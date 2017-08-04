СМИ: Польша пригрозила отказаться от покупки Patriot у США
Министерство обороны Польши пригрозило США, что откажется от покупки систем противовоздушной обороны Patriot, если вместе с системами США не предоставит Польше технологии производства в рамках сделки. Об этом МО республики уведомило Пентагон в письме, сообщает портал Defense News со ссылкой на текст документа.
Письмо было направлено Управлению военного сотрудничества министерства обороны США 15 июля. В нем указывается, что сначала США должны передать Польше элементы технологий комплексной системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Позже должны быть согласованы условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия, передает РИА Новости.
После того, как содержание послания стало просачиваться в СМИ, польское ведомство опубликовало на своем сайте заявление по этому вопросу, в котором попыталось смягчить формулировки. В сообщении указывалось, что Польша "продолжит переговоры в духе взаимопонимания". Министерство также упрекнуло СМИ, распространившие текст письма, в попытке испортить отношения между двумя государствами и использовании "выборочных отрывков" из межведомственной корреспонденции Польши и США.
Напоминаем, что в начале июля министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Подписание документа состоялось во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа в Варшаву. Ожидается, что системы будет переданы Польше до 2022 года.
Письмо было направлено Управлению военного сотрудничества министерства обороны США 15 июля. В нем указывается, что сначала США должны передать Польше элементы технологий комплексной системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Позже должны быть согласованы условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия, передает РИА Новости.
После того, как содержание послания стало просачиваться в СМИ, польское ведомство опубликовало на своем сайте заявление по этому вопросу, в котором попыталось смягчить формулировки. В сообщении указывалось, что Польша "продолжит переговоры в духе взаимопонимания". Министерство также упрекнуло СМИ, распространившие текст письма, в попытке испортить отношения между двумя государствами и использовании "выборочных отрывков" из межведомственной корреспонденции Польши и США.
Напоминаем, что в начале июля министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Подписание документа состоялось во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа в Варшаву. Ожидается, что системы будет переданы Польше до 2022 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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