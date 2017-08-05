Самый-самый: Ракетно-космический центр “Прогресс" Сегодня, 10:30 Ракетно-космический центр “Прогресс”. Космические технологии. Строительство ракетно-носителей и космических аппаратов. 2 Полет «Бурана» - как это было Энергия триумфа Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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