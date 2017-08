В Индии открыли завод по производству противоракетных комплексов Spike

Как сообщает портал defenseworld.net , индийская компания Kalyani Strategic Systems и израильская компания Rafael Advanced Defence Systems открыли первый завод по производству противоракетных комплексов Spike в Индии.Завод, расположенный в городе Хайдарабад (штат Телингана), официально начал свою работу, а уже «через несколько недель» стартует производство ПТРК Spike. Первым заказчиком продукции совместного предприятия, в котором стороны имеют доли 51/49 в пользу индийского производителя, стало Минобороны Индии, передает "Warspot".В рамках первого заказа для индийской армии соберут 300 пусковых установок и 8000 ракет Spike. При этом стороны рассчитывают на существенное увеличение заказа, поскольку индийская армия объявила о планах широкомасштабного развёртывания ПТРК нового поколения.Компания Kalyani Strategic Systems заявляет, что «это будет не просто отвёрточная сборка, а полноценное производство с передачей ключевых технологий индийской стороне». Локализация в индийском «Спайке» составит порядка 90%. В дальнейшем на новом заводе планируют наладить производство ракет класса «воздух-поверхность».Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 1990-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.