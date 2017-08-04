20:12 04 августа

Министр юстиции Украины отказался верить в строительство Крымского моста

Министр юстиции Украины Павел Петренко после сегодняшнего заявления о будущих арестах активов "Газпрома", на этом не остановился и порадовал читателей портала «Обозреватель» новым заявлением, на этот раз касающимся строительства Россией моста через Керченский пролив. В своем интервью Петренко заявил, что не верит в способность России построить мост в Крым.

Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии — в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. То есть, по моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет
— заявил Петренко.

Министр юстиции Украины отказался верить в строительство Крымского моста



Он добавил, что считает Россию неспособной реализовать крупный инфраструктурный проект самостоятельно.

Россия не может нормально построить и менее масштабные объекты. Знаю, что после Олимпиады в Сочи уже начали разрушаться целые стадионы. Поэтому, считаю, лучший инструмент в этой ситуации — санкции против компаний, которые оказались настолько недальновидными, чтобы присоединиться к этому проекту
— отметил украинский чиновник.

Ну а пока министр Петренко витает в облаках, 31 июля строители завершили возведение свода автомобильной арки Крымского моста.

На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку
— сообщили в информационном центре проекта.

В конце июня стало известно, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.

Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 18:57
    мост построят - зарплаты бюджетникам урежут
    ВАЗ2106
    1. Монос Сегодня, 19:03
      Цитата: ВАЗ2106
      мост построят - зарплаты бюджетникам урежут

      Какая связь. fool Или это так, лишь бы прокукарекать. Тролльчатиной запахло.
      Монос
      1. PN Сегодня, 19:15
        А вы наивно полагаете, что наш бюджет резиновый и без потерь потянет любые мегастройки? Снимите розовые очки.
        PN
        1. Alexey RA Сегодня, 19:16
          Цитата: PN
          А вы наивно полагаете, что наш бюджет резиновый и потянет любые мегастройки? Снимите розовые очки.

          Так резать надо во время строительства, а не после. smile
          Alexey RA
          1. Тралл Сегодня, 19:45
            Похоже, баржа с арбузами дошла-таки до Киева с Херсонщины и министр хряпнул нитратную ягоду smile
            Тралл
            1. Владимирец Сегодня, 19:49
              Цитата: Тралл
              министр хряпнул нитратную ягоду

              Да не, она забродила. yes И Пецюню чёй то давно не слышно.
              Владимирец
              1. Тралл Сегодня, 20:00
                Пете гадалка недавно нагадала, что тот сбросится с Керченского моста. Вот он и взял 3 дня запоя за свой счет smile
                Тралл
                1. cniza Сегодня, 20:07
                  Не получится , его без визы туда не пустят... и это он все предусмотрел.
                  cniza
                  1. Тралл Сегодня, 20:12
                    За веру в существование моста в Крым скоро будут лишать украинского гражданства или "отсаакашвиливать" по-народному smile
                    Тралл
              2. Соломон Кейн Сегодня, 20:09
                И Пецюню чёй то давно не слышно.

                Этот "гениЙ" мировой политики "дует в уши " землякам, о том, как Дядя Дональд прислушался к его советам, относительно санкций против Москвы.
                Поразительный, я бы сказал, фантастический идиотизм...... belay
                Соломон Кейн
        2. Владимирец Сегодня, 19:20
          Цитата: PN
          Снимите розовые очки.

          Снимите черные. Если мы завтра не собираемся отдавать Крым, то такой мост просто необходим. Он удешевит перевозки, уменьшит цены на полуострове, уже сейчас дал десятки тысяч рабочих мест (и эти люди получают зарплату), кроме того, развивает сопредельные регионы.
          Владимирец
          1. Монос Сегодня, 19:41
            Евгений, приветствую hi
            Цитата: Владимирец
            кроме того, развивает сопредельные регионы.

            Для подобных чучундеров, как этот чудило, это о-о-очень сложные связи. Раз Лёха Навальный говорит, что "Всё пропало", значит "Всё пропало". И нефиг тут думпть.
            Монос
            1. Владимирец Сегодня, 19:43
              Виктор hi
              Цитата: Монос
              кроме того, развивает сопредельные регионы.
              Для подобных чучундеров, как этот чудило, это о-о-очень сложные связи.

              У меня родня в Темрюкском районе КК живет и видит, что и как. wink
              Владимирец
        3. НЕКСУС Сегодня, 19:45
          Цитата: PN
          А вы наивно полагаете, что наш бюджет резиновый и без потерь потянет любые мегастройки? Снимите розовые очки.

          Уважаемый,зрячий!А вы действительно наивно полагаете,что в России денег нет? Тогда ответьте мне на вопрос-откуда по количеству олигархов Россия на 3 месте в мире? А так же ответьте-откуда в отсутствии денег,как вы тут говорите,всплывают миллиардные коррупционные дела в РФ? Может вам надо перестать слушать медведевых и Эхо Москвы и не писать чуши?
          НЕКСУС
      2. антивирус Сегодня, 19:21
        о есть, по моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет
        я тоже против моста и ЗА СУХОПУТНЫЙ ПРОХОД В КРЫМ был
        великих людей мало кто понимает при их жизни
        антивирус
        1. polev66 Сегодня, 19:38
          бери автомат и пробивай этот сухопутный проход... а то сидя на диване легко орать про это
          polev66
        2. НЕКСУС Сегодня, 19:47
          Цитата: антивирус
          великих людей мало кто понимает при их жизни

          Послушайте,"великий человек"...очень удобно тут строчить лозунги,совсем не думая о том,что "в пробивании сухопутного пути" много людей просто умрет.А вы,будете сидеть на своем диванчике и поп корм трескать.
          НЕКСУС
      3. sabakina Сегодня, 19:22
        Цитата: Монос
        Цитата: ВАЗ2106
        мост построят - зарплаты бюджетникам урежут

        Какая связь. fool Или это так, лишь бы прокукарекать. Тролльчатиной запахло.

        Виктор, он хотел пукнуть: "зарплаты бюджетникам урежут-мост построят", но держал методичку вверх ногами! laughing
        sabakina
        1. Владимирец Сегодня, 19:24
          Цитата: sabakina
          но держал методичку вверх ногами

          И русский плохо понимает. yes
          Владимирец
        2. Монос Сегодня, 19:48
          Добрый вечер, Вячеслав hi
          Цитата: sabakina
          но держал методичку вверх ногами!

          laughing А Вы уверены, что он вообще читать умеет? По-моему он информацию воспринимает только на слух. На митингах. Правда остаётся вопрос кому он свои коммены надиктовывает...Им, наверное, одного оператора на всю аудиторию выделяют.
          Монос
          1. sabakina Сегодня, 19:52
            Вить, если учесть, что ему пишут по русски на ангилийской раскладке-возможно всё, вплодь до налёте Земли на собственную ось!
            sabakina
      4. Partyzan Сегодня, 19:39
        Тролльчатиной запахло.
        таки
        ВАЗ2106
        шестерочка, только чья? feel
        Partyzan
    2. изя топ Сегодня, 19:18
      Цитата: ВАЗ2106
      мост построят - зарплаты бюджетникам урежут

      почему то сразу вспомнилось
      изя топ
      1. AleksPol Сегодня, 19:38
        good good good Слов нет , всё правильно
        AleksPol
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:41
        Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США,

        И слава Богу! Это русский мост и мы его построим...
        Завидуйте те кто прогнулся перед западом потеряв авиастроение, космическую отрасль, судостроение, машиностроение и т. д. , т. д. ,т.д.....

        А мы в России строим все же грандиозные проекты , на зло всем..! Красивый и символичный мост будет...
        ОТДЕЛ
        1. Ныробский Сегодня, 19:51
          Цитата: ОТДЕЛ
          Завидуйте те кто прогнулся перед западом потеряв авиастроение, космическую отрасль, судостроение, машиностроение и т. д. , т. д. ,т.д.....

          Они уже ответили жесточайшей альтернативной стройкой......Так что им теперь можно и сомнения выразить
          Ныробский
    3. polev66 Сегодня, 19:36
      ты чей шестеркой будешь ? расскажи связь зарплат бюджетников и окончания строительства моста:? учитывая что мост строят на деньги фонда благосостояния
      polev66
      1. антивирус Сегодня, 19:44
        узкий лоб- признак целеустремленности? можно сразу было зажимать "братьев" в экономике. или вам сала мало было?
        а воевать -удел слабых гос-в. вот сша давят санкциями и готовят братания с пятыми колоннами десятилетиями..
        антивирус
  2. Штаб Сегодня, 18:58
    Разве важно что говорят украинские чиновники.

    Строители Керченского моста заявили о невыплате зарплаты и нечеловеческих условиях труда
    http://www.rosbalt.ru/russia/2016/08/02/1537300.h
    tml
    Штаб
    1. tomket Сегодня, 19:02
      Цитата: Штаб
      Строители Керченского моста заявили о невыплате зарплаты и нечеловеческих условиях труда

      Говномет на страже рубежей Израиля?
      tomket
      1. Штаб Сегодня, 19:04
        Вам важнее россиян то , что сказал украинский чиновник?
        Мне нет.
        Штаб
        1. sabakina Сегодня, 19:24
          Цитата: Штаб
          Вам важнее россиян то , что сказал украинский чиновник?
          Мне нет.

          Тогда зачем рот раскрыл? От изумления?
          sabakina
    2. DEZINTO Сегодня, 19:04
      мост построят - зарплаты бюджетникам урежут


      Строители Керченского моста заявили


      Ребят вы за соседними компами сидите что-ли? winked

      штаб - зарегестрированный 4 часа назад, ну вооот настолько интересно твоё мнение! Жду продолжений. И побольше ссылок на г.вно вбросы.
      DEZINTO
    3. major071 Сегодня, 19:04
      Вы бы еще на CNN ссылку дали. Это все равно, что привести ссылку на Аль-Джазиру в вопросе освещения строительства еврейских поселений в Израиле.
      major071
      1. Альф Сегодня, 19:09
        Товарищ майор ! Что-то давненько Ваших стихов на злобу дня не было. Порадуйте чем-нито.
        Альф
        1. major071 Сегодня, 19:17
          Приветствую, друже! hi Прикинь, лето, жара +40, все мысли только о речке и холодном пиве... good Лень обуяла меня, мозги плавятся, все проекты заморожены до более удачных времен. На осень планирую пару небольших поэм, а там как фишка ляжет! drinks
          major071
          1. Альф Сегодня, 19:18
            Цитата: major071
            На осень планирую пару небольших поэм, а там как фишка ляжет!

            Если что, мне первый экземпляр с дарственной надписью. drinks
            Альф
            1. major071 Сегодня, 19:23
              Только если на принтере в формате А4 laughing Все здесь выложено будет
              major071
          2. AleksPol Сегодня, 19:40
            Вы не с Кубани ? Свояк жалуется на жару
            И major071 Вы не будете против если все ваши коменты и стихи занесу на свою коллекцию библиотеки "Флибусты" ?
            Только для себя drinks
            AleksPol
            1. major071 Сегодня, 19:44
              Южный Урал, самый Южный laughing Третья неделя от +35 до +40, и это в тени, без дождей, но с ветром. Степи, однако...

              Заносите, мне не жалко, это же не из-за денег, это просто хобби wink
              major071
              1. Moskovit Сегодня, 19:47
                Не Оренбуржье часом?
                Moskovit
                1. major071 Сегодня, 19:50
                  Восточное, если быть точным
                  major071
              2. AleksPol Сегодня, 20:00
                drinks Но хобби прикольное . И читать приятно , и самое главное в тему И в истории останитесь (шутка)
                AleksPol
                1. major071 Сегодня, 20:09
                  В истории остаться - это круто
                  Глядишь, и в честь тебя назвали лодку
                  Ну а пока, в жару, я третьи сутки
                  Холодным пивом запиваю водку...
                  wink drinks
                  major071
      2. Alexey RA Сегодня, 19:19
        Цитата: major071
        Вы бы еще на CNN ссылку дали.

        Лучше на "Лождь". smile
        Alexey RA
    4. Барбулятор Сегодня, 19:16
      Цитата: Штаб
      Разве важно что говорят украинские чиновники.

      Недостаточно интеллектуально развитый думкою багатіє! И не важно, откуда он - с/из Украины или Израиля...
      Барбулятор
    5. avt Сегодня, 19:33
      Цитата: Штаб
      Разве важно что говорят украинские чиновники.

      Азохенвей!
      Цитата: Штаб
      Строители Керченского моста заявили о невыплате зарплаты и нечеловеческих условиях труда

      Только радио ,,Свобода" знает истинную правду ! Не знаю как таки кто , но всё таки они на деньги СIA пашут прям с самого рождения .
      avt
    6. polev66 Сегодня, 19:39
      прошлогодняя не существующая ссылка ? идем к успеху в мастерстве вранья
      polev66
    7. 3officer Сегодня, 19:48
      Цитата: Штаб

      Строители Керченского моста заявили о невыплате зарплаты и нечеловеческих условиях труда

      Точно good А жители Керчи не могут спокойно спать по ночам,из-за постоянных звуков ударов хлыста и стонов рабочих-невольников, с опаской смотрят они за скоплением темных туч над Таманью в которых иногда проступает Азовская фатаморгана-Лик Путина простирающего свою длань в направлении Крыма и Запорожья wassat
      3officer
      1. Владимирец Сегодня, 19:53
        Цитата: 3officer
        -Лик Путина простирающего свою длань в направлении Крыма и Запорожья


        Только лик, естественно, другой и часть тела между ног (напишу витиевато, ибо забанят) обращена на запад, как бы намекая, что на него положено. yes
        Владимирец
        1. stalkerwalker Сегодня, 19:56
          И я поклонник "Игры престолов".
          laughing
          stalkerwalker
    8. stalkerwalker Сегодня, 19:51
      Рабинович, пора очередной раз менять никнейм на "Шпак. Просто Шпак".
      laughing
      stalkerwalker
    9. sabakina Сегодня, 19:56
      Цитата: Штаб
      Разве важно что говорят украинские чиновники.
      Строители Керченского моста заявили о невыплате зарплаты и нечеловеческих условиях труда
      http://www.rosbalt.ru/russia/2016/08/02/1537300.h
      tml

      Я понял! Штаб строит Керческий мост! И явно не в прорабах там ходит!
      sabakina
  3. Арон Заави Сегодня, 18:59
    Действительно иногда лучше жевать чем говорить.
    Арон Заави
    1. AleksPol Сегодня, 19:14
      Арон Заави
      Добрый вечер , так и жевать эта голова может только по указки от выше стоящих
      AleksPol
    2. Толстоевский Сегодня, 19:14
      как говорят, так и думают
      Толстоевский
  4. Mavrikiy Сегодня, 19:02
    Все правильно. Если закрыть глаза, то ничего нет. А если голову в песок....... Ну, а филе кому достанется.
    Mavrikiy
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 19:09
    Мост построят.Платят и вовремя.Работа идёт по графику.Даже немного с опережением.И чего это ребята с Израиля так возбудились? Им-то какое дело?
    ВЕРЕСК
    1. Арон Заави Сегодня, 19:16
      Цитата: ВЕРЕСК
      Мост построят.Платят и вовремя.Работа идёт по графику.Даже немного с опережением.И чего это ребята с Израиля так возбудились? Им-то какое дело?

      А" Штаб , Рабинович и т/д" специально внедренный ватником агент. tongue Его задача провоцировать других участников форума на отрицательные эмоции к израильтянам.
      Арон Заави
      1. AleksPol Сегодня, 19:20
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: ВЕРЕСК
        Мост построят.Платят и вовремя.Работа идёт по графику.Даже немного с опережением.И чего это ребята с Израиля так возбудились? Им-то какое дело?

        А" Штаб , Рабинович и т/д" специально внедренный ватником агент. tongue Его задача провоцировать других участников форума на отрицательные эмоции к израильтянам.

        Класс laughing
        AleksPol
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:25
        Арон! drinks По поводу Рабиновича -поподробней.С остальными-сами разберёмся. hi Чёт "ватник" потерялся. request
        ВЕРЕСК
      3. sabakina Сегодня, 19:28
        Арон, Вы, как истинный израильтянин (проверенный всеми инстанциями), будете лучом в этом тёмном коридоре провокации!
        sabakina
      4. Анатоль Клим Сегодня, 19:40
        Цитата: Арон Заави
        А" Штаб , Рабинович и т/д" специально внедренный ватником агент. Его задача провоцировать других участников форума на отрицательные эмоции к израильтянам.

        Арон! глаза открыл, а я то думаю, что это в комментариях Рабиновича сквозит вся "скорбь еврейского народа", а он "подлый трус" работает на Ватника, чудеса однако. good fellow
        Анатоль Клим
    2. polev66 Сегодня, 19:41
      да гешефт мимо них пролетел
      polev66
      1. AleksPol Сегодня, 19:56
        Мужики , Арон и Вояка нормальные парни , с интересом читаю коменты ребят . А также коменты Абрамовича и профессора (Пардон) но это , как юмор .
        AleksPol
  6. RASKAT Сегодня, 19:09
    Скоро начнут жечь на кострах за ерись. Веришь в то что маскали построят мост или в то что море хохлы не копали и Кавказ не насыпали, на костер. Перемога. wassat
    RASKAT
  7. ded100 Сегодня, 19:12
    У них там хоть один чиновник есть умный интересно!
    ded100
  8. Толстоевский Сегодня, 19:13
    Чтобы быть министром окраины, недостаточно быть просто умственно отсталым. Нужно быть клиническим идиотом с манией величия
    Толстоевский
  9. изя топ Сегодня, 19:14
    Петренко заявил, что не верит в способность России построить мост в Крым
    естественно,все же знают,что это снято на Мосфильме михалковым wassat
    изя топ
    1. AleksPol Сегодня, 19:22
      Ошибаетесь Уважаемый , Фёдор Бондарчук wink
      AleksPol
      1. Владимирец Сегодня, 19:26
        Цитата: AleksPol
        Фёдор Бондарчу

        Если бы Ф.Бондарчук снимал, то не было бы так реалистично, это же не отец. yes
        Владимирец
        1. AleksPol Сегодня, 19:29
          Ну Вы даёте , Уели drinks
          AleksPol
  10. oldzek Сегодня, 19:27
    ну что вы все пристали к чоловику!нормальный хохол:пока не пощупает не поверит!
    oldzek
  11. demo Сегодня, 19:30
    Сегодня в Украине трэнд такой - кто сморозит большую глупость сохраняя умное выражение лица, тот дольше посидит на теплом месте.
    demo
  12. Incvizitor Сегодня, 19:38
    перспектив у этого проекта фактически нет

    Да и моста нет, всё на Мосфильме снято.
    Incvizitor
  13. Беларусь это Россия Сегодня, 19:39
    Министр юстиции Украины отказался верить в строительство Крымского моста

    Этого министра юстиции Украины-нужно завидеодокументировать на крымском мосту-и всегда тыкать ему этим видео,когда он будет говорить-что крымского моста-нету.И предлагать-ещё раз посетить крымский мост-чтобы освежить память.
    Беларусь это Россия
  14. xomaNN Сегодня, 19:44
    полу-юрист петренко, мин. портфель выцыганивший на майдане, так думает не случайно. В Киеве мост через реку днепр на троещину длиной метров 400 доблестные строители достроить не могут два десятка лет! bully Почему то он думает , что и России так же строят angry
    xomaNN
  15. AleksPol Сегодня, 19:48
    Цитата: major071
    Южный Урал, самый Южный laughing Третья неделя от +35 до +40, и это в тени, без дождей, но с ветром. Степи, однако...


    Племяшке звонил В Ташкенте +47 Вообще овигиваю как там жил
    AleksPol
    1. DEZINTO Сегодня, 19:57
      В Ташкенте +47


      Жуть вообще. У нас +25 и я вешаться готов. Ну его нафиг такие погоды. Скорее бы осень. Что-бы немного сыро, периодически дождь, и всё чаще темно.
      DEZINTO
      1. AleksPol Сегодня, 20:05
        А где ? В Питере 25 Уже кошмар . Хотя служил а Самарканде и не такое пришлось испытывать .
        AleksPol
  16. kefan Сегодня, 20:03
    Ну а что еще можно было ожидать от этого субъекта.
    kefan
  17. ушкуйник Сегодня, 20:05
    Чем больше санкций, тем меньше прибыль. Правда может быть и так: санкций нет и прибыли нет, но есть кредиты! Сегодня кредиты есть, а завтра - под большим вопросом,- из-за уменьшающихся прибылей у санкционеров. И все станет "на круги своя": санкции не являются двигателем прогресса.
    ушкуйник
  18. Сашк0 Сегодня, 20:11
    Больше мостов хороших и разных. Чем больше инфраструктурных проектов тем лучше. Ждём мост через Лену и БАМ бы расширить не плохо
    Сашк0
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