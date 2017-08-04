Трамп: за плохие отношения с РФ благодарите Конгресс
Президент США Дональд Трамп обвинил в ухудшении отношений с Россией американских законодателей, передает РИА Новости .
Днем ранее он подписал принятый конгрессом закон о введении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
«Документ предполагает расширение ряда секторальных ограничений в отношении российских банков и энергокомпаний. Так, кредитно-финансовые организации смогут брать американские займы на срок до 14 дней, а предприятия нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно)», – напоминает агентство. Кроме того, американские компании теперь не смогут участвовать в российских проектах по добыче углеводородов на шельфе. Также указывается, что США продолжат противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».
Ранее, сразу после подписания закона Трамп подверг критике отдельные его положения.
Белый дом надеется, что «конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта на Украине», заявил президент.
Он добавил, что в процессе согласования текста в администрации США постарались учесть интересы ЕС.
Вместе с тем, он отметил, что «закон отражает желание народа Америки увидеть шаги со стороны России по улучшению отношений с США».
Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить Конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину,написал Трамп в своем «Твиттере».
Днем ранее он подписал принятый конгрессом закон о введении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
«Документ предполагает расширение ряда секторальных ограничений в отношении российских банков и энергокомпаний. Так, кредитно-финансовые организации смогут брать американские займы на срок до 14 дней, а предприятия нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно)», – напоминает агентство. Кроме того, американские компании теперь не смогут участвовать в российских проектах по добыче углеводородов на шельфе. Также указывается, что США продолжат противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».
Ранее, сразу после подписания закона Трамп подверг критике отдельные его положения.
Принимая закон в спешке, Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений,подчеркнул он. Некоторые статьи, по его словам, противоречат решениям Верховного суда.
Белый дом надеется, что «конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта на Украине», заявил президент.
Он добавил, что в процессе согласования текста в администрации США постарались учесть интересы ЕС.
Мы усовершенствовали законопроект, чтобы дать Минфину большую гибкость в предоставлении лицензий американским компаниям и физлицам. Более точные формулировки – ответ на опасения наших европейских союзников, которые выразили желание быть более устойчивыми к санкциям против российского энергетического сектора,сообщил Трамп.
Вместе с тем, он отметил, что «закон отражает желание народа Америки увидеть шаги со стороны России по улучшению отношений с США».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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