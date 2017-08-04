ЛДПР предложила не пускать мигрантов из Средней Азии без приглашения юрлица

Фракция ЛДПР считает, что необходимо усилить контроль за мигрантами из Средней Азии. В Россию они должны приезжать только по приглашению юридического лица. Например, строительная фирма встречает, размещает в общежитии и потом провожает на вокзал. Эта фирма и несет ответственность за привлеченную рабочую силу

Фракция ЛДПР выступила с новый инициативой. В этот раз ЛДПР предлагает усилить контроль за мигрантами из Средней Азии, в частности, ввести практику, по которой они бы приезжали в Россию только по приглашению юридического лица, сообщает пресс-служба фракции.— говорится в сообщении, передает РИА Новости Депутаты отмечают, что в отсутствие данной меры в РФ приезжают, в том числе, повоевавшие в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), которым "хочется поубивать, и они ни перед чем не останавливаются, такая банда, это не просто уголовники — это террористы".Эта проблема существует давно, но после событий в Мосгорсуде, когда "Банда GTA" захватила конвоиров и устроила стрельбу, вопрос опять стал актуальным. В сообщении также предлагается "с такими террористами действовать столыпинским методом", и ввести смертную казнь для террористов, вину которых определил бы военно-полевой суд – "одна неделя, три военных юриста"."Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.