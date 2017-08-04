Глава минобороны Нидерландов призвала ЕС создать "военный Шенген"

Мы должны быть способны быстро перемещаться в любое место, где есть угроза

Это удивительно сложный процесс в ряде стран - получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев

К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

