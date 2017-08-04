20:12 04 августа

В Раде предложили сажать россиян за незаконный въезда на Украину

В Верховную Раду Украины внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию страны, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-службу фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).

Как отмечают авторы документа, сейчас за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" законодательство страны предусматривает только административную ответственность.

В Раде предложили сажать россиян за незаконный въезда на Украину



По мнению депутатов, "существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы", что будет способствовать "защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Проект закона предусматривает уголовную ответственность за въезд в страну "лица, имеющего гражданство (подданство) государства-агрессора, или другого лица в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины" вне украинских пунктов пропуска.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет
— уточняют авторы.

За повторное нарушение предлагается наказывать лишением свободы от трех до пяти лет.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта на Донбассе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 54

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:37
    Договорились ! Выезжаем...
    ОТДЕЛ
    1. Partyzan Сегодня, 16:49
      бандерлоги разбегутся laughing
      Partyzan
      1. Pirogov Сегодня, 17:02
        Цитата: Partyzan
        бандерлоги разбегутся

        Да Васе наплевать ! Он через день бред Лаврова слушает и ржот.
        Pirogov
        1. Василенко Владимир Сегодня, 17:29
          Цитата: Pirogov
          Он через день бред Лаврова слушает и ржот.

          а можно поточнее про бред, ну в смысле что вы под оным понимаете?
          Василенко Владимир
          1. Pirogov Сегодня, 17:53
            Цитата: Василенко Владимир
            а можно поточнее про бред, ну в смысле что вы под оным понимаете?

            Все последние выступления выражающие озабоченность ..............
            Pirogov
            1. Монос Сегодня, 18:04
              сейчас за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" законодательство страны предусматривает только административную ответственность.

              То есть, псковская дивизия, приехавшая в Киев на своей технике, отделается штрафом? Ну, нормально. Можно ехать. smile
              Монос
              1. Partyzan Сегодня, 18:10
                Виктор hi а меня на хвост берешь? drinks
                Partyzan
                1. Монос Сегодня, 18:15
                  Bob, привет hi laughing
                  Цитата: Partyzan
                  а меня на хвост берешь?

                  Только штраф будете платить картоплей. laughing
                  Монос
                  1. Partyzan Сегодня, 18:17
                    Только штраф будете платить картоплей.
                    картопли пока мало, начало года холодное было, а люлями можно? lol
                    Partyzan
                    1. Монос Сегодня, 18:19
                      Цитата: Partyzan
                      картопли пока мало, начало года холодное было, а люлями можно?

                      laughing Вот это укроп охренеет от таких штрафов!
                      Монос
                      1. Partyzan Сегодня, 18:34
                        Вот это укроп охренеет от таких штрафов!
                        поблемы индейцев - шерифа не волнуют hi
                        Partyzan
              2. Pirogov Сегодня, 18:45
                Цитата: Монос
                То есть, псковская дивизия, приехавшая в Киев на своей технике, отделается штрафом? Ну, нормально. Можно ехать

                А Вы сами в это верите ? Только честно.
                Pirogov
            2. НЕКСУС Сегодня, 19:56
              Цитата: Pirogov
              Все последние выступления выражающие озабоченность ..............

              Вам дают время одуматься...Хуже будет,если ВВП выразит озабоченность,а после и Шойгу.
              НЕКСУС
        2. Partyzan Сегодня, 18:09
          Он через день бред Лаврова слушает и ржот.
          а с этого он скачет?
          Partyzan
        3. APASUS Сегодня, 18:31
          Цитата: Pirogov
          Он через день бред Лаврова слушает и ржот.

          Вот уж по части бреда вам бы лучше не заикаться,ваши из угара выходят иногда?
          Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сказал, что война на востоке станы закончится, когда силы ВСУ войдут в столицу России

          Помниться ВСУ уже входили в Донецк
          APASUS
          1. Partyzan Сегодня, 18:36
            ну так самая магутная армия
            Partyzan
      2. с-т Petrov Сегодня, 17:03
        теперь точно даже после окончания котовасии украину стороной буду обьезжать

        даже если над каждым домом будет наш триколор

        у них после КПП на границе и пропуска остановят через 20 метров и скажут давай бабло а то сейчас напишем что незаконно пересек

        еще когда "братушками" были, так действовало ГАИ. Выписывали штраф за нарушение разметки сразу за границей еще на километр не отъехал

        с-т Petrov
        1. Partyzan Сегодня, 18:12
          еще когда "братушками" были, так действовало ГАИ. Выписывали штраф за нарушение разметки сразу за границей еще на километр не отъехал
          а не говорили -"нэ так блымнуу"? когда ночью ехал?
          Partyzan
  2. Logall Сегодня, 16:39
    Эти "СВИНЬИ" привяжут закон к Крыму! Всем! ВСЕМ кто был в Крыму, включая журналистов: В "бендерию" не ногой!
    Посадят! Показательно посадят, братцы...
    Logall
    1. seregatara1969 Сегодня, 16:46
      хохлы сказали - хохлы сделают - и никакая родина не поможет
      seregatara1969
      1. Logall Сегодня, 16:55
        Поможет! Советом. С озабоченным лицом...
        Logall
    2. bk316 Сегодня, 17:01
      В "бендерию" не ногой!

      Спасибо конечно за совет, только на хрена мне эта недострана? Я туда что с таким законом, что без него не поеду.
      bk316
      1. Logall Сегодня, 17:05
        Это Вы. Некоторые по работе туда ездят. Журналисты опять же. У многих родня там, дом, могилка наконец...
        Logall
    3. НЕКСУС Сегодня, 20:00
      Цитата: Logall
      Посадят! Показательно посадят, братцы...

      Закрыть границу с Украиной на замок и выдворить всех украинских граждан с территории РФ. Заморозить поставку газа до полного погашения всех долгов и прекратить всю торговлю с Украиной,наложив эмбарго на ВСЮ украинскую продукцию,как идущею на наш рынок,так и транзитом проходящую по территории России. Точка.
      НЕКСУС
  3. Толстоевский Сегодня, 16:42
    зачумлённый лепрозорий для буйнопомешанных давно созрел для бомбёжек
    Толстоевский
    1. 210окв Сегодня, 17:41
      Идите,посоветуйте это тем,кто в Кремле.. yes
      Цитата: Толстоевский
      зачумлённый лепрозорий для буйнопомешанных давно созрел для бомбёжек
      210окв
  4. Сергей-svs Сегодня, 16:44
    Вот же где клоуны полудурочные! fool A я то думал, что смешнее наших из госдумы - уже и быть не может! laughing laughing laughing
    Сергей-svs
    1. Logall Сегодня, 16:50
      Цитата: Сергей-svs
      Вот же где клоуны полудурочные!

      Может и клоуны. Вот только развлекают не смешно. Даже страшно! Вы видели, как они с "нашим братом" в их тюрьмах веселятся? Станет НЕ ДО СМЕХА!
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:23
        Страшно другое - данный цирк уродов ещё долго будет работать. Полосатым так удобно держать такой гадюшник рядом с Россией....так и будут подпитывать фашистский режим, вгоняя нормальных людей в кабалу и рабство. Уголь по цене брюликов уже отгружают....
        Соломон Кейн
      2. Сергей-svs Сегодня, 17:25
        Ну всё напугал своим комментом, чуть не обосался от страха! laughing
        Сергей-svs
        1. Logall Сегодня, 17:39
          Цитата: Сергей-svs
          чуть не обосался от страха

          По моему, так по полной! Своим отношением к окружающим.
          Logall
          1. Сергей-svs Сегодня, 18:42
            Всем! ВСЕМ кто был в Крыму, включая журналистов: В "бендерию" не ногой!
            Посадят! Показательно посадят, братцы...

            Да судя по всему дружище, это ты уже обделался по полной! Не рановато ли?! lol
            Сергей-svs
            1. Logall Сегодня, 19:20
              Так я не из -за них! Я считал, что меня окружают адекватные люди. А тут Вы wassat
              Logall
  5. stalkerwalker Сегодня, 16:52
    В заголовке ошибка - ...въезда...
    stalkerwalker
  6. Аморфис Сегодня, 16:59
    Предлагаю в ответ садить в тюрьмы всех обнаруженных на территории России участников АТО и лиц, подозреваемых в лояльности к проводимой Украиной АТО. Предварительный срок (без амнистии) - 20 лет.
    Аморфис
  7. tanit Сегодня, 17:09
    belay
    В Раде предложили сажать россиян за незаконный въезда на Украину

    А кто такой "незаконный ВЪЕЗДА"? belay Или это не кто, а что? request
    Да, читать заголовки - тяжело, не каждому доступно админу-модеру сие действие, понимаю. request Проще "мат" в комментариях выуживать. laughing
    tanit
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:19
      Проще "мат" в комментариях выуживать.
      Там программка работает, выуживает ненормативку.
      Чёрный Полковник
  8. DEZINTO Сегодня, 17:12
    Теперь они посадят всех кто был в Крыму? belay
    DEZINTO
    1. sabakina Сегодня, 17:40
      Тут группа "Скорпионс" в Крым собирается.... feel
      sabakina
      1. DEZINTO Сегодня, 17:42
        Тут группа "Скорпионс" в Крым собирается


        А Scooter уже прибыли. У СБУ тогда столько работы будет! выше крыши! Мало того что каждого сепарского блогера надо отловить и пятнашку впаять так теперь ещё за иностранными группами гонятся!....

        Но это всё перемоги молодого развивающегося государства,...так они ищут свой путь, и всё скоро будет хорошо, - слышим мы от чубатых уже третий год. winked



        Свобода слова на Украине, да собственно как и в Европе цветёт и воняет всё краше ! )))
        Разнится только что в Европе ещё не сажают за другое мнение, но на эфиры крупных сми фиг попадёшь.
        DEZINTO
      2. Partyzan Сегодня, 18:15
        Тут группа "Скорпионс" в Крым собирается...
        Слава - скорпы это святое hi
        Partyzan
  9. ВАЗ2106 Сегодня, 17:16
    страшно оказаться в Украинской тюрьме, она такая же грязная как в России
    ВАЗ2106
    1. DEZINTO Сегодня, 17:25
      страшно оказаться в Украинской тюрьме, она такая же грязная как в России


      Если она такая же то чем страшнее?

      И вообще да, оказаться в неубранной, такой грязной неопрятной тюрьме конечно страшновато.

      логика не обнаружена request
      DEZINTO
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 17:27
        я не для того плачу за интернет что бы меня в нем критикавали
        ВАЗ2106
        1. DEZINTO Сегодня, 17:29
          я не для того плачу за интернет что бы меня в нем критикавали


          laughing laughing good
          окей окей,...не буду laughing
          DEZINTO
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:41
          Цитата: ВАЗ2106
          я не для того плачу за интернет что бы меня в нем критикавали

          Это прям шедевр образа мыслей..! А вы в суд подайте , за то что вас критикуют в интернете и вы еще платите за это..))) Все упал под стол.. laughing lol crying Каких кадров только нет... stop
          ОТДЕЛ
          1. Альф Сегодня, 19:16
            Цитата: ОТДЕЛ
            кадров только нет...

            К сожалению, на ВО таких все больше становится.
            Альф
        3. Альф Сегодня, 19:16
          Цитата: ВАЗ2106
          я не для того плачу за интернет что бы меня в нем критикавали

          Если Вы в интернете, то скачайте и прочтите хотя бы раз учебник русского языка.
          Альф
    2. Альф Сегодня, 19:14
      Цитата: ВАЗ2106
      страшно оказаться в Украинской тюрьме, она такая же грязная как в России

      Откуда известно ? Сидели ?
      Альф
  10. bobba94 Сегодня, 18:07
    Как-то нескладно получается. Где-нибудь в Харькове или Киева погранцы пробьют по базе прибывшего к родственникам россиянина и выяснят, что он был в Крыму. Ну, выявят и посадят человек 20, а дальше что. В России находится более 2 млн. заробитчан, вот они и станут крайними.
    bobba94
    1. Alexey RA Сегодня, 18:46
      Цитата: bobba94
      В России находится более 2 млн. заробитчан, вот они и станут крайними.

      Alexey RA
  11. ded100 Сегодня, 18:25
    Нужно всех озабоченных хохлв в Россию не пускать и всяких кофтунов и ему подобных что тявкают у нас из телека по вечерам выгнать пусть в гейропе зарабатывают!
    ded100
  12. Egorovich Сегодня, 18:45
    Маразм продолжает прогрессировать. Только в стране главенствующих идиотов может форматироваться такой закон.
    Egorovich
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:17
      Цитата: Egorovich
      Маразм продолжает прогрессировать. Только в стране главенствующих идиотов может форматироваться такой закон.

      Да это по всему миру уже вопли..."Русские идут!"..Приятно конечно . но и смешно!
      А Киев это шавки США увы ...
      Вот Батька четко говорит ! ..Молодец ..Прав конечно!

      За свой народ готов стоять на смерть..Уважаю его за это! hi
      ОТДЕЛ
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