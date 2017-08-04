15:26 04 августа

СМИ: Польша пригрозила отказаться от покупки Patriot у США

Министерство обороны Польши пригрозило США, что откажется от покупки систем противовоздушной обороны Patriot, если вместе с системами США не предоставит Польше технологии производства в рамках сделки. Об этом МО республики уведомило Пентагон в письме, сообщает портал Defense News со ссылкой на текст документа.

Письмо было направлено Управлению военного сотрудничества министерства обороны США 15 июля. В нем указывается, что сначала США должны передать Польше элементы технологий комплексной системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Позже должны быть согласованы условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия, передает РИА Новости.

СМИ: Польша пригрозила отказаться от покупки Patriot у США



После того, как содержание послания стало просачиваться в СМИ, польское ведомство опубликовало на своем сайте заявление по этому вопросу, в котором попыталось смягчить формулировки. В сообщении указывалось, что Польша "продолжит переговоры в духе взаимопонимания". Министерство также упрекнуло СМИ, распространившие текст письма, в попытке испортить отношения между двумя государствами и использовании "выборочных отрывков" из межведомственной корреспонденции Польши и США.

Напоминаем, что в начале июля министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Подписание документа состоялось во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа в Варшаву. Ожидается, что системы будет переданы Польше до 2022 года.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. Roma-1977 Сегодня, 13:50
    Вот это хуцпа!!! Узнаю школу.
    Roma-1977
    1. oleg-gr Сегодня, 14:00
      Пригрозила и что? Торгуются за халяву.
      oleg-gr
      1. Татьяна Сегодня, 14:20
        Министерство обороны Польши пригрозило США, что откажется от покупки систем противовоздушной обороны Patriot, если вместе с системами США не предоставит Польше технологии производства в рамках сделки.
        А где это поляки видели, чтобы США вместе с продажей своих изделий предоставляли покупателю ещё и технологии их производства в рамках сделки?! Нафиг американцам конкуренты! Тем более фюрерообразные поляки!
        Поляки в своём державном самомнении совсем обалдели! У них мнение о себе, как полёт мечты выше неба!
        Такое заявление поляков в крайнем случае катит только на попытку отказа Польши от проамериканской милитаризации своей страны! Это ещё как-то понять можно - да только поздно опомнились! В общем, делается это поляками, как всегда, умом через не голову, а ....
        Татьяна
        1. avdkrd Сегодня, 14:27
          Во-во, дай полякам технологии Патриотов, тут же вся свора потребует технологии F-35. Похоже, что поляки передумали на счет Патриотов - ставят штатам невыполнимые условия.
          avdkrd
        2. Соломон Кейн Сегодня, 14:30
          Добрый день, Татьяна! Близость границ Польши и Украины плохо сказывается на самочувствии Польши. Сифилис мозга (на Украине) belay - болезнь заразная и очень....
          Соломон Кейн
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:15
      Только позавчера эту тему вспоминал, думал если они все таки откажутся wink
      Владыка Ситх
  2. Соломон Кейн Сегодня, 13:51
    Сделать(скопировать) не сможем, не сумеем, но технология быть должна. Для порядкУ. Чисто по Пшекски... wassat
    Соломон Кейн
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:48
      Их можно понять. Польские политики должны внушить польскому народу, что Польша стала-таки Великой Державой с Технологиями (обидно же каждый раз в споре с русскими слышать: "Поланд кеннот инто спейс!"). Так что ждём чисто формальной "передачи технологии" на двух листах A4 с рисунком и блок-схемой.
      Roma-1977
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:54
        ....рисунком и блок-схемой.
        "от руки"...
        Соломон Кейн
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 14:01
    Министерство обороны Польши пригрозило США,
    ... хвост начинает вилять собакой... laughing
    a.s.zzz888
    1. НасРать Сегодня, 14:15
      Цитата: a.s.zzz888
      ... хвост начинает вилять собакой... laughing


      Надо бы дать пинка под хвост... wassat
      НасРать
  4. igorra Сегодня, 14:02
    Америкосы не русские, переводить производствов ущерб себе не будут. Или что стали незаменимыми "сукиными сыновьями"? Забыли что ваш Сикорский сказал про отсос?
    igorra
  5. Фракийский воин Сегодня, 14:09
    Зачем вдруг понадобились Мацеревича технологий "Patriot"- а? Он точно не агент Кремля?
    Фракийский воин
  6. Вас Влад Сегодня, 14:16
    Это как в том анекдоте:Муж в гневе бьёт кулаком по столу!Кто в доме хозяин?Тут прилетает подзатыльник от жены!Муж:что даже спросить нельзя? smile Польша утрётся,тем более колонии такие технологии не к чему.
    Вас Влад
  7. Вежливый Лось Сегодня, 14:23
    Польша откажется от сделки - США откажутся от Польши. Напугали пшеки ежа голой ... Но их самооценка после такого заявления, наверное, взлетела до небес.
    Вежливый Лось
    1. APASUS Сегодня, 14:37
      Цитата: Вежливый Лось
      Польша откажется от сделки - США откажутся от Польши. Напугали пшеки ежа голой

      Польша от контракта не откажется ,а технология останется в США.Не любят американцы делиться технологиями,делиться технологией с со своим рабом, как то не совсем ...............
      APASUS
  8. Василенко Владимир Сегодня, 14:35
    если вместе с системами США не предоставит Польше технологии производства

    ну что тут сказать можно?
    Василенко Владимир
  9. Topotun Сегодня, 14:51
    Испугали ежа голой опой. Куда они денутся? Купят как миленькие и еще спасибо говороить публично будут....
    Topotun
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