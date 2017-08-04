ЕС расширил санкции против России из-за скандала вокруг Siemens

ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины

Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины