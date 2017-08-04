15:27 04 августа

Глава минобороны Нидерландов призвала ЕС создать "военный Шенген"

Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт призвала чиновников из Евросоюза создать так называемую военную шенгенскую зону, чтобы облегчить перемещение войск и повысить координацию их действий. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Politico .

Мы должны быть способны быстро перемещаться в любое место, где есть угроза
— приводит издание слова министра.

Глава минобороны Нидерландов призвала ЕС создать "военный Шенген"



Эта идея первоначально была озвучена бывшим командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, который говорил о важности выполнения всех дорожных законов ЕС, уважения суверенитета.

Это удивительно сложный процесс в ряде стран - получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев
- заявлял Ходжес -
К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

При этом издание отмечает наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах-членах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.

НАТО, со своей стороны, уже поддержала предложение главы минобороны Нидерландов, пишет Politico.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. Logall Сегодня, 14:44
    Эта идея первоначально была озвучена бывшим командующим сухопутными войсками США в Европе Беном Ходжесом

    Всё встало на свои места. Понятно от куда "роги" растут. Не смог Бен идею протолкнуть, через девочку зашли...
    Альфонсы полосатые...
    Logall
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:47
      Та ладно, судя по фото она другого хотела. Шучу конечно.
      Владыка Ситх
      1. stalkerwalker Сегодня, 14:54
        Цитата: Владыка Ситх
        судя по фото она другого хотела.

        Да ладно.....Это ж надо о каком размере размечталась...
        recourse
        stalkerwalker
        1. Тралл Сегодня, 15:23
          Военный Шенген - это когда вводишь танки(подлодку) в первую страну, а остальные сдаются автоматически smile
          Тралл
      2. pvv113 Сегодня, 15:09
        В каждой шутке есть доля шутки wink
        pvv113
    2. stalkerwalker Сегодня, 14:48
      Цитата: Logall
      Альфонсы полосатые...

      Вы им льстите....
      В октябре в Копенгагене откроется первый в Европе бордель для зоофилов. Законодательство Дании разрешает половые сношения человека с животным и проституцию животных «при условии, что животное не страдает». Согласно датским законам, «совершенно нормально» заниматься сексом со всеми видами животных.
      Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Влад Йоргенсен заявил, что интимные отношения с животными – конституционное право граждан их страны. «К животным нужно относиться с уважением и заботой, они имеют право на особую защиту», – говорится в заявлении министра, текст которого приводит webcoolmag....
      http://politobzor.net/show-139641-v-danii-otkryva
      etsya-pervyy-publichnyy-dom-dlya-zoofilov.html
      stalkerwalker
      1. Logall Сегодня, 14:51
        Фууууу....
        Ты зачем это выложил?
        Фууууу...
        Logall
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:55
          Уйди, противный...
          laughing
          stalkerwalker
          1. Logall Сегодня, 15:01
            Патриот, патриот.

            Натуральный, как свёкла в борще,
            Геев он ненавидит ваще,
            Но при этом поет со слезой,
            Песни вместе с российской попсой.
            Тут ведь как,
            Если гей, но за нас,
            Он уже не совсем "лоботряс",
            "Хорошо за Россию поет", - говорит патриот, патриот!
            Сл. из п-ни гр. "Несчастный случай"
            Logall
  2. Slon_on Сегодня, 14:44
    И что они там такое забористое курят, эти голландцы.
    Slon_on
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:50
      Slon_on Сегодня, 14:44 Новый
      И что они там такое забористое курят, эти голландцы.

      ... так у них в детсаде, уже косяки забивают.... покуришь столько и не такое запоёшь...
      a.s.zzz888
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:23
      все что легализовано))
      Ратник с пулеметом
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:51
    Это что она руками показывает, нимфоманка? Неужели встречалась с русскими? wassat
    Горный стрелок
  4. 1536 Сегодня, 14:54
    Военный Шенген, это когда на танках можно будет спокойно через все границы европейских государств проезжать? Нам надо срочно подавать заявку на вступление в эту замечательную организацию... У нас еще ПВО неплохое имеется, поделимся.
    Вот уж воистину, послушай женщину и сделай наоборот.
    1536
  5. Topotun Сегодня, 14:54
    Т.е. в этом случае американцы попрут по их дорогам полностью наплевав на потребности местного населения? Снося машины местных (как было в Прибалтике)? Ну флаг в руки.
    Topotun
  6. APASUS Сегодня, 14:56
    Я так понимаю мадам вообще не в курсе законодательной базы НАТО?
    Хотя может конечно под эту тему хотят протолкнуть определенные изменения в законодательную базу ,например такие ,которые позволят вводить войска в страны не участники НАТО .
    Такие как Грузия или Украина
    APASUS
  7. surovts.valery Сегодня, 14:57
    Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт

    Вот смотрю я на её милую полудибильную мордашку, ну вот как они собираются с нами воевать (или совсем не хотят и не будут?), потому наверное и набрали в руководители "защитников отечеств" вот таких вот непонять-кого:

    Ну, эти хоть в юбках (чего с них взять), а если взглянуть на какого-нибудь мачеревича или столтенберга, то там ещё хуже - на лбу печать пожизненная главврача психиатрической клиники.
    surovts.valery
  8. seregatara1969 Сегодня, 14:59
    жанин планшет - неплохое имя министра ! мацаревич также звучит
    seregatara1969
  9. Altona Сегодня, 15:04
    Цитата: Владыка Ситх
    Та ладно, судя по фото она другого хотела. Шучу конечно.

    ------------------------------
    Вообще, на фото девушка прямо-таки кричит и показывает жестами:"А я люблю военных, красивых здоровенных!". Статье плюс, пусть ездят танки, свистят ракеты и барражируют вертолеты. Переломают все эти исторические картонные черепичные, брусчатые, мраморные новоделы, снесут все мосты. laughing
    Altona
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 15:26
    Это к вопросу суверенитета европейских стран, типа если надо некая военная кодла примчится и разместится на вашей территории и разрешение спрашивать не будут.
    Ретвизан 8
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