09:54 04 августа

Трамп: за плохие отношения с РФ благодарите Конгресс

Президент США Дональд Трамп обвинил в ухудшении отношений с Россией американских законодателей, передает РИА Новости .



Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить Конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину,
написал Трамп в своем «Твиттере».


Днем ранее он подписал принятый конгрессом закон о введении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

«Документ предполагает расширение ряда секторальных ограничений в отношении российских банков и энергокомпаний. Так, кредитно-финансовые организации смогут брать американские займы на срок до 14 дней, а предприятия нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно)», – напоминает агентство. Кроме того, американские компании теперь не смогут участвовать в российских проектах по добыче углеводородов на шельфе. Также указывается, что США продолжат противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».

Ранее, сразу после подписания закона Трамп подверг критике отдельные его положения.

Принимая закон в спешке, Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений,
подчеркнул он. Некоторые статьи, по его словам, противоречат решениям Верховного суда.

Белый дом надеется, что «конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта на Украине», заявил президент.

Он добавил, что в процессе согласования текста в администрации США постарались учесть интересы ЕС.

Мы усовершенствовали законопроект, чтобы дать Минфину большую гибкость в предоставлении лицензий американским компаниям и физлицам. Более точные формулировки – ответ на опасения наших европейских союзников, которые выразили желание быть более устойчивыми к санкциям против российского энергетического сектора,
сообщил Трамп.

Вместе с тем, он отметил, что «закон отражает желание народа Америки увидеть шаги со стороны России по улучшению отношений с США».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
    Вот ведь хорошо , когда есть на кого свалить все косяки , а самому остаться "белым и пушистым" ...
    bouncyhunter
    1. Zibelew Сегодня, 09:00
      Привет Павел! Трамп и конгресс работают вместе, похоже на игру в плохого и хорошего полицейского. "Хороший" Трамп будет утверждать плохие законы "плохого" парламента. В дураках -правительство России,где будут всегда надеяться на изменения к лучшему в политике США.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:03
        Да не важно , на одной они стороне или пытаются друг дружку за чресла цапнуть . Если за что-либо отвечает больше одного человека - виноватых не найдёшь . Привет , Тагирьян ! hi
        bouncyhunter
        1. Владимир16 Сегодня, 09:26
          Цитата: Zibelew
          В дураках -правительство России,где будут всегда надеяться на изменения к лучшему в политике США

          В дураках, те кто верит телевизору, твитеру и прочей говорящей аппаратуре. Сейчас все русские СМИ забивают голову жителям страны американцами, сирийцами, придуманным народом под названием украинцы, чем угодно, лишь бы увести мысли людей от собственной жизни.
          У нас реально каждый суслик агроном. Все разбираются в политике, в действиях президента сша, конгресса, но вот починить скамейку во дворе не могут - трамп виноват, а чинить медведев должен.
          Владимир16
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
            Цитата: Владимир16
            Все разбираются в политике, в действиях президента сша, конгресса, но вот починить скамейку во дворе не могут - трамп виноват, а чинить медведев должен.

            Ну это уж Вы загнули - всех огульно рукозадыми считать ... no
            bouncyhunter
            1. Татьяна Сегодня, 09:37
              Трамп: за плохие отношения с РФ благодарите Конгресс
              Трампушка! А своими подписями антироссийские решения Конгресса США сейчас кто утверждает? feel
              Татьяна
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
                Татьяна ! hi Так ведь у Трумпа есть железобетонная отмазка : если он не подписывает закон , принятый Конгрессом , то этот закон автоматически вступает в силу через 10 дней . А подписал дабы избежать очередной порции обвинений в связях с Кремлём .
                bouncyhunter
    2. vovanpain Сегодня, 09:01
      Можете поблагодарить Конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину,

      Ха,а ты кто?Президент или мебель для Овального кабинета или приложение к конгрессу bully Слабак. feel
      vovanpain
      1. амурец Сегодня, 09:22
        Цитата: vovanpain
        Ха,а ты кто?Президент или мебель для Овального кабинета или приложение к конгрессу

        Шоумен и клоун в президентском кресле. На большее не тянет.
        амурец
    3. новичок Сегодня, 09:02
      а для трампа это даже может оказаться полезным. делай шо хош, кивай на сенат/конгресс. с бодрым утром, Паш. hi hi
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
        Взаимно , Гарик ! hi Да пусть валят друг на друга любые бочки , лишь бы не зарывались в переводе стрелок .
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 09:13
          вот с переводом стрелок, у них проблемы. вспомнить только Лимпопо чего стоит.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
            Да у них многое топорно получается . wink
            bouncyhunter
            1. новичок Сегодня, 09:45
              да. они ж как слон посудной лавке, с топором в хоботе.
              новичок
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
                Отличная аллегория , друже ! good drinks
                bouncyhunter
    4. майор Юрик Сегодня, 09:08
      Цитата: bouncyhunter
      Вот ведь хорошо , когда есть на кого свалить все косяки , а самому остаться "белым и пушистым" ...

      Ага, как в том старом мультике про мышонка-хвастунишку:" ...Какой хороший день,какой хороший пень,какой хороший Я, и песенка Моя!" negative
      майор Юрик
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
        good Можно ещё припомнить старую фразу : "Все вокруг - дерьмо , одна я - Белоснежка !" . hi
        bouncyhunter
    5. сибиралт Сегодня, 09:13
      США подтвердили, что они не президентская республика, а президент у них не символ американской демократии, а обычная марионетка в руках парламентских лоббистов.
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
        Так они же "исключительные" (тьфу !) - вертят законами как хотят , удоды тоскливые ! am
        bouncyhunter
      2. Владимир16 Сегодня, 09:29
        Что значит президентская республика? Президент - монарх? Тогда при чем тут республика? Американцы поступили так, как решило большинство в сенате и конгрессе. По факту мы видим реальную демократию - решение людей которых избрал народ.
        Что Вам не по-нраву? Американцы действуют в СВОИХ интересах.
        Учится нужно у них. Нужно жить своими интересами. Интересами русского человека.
        Скулеж стоит такой, будто мама оторвала от сиськи грудного ребенка.
        Вы опрежделитесь уже, если зависите от сша, то выполняйте их волю. Если независимые, то не скулите, и живите своей головой.
        Владимир16
    6. pvv113 Сегодня, 09:30
      Очень хорошая позиция hi
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
        Твори что хочешь и вали на оппонента . yes
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 09:54
          Жаль, что у меня нет такой возможности wink
          pvv113
  2. Oleg L. Сегодня, 08:57
    1000 лет Россию под санкциями держали и сейчас ничего не поменялось с тех пор и как то Россия росла и развивалась несмотря ни на что
    Oleg L.
  3. новичок Сегодня, 08:59
    это назыаается пукнуть по ветру.
    новичок
  4. Басарев Сегодня, 08:59
    Президент не может приструнить собственный парламент? Даже этому болвану Ельцину хватило на это пороху.
    Басарев
  5. 3vs Сегодня, 09:04
    А что, Доня не прав что ли?
    3vs
  6. Alex_59 Сегодня, 09:07
    Пусть назло Трампу у Европы уши отмерзнут!
    (Конгресс США).
    ...
    - Видишь Путина? - И я не вижу! А он - есть!
    (Западная пресса)
    Alex_59
  7. APASUS Сегодня, 09:11
    Иногда сам поверишь в конспирологию .Ведь по сути это уже было в России,Ельцин против Парламента.Но вот это было давно задумано и воплощено американцами в России,а кто пытается расшатать ситуацию в самих США?
    Где эти знаменитые демократические институты которые должны уравновешивать противоречия властей и создавать баланс сил ,пока даже не видно элементарного уважение СМИ к собственному президенту,избранному законным путем
    APASUS
  8. Altona Сегодня, 09:13
    Цитата: bouncyhunter
    Вот ведь хорошо , когда есть на кого свалить все косяки , а самому остаться "белым и пушистым" ...

    ------------------------
    Народ уже шутит в Твиттере, что Трамп завидует молдавскому Додону.Тот хоть самостоятельно отлучиться в туалет может.Последняя фишка-Конгресс запретил Трампу назначения чиновников во время каникул Конгресса.Бинго! laughing hi
    P.S. Конгресс совсем головой не думает видимо. Мы сейчас вполне можем объявить США самую горячую войну, а верховный главнокомандующий будет ждать возвращения конгрессменов из отпуска. laughing laughing
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
      Да этот матрасный театр абсурда уже 404-ую переплюнул . lol hi
      bouncyhunter
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 09:14
    Принимая закон в спешке, Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений,
    ...а чего теперь оправдываться - сам ведь подписал, хотя мог его отправить назад в конгресс на доработку...
    a.s.zzz888
  10. Topotun Сегодня, 09:14
    Ни чего себе, а он кто президент страны или так погулять вышел. Если не может навести порядок в стране, значит все-таки погулять вышел. А потом конгресс возжелает объявить войну России и что опять Трамп не причем? Это потом он спец БЧ объяснять будет.....
    Topotun
  11. Сергей-svs Сегодня, 09:16
    Лучше бы уж Трамп промолчал, этими своими соплями, о том что он то хороший, а вот бояре у него - плохие, только выставил себя жалким сыкуном! yes
    Сергей-svs
    1. Лопатов Сегодня, 09:24
      Там идёт нешуточное бодание между Трампом и законодателями. И это его заявление- не для России, а для собственных избирателей
      Лопатов
  12. shubin Сегодня, 09:21
    Чего на бедного Трампа накинулись! Быть президентом США хорошо, а быть живым президентом, ещё лучше! laughing
    shubin
  13. parusnik Сегодня, 09:26
    Не виноватая Я!!!!!!!!!!!!!!! Он сам пришел...!!!!!!!!!!!! wink
    parusnik
  14. кедр Сегодня, 09:28
    У древних семитов был обычай раз в год возлагать на козла руки передавая ему совершённые за год грехи. Потом его выводили за город и... "пшёл вон на все четыре стороны". Козёл доволен, что не съели, народ, что очистился... Потом заместо козла эти хохмачи завели специального человека, угадайте, как он сейчас называется в странах где правят семиты?
    кедр
  15. Gun70 Сегодня, 09:34
    Похоже США вообще не рассматривают и тем более не оперируют такой вещью как "международное право"
    Ранее, сразу после подписания закона Трамп подверг критике отдельные его положения.
    Принимая закон в спешке, Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений,
    подчеркнул он. Некоторые статьи, по его словам, противоречат решениям Верховного суда.
    Gun70
  16. zivXP Сегодня, 09:45
    Кто подписал документ - тот и крайний. Тут Трамп маху дал напару со своим маразмом.
    zivXP
  17. Tusv Сегодня, 09:52
    Перефразирую ка я Кенеди.
    Не спрашивай, что сделал плохого конгресс для России, спроси себя, что ты сделал для улучшения отношений с Россией.
    А ни чего. Так же гадишь под дверь
    Tusv
Картина дня