Путин подумает о выдвижении своей кандидатуры на выборах 18-го года
Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Республике Бурятия. В ходе визита обсуждалась проблема лесных пожаров, незаконной вырубки лесов, выполнения властями социальных обязательств. В ходе видеоконференции с жителями бурятского села Черёмушки к Владимиру Путину обратились местные жители с вопросом о готовности выдвижения кандидатуры на выборы президента в 2018 году.
В частности, вопрос задал 94-летний пенсионер. Точнее, это был даже не вопрос, а своеобразная просьба к президенту:
Путин ответил коротко:
Между тем, эксперты склонны полагать, что Владимир Путин «уже подумал» и действительно готов выставить свою кандидатуру на второй шестилетний срок. Поводом для озвучивания таких мыслей экспертами служит то, что до выборов остаётся около 7,5 месяцев, а работа властей по некой «новой кандидатуре» в формате операции «преемник» не прослеживается. Хотя те же эксперты напоминают, что стратегия Кремля зачастую такова, что внимание электората привлекается достаточной внезапностью.
В частности, вопрос задал 94-летний пенсионер. Точнее, это был даже не вопрос, а своеобразная просьба к президенту:
Когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост.
Путин ответил коротко:
Я подумаю. Спасибо.
Между тем, эксперты склонны полагать, что Владимир Путин «уже подумал» и действительно готов выставить свою кандидатуру на второй шестилетний срок. Поводом для озвучивания таких мыслей экспертами служит то, что до выборов остаётся около 7,5 месяцев, а работа властей по некой «новой кандидатуре» в формате операции «преемник» не прослеживается. Хотя те же эксперты напоминают, что стратегия Кремля зачастую такова, что внимание электората привлекается достаточной внезапностью.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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