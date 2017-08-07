"Малёк" Маликов
Толина фамилия – Маликов - будто немножко смеялась над ним. Мальчишка и правда был ниже сверстников. Зато ловчее и быстрее. А плавал так, что ни одному приятелю не удалось угнался. И под водой мог находиться дольше всех, за что ребята прозвали его мальком. Не случалось, чтобы Толька, нырнув даже в самом глубоком месте реки, не достал до дна. Сколько раз нырял на спор – и всегда выигрывал, выплывал с горсткой песка в кулаке. Упорство досталось ему от отца, Ивана Семёновича Маликова. Его хорошо знали и в родном посёлке Пролетарский (Белгородская область), и в районе. Вернувшись после империалистической войны в родной хутор, Иван Семёнович обошёл все сёла в округе, собрал людей и пошёл с ними пешком за пятьдесят километров на первый Грайворонский съезд Советов.
А в 1928 году, когда он с семьёй уже жил в Белгороде, к Ивану Семёновичу приехали земляки и попросили возглавить товарищество. Он согласился – так Маликовы и оказались в Пролетарском. Толе тогда исполнилось два года.
Семья была большая: шесть ребятишек, Толя – четвёртый. Дети, едва повзрослев, старались помогать родителям. Так, первенец Саша, ещё будучи старшеклассником, играл в Готнянском железнодорожном клубе, в духовом оркестре. Деньги отдавал матери. Честно говоря, Толя немного завидовал старшему брату. И мечтал тоже выучиться играть на корнете – небольшой медной трубе, напоминающей пионерский горн. Заметив такую увлечённость, Саша взялся обучать брата. И ведь выучил! Толя стал иногда подменять Сашу. А когда тот, окончив школу, уехал поступать в институт, с раннего утра караулил у дверей клуба. Ждал руководителя. Боялся, что на место Саши возьмут кого-то другого. И добился-таки разрешения работать в оркестре. А был Толька тогда шестиклассником.
Там, в клубе, во время репетиции и узнал мальчишка страшную новость о начале Великой Отечественной войны…
Саша и Вера – старшие дети семьи Маликовых – и отец ушли на фронт в первые же дни. Мать, Мария Фёдоровна, собрав младших, в том числе и Толю, решила уходить: фашисты уже подошли к Готне. Пионерский галстук, учебники, корнет Мария Фёдоровна закопала в огороде.
Семья добралась до села Ракитное, остановились у своих давних друзей. Но осенью 1941 года захватчики добрались и сюда. Мария Фёдоровна и дети отправились домой… А здесь фашисты уже установили походную кухню. В огороде, как раз там, где закопали вещи, теперь красовалась помойная яма…
Несколько дней Маликовы жили прямо на улице. А когда оккупанты ушли из дома, подобрав себе здания получше, вернулись в родной разграбленный кров. Как могли, очистили огород.
Теперь в школе разместилась комендатура, в клубе открылся другой клуб, фашистский. Каждый вечер жители села должны были приносить сюда продукты – к вечернему столу. Жить стало совсем невмоготу: в хозяйстве Маликовых осталась только гнилая картошка, которой враги побрезговали.
Потекли тяжёлые дни оккупации. И каждый из них мать очень волновалась за Толю. Мальчишка, который ещё недавно учился в шестом классе, теперь кормил семью. Однажды поздним вечером пробрался на зерносклад и унёс небольшой мешочек пшеницы. Фашисты заметили парнишку, погнались, устроили стрельбу, но Толя, отличный знавший все лазейки, смог скрыться.
А в сорок втором году стало ясно, что Красная Армия уже недалеко. Над селом то и дело кружили наши бомбардировщики, слышались приближающиеся взрывы…
…Из освобождённого села Толя ушёл вместе с нашими бойцами. Мать не хотела его пускать. Но разве удержишь шустрого, рвущегося в атаку мальчишку? Так он и стал бойцом. Правда, в атаку-то его не пускали. Держали, в основном, при госпитале, за что паренёк очень обижался.
Всё изменилось после одного случая. На задание отправлялась разведгруппа. Им надлежало проверить, нет ли в двух ближайших сёлах врагов. В проводники после долгих уговоров согласились взять Толю.
В первом селе фашистов не оказалось. Из второго они, по словам селян, тоже ушли ещё накануне. Поэтому разведчики решили переночевать в пустой избе. А перед рассветом в селе вошли немцы. Уйти незамеченными не было никакой возможности, враги, увидев наших солдат, почти замкнули их в кольцо неподалёку от села. И тут Толька неожиданно выхватил гранату и бросил в самую гущу врагов. Раздался взрыв, фашисты на минутку замешкались. Но и этой минутки пареньку хватило, чтобы отбежать и бросить ещё одну гранату…
За второй подвиг – во время захвата «языка» - мальчишку наградили орденом Красной Звезды. Вот выписка из наградного листа: «Красноармеец Маликов А.И., выполняя боевой приказ командования, в составе группы разведчиков 23.03.43 года проявил мужество и отвагу. Действуя вместе с разведчиками в районе села Косилово Краснояружского района Курской области, тов. Маликов участвовал в захвате «языка». Вместе с пом. отделения он огнём автомата отрезал противнику путь отхода, а также и с высоты в лощину. Тов. Маликов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 24 марта 1943 года».
А вот как написал об этом Толя в письме домой: «Здравствуй, дорогая мама! Здравствуйте, дорогие сёстры! Пишу вам письмо с передовой линии фронта. Мам, если вернусь с задачи, то буду дома, а покамест потерпи. Мама, получил орден красной Звезды. Пишите больше писем. Если приеду, то привезу кое-что из продуктов и справку о том, что я действительно служу в армии, а если не приеду, то пришлю почтой. Мама, если увидишь кого-нибудь из моих товарищей, то дай им обязательно мой адрес. Сейчас я немножко заболел малярией, но ты не беспокойся. Нас, разведчиков, очень хорошо кормят и одевают. Пока до свидания. Крепко целую. Очень жду писем».
«Немножко заболел малярией»… Уже награждённый боец оставался мальчишкой. Он не умел по-взрослому скрывать что-то, но отчаянно хотел, чтобы за него не волновались.
Толе удалось повидаться с матерью и сёстрами, которые в то время жили в деревне Вишнево Курской области. Разыскал их, привёз полный вещмешок продуктов: консервы, хлеб, сухари. Экономил паренёк, хотел подарить родным людям радость.
…Быстро пролетели несколько тех радостных дней, настала пора мальчишке вернуться в часть. Он обещал часто писать, но больше Мария Фёдоровна не получила ни одного письма. Шло время, семья вернулась в Готню, но вестей от Толи не было.
Он погиб неподалёку от села Илек-Пеньковка Белгородской области. Группа наших разведчиков отправилась за «языком». Была обнаружена фашистами во время возвращения в часть, рядом с линией фронта. Враги хотели взять наших бойцов живыми, сжимали вокруг них кольцо. Первым встал, отвлекая внимание на себя, командир. За ним - Толя. Граната взорвалась почти у его ног. Смертельно раненного, товарищи вынесли его на плащ-палатке, вырвавшись из кольца. Он успел сказать только: «Передайте маме…» - и всё…
На фотографии Толя - в центре, босоногий. Этот снимок, по-моему, единственный. Хранится он в музее школы посёлка Пролетарский Белгородской области.
А в 1928 году, когда он с семьёй уже жил в Белгороде, к Ивану Семёновичу приехали земляки и попросили возглавить товарищество. Он согласился – так Маликовы и оказались в Пролетарском. Толе тогда исполнилось два года.
Семья была большая: шесть ребятишек, Толя – четвёртый. Дети, едва повзрослев, старались помогать родителям. Так, первенец Саша, ещё будучи старшеклассником, играл в Готнянском железнодорожном клубе, в духовом оркестре. Деньги отдавал матери. Честно говоря, Толя немного завидовал старшему брату. И мечтал тоже выучиться играть на корнете – небольшой медной трубе, напоминающей пионерский горн. Заметив такую увлечённость, Саша взялся обучать брата. И ведь выучил! Толя стал иногда подменять Сашу. А когда тот, окончив школу, уехал поступать в институт, с раннего утра караулил у дверей клуба. Ждал руководителя. Боялся, что на место Саши возьмут кого-то другого. И добился-таки разрешения работать в оркестре. А был Толька тогда шестиклассником.
Там, в клубе, во время репетиции и узнал мальчишка страшную новость о начале Великой Отечественной войны…
Саша и Вера – старшие дети семьи Маликовых – и отец ушли на фронт в первые же дни. Мать, Мария Фёдоровна, собрав младших, в том числе и Толю, решила уходить: фашисты уже подошли к Готне. Пионерский галстук, учебники, корнет Мария Фёдоровна закопала в огороде.
Семья добралась до села Ракитное, остановились у своих давних друзей. Но осенью 1941 года захватчики добрались и сюда. Мария Фёдоровна и дети отправились домой… А здесь фашисты уже установили походную кухню. В огороде, как раз там, где закопали вещи, теперь красовалась помойная яма…
Несколько дней Маликовы жили прямо на улице. А когда оккупанты ушли из дома, подобрав себе здания получше, вернулись в родной разграбленный кров. Как могли, очистили огород.
Теперь в школе разместилась комендатура, в клубе открылся другой клуб, фашистский. Каждый вечер жители села должны были приносить сюда продукты – к вечернему столу. Жить стало совсем невмоготу: в хозяйстве Маликовых осталась только гнилая картошка, которой враги побрезговали.
Потекли тяжёлые дни оккупации. И каждый из них мать очень волновалась за Толю. Мальчишка, который ещё недавно учился в шестом классе, теперь кормил семью. Однажды поздним вечером пробрался на зерносклад и унёс небольшой мешочек пшеницы. Фашисты заметили парнишку, погнались, устроили стрельбу, но Толя, отличный знавший все лазейки, смог скрыться.
А в сорок втором году стало ясно, что Красная Армия уже недалеко. Над селом то и дело кружили наши бомбардировщики, слышались приближающиеся взрывы…
…Из освобождённого села Толя ушёл вместе с нашими бойцами. Мать не хотела его пускать. Но разве удержишь шустрого, рвущегося в атаку мальчишку? Так он и стал бойцом. Правда, в атаку-то его не пускали. Держали, в основном, при госпитале, за что паренёк очень обижался.
Всё изменилось после одного случая. На задание отправлялась разведгруппа. Им надлежало проверить, нет ли в двух ближайших сёлах врагов. В проводники после долгих уговоров согласились взять Толю.
В первом селе фашистов не оказалось. Из второго они, по словам селян, тоже ушли ещё накануне. Поэтому разведчики решили переночевать в пустой избе. А перед рассветом в селе вошли немцы. Уйти незамеченными не было никакой возможности, враги, увидев наших солдат, почти замкнули их в кольцо неподалёку от села. И тут Толька неожиданно выхватил гранату и бросил в самую гущу врагов. Раздался взрыв, фашисты на минутку замешкались. Но и этой минутки пареньку хватило, чтобы отбежать и бросить ещё одну гранату…
За второй подвиг – во время захвата «языка» - мальчишку наградили орденом Красной Звезды. Вот выписка из наградного листа: «Красноармеец Маликов А.И., выполняя боевой приказ командования, в составе группы разведчиков 23.03.43 года проявил мужество и отвагу. Действуя вместе с разведчиками в районе села Косилово Краснояружского района Курской области, тов. Маликов участвовал в захвате «языка». Вместе с пом. отделения он огнём автомата отрезал противнику путь отхода, а также и с высоты в лощину. Тов. Маликов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 24 марта 1943 года».
А вот как написал об этом Толя в письме домой: «Здравствуй, дорогая мама! Здравствуйте, дорогие сёстры! Пишу вам письмо с передовой линии фронта. Мам, если вернусь с задачи, то буду дома, а покамест потерпи. Мама, получил орден красной Звезды. Пишите больше писем. Если приеду, то привезу кое-что из продуктов и справку о том, что я действительно служу в армии, а если не приеду, то пришлю почтой. Мама, если увидишь кого-нибудь из моих товарищей, то дай им обязательно мой адрес. Сейчас я немножко заболел малярией, но ты не беспокойся. Нас, разведчиков, очень хорошо кормят и одевают. Пока до свидания. Крепко целую. Очень жду писем».
«Немножко заболел малярией»… Уже награждённый боец оставался мальчишкой. Он не умел по-взрослому скрывать что-то, но отчаянно хотел, чтобы за него не волновались.
Толе удалось повидаться с матерью и сёстрами, которые в то время жили в деревне Вишнево Курской области. Разыскал их, привёз полный вещмешок продуктов: консервы, хлеб, сухари. Экономил паренёк, хотел подарить родным людям радость.
…Быстро пролетели несколько тех радостных дней, настала пора мальчишке вернуться в часть. Он обещал часто писать, но больше Мария Фёдоровна не получила ни одного письма. Шло время, семья вернулась в Готню, но вестей от Толи не было.
Он погиб неподалёку от села Илек-Пеньковка Белгородской области. Группа наших разведчиков отправилась за «языком». Была обнаружена фашистами во время возвращения в часть, рядом с линией фронта. Враги хотели взять наших бойцов живыми, сжимали вокруг них кольцо. Первым встал, отвлекая внимание на себя, командир. За ним - Толя. Граната взорвалась почти у его ног. Смертельно раненного, товарищи вынесли его на плащ-палатке, вырвавшись из кольца. Он успел сказать только: «Передайте маме…» - и всё…
На фотографии Толя - в центре, босоногий. Этот снимок, по-моему, единственный. Хранится он в музее школы посёлка Пролетарский Белгородской области.
Автор: Софья Милютинская
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