20:12 04 августа

ЕС расширил санкции против России из-за скандала вокруг Siemens

Евросоюз расширил список антироссийских санкций из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым, сообщил Совет ЕС.

ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины
— говорится в сообщении, передает РИА Новости

Под ограничения попали три компании и три российских гражданина, в том числе замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак, гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка и компания "Интеравтоматика".
В Совете ЕС считают, что Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин Siemens в Крым".


ЕС расширил санкции против России из-за скандала вокруг Siemens


Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины
— говорится в обосновании решения о наложении санкций.

Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.

В Минэнерго решение Евросоюза комментировать отказались. Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в ответ на новые санкции Москва может ввести ограничения в отношении Siemens на российском рынке. Сенатор призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживём".

В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами. При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:19
    Напугал кота сосиской. Мазохисты да и только. Записывайте сразу всех на санкции и проще будет. Сегодня из-за Siemens, а завтра из-за Северного потока-2. Америкосы нагнут и побежит ЕС снова что-то принимать.
    oleg-gr
    1. Монос Сегодня, 18:26
      Кроме того, Саакашвили не отказался от «помощи в защите этой великой страны (Украины) от президента России Владимира Путина

      Зря, что ли, их мурзилки опоры взрывали? Вот и заказчик энергоблокады нарисовался.
      Твари лицемерные. На жителей Крыма им наплевать.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 18:33
        Интересная ситуация складывается , кто больше потеряет ...
        Всем привет! hi
        cniza
        1. Монос Сегодня, 18:54
          Добрый вечер, тёзка hi
          Как обычно: кому больше всех надо, тот больше всех и потеряет. И это будем не мы. smile
          Монос
          1. Тралл Сегодня, 19:55
            Фух, пронесло моего тестя - не попал под санкции. А то он частенько последнее время говорил "турбины горят". Как-то с Сименсом ихним он точно связан. И телефон у него Сименс-35 до сих пор. Надо будет его расколоть на посиделках в следующий раз в бане smile
            Тралл
            1. Монос Сегодня, 20:06
              Цитата: Тралл
              Фух, пронесло моего тестя - не попал под санкции.

              Хм... Какая то мутная история с Вашим тестем... Все приличные люди давно уже под санкциями ходят, а его, видите ли, пронесло. Или "Сименс35" палёный, или турбины не той системы. smile
              Монос
        2. yuriy55 Сегодня, 18:55
          Цитата: cniza
          кто больше потеряет ...


          Правду желаете знать? stop Количество нищих (бедных) россиян возрастёт, капиталы российских олигархов станут больше, остальное не интересно...
          yuriy55
          1. cniza Сегодня, 20:04
            Да , может и так ... сложный это вопрос , но насчет возрастания бедных людей не согласен.
            cniza
        3. APASUS Сегодня, 19:02
          Цитата: cniza
          Интересная ситуация складывается , кто больше потеряет ...
          Всем привет!

          Если бы Siemens был бы одной конторой которая выпускает турбины вопросов не было совсем.Странное поведение у них конечно,по сути ультиматум за ультиматумом .Было один раз предложение ,но вот попытки решить все миром как то не просматриваются.
          Есть еще одна сторона вопроса.Какого хрена надо было это обострять?В любом случае эти электростанции теряют гарантию ,право на обслуживание и модернизацию,закупка запчастей Siemens,а учитывая что у них индивидуальный софт,то проблемы у нас еще впереди.
          APASUS
        4. Соломон Кейн Сегодня, 19:52
          Витя , приветствую! Теперь слушай правду (точнее) читай правду про Сименс.
          В прошлое воскресенье приезжал ко мне брат, он работает в одной из бывших "дочек" РАО ЕЭС (которое развалилось на региональные сбытовые компании). так вот он работает по направлению внешних "партнеров".....
          Сименс залез, именно залез в Российскую энергетику в 90-е годы.Это с подачи Сименс и наших "честных" ЕБНовских администраторов развалилась наша энергомашиностроительная отрасль, когда возник вопрос о переносе производства с Харькова и Николаева (турбиностроение). данный вопрос хитрозадые манагеры из Сименс "нашептали с офигенным откатом" нашим Чубайсовцам об неэффективном создании в России производства турбин ПГУ (паро-газовые установки). Типа, Ребята, мы вас обеспечим, платите "шевилюшки" + ваш гешефт и все Зер Гуд! Никто не ожидал санкций......но они пришли... wassat
          Что касается уже установленного оборудования Сименс - тех.обслуживание проводят только спецы из Сименса, наших никого не допускают, чем они там занимаются, работают или в нОсе ковыряются, никто не знают, только выставляют счета по нормо-часам сервисного обслуживания и не малые счета, выкатывают.....
          Так что, кто потеряет, Вить, от санкций ....? Догадайся мол сама!!! laughing
          Соломон Кейн
  2. Partyzan Сегодня, 18:21
    Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины
    а что хотели что бы скакуасы рубильник контролировали? ну вот немцы и пошли на попятную, вспомните вчерашнюю ветку где думали что они будут делать, после матрасных санкций hi
    Partyzan
    1. Dym71 Сегодня, 18:24
      Цитата: Partyzan
      вспомните вчерашнюю ветку где думали что они будут делать, после матрасных санкций

      Думается, что расширение санкций из-за Сименс к матрасным санкциям никакого отношения не имеет и весь цирк впереди. hi
      Dym71
      1. Partyzan Сегодня, 18:40
        Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.
        и вы считаете что сименс от этого не теряет деньги? и это просто цирк? вы бы просто так отказались кому то продать ваш товар, который вы производите на продажу? recourse
        Partyzan
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:21
    Это еще со времен СССР было (все в санкциях были) ...Западные компании в открытую говорили " Купите, а мы найдем способ как вам поставить.." ..А это шумиха явно конкуренция и грызня , между поставщиками..хе хе
    ОТДЕЛ
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:37
      Ох.БЯДА!Крындец нам.Ужожу в пещеры.Там хоть за "Ярсами" спрячусь. wassat
      ВЕРЕСК
  4. 1536 Сегодня, 18:27
    Есть еще в России желающие об'единят Германию? А ведь было много таких любителей немцев в свое время, когда умные люди говорили, что этого делать никак нельзя. Получите и распишитесь, что называется. Я не знаю ни одной войны, в которой бы Россия, одержав блистательную победу, не проср..ла бы все после, благодаря бездарным руководителям и прямому предательству нищебродов, оказавшихся вдруг у власти!
    1536
    1. Doliva63 Сегодня, 18:41
      А ненищеброды(согласитесь), оказаашиеся вдруг у власти - спасители отечества, что ли? recourse
      Doliva63
    2. yuriy55 Сегодня, 18:58
      Цитата: 1536
      Есть еще в России желающие об'единят Германию?

      Есть желающие объединить Корею и разъединить США...просто разорвать по-штатно... lol
      yuriy55
  5. DEZINTO Сегодня, 18:27
    Siemens как и VW - поимели лобби США.

    Докопались же. Выхлоп видите ли у них выше чем заявленно. И вот так просто опустили компанию на 18 миллиардов долларов, нормально да? Пара годовых бюджетов небольшой страны.

    А проверить выхлопы у Ford, или Lincoln - ов не хотят не? Борцуны за законность и право!?
    DEZINTO
    1. Partyzan Сегодня, 19:24
      А проверить выхлопы у Ford, или Lincoln
      таки зачем проверять - вы матрас тарантас с двиглом меньше 3,5 литра видели? request
      Partyzan
  6. ВАЗ2106 Сегодня, 18:33
    можно позавидовать упорству Запада в достижении своей цели, возвращении Крыма его законному владельцу
    ВАЗ2106
    1. Fafnir Сегодня, 19:04
      Вот именно! Еще пара лет санкций и вернется все остальное! Не только Крым! bully
      Fafnir
  7. Altona Сегодня, 18:33
    А Siemens не боится, что его банально могут выгнать из России, и заменить его есть кем.Поезда в Китае лучше, металлургия с трубами тоже найдется, в той же Австрии, телефонию купим у Самсунга. Непуганые ёжики прямо, а не коммерсанты.
    Altona
    1. 3officer Сегодня, 18:48
      Если не боится то стоит начинать.Немецким компания как минимум есть что терять в РФ,тем более ВВП до последнего момента питал слабость и благоволил всему made in Germany.Немецкая продукция конечно на уровне,но нет худа без добра придеться начать свои разработки, на случай если разбил мерседес лучше иметь под ..опой жигули,чем не иметь ничего laughing
      3officer
  8. Штаб Сегодня, 18:37
    Странно что турбины не могут сделать в России. Раньше СССР строил их , и даже за границей строил свои объекты.
    Это же грубо говоря, просто железные болванки обточенные.
    Штаб
    1. yuriy55 Сегодня, 19:01
      Цитата: Штаб
      Странно что турбины не могут сделать в России.

      В России могут сделать всё, только за гроши и моральное унижение инженерные умы не работают, а специалисты из перепелиных яиц не появляются. В вашу страну за длинным шекелем потянулись... lol
      yuriy55
    2. Panzermensch Сегодня, 19:29
      С таким КПД, как у Сименс не может и никогда не мог. Технически старое российское производство не в состоянии производить такую высокотехнологичную продукцию. На своём оборудовании Россия вообще ничего сложнее собачьей будки не может производить - станки все зарубежные.
      Panzermensch
  9. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 18:38
    Германию надо было зачистить после победы над ней, а не играть в "хороших" немцев. Зуб даю, что 3,14ндосы снова натравят немчуру на нас, чтобы потом выступить на стороне победителя. История наших жопоголовых правителей ничему не учит, а вот "тупые" америкосы ничего и никогда не выпускают из своих цепких лап. Неужели и мне предоставиться возможность посетить Германию без визы, как это сделали мои прадеды в 45-м ?
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  10. изя топ Сегодня, 18:40
    им янкесы в штаны нacpaли,а они опять до нас докулупались request вот сижу и думаю,неужели пэцины белки так быстро размножаются? what
    изя топ
  11. Холуай Сегодня, 18:41
    Интересно о чём подумают в последний момент своей жизни чиновники ЕС, когда по ним нанесут Ядерный Удар?
    Холуай
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 18:49
      А им есть чем думать ?
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  12. Противный Сегодня, 18:46
    в ответ на новые санкции Москва может ввести ограничения в отношении Siemens на российском рынке
    Ключевое слово "может". Сколько уже этих может было. А ничего-то и не может, кроме помидоров и яблок. Да и то....
    Противный
  13. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 18:47
    Я надеюсь, что ЕС окончательно ляжет под США и разорвет с нами все связи. История доказывает, что мы развиваемся только при конфронтации с Западом. Нефтегазовая игла - проклятие нашей страны, которое давит высокотехнологичные отрасли (кроме ВПК), хотя наличие дешевых ресурсов должно быть одним из стимулов роста промпроизводства. Только эмбарго на покупку нашего сырья или война способны заставить наших правителей начать вторую индустриализацию
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  14. ded100 Сегодня, 18:51
    ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины

    О какой территориальной целостности можно говорить а о суверинитете когда украина управляется из белого дома смех один лутьше бы ес не позорился и не гадил в свой карман!
    ded100
  15. yuriy55 Сегодня, 18:53
    Я всегда поражался, когда показывали (рассказывали), как криминальные структуры (в отличие от государственных) добиваются своей цели...Может быть, разогнать на "сельдерей" это МГИМО, собрать российский криминалитет и отдать им бразды правления? belay А то всё какие-то слюни и сопли...Они обиделись... они будут добиваться...Положить на них толстый столовый прибор и жить своей жизнью...А тех, кто всё время поднимает муть и верещит о санкциях направить на строительство дорог, благоустройство тротуаров и детских площадок? belay
    yuriy55
  16. капрал Сегодня, 18:59
    Под ограничения попали три компании и три российских гражданина

    И хрен с ними, пусть дома работают,нехер по забугорью шариться.
    капрал
  17. ротмистр Сегодня, 19:15
    Спасибо большевикам, все сделали по Ленину. Читайте Ленина "О национальной гордости держи...морд, извините великороссов". Все порешали за счет русских.
    ротмистр
  18. Влад5307 Сегодня, 19:32
    Цитата: cniza
    Интересная ситуация складывается , кто больше потеряет ...
    Всем привет! hi

    Как в песенке : "Кто-то теряет, а кто-то находит!" laughing
    Влад5307
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