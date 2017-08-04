Глава минобороны Нидерландов призвала ЕС создать "военный Шенген"
Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт призвала чиновников из Евросоюза создать так называемую военную шенгенскую зону, чтобы облегчить перемещение войск и повысить координацию их действий. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Politico .
Эта идея первоначально была озвучена бывшим командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, который говорил о важности выполнения всех дорожных законов ЕС, уважения суверенитета.
При этом издание отмечает наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах-членах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.
НАТО, со своей стороны, уже поддержала предложение главы минобороны Нидерландов, пишет Politico.
Мы должны быть способны быстро перемещаться в любое место, где есть угроза— приводит издание слова министра.
Эта идея первоначально была озвучена бывшим командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, который говорил о важности выполнения всех дорожных законов ЕС, уважения суверенитета.
Это удивительно сложный процесс в ряде стран - получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев- заявлял Ходжес -
К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.
При этом издание отмечает наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах-членах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.
НАТО, со своей стороны, уже поддержала предложение главы минобороны Нидерландов, пишет Politico.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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