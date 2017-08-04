20:12 04 августа

ЛДПР предложила не пускать мигрантов из Средней Азии без приглашения юрлица

Фракция ЛДПР выступила с новый инициативой. В этот раз ЛДПР предлагает усилить контроль за мигрантами из Средней Азии, в частности, ввести практику, по которой они бы приезжали в Россию только по приглашению юридического лица, сообщает пресс-служба фракции.

Фракция ЛДПР считает, что необходимо усилить контроль за мигрантами из Средней Азии. В Россию они должны приезжать только по приглашению юридического лица. Например, строительная фирма встречает, размещает в общежитии и потом провожает на вокзал. Эта фирма и несет ответственность за привлеченную рабочую силу
— говорится в сообщении, передает РИА Новости.

ЛДПР предложила не пускать мигрантов из Средней Азии без приглашения юрлица



Депутаты отмечают, что в отсутствие данной меры в РФ приезжают, в том числе, повоевавшие в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), которым "хочется поубивать, и они ни перед чем не останавливаются, такая банда, это не просто уголовники — это террористы".

Эта проблема существует давно, но после событий в Мосгорсуде, когда "Банда GTA" захватила конвоиров и устроила стрельбу, вопрос опять стал актуальным. В сообщении также предлагается "с такими террористами действовать столыпинским методом", и ввести смертную казнь для террористов, вину которых определил бы военно-полевой суд – "одна неделя, три военных юриста".

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Комментарии 36

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  1. Балу Сегодня, 15:39
    Фракция ЛДПР считает, что необходимо усилить контроль за мигрантами из Средней Азии. В Россию они должны приезжать только по приглашению юридического лица. Например, строительная фирма встречает, размещает в общежитии и потом провожает на вокзал. Эта фирма и несет ответственность за привлеченную рабочую силу


    Поддерживаю. Работодатель должен нести ответственность за работника.
    Нужно ли нам ждать новых ГТА или разборок этнических группировок как в Москве несколько лет назад вокруг кладбища?
    Балу
    1. Logall Сегодня, 15:56
      Поддерживаю! У мне подобных ЗАРПЛАТЫ подрастут! А то "скот" цены сбивает...
      Да и преступлений по уменьшится...
      Logall
      1. тасха Сегодня, 17:02
        А то "скот" цены сбивает...

        Прочитал и подумал сначала - вот это да... Но Вы же пишете "мне подобных" и понял, что "скот" из одной страны против "скота" из других...
        тасха
        1. Logall Сегодня, 17:32
          "Мне подобные" работают в своей стране! Но приходится ездить по разным городам, моей необъятной родины, потому, что крупных строительных объектов в одном городе много не бывает. Они же(скот) подгребают под себя подготовительные работы, за счёт дешёвой раб.силы.
          Почему "скот"? после их подготовительных (реально скотских) работ, пацанята (как это без мата сказать?) выёживаются. Я назвал их на нашем рабочем сленге. Потому и взял слово "скот" в кавычки.
          Надеюсь, понятно
          Цитата: тасха
          "скот" из одной страны

          !!!
          Logall
          1. тасха Сегодня, 18:01
            Всё понятно. Не знаю про крупные строительные объекты, не дорос и уже вряд ли дорасту. Что же касается мелкого, индивидуального строительства, то исходя из моего опыта я лучше возьму бригаду "скота" (на Вашем сленге), чем бригаду "мне подобных" и буду сам ходить и руководить их работой. Без этого никуда, согласен...
            Я верю, что Вы профессионал в своём деле, никак не хочу как-то Вас задеть. Но кадровый голод есть. Толпы здоровых, крепких мужиков сидят по офисам, тяжелее ручки ничего не поднимают, вот что досадно....
            Вот и вопрос.... Крупные строительные компании - переживут... А мелкие застройщики?
            тасха
            1. Logall Сегодня, 18:14
              Писал уже пару недель назад. Я живу на С.Кавказе. Средний заработок там 20000р. в месяц. В Алтае около 17000. В средней полосе та же картинка! Поднимите з.п. до 30-35т.р.
              и у Вас будут работать не "Джамшуты", а квалифицированные рабочие.
              Logall
              1. тасха Сегодня, 18:25
                У меня чаще всего работы сдельные, почему я и пишу про индивидуальную застройку. Миграционная служба у нас работает очень хорошо, поэтому нелегалов находят очень быстро и так же быстро отправляют на родину. Как правило, граждане из Средней Азии уже имеют российское гражданство. И сравнение между качеством работы и стоимостью, к сожалению, в их пользу....Разумеется, квалифицированные сварщики и электрики на вес золота, так не идёт народ получать эту квалификацию.
                Если Вам интересно - сегодня искал рабочих для штукатурки по маякам. Три бригады, россиян(честно напишу - русских) - нет. Цена - 300р\м.кв. От строительной фирмы - 600...

                Вот и хочется верить, что представители ЛДПР, выдвигая такие предложения, ясно понимают о чём идёт речь и к чему это приведёт.
                тасха
                1. тасха Сегодня, 18:31
                  Ещё добавлю. Тут рядом строится бааальшой жилой комплекс. И там шныряют северные корейцы. Про них ЛДПР-то забыла!
                  тасха
                  1. Logall Сегодня, 18:38
                    В чем то соглашусь. Если у вас Фирма, тогда просто шлите приглашения. А если нет, то удачи с налогами...
                    Logall
                    1. тасха Сегодня, 18:59
                      Спасибо. Строительство не мой профиль, я как заказчик выступаю. Иногда...
                      Вам тоже всего хорошего!
                      тасха
      2. Пафос Сегодня, 17:02
        Знаете почему в Японии нет гастарбайтеров? По закону в Японии работодатель должен платить больше гастарбайтеру чем Японцу. Мудрая нация. Когда у нас примут такие законы, тогда и мы может быть по человечески заживем. Хотя лично я уже ни во что не верю.
        Пафос
        1. Sergej1972 Сегодня, 19:15
          Есть в Японии иностранные работники. Но количество их не столь велико.
          Sergej1972
      3. Соломон Кейн Сегодня, 17:15
        Идея хорошая, но вероятно, так и останется на уровне тезисов от Вольфовича, типа той о русском сапоге и Индийском океане.... laughing
        Соломон Кейн
  2. Проксима Сегодня, 15:39
    "... строительная фирма встречает, размещает в общежитии и потом провожает на вокзал. Эта фирма и несет ответственность за привлеченную рабочую силу.."

    Правильное предложение. Фирма лишний раз подумает, а нельзя ли взять на работу "Ваню" - да, зарплату немного придётся повысить, зато от такого головняка избавятся.
    Проксима
  3. Чёрный Сегодня, 15:39
    Вполне разумная инициатива, ЛДПР иногда предлагает правильные вещи...только вот реализовать её не так то просто...даже чисто технически..предлагаю более простой вариант - визы.Открывается рабочая виза при наличии контракта.Контракт закончился - домой.Не выехал - депортация с запретом въезда на 5-10 лет...
    Чёрный
    1. Alexanast Сегодня, 15:52
      Вполне разумная инициатива

      Инициатива действительно разумна.
      Только "едру", похоже такие инициативы, как серпом по...
      Alexanast
    2. Соломон Кейн Сегодня, 17:12
      Не выехал
      ...Колыма и бесплатный труд, за пайку от 3-х до 5 -ти лет, а депортация слишком "мягко", бандерлоги обнаглели....
      Соломон Кейн
  4. Толстоевский Сегодня, 15:40
    О! Сподобились. Не прошло и тридцати лет
    Толстоевский
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 15:42
    Боюсь, что это не больше чем популистское заявление.
    Ретвизан 8
    1. Logall Сегодня, 16:09
      С Вашего позволения:
      Цитата: Ретвизан 8
      Боюсь, что это не больше чем ПОПУлиЗтское заявление.
      Logall
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:13
      Цитата: Ретвизан 8
      Боюсь, что это не больше чем популистское заявление.

      Скорее всего,перед выборами...Хотя идея хорошая конечно!
      ОТДЕЛ
  6. БАБА ШУРА Сегодня, 16:04
    ДАААААААААААААААА!!
    БАБА ШУРА
  7. Altona Сегодня, 16:15
    Цитата: Проксима
    Фирма лишний раз подумает, а нельзя ли взять на работу "Ваню" - да, зарплату немного придётся повысить, зато от такого головняка избавятся.

    --------------------------
    На фирму можно бы и "соучастие в терроризме" и "поддержку наркотрафика" повесить до кучи. Если приглашенный работник занимается криминалом. А там уже статьи охх какие тяжелые. С другой стороны появятся фирмы-пустышки для приглашений подобного персонала.
    Altona
  8. Штаб Сегодня, 16:17
    Есть заинтересованность в этих мигрантах, а то что там террористы проникают то это не так важно. Гораздо "эффективнее" "бороться" с ними в Сирии. Несмотря на то что расходы на военные операции громадные - пришлось взять деньги из других программ - здравоохранение, образование и т.д. и т.п.
    Штаб
  9. samarin1969 Сегодня, 16:27
    У ЛДПР дурная "слава" забалтывания здравых идей. Учитывая патологическую активность внешней политики "РФ" в Средней Азии, нам этой меры не видать.
    samarin1969
  10. Altona Сегодня, 16:29
    Цитата: Штаб
    Несмотря на то что расходы на военные операции громадные - пришлось взять деньги из других программ - здравоохранение, образование и т.д. и т.п.

    --------------------------------
    Началось.Причем тут военные операции и здравоохранение? Вы Израилю посоветуйте тоже самое. Нефиг бы новые Ф-35 закуплять, давайте людям раздадим на обучение и здравоохранение. Деньги на здравоохранение есть и без военных программ.Это 110 млрд долларов в американских фантиках, это несколько десятков миллиардов рублей остатков на банковских счетах неиспользованных бюджетных денег. Деньги можно найти, не жертвуя ВПК и армией.
    Altona
  11. Proton Сегодня, 16:41
    Идея правильная и хорошая,надо не только с азией так,но и с другими мигрантами good
    Только вот без виз ее не реализуешь,вот в чем вся фишка.
    Proton
    1. ватник Сегодня, 17:00
      Запрещать им въезжать в страну конечно не надо но как то решить данную проблему необходимо и наши парламентарии вместо того чтобы отдыхать по два месяца лучше занялись этим а то эти "горячие финские парни" из Средней Азии уже начинаю "напрягать"
      40 строителей-мигрантов с кувалдами и лопатами устроили драку
      ватник
  12. ссс Сегодня, 17:01
    Правильно, но это не выход. Крупные компании все равно найдут способ приглашать дешевую раб. силу.
    Во многом виноваты частные наниматели - ведутся на видимую дешевизну работы (хотя по итогу с них все равно сдирают), а потом жалуются на качество работы. Я знаю компании, где в начале каждого года качество продукции падает, потому что приезжают новые гастарбайтеры. К середине года они учатся, а в следующем году все повторяется. Но это выгодно компании настолько, что там даже есть приказ на обижать приезжих под страхом увольнения.
    ссс
  13. Million Сегодня, 17:02
    Предвыборная агитация.Вот ,дескать,какие мы правильные решения предлагаем!
    Million
  14. AlexanderVP Сегодня, 17:21
    Этот вопрос уже лет 15 мусолят. К сожалению, это вопрос не ФМС, а геополитики, типа: "Закроем границы, сразу побегут в НАТУ".
    AlexanderVP
  15. APASUS Сегодня, 17:21
    Надо делать как в Японии!
    Если у в России нет подобного уровня специалистов и его нужно приглашать из-за рубежа ,он должен получать приличную зарплату ,которая должна быть выше местной.Говорить что работодатель должен отвечать за своих работников просто смешно,люди просто не знакомы с нашим законодательством. Совсем другое дело что у нас законы для богатых людей работают частично
    APASUS
    1. Panzermensch Сегодня, 19:33
      Приглашённым специалистам из ЕС в России и так много платят. Трое моих знакомых ездили в РФ наладить производство на предприятии, им платили по 12000 евро плюс бесплатное проживание и питание, а русским инженерам на аналогичных должностях платили по 35000 рублей. Наши потом уехали домой, а русским так и продолжили платить 35000 даже после того, как их обучили пользоваться немецким оборудованием. Любое поднятие зарплат в конечном итоге сильно сказывается на стоимости продукции, а для страны с такой крайне низкой покупательской способностью, как РФ, это будет фатальным. Поэтому, никогда у вас специалисты много получать не будут, вам выгодно иметь низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих, других вы содержать не сможете, иначе их продукция вмиг потеряет всякую конкурентоспособность на рынке ввиду высокой стоимости. Также познакомился с одним пилотом гражданской авиации, который перебрался к нам - теперь он получает на ваши около миллиона в месяц, а в РФ получал всего 2000000.
      Panzermensch
      1. APASUS Сегодня, 19:55
        Цитата: Panzermensch
        Приглашённым специалистам из ЕС в России и так много платят.

        Вы совсем не учитываете,что приглашают не только спецов но и всех подряд.Так вот в России такие работники заняли практически целые отрасли,например строительство.А сейчас идет разговор и усердно проталкивается мысль о повышении пенсионного возраста,а суть проблемы в том что у нас производительность низкая.
        В Японии было все аналогично с Россией ,сейчас в Японии работает иностранцев единицы и это действительно специалисты
        APASUS
        1. Panzermensch Сегодня, 20:09
          Сейчас в РФ это невозможно. Надо полностью менять внешнюю политику государства, а с ней философию и производства, ориентируясь на уже занятый рынок богатых стран в поисках своей ниши. Страна, экспорт которой на 75% состоит из углеводородов и сырья не может повторить путь той же Японии, потому что для этого надо успешно экспортировать высокотехнологичную продукцию, потому что внутренний спрос не сможет обеспечить подобное производство. И только после этого появятся большие зарплаты и внутренний рост.
          Panzermensch
  16. ВАЗ2106 Сегодня, 17:40
    не прилично может это, но главу ЛДПР-Жириновского считают многие обычной кремлевской шавкой
    ВАЗ2106
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