15:28 04 августа

Полторак с гордостью: По Крещатику парадом пройдут натовские военнослужащие

Министр обороны Степан Полторак анонсировал проведение парада с участием натовских подразделений на главной улице Киева – Крещатике. Парад будет приурочен ко дню независимости (чего?..) Украины. Степан Полторак:
В этом году очень многие наши партнёры изъявили желание участвовать в праздновании дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса. Мы готовы принять воинов из всех 29 стран альянса.


На данный момент известно, что 6 стран НАТО приняли приглашение поучаствовать в военном параде в Киеве 24 августа. Также в военном параде примет участие группа военнослужащих из Грузии.

От силовых структур Украины по Крещатику пройдут около 4,5 тысяч военнослужащих. Как отмечено, большинство из них – военнослужащие, прошедшие «АТО» - то есть принявшие участие в братоубийственной войне.


Сегодня же в Минообороны Украины анонсировали присвоение частям и соединениям ВСУ и национальной гвардии «новых почётных наименований».



Во время репетиции военного парада Степан Полторак заявил, что новые почётные наименования будут присваиваться на основании приказа верховного главнокомандующего. Почётных наименований удостоятся формирования, которые в наибольшей степени отличились на Донбассе. По сути, награждать будут тех, кто нанёс наибольший ущерб своей собственной стране. Редкий случай в современной мировой практике.


Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com
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Комментарии 29

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  1. Олег Лавров Сегодня, 14:18
    Вот и всё, холопы полностью отдали свою страну заморским хозяевам! Парад НАТО на Крещатике... Это же ох..еть можно! Позор свинарнику-бандерии!
    Олег Лавров
    1. oleg-gr Сегодня, 14:19
      Ничему хохлов история не учит. Не привили им в советское время понимание лозунга "рабы - не мы".
      oleg-gr
      1. Чёрный Сегодня, 14:21
        Сегодня же в Минообороны Украины анонсировали присвоение частям и соединениям ВСУ и национальной гвардии «новых почётных наименований»
        Ага...Иловайская, Дебальцевская,Изваринская , ордена Гелетея Непобедимого wassat
        Чёрный
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:28
        Цитата: oleg-gr
        Ничему хохлов история не учит. Не привили им в советское время понимание лозунга "рабы - не мы".

        Дело не в истории...можно ,конечно продолжать этот троллинг и зубоскалить,но по факту,на НАШЕЙ земле(территория Украины наша земля) нацисты пройдут Парадом. Это не их победа,а наше поражение. Это на НАШЕЙ земле идет война ,а не на земле супостата,это НАШУ землю захватили и творят там ,что хотят.
        Мы ежегодно выходим на шествие Бессмертного полка,а на нашей земле орудуют бендеровцы,нацисты разных мастей ,недобитки вроде СС-ких "ветеранов" и тд...я уж молчу о том,что любому политику или военному СССР в 80-е годы ,сказать,что НАТОвская нечисть будет топлать Крещатик,на правах хозяина и победителя...да это им в страшном сне присниться не могло.
        Так чего юморить то?
        НЕКСУС
    2. Росомаха Сегодня, 14:19
      Да уж, неумные люди блин ...
      Росомаха
    3. Владыка Ситх Сегодня, 14:20
      Полный аут и это независимая страна?
      Владыка Ситх
      1. Logall Сегодня, 14:22
        Цитата: Владыка Ситх
        Полный аут и это независимая страна?

        аАй-яй-яй независимая. Нэзалежная!
        Logall
      2. vovanpain Сегодня, 14:26
        Цитата: Владыка Ситх
        Полный аут и это независимая страна?

        К сожалению Сергей hi Это образование давно зависимая штатовская колония. request
        vovanpain
    4. Дуплет Сегодня, 14:21
      Хотелось бы увидеть, как Полторак начищает неграм сапоги перед парадом..
      Дуплет
    5. Толстоевский Сегодня, 14:26
      потому что нерабыдло
      Толстоевский
  2. Чёрный Сегодня, 14:18
    Эти тоже так думали...
    Чёрный
  3. pvv113 Сегодня, 14:20
    Полторак с гордостью: По Крещатику парадом пройдут натовские военнослужащие

    Нашел турень чем гордиться
    pvv113
  4. nikolaev Сегодня, 14:25
    ко дню потери суверенитета на Уркаине пройдет парад натовских войск по Хрещатику
    nikolaev
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 14:27
    По сути, награждать будут тех, кто нанёс наибольший ущерб своей собственной стране.

    ... готовый и подписанный материал для военного трибунала... bully
    a.s.zzz888
  6. gukoyan Сегодня, 14:31
    Я думал у них уже проходили гей парады... Второй заход что ли?)
    gukoyan
    1. Балу Сегодня, 14:36
      Цитата: gukoyan
      Я думал у них уже проходили гей парады... Второй заход что ли?)

      Теперь будет парад боевых геев в честь оккупации Украины .
      Балу
  7. 1536 Сегодня, 14:36
    Украинцы, они все такие, или не все? Если все, тогда к ним в России пора приглядеться попристальнее. Ведь что у них на уме трудно даже предположить.
    1536
  8. FIREMAN Сегодня, 14:38
    В кружевных трусах? laughing negative
    Перемога!
    FIREMAN
  9. Altona Сегодня, 14:42


    Полторак видимо хочет полной исторической реконструкции. Визит Альфреда Розенберга в Киев, 1942 год.
    Altona
  10. Altona Сегодня, 14:43
    Цитата: Владыка Ситх
    Полный аут и это независимая страна?

    -------------------------------
    Нерабы. А мы ватники и Орда. hi
    Altona
  11. helmi8 Сегодня, 14:44
    Полторак с гордостью: По Крещатику парадом пройдут натовские военнослужащие

    Сказал бы уж прямо - состоится парад победителей...
    helmi8
  12. ded100 Сегодня, 14:45
    Полторашка стоя на коленях облыбызгает американский флаг и будет гордится этим до конца жизни! wassat
    ded100
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 14:47
    Позорище... Зато гордое и безмозглое. Парад с натовцами? Да ради бога. У них вон и гей-парады проводятся.. Только непонятно какими парадами они больше гордятся...
    День независимости - это они правильно придумали.. От них уже ничего не зависит....
    КОТ БАЮН
  14. Shaitan_by Сегодня, 14:49
    А в конце парада поливальные машины пойдут?
    Shaitan_by
  15. APASUS Сегодня, 14:52
    День независимости Украины проходит под флагами стран НАТО со следующим прохождением по улицам Киева ,что то не очень понятно в этой связи про какую такую независимость пойдет речь?
    APASUS
  16. senima56 Сегодня, 15:03
    Чему ту удивляться? Когда по Украине шли гитлеровские военнослужащие, их тоже встречали цветами! Преемственность поколений. Потомки Мазепы.
    senima56
  17. Panzermensch Сегодня, 15:14
    Ещё одна победа самой мощной военной машины мира. Без единого выстрела, без принуждения объединили весь цивилизованный мир в военный блок. Браво. Чтоб победить последнего агонизирующего врага нужно отнять у него залог победы, который обеспечивал предыдущие победы - человеческий ресурс.
    Panzermensch
  18. Ursus Сегодня, 15:17
    Позорное шествие (не парад!) боевых холопов с боевыми содомитами.
    Да еще награждать тех, кто больше всех "отличился".
    Принимать\награждать будет, вестимо, главПедро!
    Фу, противно-то как...
    Ursus
  19. ibn.shamai Сегодня, 15:24
    Готовьте лохлы бабло! Защита от не существующей российской угрозы денег стоит! Опять вас лохи, развели! tongue good
    ibn.shamai
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