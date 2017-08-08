Легкий танк Light Tropical Tank (Великобритания)

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://mailer.fsu.edu/

http://alternativefinland.com/

Незадолго до конца Первой мировой войны на вооружение британской армии поступил легкий танк Mark A, также известный как Whippet. Эта машина неплохо показала себя в ходе боев и даже оказала заметное влияние на тактику применения бронетанковой техники. Тем не менее, к началу двадцатых годов танки времен прошедшей войны успели устареть морально и физически, и потому требовали замены. Вскоре были созданы сразу три проекта перспективных бронемашин, призванных обеспечить обновление парка армейской техники. Один из этих проектов получил известность под названием Light Tropical Tank.В 1920-21 годах командование Королевского танкового корпуса совместно с промышленностью вело активные работы по развитию парка бронетанковой техники. Последовательно было создано несколько проектов перспективных танков разных классов. Так, в 1921-м стартовали работы по новым легким по массе машинам. По результатам анализа возможностей и пожеланий было решено запустить сразу три проекта. Два из них подразумевали создание легких танков различного назначения, а итогом третьего должно было стать появление бронированной транспортной машины, унифицированной с одним из танков.Перспективные проекты получили названия, соответствующие характеристикам и роли новой техники. Их обозначили как Light Infantry Tank, Light Tropical Tank и Light Supply Tank. Первый и третий образец предназначались для сопровождения пехоты, огневой поддержки и подвоза боеприпасов. Машину Light Tropical Tank рассматривали в качестве средства усиления соединений, несущих службу в колониях. Как следствие, два легких танка должны были иметь определенные различия в конструкции, технических и эксплуатационных характеристиках.С целью упрощения и ускорения проектирования «Легкий пехотный танк» и «Легкий танк снабжения» предложили строить на основе наработок по более старому проекту среднего танка Medium Tank Mark D. «Тропическая» бронемашина, в свою очередь, должна была основываться на некоторых известных идеях, уже проверенных на практике в рамках британских и зарубежных проектов. Одновременно с этим некоторые решения можно было заимствовать и из проекта с литерой «D».В соответствии с требованиями заказчика, перспективный танк Light Tropical Tank должен был получить противопульную защиту, карбюраторный двигатель и пулеметное вооружение. При этом машину следовало оснастить развитыми средствами вентиляции, обеспечивающими нормальную работу экипажа и двигателя в условиях жаркого климата. В остальном танк должен был соответствовать прочим требованиям к технике своего класса.Несмотря на ряд характерных технических и эксплуатационных проблем, серийные легкие танки Mark A неплохо показали себя в боях Первой мировой. В частности, по результатам их эксплуатации было определено, что использованные компоновка броневого корпуса и конструкция ходовой части оправдывают себя и потому могут найти применение в новых проектах. Таким образом, «Легкий тропический танк» должен был иметь определенное сходство с серийной «Борзой». В то же время, другие идеи заимствовались из иных проектов, а прочие решения прорабатывались с нуля.Для максимального сокращения габаритов и уменьшения боевой массы было предложено использовать компоновку с нижним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Непосредственно над ним помещался обитаемый отсек с рабочими местами всех членов экипажа. Интересной особенностью танка должно было стать использование двух башен с вооружением. Корпус предлагалось собирать из броневых листов толщиной до 14 мм. Броневые детали при помощи заклепок и болтов устанавливались на каркасе из металлических профилей.Корпус «Тропического танка» отличался достаточно сложной формой. Его лобовая часть состояла из крупного коробчатого агрегата и выступающего вперед устройства, имеющего жалюзи для подвода воздуха к радиатору. На бортах лобовой части корпуса предусматривались балки для вынесения вперед направляющих колес и других элементов ходовой части. Отделение управления и моторный отсек находились внутри крупного прямоугольного броневого агрегата. Правый его борт в кормовой части имел проем для установки цилиндрического основания одной из башен. Вторую поместили на аналогичном устройстве, находившемся у левого борта. За пределами основного корпуса находились крупные щитки ходовой части. Они имели вытянутую форму с изогнутыми гранями. Верхняя часть щитка загибалась внутрь, оставляя снаружи средства поддержания верхней ветви гусеницы.В крыше корпуса имелись проемы для монтажа различных устройств. Так, в передней части крыши располагалась небольшая коробчатая рубка водителя. Наверху цилиндрических агрегатов имелись погоны для установки башен. Последние имели одинаковую конструкцию. Использовалась цилиндрическая деталь, выполнявшая функции лба, бортов и кормы. Сверху башня прикрывалась круглой крышей сравнительно большого диаметра, имевшей люк. В лобовой части башни находилась амбразура для установки пулемета.Танк предложили оснащать карбюраторным двигателем Taylor JB4, ранее использовавшимся на танках Mark A. Этот мотор развивал мощность до 45 л.с. и, по расчетам, мог обеспечить приемлемые ходовые характеристики. В связи с предполагаемой эксплуатацией техники в южных колониях с жарким климатом двигатель оснастили улучшенной системой жидкостного охлаждения. Механическая трансмиссия, находившаяся под полом боевого отделения, обеспечивала выдачу крутящего момента на кормовые ведущие колеса.Light Tropical Tank получил ходовую часть, характерную для британского танкостроения того времени. На бортовых балках корпуса помещалось значительное число опорных катков малого диаметра. Точное число катков и тип подвески неизвестны. Большая часть катков в нормальных условиях лежала на грунте, тогда как несколько передних пар висели в воздухе и облегчали подъем на препятствия. В передней части танка, на специальных балках, были установлены направляющие колеса большого диаметра. Они монтировались со значительным превышением над прочими элементами ходовой части. Крупные ведущие колеса находились в корме, но располагались почти на уровне грунта.В новом проекте использовали недавно разработанную гусеницу т.н. скелетного типа, аналогичную использовавшейся в проектах Light Infatry Tank и Light Supply Tank. Непосредственно с катками и колесами контактировала металлическая цепь малой ширины. На ней жестко устанавливались поперечные траки нужной ширины и формы. Такая конструкция гусеницы позволяла получить приемлемые ходовые качества при минимальном весе.В соответствии с требованиями заказчика, перспективный «тропический» танк должен был нести только пулеметное вооружение. В качестве штатного оружия для бронемашины выбрали два пулемета Vickers – британский вариант изделия Maxim под 7,7-мм патрон. Для установки оружия с крупным кожухом водяного охлаждения ствола в башнях предусматривались крупные амбразуры. С их помощью стрелки также могли наблюдать за местностью, искать цели и наводить оружие. Боекомплект двух пулеметов состоял из нескольких тысяч патронов в лентах и перевозился на стеллажах боевого отделения.Два пулемета располагались в отдельных башнях, размещенных на корпусе танка по диагонали. Таким образом, передняя правая башня могла обстреливать цели во всей передней и правой полусферах, тогда как определенный сектор сзади слева перекрывался второй башней. Пулемет последней отвечал за все сектора, за исключением переднего правого. В теории это позволяло атаковать цели на любых направлениях, в том числе с одновременным обстрелом одной двумя пулеметами. Ограниченный объем башен и конструкция пулеметов «Виккерс» позволяли с должной эффективностью атаковать только наземные цели. Стрельба по воздушным целям с большими углами возвышения фактически исключалась.Экипаж танка Light Tropical Tank состоял из трех человек. Механик-водитель находился в передней части корпуса и мог наблюдать за дорогой при помощи смотровых щелей в рубке, установленной на крыше. Командир и стрелок располагались в двух башнях. Используя верхние люки или амбразуры, эти члены экипажа могли наблюдать за местностью и вести поиск целей. При использовании пулеметов наблюдение велось только через амбразуры, с помощью штатных прицелов оружия. Значительная часть владений Великобритании находилась в регионах с жарким климатом, из-за чего перспективный «колониальный» танк получил дополнительные средства вентиляции обитаемого отсека.По известным данным, новый легкий танк отличался от другой техники своего класса сокращенными габаритами и массой. Точные сведения о размерах отсутствуют. Можно предположить, что общая длина танка не превышала 4-5 м при ширине и высоте не более 2-2,5 м. Боевая масса составила всего 5,5 т. Для сравнения, параллельно разрабатывавшиеся пехотный танк весил 17,5 т – примерно втрое больше.Разработка проекта Light Tropical Tank завершилась в 1921 году, заняв всего несколько месяцев. В том же году началась постройка первого и последнего опытного образца, при помощи которого предполагалось проверить правильность использованных идей и решений. Прототип, по разным данным, был достроен в 1921 или 1922 году. Вне зависимости от этого, полигонные испытания стартовали только в 1922-м и продолжались в течение достаточно длительного времени.Известно, что проверки танка новой модели на полигоне проводились более года и завершились только в 1923-м. Подробные сведения об их ходе и результатах отсутствуют. В то же время, имеются данные о получении приемлемых ходовых характеристик. Максимальная скорость хода достигала 20-24 км/ч, и машина могла преодолевать различные препятствия. Тем не менее, для того времени подобные характеристики уже не были чем-то выдающимся.По результатам достаточно продолжительных испытаний командование Королевского танкового корпуса решило отказаться от принятия новой машины на вооружение. Представленный образец имел как положительные, так и отрицательные особенности, но их сочетание сочли неприемлемым с точки зрения будущего серийного производства. За ненадобностью проект закрыли. Вскоре единственный построенный Light Tropical Tank отправился на разборку. Теперь его можно увидеть только на единственной сохранившейся фотографии.К сожалению, подробные сведения о проведении испытаний и результатах проверок «тропического» танка отсутствуют. Тем не менее, даже имеющиеся данные позволяют строить предположения на этот счет и делать некоторые выводы. Таким образом, появляется возможность понять, чем оригинальная машина не устроила заказчика.Как следует из имеющихся данных, для своего времени легкий танк Light Tropical Tank был неплохой машиной и полностью соответствовал основным требованиям. Он имел достаточно мощное противопульное бронирование и нес два пулемета с независимой наводкой. Максимальная скорость до 24 км/ч при удельной мощности более 8 л.с. на тонну обеспечивала подвижность на уровне других образцов той эпохи. Одновременно с этим в проекте были приняты меры, направленные на облегчение эксплуатации техники в условиях жаркого климата, отсутствовавшие на аналогичной технике.Тем не менее, танк имел определенные недостатки. Так, подобно ряду своих предшественников, он отличался сложностью ходовой части, затруднявшей производство и эксплуатацию. Сокращение габаритов и соответствующее уменьшение внутренних объемов вряд ли могло обеспечить удобство работы танкистов. Наконец, по своим характеристикам «Легкий тропический танк» почти не отличался от другой техники своего времени. Машину предполагалось эксплуатировать в течение нескольких следующих лет, но уже сейчас она не имела никаких преимуществ перед конкурентами, не говоря уже о перспективной технике.Таким образом, Light Tropikal Tank оказывался типичным легким танком своего времени с характеристиками и возможностями на уровне других бронемашин своего класса. Имелось характерное отличие в виде усиленных средств вентиляции, но оно оказывало лишь опосредованное влияние на боевые качества. При этом не приходилось говорить о превосходстве над другой бронетехникой или о выдающихся возможностях. По этой причине перспективы танка были крайне ограниченными, и в самом ближайшем будущем он мог заметным образом устареть.Танк с такими особенностями не представлял никакого интереса для армии, из-за чего командование отказалось от продолжения работ. Проект был закрыт, а единственный опытный образец разобрали. Насколько известно, в дальнейшем Великобритания не пыталась создать специализированную бронемашину для работы в колониях. В дальнейшем в жарких районах эксплуатировались только образцы серийных моделей. В некоторых случаях создавались модификации с усиленными средствами вентиляции, но специализированные машины для таких условий уже не разрабатывались.