Это не достижения Китайского ВПК.
      Muvka
      1. win9090 Сегодня, 08:49
        В России не производят платы и с электроникой проблемы.
        А в Китайском танке может двигатель и немецкий, только сделан он в Китае.
        win9090
        1. Muvka Сегодня, 08:53
          Чушь не говорите. В оборонке у нас своя электроника.
          Цитата: win9090
          А в Китайском танке может двигатель и немецкий, только сделан он в Китае.

          Ну тогда поздравьте нас. Мы в машиностроении вышли по качеству на мировой уровень. Ведь БМВ и volkswagen у нас собираются, в т.ч. и движки. Значит мы догнали немецкий автопром по вашей логике? Ну отлично. И телевизоры самсунг у нас производят.
          Muvka
          1. win9090 Сегодня, 09:26
            Одно не дело прикрутить дверь к машине и другое дело собирать двигатели по полному циклу.
            win9090
            1. Muvka Сегодня, 09:32
              В том то и дело, что у нас и сборка двигателей идет, такая же как в Китае. Вот, например: https://www.zr.ru/content/news/810774-volkswagen-
              nachal-vypusk-dvigatelej-v-kaluge/
              А теперь давайте, восхищайтесь нашей страной, говорите, что мы молодцы, догнали мировой автопром, ибо в нашей стране собираются такие прекрасные автомобили и что это наша заслуга. Так же, как вы начали восхищаться Китайскими танками.
              Muvka
              1. win9090 Сегодня, 09:48
                Я в курсе
                Только один завод против 100??
                В Китае в месяц машин продают больше чем у нас в год.
                И не надо говорить, что их миллиард с лишнем. При бедном населении таких показателей не достичь.
                win9090
        2. Монос Сегодня, 08:59
          Цитата: win9090
          В России не производят платы и с электроникой проблемы.

          Вы, вообще, имеете хоть какое-то отношение к производству? Такие перлы может выдавать только о-о-очень далёкий от производства человек.
          Монос
          1. win9090 Сегодня, 09:28
            А вы хотите сказать производство двух с половиной плат по цене "космической ракеты", называется производством?
            win9090
      2. Монос Сегодня, 08:56
        Цитата: Muvka
        А теперь вопрос - в чем проблема собрать современный танк, закупая узлы и агрегаты в других странах?

        Например, в броне.
        Монос
        1. Muvka Сегодня, 08:58
          А что, их 99 танки проверены войной? Или по умолчанию у них хорошая броня? Откуда инфа, что она +- как на Т-90? Может он из пулемета в лоб шьется.
          Muvka
          1. Монос Сегодня, 09:06
            Не горячитесь. Я, как раз и говорю, что Китай в металлургии и материаловедении не самая передовая страна.
            Монос
            1. Рейган Сегодня, 09:14
              Не самая, но выше РФ на две головы.
              Рейган
              1. Muvka Сегодня, 09:24
                То-то они не могут создать нормальный реактивный двигатель для самолета с адекватным ресурсом. Видимо от того, что материалы у них лучше, чем у нас. Вот оно как.
                Muvka
                1. win9090 Сегодня, 09:30
                  Только что-то и наши его создать не могут.
                  win9090
                  1. Muvka Сегодня, 09:36
                    Да? Я так понимаю вы ничего не слышали об АЛ-41Ф1 и АЛ-41Ф1С. Так же вы ничего не слышали про ПД-14? Я не говорю о том, что идут успешные испытания изделия-30.
                    Muvka
                    1. Рейган Сегодня, 09:38
                      Вы можете упиваться своими двигателями сколько угодно. А реалии таковы, что доля РФ в мировом ВВП - 1,5%, а Китая - 15%. Промышленность РФ это 1/10 промышленности Китая. И Китай успевает делать всё, начиная от высокотехнологичной продукции, компьютеров, смартфонов и станков, и заканчивая кораблестроением, в то время, как РФ пытается собрать полторы арматы при помощи молотка и зубила в ущерб всей экономике и импортируя из Китая их продукцию, продавая взамен сырьё, а не наоборот.
                      Рейган
                      1. Muvka Сегодня, 09:41
                        Вот и отлично. И Китайцев в 10 раз больше, чем нас. Вывод - на человека наши экономики одинаковы. И что вас не устраивает?
                        Muvka
      3. papas-57 Сегодня, 09:51
        ''А теперь вопрос - в чем проблема собрать современный танк, закупая узлы и агрегаты в других странах?''. А после закупки всех узлов и агрегатов наступит самое сложное - правильно скомпоновать всё это чтобы получился хороший танк, а не самогонный аппарат.
        papas-57
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:40
    Ну так ресурс гоночных моторов всегда - на пару гонок с тренировками wassat
    Китайцы опять играют в "бумажного тигра"? Пускать пыль в глаза и поставлять картонные танки "на продажу" можно, если берут, ну а как "для себя"?
    Горный стрелок
  5. Altona Сегодня, 08:43
    Цитата: win9090
    Я так понял китайские танки уже не хуже Т-90

    ----------------------------
    Я так понял, что китайцы так и не сформировали свою школу и концепцию танкостроения.А копия всегда будет только стремиться к оригиналу.
    Altona
    1. win9090 Сегодня, 08:52
      По моему она четко просматривается, смесь Западной школы и Советской.
      С постепенным улучшением ТТХ
      win9090
  6. CУЮНБЕК КАЗЫБАЕВ Сегодня, 08:54
    Вообще зачем им танки да никто в здравом уме не полезет в Китай . ядерная держава многочисленная армия наверно только коммерческая линия
    CУЮНБЕК КАЗЫБАЕВ
    1. win9090 Сегодня, 08:59
      На них никто не полезет потому что в 21 веке решает размер экономики, а не количество танков.
      Плюс Китай большой завод США, а деньги решают.

      Если и будут с кем воевать то с нами, потому что экономика у нас не развивается.
      Дошло уже до того, что экономика всей России меньше экономики Калифорнии в США.
      А нет экономики и нет конкурентного вооружения.
      win9090
      1. Muvka Сегодня, 09:26
        Т.е., по вашей логике, на нас не лезут из жалости? Ибо ЯО, как вы говорите не решает, а экономика у нас не лучшая. И кстати, Ливия - это 21 век? У них была хорошая экономика, но не было ЯО. Вопрос - что решила их экономика?
        Muvka
        1. win9090 Сегодня, 09:37
          1)Ливия это не 21 век
          2)Их экономика наверное и в первую сотню не входила.
          При слабой экономике России, США и Китай вначале зажмут нас экономически, а когда у нас не будет ресурсов ибо наши товары никому будут не нужны и не будет денег на современное вооружение можно будет и забрать все остальное.

          Времена когда оборонка была двигателем во всем мире прошли
          Сейчас все ресурсы на войну и современную армию дает гражданский сектор
          Начиная от идей и заканчиваю продуктом переделанным под военные нужды.
          Только наши партийные номенклатурщики этого не видят в силу своего возраста.
          win9090
          1. Muvka Сегодня, 09:44
            Как это не 21 век? Ее расчленили в начале 10х годов. А это, если я правильно понимаю - 21 век. А про экономику Ливии держите: по объёму ВВП на душу населения Ливия входит в первые 50 стран мира — $ 9714 (2009). А теперь давайте, расскажите, как им экономика помогла. Повторюсь, у них не было ЯО.
            Muvka
    2. NIKNN Сегодня, 09:45
      Цитата: CУЮНБЕК КАЗЫБАЕВ
      Вообще зачем им танки да никто в здравом уме не полезет в Китай . ядерная держава многочисленная армия наверно только коммерческая линия

      В Китай вряд ли кто полезет, а вот Китай вполне может с кем то столкнуться (слишком быстро у него растет численность спорных территорий), с Индией например (вторая по численности населения страна ), не удивлюсь, что и с нами "спорные территории " найдутся... request
      NIKNN
  7. Altona Сегодня, 08:58
    Цитата: win9090
    По моему она четко просматривается, смесь Западной школы и Советской.

    --------------------------
    Компиляция да.Но советская и западная школы-это грубо скоростной танк прорыва и противотанковая САУ, стремящаяся остановить красный бронированный вал, стремящийся к Ла-Маншу. Попытка скрестить хищника и охотника?
    Altona
  8. Гюйс Сегодня, 09:08
    Цитата: Altona
    Цитата: win9090
    Я так понял китайские танки уже не хуже Т-90

    ----------------------------
    Я так понял, что китайцы так и не сформировали свою школу и концепцию танкостроения.А копия всегда будет только стремиться к оригиналу.

    Китайцы очень хитрые, кто сталкивался с китайцами знают, что они тебе продадут то, что тебя сделает слабее, а себе умолчат новейшие разработки, будут улыбаться и кланяться, если еще не пришло время воткнуть нож в спину противника.
    Они прекрасно знают про разницу танков, вычисляя слабые стороны у остальных и складывая ошибочное мнение о своих танках. Уверен, что Китай больше думает о способности своей техники побеждать противника, чем о том как бы увеличить объемы продаж новейшей техники для потенциальных противников.
    Китай удивит всех, просто время ещё не пришло. Восток однако!
    Гюйс
    1. Topotun Сегодня, 09:20
      К тому же пяток более слабых танков порвет один, но более сильный. А количество китайцы вполне могут обеспечить....
      Topotun
    2. win9090 Сегодня, 09:40
      Согласен.
      Не зря есть поговорка про то что Азиаты всегда держат камень за спиной и ждут когда ты к ним повернешься спиной.
      win9090
  9. Altona Сегодня, 09:10
    Цитата: Гюйс
    Они прекрасно знают про разницу танков, вычисляя слабые стороны у остальных и складывая ошибочное мнение о своих танках. Уверен, что Китай больше думает о способности своей техники побеждать противника, чем о том как бы увеличить объемы продаж новейшей техники для потенциальных противников.

    -----------------------------------
    Вы очень сложные схемы озвучиваете. Это придется иметь два танкопрома-качественный и некачественный, два авиапрома с такими же целями.Вряд ли это им под силу. laughing laughing
    Altona
  10. APASUS Сегодня, 09:16
    Я бы еще предложил затащить всю эту китайскую технику в Сирию для участия в реальных боях.Сомневаюсь что она выдержит,но зато китайцы реально получат информацию о том что на самом деле они производят,слабые места и недостатки технического плана,задел на модернизацию лет на 20 в перед.
    APASUS
  11. Love is Сегодня, 09:17
    Отличная статья! Читал на одном дыхании. Стыдно, даже, как то стало за китайских партнеров. feel Больше таких статей надо. Что бы и тени сомнений не было! А зачем они, эти сомнения? Льву. Романову. ДБ.
    Love is
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 09:17
    Динамические характеристики танка Тип 96Б удалось повысить за счет установки максимально форсированного двигателя (по некоторым сведениям, до 1200 л.с.). Но при этом снизился ресурс силового агрегата, которого едва хватает даже на время соревнований

    ... а чего за "эрзац танки" такие? ... возможно специально не хотят показывать всех характеристик танка -азиясс...
    a.s.zzz888
  13. Topotun Сегодня, 09:18
    Зря китайцы начали делать "гоночный" танк. Ну не нужны такие скорости для танков. Лучше бы прицельные комплексы улучшили. Время на огневом бы и сократилось. Ну не Формула-1 это все-таки.....И все равно молодцы китайцы. Стараются совершенствовать свои разработки. Пусть и не всегда удачно (и не всегда свои)....
    Topotun
  14. МорякЧФ Сегодня, 09:22
    Не знаю,чем он хуже но по точности нашего "острелял" ,Т-72Б3 не помогла даже "Сосна",наш может быть надёжнее.
    МорякЧФ
  15. Moskovit Сегодня, 09:32
    Китайцы дают хорошие кредитные линии на свое вооружение, поэтому для бедных или проблемных стран это находка. Ну а качество вопрос второй). Недавно читал про жалобы нигерийских военных на китайские бронемашины. Они даже отказываются на них ездить, потому что защита очень сильно не соответствует заявленным параметрам, а жить то хочется..
    Moskovit
  16. Alexey-74 Сегодня, 09:42
    Что и требовалось доказать.
    Alexey-74
  17. Рейган Сегодня, 09:44
    Muvka, Вывод - РФ застрявшая в 18 веке сырьевая колония, единственное предназначение которой быть придатком мировой экономики, обменивая золото на бусы.
    Рейган
    1. Pancir026 Сегодня, 09:51
      Цитата: Рейган
      Вывод - РФ застрявшая в 18 веке сырьевая колония, единственное предназначение которой быть придатком мировой экономики, обменивая золото на бусы.

      Это мечта США?
      А чего ж вы так трясетесь в припадке страху и ужаса пред восстановлением мощи России?
      За собой смотрите,особенно те,кто в сателлитах у США миску облизывает...
      Pancir026
      1. Рейган Сегодня, 09:53
        Это реальность. Россия ничтожное несостоявшееся государство с нищими людьми.
        Рейган
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