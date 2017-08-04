Китайские танки в сравнении с российской техникой
Как указывает новостной портал « Вестник Мордовии », замеченный на проходящем сейчас танковом биатлоне китайский танк Тип 96Б значительно проигрывает российским танкам Т-72Б3 образца 2014 и 2016 гг., не говоря уже о новейшем Т-90М. Значительно уступает им и китайский экспортный VT-4 .
Динамические характеристики танка Тип 96Б удалось повысить за счет установки максимально форсированного двигателя (по некоторым сведениям, до 1200 л.с.). Но при этом снизился ресурс силового агрегата, которого едва хватает даже на время соревнований. Кроме того, была существенно усложнена система воздухопитания и охлаждения. Кормовая часть корпуса танка представляет собой сплошную ослабленную зону, что позволяет вывести из строя бронемашину даже огнем крупнокалиберного пулемета.
Мощность двигателей последних модификаций Т-72Б3 (1130 л.с.) позволяет на равных бороться с китайским "гоночным" танком. При этом его силовые установки отличаются гораздо большей надежностью.
VT-4 недавно разочаровал пакистанских военных, присматривавшихся к нему. Вместо него они попросили прислать для ознакомления самый новейший китайский Тип 99А, который поставляется исключительно для НОАК. Только данная модель способна составить конкуренцию Т-90М.
Динамические характеристики танка Тип 96Б удалось повысить за счет установки максимально форсированного двигателя (по некоторым сведениям, до 1200 л.с.). Но при этом снизился ресурс силового агрегата, которого едва хватает даже на время соревнований. Кроме того, была существенно усложнена система воздухопитания и охлаждения. Кормовая часть корпуса танка представляет собой сплошную ослабленную зону, что позволяет вывести из строя бронемашину даже огнем крупнокалиберного пулемета.
Мощность двигателей последних модификаций Т-72Б3 (1130 л.с.) позволяет на равных бороться с китайским "гоночным" танком. При этом его силовые установки отличаются гораздо большей надежностью.
VT-4 недавно разочаровал пакистанских военных, присматривавшихся к нему. Вместо него они попросили прислать для ознакомления самый новейший китайский Тип 99А, который поставляется исключительно для НОАК. Только данная модель способна составить конкуренцию Т-90М.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20850.htm
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