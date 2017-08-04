В Раде предложили сажать россиян за незаконный въезда на Украину
В Верховную Раду Украины внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию страны, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на пресс-службу фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП).
Как отмечают авторы документа, сейчас за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" законодательство страны предусматривает только административную ответственность.
По мнению депутатов, "существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы", что будет способствовать "защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Проект закона предусматривает уголовную ответственность за въезд в страну "лица, имеющего гражданство (подданство) государства-агрессора, или другого лица в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины" вне украинских пунктов пропуска.
За повторное нарушение предлагается наказывать лишением свободы от трех до пяти лет.
В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта на Донбассе.
Как отмечают авторы документа, сейчас за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" законодательство страны предусматривает только административную ответственность.
По мнению депутатов, "существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы", что будет способствовать "защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Проект закона предусматривает уголовную ответственность за въезд в страну "лица, имеющего гражданство (подданство) государства-агрессора, или другого лица в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины" вне украинских пунктов пропуска.
Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет— уточняют авторы.
За повторное нарушение предлагается наказывать лишением свободы от трех до пяти лет.
В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта на Донбассе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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