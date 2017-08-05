11:40 05 августа

Самый-самый: Ракетно-космический центр “Прогресс"

Ракетно-космический центр “Прогресс”. Космические технологии. Строительство ракетно-носителей и космических аппаратов.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. Arturius2020 Сегодня, 11:34
    Космические программы этого Мира которые нам показывают по телевизору и интернету дорого оформленное мошейничество для убеждения что это действительность.В действительности все ракеты этого мира не управляемы по курсу движения они не могут лететь вверх,вниз,влево,вправо.В космос не долетела ещё ни одна ракета.Астронавты и космонавты мошейники они в космосе никогда не были.Все космические программы это мошейничество власти всех территорий с целью воровать деньги под эту тему.Ракеты вертикально лететь не умеют,все ракеты во время полётов заваливаются на бок и летят курсом полукруга.
    Arturius2020
  2. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:39
    Россия не утратила свои лидирующие позиции ракетно-космической отрасли, такое наследство только нужно приумножать...
    DOCTOR ZLO
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