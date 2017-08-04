В Раде предложили сажать россиян за незаконный въезда на Украину

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет

В Верховную Раду Украины внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию страны, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-службу фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).Как отмечают авторы документа, сейчас за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" законодательство страны предусматривает только административную ответственность.По мнению депутатов, "существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы", что будет способствовать "защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".Проект закона предусматривает уголовную ответственность за въезд в страну "лица, имеющего гражданство (подданство) государства-агрессора, или другого лица в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины" вне украинских пунктов пропуска.— уточняют авторы.За повторное нарушение предлагается наказывать лишением свободы от трех до пяти лет.В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта на Донбассе.