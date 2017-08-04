ЕС расширил санкции против России из-за скандала вокруг Siemens
Евросоюз расширил список антироссийских санкций из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым, сообщил Совет ЕС.
Под ограничения попали три компании и три российских гражданина, в том числе замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак, гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка и компания "Интеравтоматика".
В Совете ЕС считают, что Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин Siemens в Крым".
Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.
В Минэнерго решение Евросоюза комментировать отказались. Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в ответ на новые санкции Москва может ввести ограничения в отношении Siemens на российском рынке. Сенатор призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживём".
В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами. При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.
ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины— говорится в сообщении, передает РИА Новости
Под ограничения попали три компании и три российских гражданина, в том числе замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак, гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка и компания "Интеравтоматика".
В Совете ЕС считают, что Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин Siemens в Крым".
Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины— говорится в обосновании решения о наложении санкций.
Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.
В Минэнерго решение Евросоюза комментировать отказались. Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в ответ на новые санкции Москва может ввести ограничения в отношении Siemens на российском рынке. Сенатор призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживём".
В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами. При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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