В этом году очень многие наши партнёры изъявили желание участвовать в праздновании дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса. Мы готовы принять воинов из всех 29 стран альянса.

Министр обороны Степан Полторак анонсировал проведение парада с участием натовских подразделений на главной улице Киева – Крещатике. Парад будет приурочен ко дню независимости (чего?..) Украины. Степан Полторак:На данный момент известно, что 6 стран НАТО приняли приглашение поучаствовать в военном параде в Киеве 24 августа. Также в военном параде примет участие группа военнослужащих из Грузии.От силовых структур Украины по Крещатику пройдут около 4,5 тысяч военнослужащих. Как отмечено, большинство из них – военнослужащие, прошедшие «АТО» - то есть принявшие участие в братоубийственной войне.Сегодня же в Минообороны Украины анонсировали присвоение частям и соединениям ВСУ и национальной гвардии «новых почётных наименований».Во время репетиции военного парада Степан Полторак заявил, что новые почётные наименования будут присваиваться на основании приказа верховного главнокомандующего. Почётных наименований удостоятся формирования, которые в наибольшей степени отличились на Донбассе. По сути, награждать будут тех, кто нанёс наибольший ущерб своей собственной стране. Редкий случай в современной мировой практике.