Итоги недели. «— Ну, после такого дождя жди хороший отёл…»

Про "Тигру мяса не докладывают"

ВВ и полицию удобнее контролировать, когда над ними один начальник, подчиненный непосредственно хозяину страны. А это уже важнейший элемент централизации власти.

Фактически роль Росгвардии, аналогична роли жандармерии, во многих "демократических" странах. И там эти структуры самостоятельны и как то не вызывают больших нареканий от народонаселения.

только у этих стран нет своего СКВО. И границы общей с Грузией и Украиной в тысячи км.

Работа серьёзная, и её очень много.

В серию бы

Это предварительная серия. Полноценное производство развернется после доработки двигателя 2-го этапа.

у нас всегда так... гладко только на бумаге...

Как бы там ни было с серией, но самолет доделывать надо.

По причине, что в нем полно новых технологий. Если их не обкатать

в воздухе и в учебных боях, то невозможно будет продвигаться дальше. Ни с 6-м , ни с каким.

GTA в Мособлсуде

Прекрасный повод для правоохранителей размазать оргпреступность в пыль.

Причем всю, невзирая на чины, ранги и прочее поддерживающее существование оргпреступности - нужна ВОЛЯ и Приказ. Власть в состоянии его отдать?

Конвойные, говорите? В 2010 Нургалиев провёл реформу, сколько сотрудников милиции не выдержало дебилизма, уволилось .Увольняли сотрудников, мужиков с опытом работы 20 лет, отправляли на пенсию принудительно. Конвойные полки сократили. Набирают женщин. Молодой полицейский до учёбы сейчас получает 16000 рублей, после учёбы 26000. Выпускник университета МВД, лейтенант получает 30000. Кадровых офицеров не хватает, набирают людей с гражданских вузов. Я знаю, о чём говорю, сам бывший капитан уголовного розыска, 14 лет службы, начинал с сержанта ппсм, уволился с этого дурдома. Если государству не нужны подготовленные кадры, то мы теперь работаем в гражданских структурах, получая в разы больше, чем работая на государство. Развал милиции начал Пониделко, закончил Нургалиев. Вот то, что произошло, и есть следствие необдуманных и идиотских действий руководства МВД.

В жизни бывает всякое, я не знаю , но вот здесь, по этому делу проскальзывал бывший руководитель управления делами Генпрокуратуры Алексей Староверов, который в момент ареста банды быстренько уволился по собственному желанию и по данным журнала Форбс далеко не бедный человек..., раз вообще попал в этот журнал, так вот именно этот фактор мне и не даёт покоя. Я уже давно перестал верить в подобные случайности! Особенно гибели людей, которые много знали! В СИЗО до них добраться проблематично, а вот на конвое в суд... Когда брали банду, погиб её главарь - вполне возможно по обстановке, но вот сейчас, я чувствую, что в официальную версию разгильдяйствах рядовых сотрудников, не поверю...

Как в одном литературном произведении на вопрос прохожего: Кого здесь убили? Городовой ответил: Кого надо, того и убили...!

Никому ничего не должны, или...

Так теперь просто должны будут российским банкам, или просто никому не должны?

С 14 года то зачем тянули. Это надо было делать сразу после присоединения Крыма.

Так выборы то только в 18-м. А если не вникать, так вроде всех простили. Ой ли...

И о санкциях

В открытую "хозяина всея планеты", конечно, посылать и игнорировать вассалы побоятся. Однако денежек хочется всем, поэтому будет изобретено ещё множество схем обхода глупейших санкций. Причём самая простая,до которой в Рейтер не додумались, - перепродажа через третьи страны. В результате неё калым получает и третья сторона.

Для примера - в ходе реконструкции нашего НПЗ (Чкаловского) вовсю используются трубы и оборудование - французское, итальянское, японское и пр. и др., и т.д, и т.п. Всем денег хочется, только американцы (в полном соответствии с заветами М.Н. Задорнова) остаются не у дел.

Маркс с его 300% всё ещё актуален)

Предложу 401 способ - форсировать полную газификацию России. И у "национального достояния" голова болеть не будет о том, куда девать газ.

На-де-жда! Мой компас земной...

Ну ежели отношениям Россия-США конец, значит отношениям Россия- Германия только начало, ведь, как грится, "своя рубашка ближе к телу".

Надежда на отмену санкций умерла последней. Возможно, настало время заняться реальным импортозамещением, а не имитацией? Эх...ушли в прошлое задорные экономические форумы, гайдаровские чтения и замануха иностранных инвесторов... будем скучать по ним.

Что такое "Северный поток2"? - это та самая сырьевая игла! а инвестиции? перед Первой Мировой в России тоже были Западные инвестиции, в зависимость от которых наша страна и попала! Накануне Войны! Во всем есть свой плюс. Цель даже не импортозамещение, в экономике Сталина это называется самодостаточность.

А что мешает России собрать коалицию "изгоев" и предъявитьнам Америке список претензий: расчленение Югославии, оккупация Афганистана, Ирака, дестабилизация Ливии, создание военных баз и тюрем на территории суверенных стран, неспровоцированная агрессия в Панаме и многих других... Пусть несут ответственность за собственные ЧВК, раскинувшиеся сети по всему миру. Положить карты на стол и посмотреть у кого больше козырей.

Зампред и молдаване

А что делать, если действительно начнется? Только оказывать помощь своими возможностями, иначе хуже будет не только Приднестровью, но и нам. Если бы в Ю.Осетии дали слабину, то не известно, что было бы сегодня.

Рогозин был объявлен в Молдове персоной нон грата, причем это было сделано в настолько оскорбительных выражениях, что оторопь берёт: " "за клеветнические, лживые оценки руководства Молдовы" и т.д.



Понятно, что власти Молдовы получили отмашку из Вашингтона. А ведь Россия в лице Рогозина везла предложения для доступа Молдовы на рынок России на десятки миллионов долларов...



Надо отвечать: выслать часть гастарбайтеров, перекрыть доступ урожая на рынок России, завернуть вино и т.п.

"России придётся прибегнуть к радикальным мерам. Для «расчистки» наземного и воздушного коридоров к Тирасполю потребуется проведение комплексной наступательной операции на южном участке Одесской области. Ключевая роль здесь будет принадлежать ударной компоненте Черноморского флота ВМФ России (дизель-электрическим подлодкам классов «Палтус» и «Варшавянка» и фрегатам пр. 11356), которая нанесёт стратегическими крылатыми ракетами 3М14Т «Калибр-ПЛ» кинжальные удары по украинским и молдавским войсковым подразделениям южнее Черноморска (именно на этом направлении будет возведён мощный оборонительный форпост, представленный молдавско-румыно-украинским контингентом для блокады ПМР)".

Слава диванным войскам! Ура, товарищи!

Всех всё устраивает?

Без ответа такое конечно оставлять нельзя, но предполагаемые меры,

«В качестве наиболее вероятного варианта указывается введение персональных санкций против польских политиков — авторов закона, а также существенное сокращение экономических связей между странами»

мне кажется, как слону дробина. Антисанкционные меры уже приняты, польские чиновники ехать к нам особо не рвутся.

Чем поляки лучше талибов или игиловцев, взрывающих памятники? А что делают с такими террористами... Уподобляться полякам не нужно, но по Катыни бульдозером прокатиться вполне оправдано!

Пусть этот "Институт национальной памяти Польши" вспомнит какие земли Польша получила после освобождения и вернут тогда все Германии.

Может для пшеков ввести курортный сбор для посещения Катыни.

Гадание на кофейной гуще

Эти ребята разбираются в ситуации как свиньи в апельсинах. Малороссия — это не проект расчленения Украины, а проект объединения этих земель, но не под флагами и идеями Бандеры и Шухевича.

Умные головы в Европе прекрасно знают, что Украина — это искусственно скроенное государство! Типа Австро-Венгрии или Югославии, но в гораздо более карикатурной форме! Её существование нужно только лишь как элемент воздействия на Россию: некий плацдарм плюс чернозём, какие-то ресурсы, а проблемы людей, его населяющих, мало кого интересуют, только в качестве дешёвой рабочей силы! То есть сперва Украина жила благодаря России, а теперь существует благодаря США и ЕС, но, как только все соки из неё выжмут, её выкинут в урну, как использованную прокладку, которая тут же расползётся по швам: Галицию проглотят алчные поляки, а Восток уйдёт домой, в Россию! Когда? Вот в чём вопрос. И по какому сценарию — кровавому, как в Югославии, или более дипломатичному, по обоюдному согласию? (Что, впрочем, маловероятно.) И России избежать участия в этом процессе никак не удастся, но нужно чётко успеть указать миру, жёстко и однозначно: это наши исконные земли, и баста, тогда сценарий будет более мирным, чем если мы будем действовать с оглядкой на то, что скажет всё «прогрессивнее человечество»!

Умные головы? К сожалению, их слишком мало и не они определяют политику. Должен заметить, что и в Москве невнятно отнеслись к идее Малороссии. Заявление Суркова? Этого мало — нужны действительные шаги.

Саудовцы терпят поражение

После слова "прорвали" представилась Курская дуга или Сталинград, а тут, оказывается, несколько ДРГ проникли через границу СА.

У них это называется "массированный прорыв". На который сауды ответят "тотальным ударом" и разбомбят два гаража. Правда, промахнутся, и попадут в мечеть во время молитвы.

Но, вообще-то, рад за Йемен. Борются за свою родину на территории врага.

А что маловато — вода камень точит. Русские партизаны у Наполеона пять-шесть бойцов в день уничтожали, а в итоге во Францию мало кто вернулся.

Там приграничные районы КСА — это когда-то отжатые у того же Йемена территории. Население там саудовскую власть совсем не поддерживает и вполне лояльно относится к хуситам и салеховцам. Т. е. хотя это и территория саудитов, но по факту как дома там именно хуситы, благодаря поддержке местного населения. Отсюда хуситы всегда имеют развединфу: кто, где и когда движется.

От умного лома и у THAAD’а нет приёма

А мы и не думаем, что будет легко… За этими заштатниками глаз да глаз нужен, да и самим сопли не жевать.

А что, сам "Воздушный старт" — такая простая штука, что прямо с любого транспортника его можно использовать? Наверняка нет. Да и контейнер для воздушного пуска — штука непростая.

Просто любая разработка, на которую ПОТРАЧЕНО, с трудом "умирает", периодически испытывая реинкарнации, когда меняется. По-моему, куда опаснее (и массовее) "Искандеры" и "Калибры" в стандартных морских контейнерах, которые внезапно могут оказаться где угодно!

Что они чувствовали?

По ходу, мы уже должны не обращать внимания на скулёж всяких мини-государств и племён, поселившихся на берегах морей и океанов... поскачут вокруг костров, повоют на звёзды — и по норам…

Интересные выводы делает швед. Оказывается, “Донской“ подошёл к Швеции и может ударить яд. ракетами, ему, видать, невдомёк, что и “Донской“, и “Пётр“ могут бить из одного полушария в другое, не обязательно приближаться к ущербным.

Донской имеет только одну переоборудованную под "Булаву" шахту, остальные 19 пустые (ракет Р-39 нет от слова совсем), а переделывать 941 проект под БРПЛ булава/синева/лайнер либо под КР нашим экспердам показалось экономически невыгодно…

Нарисовать возможный радиус поражения ракетами с данных единиц ВМФ России и показать его всем западным СМИ со словами: "А какая разница, где корабль находится?"

Вентиль в Кремле

По ходу, в Конгрессе США прознали про вентиль в кабинете Путина? Кто из окружения спалился?

Около трубы был замечен пьяный десантник (по случаю праздника) с таким же пьяным медведем на поводке и балалайкой в руках…

Лавров, как от Путина выходит, постоянно у него заправленная зажигалка.

Санкции — текст: «Президент США также обязан будет ввести санкции против «Газпрома», если будет сочтено, что компания существенно сокращает поставки газа в страны НАТО, на Украину, в Грузию и Молдавию».

Предлагаю в знак дружбы с американцами отключить их посольства и консульства от энергоресурсов России в прямом смысле этого слова. Пусть свои ввозят. И вообще, жизни оставшимся 455 шпионам можно осложнить так. Что им не то что не до революций будет, а горячий кофе покажется раем. Нашим не привыкать, ответка их не пошатнёт в работе. А вот эти 455 получат неизгладимые впечатления.

А нас-то за что?

Он, конечно, ни в какие ловушки не попал. Вмешательство в выборы — не синоним выбора пророссийского кандидата. Наоборот, если бы не подписал, то обвинили, что покрывает. Сам факт вмешательства — активное участие в блогосфере, взлом и публикация почты помощницы Клинтон. Скорей, команда Трампа и вскрыла почту, зато на наших можно списать. Но то, что вышвырнули 700 с гаком цээрушников из РФ, — весьма удачный повод.

Слив почты демократов провел инсайдер. Сначала об этом заявил Ассанж, потом парня просто убили — Сида Рича, (ну, у Клинтонов такая хорошая традиция — убивать неугодных). Вроде как ограбление — ха-ха! Четыре пули в спину на тихой респектабельной улочке! Все в карманах на месте… да и жил ещё четыре часа до прибытия в больницу. Он поддерживал Билла Сандерса, которого реально демократический народ и выбрал, а бюрократы отдали победу Клинтонше, — вот он и рассвирепел. Какие там хакеры! Да в любом случае благодарить нужно, что вытряхнули на свет божий всю их помойку с грязным бельишком и неблаговидными делами. Вообще, многие голосовали не столько за Трампа, сколько против Клинтонов, насмотрелись на их делишки, помнят.

Похоже, иллюзия самостоятельности президента США рухнула! А у нас она ещё сохраняется?

Наплевать, что будет с Трампом, наплевать, кто станет президентом в случае импичмента. Политика как была, так и останется антироссийской. Ну, что будем ещё надеяться на изменения и "ясные" головы "партнеров" давать кому-то какие-то возможности выйти из созданной ими же ситуации? Если будем продолжать заигрывания и оправдывания, то проще признать поражение и сидеть молча. Честно говоря, уже достала эта мягкотелость по отношению к противнику, который тебя душит.

Ну да, типа а нас за шо? А вы ждали другого ответа? Наша медлительность с ответом убедила их в том, что мы не осмелимся им перечить. Янки трусливы, а потому и наглы… Раньше нужно было отвечать, гораздо раньше. Ещё когда в декабре прошлого года наших дипломатов с семьями под Новый год из США высылали…

Китай предупреждает: санкции опасны для вашего здоровья

Кругом все всех изолируют… Прям тюрьма, а не мир с людьми.

В США как-то поумнели на этот счёт, поэтому и будут проводить политику "разделяй и властвуй". Санкции экономического характера, направленные против России, не сработают в отношении Китая: не та экономика, взаимный товарооборот — самый крупный. Китайцев будут уговаривать и гладить по головке. Налицо принцип "двух полицейских": злой для России, добрый для Китая.

Победы в торговой войне над Китаем не будет. Достаточно вспомнить эпичную войну Европы с китайским текстилем. Всё, что удалось ЕС, — сохранить лицо. А китайцы, вроде как пойдя на микроскопические уступки, позже попросту скупили, пользуясь кризисом, немалую долю европейских предприятий этой сферы. Тем самым так и оставшись в привилегированном положении.

Бледные тени прошлого

Пережили разруху Гражданской, пережили разруху Отечественной, пережили разруху ЕБН — и всё в одном 20 веке… Правильно, какие там санкции, к чёрту!

Не жили богато, не будем и начинать. Не помню такого в истории, чтобы внешнее давление как-то серьёзно влияло на хоть что-нибудь у нас.

Если и влияло, то только в положительную сторону. Когда мы понимали, что надеяться можно только на самих себя, страна ускоряла своё развитие.

Так и хочется сказать этой Кайли: иди учи историю России, не самое страшное — коммунизм, а лучше приезжай и поживи лет десять в России, и не в Москве, а где-нибудь в глухом сибирском посёлке, вот тогда поймешь, почему санкции русских не берут.

Уважаемые форумчане, а не наложить ли нам на эти санкции со всей пролетарской силой? И пусть буржуи плачут от совершенной им исторической ошибки! С Россией дружить надо, а не воевать!

*«— Ну, после такого дождя жди хороший отёл…» — фраза из мультфильма «Возвращение блудного попугая 3»

Когда происходит что-то из ряда вон выходящее, мы криком кричим о недоработке спецслужб. А вот когда дело касается тех мероприятий, которые призваны улучшить их работу, мы дружно начинаем говорить о желании руководства усилить борьбу с нами, о бессмысленной трате денег, о стариках и сиротах, о плохих дорогах, о деревнях без газа и прочих проблемах. Объектом последнего всплеска эмоций такого типа стала Росгвардия.Действительно, в последнее время бойцов Росгвардии в отдельных постах именуют чуть ли не опричниками Путина, которые готовы по приказу «душить права и свободы». Но вот незадача: как только тот или иной гражданин сталкивается с криминалом, так вопиет о том, что государство его, видите ли, не защищает. А ведь ещё вчера мог орать в соцсетях, что вместо финансирования Росгвардии, «лучше бы бабушкам пенсию повысили». И даже если пенсию повысят сразу процентов на 300, такие граждане найдут повод поныть на публику, причём нытьё в любом случае сведётся к классическому «Тааищи, в зоопарке тигру не докладывают мяса!»Журнал Air&Cosmos сообщает данные, касающиеся отечественной программы разработки истребителя пятого поколения по теме ПАК ФА. Со слов издания, новое наименование истребителя (его серийных образцов) - «Су-57». При этом сама серия подлежит сокращению. Согласно неофициальным сведениям, планируется выпустить 12 машин до 2020 года вместо 60 самолётов, предусмотренных в ГПВ-2020.Да хоть Су-557, главное чтобы машина действительно пошла в серию, а не осталась на уровне пары-тройки опытных образцов. Ведь и без того программа сокращена. Если сокращать её и дальше, то возникает вопрос о целесообразности многомиллиардных вложений в саму программу самолёта 5-го поколения. В общем, остаётся и дальше следить за воплощением и при этом надеяться, что серия всё-таки состоится. Причём не в режиме «короткого метра».Настоящая бойня была устроена в здании Мособлсуда, где слушалось дело так называемой банды "GTA". По предварительным данным, представители банды в лифте сумели завладеть оружием конвоиров, осуществив нападение на представителей госорганов. В итоге трое нападавших были ликвидированы.Сам факт того, что конвойный расчёт был сокращён и что у особо опасных преступников оказалась заточка во время транспортировки в здание суда, настораживает. Всё это очень походит на то, что убийцам кто-то очень активно помогал самоликвидироваться. Ведь в деле «банды ГТА» всплывали громкие имена, а это может косвенно подтверждать, что наиболее активные члены банды живыми определённым силам совсем не были нужны. И было решено использовать ГТА-шный сценарий кровавого шоу ещё и в суде.Или это всего лишь наша конспирология, а всё дело в банальной халатности отдельно взятых раздоблаев?..Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.Таким образом, можно констатировать, что россияне-должники украинских банков этим самым украинским банкам ничего не должны. Другой вопрос: не получится ли так, что должники украинских банков станут должниками банков российских со всеми вытекающими финансовыми последствиями? Если так, то это, мягко говоря, грустно... Или для достижения "финансовой стабильности" все средства хороши?Многие западные компании решили, что дядя Сэм, конечно, большой и грозный, но не всегда нужно заглядывать ему в рот. Стоит только дяде Сэму отвернуться или сходить до ветру, креативная жилка представителей бизнес-структур быстро себя обнаруживает, фактически демонстрируя, что любые санкции в современном мире можно обойти, не заметить, перепрыгнуть, отфутболить и т.д. и т.п. Даже если эти санкции накладывает самая исключительная из исключительных держав Вселенной.Открывается международный конкурс на звание того, что найдёт новый способ обойти вводимые США антироссийские санкции или ответить на них своими мерами. Ведём сбор предложений:регистрация нефтяных компаний на американских бомжей без права владения имуществом;признание конгресса США запрещённой организацией;ответная мера по запрету Штатам дышать кислородом, генерируемым сибирскими лесами;девальвация Пенса, Майка Пенса;установка памятника жертвам геноцида коренных народов Америки напротив посольства США в Москве с функцией пушечного выстрела в 12:00.Нужное подчеркнуть...В своём «Фейсбуке» российский премьер-министр сообщил, что надежде на улучшение отношений с новой администрацией США пришёл конец.Складывается впечатление, что Дмитрий Анатольевич оставался последним оплотом общероссийской надежды на Дональда свет Трампушку-спасителя от санкций. Но даже человек-глыба, «отлитая из гранита», надломился. Надежда почила... На кого надеяться Дмитрию Анатольевичу теперь, как говорят в одной известной информационной программе, покажет время. Если оно у Дмитрия Анатольевича в качестве председателя правительства вообще есть...Исходя из событий последних дней, можно сделать весьма неутешительный вывод о том, что был запущен худший сценарий развития событий вокруг временно тлеющего молдавско-приднестровского конфликта, и что уже в обозримом будущем мы можем столкнуться с достаточно масштабным многосторонним военным столкновением как в окрестностях Днестровского лимана, так и на территории всей юго-западной части «незалежной», включая Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.Пока – голая констатация факта: кричал, кричал вице-премьер Рогозин в соцсетях что-то из серии «Держитесь, гады!», пока угрожал то Кишинёву, то Бухаресту за то, что развернули самолёт, на борту которого он находился, а в итоге... В итоге Плахотнюк сделал взмах рукой, и в Молдове объявили Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Получается, вытерли ноги – въезд закрыли. Ну, и кто на коне? Уж если допускается термин «держитесь, гады», то нужно либо идти до конца и соответствовать, либо от образа крутого парня хотя бы в случае с внешнеполитическими контактами отказаться. А то как-то глупо срослось... Каков теперь будет ответ: озабоченная озабоченность?МИД РФ сообщает о планируемом принятии Кремлем асимметричных мер, вызванных законом, принятым польскими властями, о сносе памятников советским воинам. Предполагается, что указанный закон, утвержденный президентом Польши в середине июля, вступит в силу через 3 месяца.И снова нам говорят: ребята, ну, ведь не все поляки выступают за снос памятников, не все поддерживает натовскую политику, не все в восторге от влияния США. Мол, это только власти такие, а все остальные в основной своей массе «польска-русска бхай-бхай». Да бхай-то оно бхай, но только так же говорят и об Украине, и о Литве, и других странах, в которых русофобская дурь зашкаливает. И если в основной своей массе все наши друзья, то что заставляет их молчать в тряпочку который год и плясать под дудку откровенного мракобесия. Проходят выборы, меняются политики, а русофобия только набирает обороты на фоне войны с памятниками нашего общего прошлого. В Киеве вон радуются тому, что натовские вояки пройдут по Крещатику. И народ глотает... Всех всё устраивает?Сценарий откола от Украины восточных территорий иностранные эксперты — от западных до китайских — уже окрестили «Крымом 2.0». По мнению аналитиков, Москва не оставит попыток сохранить влияние на Донбассе и «расчленить» Украину. Согласно другому мнению, ситуация на востоке Украины меняется, однако «Крым 2.0» всё-таки под большим вопросом.В сухом остатке мнения различных иностранных экспертов сходятся к ряду тезисов: Малороссия скорее политический шум, нежели реальное государственное образование; шум этот скорее вреден, чем полезен, ибо противоречит «минским соглашениям»; Москва не пойдёт на сознательный раскол Украины путём присоединения территорий по «крымскому сценарию»; сама вновь объявленная Малороссия не состоится уже потому, что единого руководства и единых целей у непризнанных республик нет и не предвидится.Представители Народных комитетов Йемена (вооружённые отряды, состоящие из хуситов и их союзников) за последние несколько дней нанесли существенный урон саудовской армии, действующей на йеменской территории. Мало того, представителям упомянутых йеменских и пройменских вооружённых отрядов удалось осуществить операции против саудовских солдат на территории самой Саудовской Аравии. При этом заявлено о действиях на саудовской территории «йеменской армии».Несмотря на многократный перевес в живой силе и технике со стороны войск Саудовской Аравии, активность представителей упомянутых «Народных комитетов» Йемена не снижается. Эр-Рияду не помогают даже закупки американского оружия на миллиарды долларов!Вдоль и поперёк изученные за последние несколько лет боевые качества и технологические особенности регионального противоракетного комплекса THAAD, включая его многофункциональную РЛС AN/TPY-2 c дальностью порядка 1200 км, превратили информацию об успешном испытании батареи данного комплекса на острове Кадьяк в малоинтересную и даже скучную сводку в стиле «США в очередной раз закрепили статус ведущей державы в области средств ПРО».Тем не менее, отмечает обозреватель Евгений Даманцев, от умного лома и у THAAD’а нет приёма. Во-первых, комплекс не является панацеей в борьбе с низковысотными малозаметными тактическими и стратегическими КР, а также интенсивно маневрирующими на эндоатмосферном участке (до 80—100 км) аэробаллистическими целями. Ведь высокоскоростной кинетический перехватчик аэродинамически неправильной формы «Kill Vehicle», скрывающийся за композиционным обтекателем, не предназначен для атмосферного перехвата ввиду сильнейшего аэродинамического нагрева сапфирового обтекателя объектива ИКГСН при скорости 8,5М (2500 м/с) и мгновенного баллистического торможения. Во-вторых, нигде не фигурировала информация о возможностях инфракрасной ГСН кинетического перехватчика осуществлять селекцию «боевого снаряжения» БРСД на фоне применения таких комплексов средств преодоления ПРО, как тяжёлые ложные цели (ТЛЦ) с контейнером инфракрасной аэрозольной натриево-литиевой смеси.«Европейцы могут выдохнуть, — пишет А. Викторов. — Самые мрачные опасения не оправдались, и судорожно глотать валидол нет необходимости. Пока. Самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой прибыли в Кронштадт, не обращая особого внимания на визги Запада». Трудно представить, что чувствовали шведы и норвежцы, прибалтийцы и поляки, когда мимо берегов их стран проходили атомная субмарина «Дмитрий Донской» или атомный крейсер «Петр Великий», отмечает автор.Каких только выводов не делали зарубежные аналитики! Финские газеты призывали жителей не приближаться к российской подлодке. На сайте финской телерадиовещательной компании «Yle» даже предупредили, что русская атомная субмарина способна открыть огонь даже по гражданским судам.Немецкие издания отыскали взаимосвязь между праздничными мероприятиями ко Дню ВМФ и учениями на Балтике. Телевизионная компания «NDR» вообще полагает, что АПЛ «Дмитрий Донской» и флагман Северного флота «Петр Великий» участвуют в манёврах совместно с корветами «Бойкий», «Стерегущий», авиацией и китайскими боевыми кораблями. А парад является своего рода прикрытием…По словам конгрессмена Дона Бэкона, американские военные базы в Европе «находятся под энергетической угрозой со стороны России». «Сегодня одной из наиболее серьёзных угроз для наших европейских союзников, а также для военных баз США в Европе, является монопольное положение России на рынке нефти и природного газа, — заявил законодатель. — Путин постоянно угрожает использовать эти ресурсы как средство политического и экономического контроля в отношении стран, чья энергетика серьёзно зависит в первую очередь от российского топлива».Похоже, в американском конгрессе после новых антирссийских санкций стартовал второй тур соревнования на звание чемпиона США по маразматической русофобии. В турнире решил поучаствовать и этот конгрессмен. Кстати, Дон Бэкон не простой случайный парень: он представляет республиканское большинство.Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом в Грузии, заявил о том, что Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях. Санкции против РФ введены «за вмешательство в президентские выборы в США». Из заявления Пенса: «Мы желаем отмены (санкций). Но отмена произойдёт только в том случае, если Россия выполнит все взятые на себя обязательства. Только последние дипломатические меры России говорят об обратном».Президент США, хоть и назвал затем закон о санкциях «ущербным», на самом деле проглотил наживку авторов документа. По сути, Трамп признал то самое «вмешательство РФ в американские выборы», и это автоматически даёт повод его противникам заявить о сомнительной легитимности президента.Кто-то и вправду вмешался в ход выборов в США? Значит, президент был избран не в полном соответствии с буквой конституции!Кстати, что касается реакции России на новый закон, то недовольство по этому поводу уже высказали на уровне Госдепа.Как сообщалось ранее, Москва обязала Вашингтон уменьшить число дипломатов, пребывающих в России, до 455 человек (столько же российских дипломатов находятся в США) и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.Вашингтон публично выразил недовольство в связи с решением Москвы. «Мы глубоко разочарованы и выражаем протест», — заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.В переводе с дипломатического на простой русский язык это означает: «А нас-то за что?»Санкции, которые на днях одобрили американские законодатели, касаются вовсе не только России. На Капитолийском холме горят желанием приструнить Иран и КНДР. За последним государством ясно просматривается Китай, поскольку меры против Северной Кореи коснутся китайских компаний, которые сотрудничают с режимом Ким Чен Ына. Аналитики полагают, что КНР может ответить США контрсанкциями.В «South China Morning Post» появился список «ответных мер», которыми Поднебесная могла бы наказать зарвавшихся политических дельцов из Вашингтона. Автор Джош Е собрал лишь некоторые американские предприятия и отрасли, которые попали бы под ответное давление Китая в том случае, если бы между КНР и США вспыхнула «торговая война». В его списке: компания «Boeing», 150.000 рабочих мест которой зависят от китайских авиалиний, «Apple», продажа чьих смартфонов принесла 25,3% от операционного дохода компании в 2016 году, «Starbucks», «General Motors», «Ford», «Chrysler», «Wal-Mart» и голливудские киностудии.И если, добавим, мистер Трамп и представители его команды, где бы они ни заседали, от Белого дома до Совбеза ООН, захотят ущемить Китай через сложную систему санкций в отношении КНДР (чья экономика, напомним, связана с китайской) просто потому, что такая система им нравится, Пекин ответит так, что у Трампа получится «сделать Америку снова бедной». Это время войдёт в историю как «великая американская китайская депрессия». 150.000 американских летунов и стюардесс выйдут на акции протеста, о которых снимут сериал в Голливуде, и импичмент, который у конгрессменов застопорился с Биллом Клинтоном, получится у них с Дональдом Трампом.Экономическое давление — далеко не самое эффективное оружие против страны, пережившей коммунизм, пишет в «The Huffington Post» Кайли Маккормик-Макгиди. Русские люди пережили сталинизм, блокаду Ленинграда, холодную войну, бандитские 90-е годы. Короче говоря, они в своей истории «видали и похуже».По мнению автора, русский народ видит в новых санкциях попытку Запада запугать их. Попытку неудачную. Именно поэтому в посольстве России в США отметили: «Никогда Вашингтон не понимал, что подобные методы давления на Россию не действуют».Маккормик-Макгиди советует Белому дому попробовать «понять самих русских», а уж затем станет понятна и внешняя политика России. Русские ощущают свою историю, своё унижение: развал СССР превратил «великую державу и регионального гегемона» в «не слишком процветающее капиталистическое государство».При всей наивности молодого аналитика (студента) следует заметить, что в отношении истории точка отсчёта выбрана верно. Русские не сдаются. Агрессоров русский народ видел немало, и лица Трампа или Маккейна являются лишь бледной тенью тех, кого похоронила история.