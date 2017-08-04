На Тихоокеанском флоте завершено учение по спасению «аварийной» подлодки

В учении были задействованы дизельная подводная лодка, спасательные суда "Игорь Белоусов" и "Алагез", с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера плюс», вспомогательные суда и группа водолазов. К учению также привлекались самолет Ан-26 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ,

Силы поисково-спасательного обеспечения провели в заливе Петра Великого учение по спасению экипажа условно терпящей бедствие подводной лодки, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.В ходе мероприятия был осуществлен поиск «аварийной» подводной лодки, залегшей на грунт на глубине более 50 метров.Сообщается, что «после обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) ТОФ провели операцию по эвакуации личного состава из условно «аварийной» подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1"».После доставки членов экипажа на борт судна "Алагез", «специалисты оказали первую медицинскую помощь условно раненым, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников», добавили в пресс-службе.В округе отметили, что подобные учения на ТОФ проводятся регулярно «с целью проверки уровня подготовленности специалистов-спасателей к организации мероприятий поисково-спасательного обеспечения».