Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить Конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину,

Принимая закон в спешке, Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений,

Мы усовершенствовали законопроект, чтобы дать Минфину большую гибкость в предоставлении лицензий американским компаниям и физлицам. Более точные формулировки – ответ на опасения наших европейских союзников, которые выразили желание быть более устойчивыми к санкциям против российского энергетического сектора,