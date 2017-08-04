09:53 04 августа

Путин подумает о выдвижении своей кандидатуры на выборах 18-го года

Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Республике Бурятия. В ходе визита обсуждалась проблема лесных пожаров, незаконной вырубки лесов, выполнения властями социальных обязательств. В ходе видеоконференции с жителями бурятского села Черёмушки к Владимиру Путину обратились местные жители с вопросом о готовности выдвижения кандидатуры на выборы президента в 2018 году.

В частности, вопрос задал 94-летний пенсионер. Точнее, это был даже не вопрос, а своеобразная просьба к президенту:

Когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост.



Путин ответил коротко:

Я подумаю. Спасибо.


Путин подумает о выдвижении своей кандидатуры на выборах 18-го года


Между тем, эксперты склонны полагать, что Владимир Путин «уже подумал» и действительно готов выставить свою кандидатуру на второй шестилетний срок. Поводом для озвучивания таких мыслей экспертами служит то, что до выборов остаётся около 7,5 месяцев, а работа властей по некой «новой кандидатуре» в формате операции «преемник» не прослеживается. Хотя те же эксперты напоминают, что стратегия Кремля зачастую такова, что внимание электората привлекается достаточной внезапностью.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 09:39
    Путин подумает о выдвижении своей кандидатуры на выборах 18-го года
    Неужели кто то сомневается, что это произойдёт? smile
    Чёрный
    1. maxim947 Сегодня, 09:40
      Я подумаю. Спасибо. [i][/i]
      Интриган))))
      maxim947
      1. Владимир16 Сегодня, 09:41
        внимание электората привлекается достаточной внезапностью.

        Что такое "достаточная внезапность"? Похоже на словесный понос.
        Владимир16
      2. Чёрный Сегодня, 09:44
        Цитата: maxim947
        Я подумаю. Спасибо. [i][/i]
        Интриган))))

        Ну а что он должен был ответить?...О таких вещах заявляют в определённый конкретный момент....видимо он ещё не наступил. smile ...но тут ведь большие мальчики - все всё понимают smile
        Чёрный
    2. analgin Сегодня, 09:45
      Цитата: Чёрный
      Путин подумает о выдвижении своей кандидатуры на выборах 18-го года
      Неужели кто то сомневается, что это произойдёт? smile

      Представляете, "злые языки" поговаривают, что Володина хочет вместо себя поставить.
      analgin
  2. Комментарий был удален.
  3. тасха Сегодня, 09:40
    Велика Россия, а выбирать не из кого...
    тасха
    1. maxim947 Сегодня, 09:42
      По мне ,так и не зачем. Если только на последующие выборы.
      maxim947
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:48
      Выбирать есть из кого. Просто мы об этих людях стараниями властей не знаем
      Андрей из Челябинска
  4. Комментарий был удален.
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 09:43
    Вот уж НОВОСТЬ, так уж НОВОСТЬ!....
    Вождь краснокожих
  6. кедр Сегодня, 09:44
    "Коней на переправе не меняют."
    кедр
  7. Blue Fox Сегодня, 09:44
    Дедушка старый ему всё равно.
    Blue Fox
  8. Балу Сегодня, 09:45
    Путин подумает о выдвижении своей кандидатуры на выборах 18-го года

    Была инфа, что ВВП пойдет не от партий, а как самовыдвиженец.
    Я не голосовал за Горбачева и ЕБН с Медведевым. ВВП поддержу, как и в прошлые разы.
    Балу
    1. Pancir026 Сегодня, 09:47
      Цитата: Балу
      Была инфа, что ВВП пойдет не от партий, а как самовыдвиженец.

      Да.
      Поэтому дистанцируется от ЕР, его аппарату уже поставлена-не менее 70% голосов.Задача-стать национальным лидером опираясь на кредит доверия всего населения.
      Pancir026
  9. Flinky Сегодня, 09:47
    Из трёх слов целую статью склепали. Вопрос - зачем?
    Flinky
  10. Рейган Сегодня, 09:48
    Страна рабов, страна господ.
    Рейган
  11. Гардамир Сегодня, 09:49
    Как хороший политик ушёл от прямого ответа. Но всё равно выкинут кучу версий.
    Гардамир
  12. Толстоевский Сегодня, 09:50
    Снова общечеловекам печалька. А до этого денюжки наших западных и ближневосточных партнёров, привезённые налом с упаковка фрс, на переворот у оперов изъяли, ходорковского выперли, навальному судимость повесили, дипломатов цру выслали, склады с подрывной литературой изъяли...
    Толстоевский
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