Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за три года операции
Командование американской коалицией сегодня распространяет информацию о том, сколько мирных жителей погибло в Ираке и Сирии в ходе коалиционной операции. Если верить этим сводкам, то с конца лета 2014 по июнь 2017 года в двух странах погибли 624 гражданских лица.
Представитель командования, на которого ссылается РИА Новости , назвал их «непреднамеренно убитыми». Отмечено, что на данный момент коалиция продолжает изучать данные ещё о 424 погибших мирных жителях.
У независимых экспертов данные другие. Во время одной только Мосульской операции погибли не менее 2,5 тысяч мирных жителей – в ходе боёв иракской армии и американской коалиции с одной стороны и игиловцев – с другой. При этом отдельные локальные перестрелки продолжаются в иракском Мосуле по сей день, несмотря на многочисленные заявления властей Ирака о полном освобождении города.
На этом фоне из иракского города Рамади приходят сообщения об обнаружении массового захоронения убитых местных жителей. Сообщается, что в захоронении находятся останки 40 человек, расстрелянных террористами ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). На телах были обнаружены следы от пуль, а также следы пыток. Город Рамади был освобождён из-под оккупации ИГИЛ (*) около двух лет назад.
Представитель командования, на которого ссылается РИА Новости , назвал их «непреднамеренно убитыми». Отмечено, что на данный момент коалиция продолжает изучать данные ещё о 424 погибших мирных жителях.
У независимых экспертов данные другие. Во время одной только Мосульской операции погибли не менее 2,5 тысяч мирных жителей – в ходе боёв иракской армии и американской коалиции с одной стороны и игиловцев – с другой. При этом отдельные локальные перестрелки продолжаются в иракском Мосуле по сей день, несмотря на многочисленные заявления властей Ирака о полном освобождении города.
На этом фоне из иракского города Рамади приходят сообщения об обнаружении массового захоронения убитых местных жителей. Сообщается, что в захоронении находятся останки 40 человек, расстрелянных террористами ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). На телах были обнаружены следы от пуль, а также следы пыток. Город Рамади был освобождён из-под оккупации ИГИЛ (*) около двух лет назад.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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