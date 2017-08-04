Министр юстиции Украины отказался верить в строительство Крымского моста
Министр юстиции Украины Павел Петренко после сегодняшнего заявления о будущих арестах активов "Газпрома", на этом не остановился и порадовал читателей портала «Обозреватель» новым заявлением, на этот раз касающимся строительства Россией моста через Керченский пролив. В своем интервью Петренко заявил, что не верит в способность России построить мост в Крым.
Он добавил, что считает Россию неспособной реализовать крупный инфраструктурный проект самостоятельно.
Ну а пока министр Петренко витает в облаках, 31 июля строители завершили возведение свода автомобильной арки Крымского моста.
В конце июня стало известно, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.
Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.
Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии — в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. То есть, по моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет— заявил Петренко.
Он добавил, что считает Россию неспособной реализовать крупный инфраструктурный проект самостоятельно.
Россия не может нормально построить и менее масштабные объекты. Знаю, что после Олимпиады в Сочи уже начали разрушаться целые стадионы. Поэтому, считаю, лучший инструмент в этой ситуации — санкции против компаний, которые оказались настолько недальновидными, чтобы присоединиться к этому проекту— отметил украинский чиновник.
Ну а пока министр Петренко витает в облаках, 31 июля строители завершили возведение свода автомобильной арки Крымского моста.
На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку— сообщили в информационном центре проекта.
В конце июня стало известно, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.
Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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