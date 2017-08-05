Войны на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Катара: кого поддерживают Россия и США?

Война в Ливии была вызвана не столько внутриполитическими разногласиями, сколько нуждой Запада в продолжении экономической экспансии, которую властные элиты Запада рассматривают как часть идеологии «конца истории» времен после Холодной Войны, и считают некой жизнеспособной, спасительной идеологией, которая дает Западу карт бланш на войну против любого государства, в любой точке мира во имя достижения своих меркантильных целей, а также служит своего рода ширмой в виде «гуманитарных целей», выгоду от которой получают придерживающиеся идеологии политкорректности слои общества стран Запада.