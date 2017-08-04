15:27 04 августа

В Индии открыли завод по производству противоракетных комплексов Spike

Как сообщает портал defenseworld.net , индийская компания Kalyani Strategic Systems и израильская компания Rafael Advanced Defence Systems открыли первый завод по производству противоракетных комплексов Spike в Индии.

Завод, расположенный в городе Хайдарабад (штат Телингана), официально начал свою работу, а уже «через несколько недель» стартует производство ПТРК Spike. Первым заказчиком продукции совместного предприятия, в котором стороны имеют доли 51/49 в пользу индийского производителя, стало Минобороны Индии, передает "Warspot".




В рамках первого заказа для индийской армии соберут 300 пусковых установок и 8000 ракет Spike. При этом стороны рассчитывают на существенное увеличение заказа, поскольку индийская армия объявила о планах широкомасштабного развёртывания ПТРК нового поколения.
Компания Kalyani Strategic Systems заявляет, что «это будет не просто отвёрточная сборка, а полноценное производство с передачей ключевых технологий индийской стороне». Локализация в индийском «Спайке» составит порядка 90%. В дальнейшем на новом заводе планируют наладить производство ракет класса «воздух-поверхность».

Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 1990-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.

Использованы фотографии: http://www.defenseworld.net/
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Комментарии 23

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  1. Скоробей Сегодня, 12:50
    Противотанковых а не противоракетных..Исправьте.
    Скоробей
    1. Roma-1977 Сегодня, 13:14
      Грубо говоря, по одиноко стоящим ракетам тоже стрелять "Спайком" можно. И даже нужно.
      Roma-1977
  2. Лекс. Сегодня, 12:50
    противоракетных комплексов Spike-Противотанковых вроде
    Лекс.
  3. alean245 Сегодня, 12:51
    противоракетных комплексов Spike

    belay
    alean245
    1. Mairos Сегодня, 13:07
      Если автор сделает ещё затяжку, то ещё и противоспутниковых )))))))))
      Mairos
  4. APASUS Сегодня, 12:59
    Может нам индусы партейку зашлют ,на всякий случай,а то мы что то тормознулись сильно в области ГСН
    APASUS
    1. Roma-1977 Сегодня, 13:13
      Это не в области ГСН. Это вообще в машиностроении и микроэлектронике. Экономический уклад менять надо, с этим - не получается построить "капитализм с человеческим лицом", всё время то лицо Чайки-младшего, то дочки Пескова получается...
      Roma-1977
  5. Лопатов Сегодня, 13:03
    А раньше наши клепали... Причём с, насколько помню, намного меньшей локализацией.
    Заигрались "эффективные" в нашем ВПК. Мало того, что собственную армию толком обеспечить не способны, ещё и на внешних рынках одни потери...
    Лопатов
    1. ватник Сегодня, 13:10
      Зная "тягу" индийских военных к коррупции по видимому скоро "расстрелянные на полигоне в ходе учений" ракеты ПТРК "Спайк" окажутся у нас lol
      ватник
      1. Лопатов Сегодня, 13:16
        Ой, всё это давно уже у нас есть. "Спайков" по миру, как грязи. Китайцы, не имея по сути прямого выхода, уже успели "Спайки" скопировать.
        Лопатов
        1. ватник Сегодня, 13:26
          Цитата: Лопатов
          Ой, всё это давно уже у нас есть. "Спайков" по миру, как грязи.

          То что уже есть я даже не сомневаюсь но "лишние" тоже не помешают.
          Цитата: Лопатов
          Китайцы, не имея по сути прямого выхода, уже успели "Спайки" скопировать.

          Да сами же израильские евреи причастные к разработке "за небольшую денежку" и "слили" данные технологии китайцам.
          ватник
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 14:33
            Цитата: ватник
            Цитата: Лопатов
            Ой, всё это давно уже у нас есть. "Спайков" по миру, как грязи.

            То что уже есть я даже не сомневаюсь но "лишние" тоже не помешают.

            Знание конструкции спайка для нас бесполезно, наб бы технологию производства микроэлектроники да месторождения микроэлементов. Но пока не ясно ведутся ли в этой области работы и если да то насколько успешно...
            ProkletyiPirat
    2. Blue Fox Сегодня, 13:26
      Цена, коллега, цена. Даже если некоторые не самые выдающиеся характеристики потенциальный заказчик готов принять, то стоимость изделий при этом хочет иметь адекватную.
      Слышал тут в метро разговор про срыв переговоров по приобретению "Листвы", потенциальный узкоглазый заказчик очень заинтересовался, но был отпугнут ценой и навязанным сервисом, к слову касающимся в большей степени технического обслуживания шасси, а не аппаратуры. В итоге заказчик выбрал пусть более утилитарную систему, но с возможностью установки на обычные армейские бронеавтомобили и колёсные БТРы. Система вроде как из страны спагетти и имеет повышенную чувствительность к родственным минам, кои пользуются любовью у всех, но были проклятьем советских сапёров в Афганистане.
      Blue Fox
      1. Лопатов Сегодня, 13:55
        Цитата: Blue Fox
        Цена, коллега, цена. Даже если некоторые не самые выдающиеся характеристики потенциальный заказчик готов принять, то стоимость изделий при этом хочет иметь адекватную.

        Э... Мы вроде как Индию обсуждаем. Им денег на "Спайки" хватило.
        Лопатов
        1. Blue Fox Сегодня, 15:19
          Это я коряво высказался в адрес наших "эффективных" и потерь на внешнем рынке.
          Blue Fox
  6. 501Legion Сегодня, 13:16
    что за противоракетный комплекс ? )
    501Legion
    1. Опасный Сегодня, 13:46
      Аналог нашего С-500
      Опасный
  7. профессор Сегодня, 13:54
    Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 1990-е годы

    В 1970-е, а не 1990-е.
    профессор
    1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 14:05
      Олег ето Тамуз , вот спайк
      Спайков Джавелин Тоувич
      1. профессор Сегодня, 14:06
        Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
        Олег ето Тамуз , вот спайк

        Спасибо что просветили, а то я всего несколько статей написал про Спайки. wink
        Тамуз это Спайк НЛОС.
        профессор
        1. Арон Заави Сегодня, 14:20
          Цитата: профессор

          Спасибо что просветили, а то я всего несколько статей написал про Спайки. wink
          Тамуз это Спайк НЛОС.

          Кстати Олег, это НЛОС?
          Арон Заави
          1. профессор Сегодня, 14:25
            Цитата: Арон Заави
            Кстати Олег, это НЛОС?

            И это он.
            С момента разработки первой версии в 1970-х, Рафаэль зарзаботал уже 5 поколений Спайка. По этому иногда Спайк нового поколения в Израиле называют "ПТРК пятого поколения"- דור חמישי.
            профессор
  8. ватник Сегодня, 14:39
    Цитата: ProkletyiPirat
    наб бы технологию производства микроэлектроники да месторождения микроэлементов.

    Думаю всё это у нас есть у нас нет "воли" государства производить что то "новое" и высокотехнологичное в своей стране ведь значительно проще это купить за копейки за границей а потом продать в тридорого у нас .
    ватник
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