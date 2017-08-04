20:12 04 августа

Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за три года операции

Командование американской коалицией сегодня распространяет информацию о том, сколько мирных жителей погибло в Ираке и Сирии в ходе коалиционной операции. Если верить этим сводкам, то с конца лета 2014 по июнь 2017 года в двух странах погибли 624 гражданских лица.
Представитель командования, на которого ссылается РИА Новости , назвал их «непреднамеренно убитыми». Отмечено, что на данный момент коалиция продолжает изучать данные ещё о 424 погибших мирных жителях.

Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за три года операции


У независимых экспертов данные другие. Во время одной только Мосульской операции погибли не менее 2,5 тысяч мирных жителей – в ходе боёв иракской армии и американской коалиции с одной стороны и игиловцев – с другой. При этом отдельные локальные перестрелки продолжаются в иракском Мосуле по сей день, несмотря на многочисленные заявления властей Ирака о полном освобождении города.


На этом фоне из иракского города Рамади приходят сообщения об обнаружении массового захоронения убитых местных жителей. Сообщается, что в захоронении находятся останки 40 человек, расстрелянных террористами ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). На телах были обнаружены следы от пуль, а также следы пыток. Город Рамади был освобождён из-под оккупации ИГИЛ (*) около двух лет назад.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 15:58
    " Командование американской коалицией сегодня распространяет информацию о том, сколько мирных жителей погибло в Ираке и Сирии в ходе коалиционной операции. Если верить этим сводкам, то с конца лета 2014 по июнь 2017 года в двух странах погибли 624 гражданских лиц"

    Я дык думаю нужно умножить на 100 и получим вполне правдоподобную цифру.
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 16:00
      Цитата: Чёрный
      Я дык думаю нужно умножить на 100 и получим вполне правдоподобную цифру.

      В ГосДепе "нули" с нулями не в ладах!
      Ноль? Это же ничего? Сколько пострадало?
      1000!
      А, один. ну это не страшно...
      Logall
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:01
      Цитата: Чёрный
      Командование американской коалицией сегодня распространяет информацию о том, сколько мирных жителей погибло в Ираке и Сирии в ходе коалиционной операции. Если верить этим сводкам, то с конца лета 2014 по июнь 2017 года в двух странах погибли 624 гражданских лиц
      Я дык думаю нужно умножить на 100 и получим вполне правдоподобную цифру.

      Я бы смело на 1000 умножил...Любят они с воздуха куда попало бомбы сбрасывать и томогавками мочить ..
      ОТДЕЛ
      1. oldseaman1957 Сегодня, 16:26
        Цитата: ОТДЕЛ
        Любят они с воздуха куда попало бомбы сбрасывать и томогавками мочить ..
        - Вот за то весь мир их ненавидит. Пока что обречённо. Так как НИКТО ещё этих тварей к ответу не привлёк. И ОПЯТЬ РОССИИ МИР СПАСАТЬ!
        oldseaman1957
    3. DEZINTO Сегодня, 16:02
      Я дык думаю нужно умножить на 100


      Вот прям тоже самое подумал! Если уж они в чём то признались, то пффф по любому в разы занижены цифры.
      DEZINTO
    4. НЕКСУС Сегодня, 16:29
      Цитата: Чёрный
      Я дык думаю нужно умножить на 100 и получим вполне правдоподобную цифру.

      Не на 100...по неофициальным данным,только в Ираке погибло более 2 миллионов мирных жителей...но матрассы то этого никогда не признают,тк они светочи демократии и справедливости. А если вспомнить Белград,Ливию,Вьетнам,Корею..там трупов наберется на две вторые мировые войны.
      НЕКСУС
    5. Скальпель Сегодня, 16:34
      На 10000! Больше ада для диванных экспертов!
      Скальпель
      1. DMB_95 Сегодня, 16:46
        Цитата: Скальпель
        На 10000! Больше ада для диванных экспертов!

        АДа не бывает больше - он бескрайний и вечный . Я разок заглянул..
        DMB_95
        1. Басарев Сегодня, 17:16
          Да кого вообще волнуют эти ближневосточные дикари? От таких как они ныне стонет Европа. Пусть бы хоть все арабы вымерли - ни капли бы не опечалился. А лучше и вся Азия, за исключением развитых стран вроде Японии, Сингапура и Южной Кореи.
          Басарев
  2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:00
    а сколько не признало посчитали?
    Ратник с пулеметом
    1. Толстоевский Сегодня, 16:25
      массовые зверские убийства мирного населения - старинная забава англо-саксов
      Толстоевский
      1. Logall Сегодня, 16:32
        Цитата: Толстоевский
        массовые зверские убийства мирного населения - старинная забава англо-саксов

        Для справки:
        В Йорке

        При встрече с шотландцем в любой день недели, кроме воскресенья, разрешается застрелить его из лука. Если шотландец испортит воздух, разрешается застрелить его из лука в любой день, в воскресенье в том числе.
        http://londonmania.ru/?issue_id=73
        Logall
  3. pvv113 Сегодня, 16:10
    Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии

    Виноваты сами мирные жители - нечего селиться там, где бравые англосаксы с союзниками воевать изволили
    pvv113
    1. Pirogov Сегодня, 16:25
      Цитата: pvv113
      Виноваты сами мирные жители - нечего селиться там, где бравые англосаксы с союзниками воевать изволили

      Вот вот за долбали эти аборигены путаться под ногами исключительных.
      Pirogov
  4. ватник Сегодня, 16:16
    Цитата:статья
    Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за три года операции

    Да выдумки всё это гибель мирных жителей других стран не является чем то существенным для таких режимов как США Израиль Франция Англия я думаю они их и за людей то не считают.
    Мосул
    ватник
    1. Masya Masya Сегодня, 16:30
      Цитата: ватник
      они их и за людей то не считают

      Так, сопутствующие потери...
      Masya Masya
      1. ватник Сегодня, 16:35
        Цитата: Masya Masya
        Так, сопутствующие потери...

        Вы совершенно правы вот если бы погиб гражданин США или не дай БОГ израильский еврей то крику бы было на несколько заседаний Совбеза ООН lol
        ватник
  5. Толстоевский Сегодня, 16:16
    почти покаялись. Только три нолика на конце лукаво забыли написать
    Толстоевский
  6. Govorun Сегодня, 16:17
    Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за три года операции
    Там как минимум к 624 нужно добавить два нуля....НО это ерунда,издержки демократии,для блага Ирака и Сирии и миллиона не жалко ( для США)...
    Govorun
  7. Скальпель Сегодня, 16:35
    Когда наши хоть что-то признавать начнут, меня интересует.
    Скальпель
  8. ВАЗ2106 Сегодня, 17:37
    сотни убитых мирных жителей это много, но сколько бы убили головорезы-исламисты за это время если бы эти территории не освободили?
    ВАЗ2106
  9. APASUS Сегодня, 18:51
    Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за три года операции

    Даже если допустить что эти цифры являются правдой ,хотя судя по тому как они берут города и что остается после штурма убитых сотни тысяч .Все же хочется понять что это значит? Признали и практически освобождены от ответственности,получили прощение у самих себя и пошли дальше бороться .
    APASUS
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