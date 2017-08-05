06:27 05 августа

Киев недоволен визитом Дмитрия Медведева в Крым

Украинский МИД направил ноту протеста в главное внешнеполитическое ведомство России. Поводом для Киева послужило посещение председателем правительства РФ Крымского полуострова. Украинскую сторону «не устроило» то, что Дмитрий Медведев посетил Крым «без согласования» с Киевом. С сайта украинского министерства:
МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом российской делегации на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — автономную Республику Крым 4 августа. Киев уже неоднократно подчёркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории в её международно признанных границах.


Киев недоволен визитом Дмитрия Медведева в Крым


Далее – много букв относительно резолюций, постановлений, упоминания Генассамблеи ООН и прочего того, что часто игнорирует сам Киев в отправлении своей как внешней, так и внутренней политики.


Напомним, что Дмитрий Медведев в Крыму принял участие в совещании, посвящённом развитию промышленности на полуострове. Совещание проходило на судостроительном предприятии «Море». По словам Медведева, кабинет министров принял решение выделить Крыму и Севастополю дополнительно 57 млрд рублей на нужды промпроизводства, строительство новых и реконструкцию имеющихся промышленных объектов.

В МИД РФ киевскую ноту протеста по поводу российского Крыма привычно проигнорировали.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:11
    Интересно, что будет если Донбасс посетит..?
    ОТДЕЛ
    1. тол100в Сегодня, 06:19
      Цитата: ОТДЕЛ
      Интересно, что будет если Донбасс посетит..?

      А что будет, если Киев посетит Шойгу и его компания?!
      тол100в
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:18
    ... укрокаклы наштамповали бумаг и только фамилии вписывают... laughing ну так бумага всё стерпит. bully
    a.s.zzz888
    1. Masya Masya Сегодня, 06:24
      .
      Цитата: a.s.zzz888
      укрокаклы наштамповали бумаг и только фамилии вписывают... ну так бумага всё стерпит

      запас бумаги в сортире пополнения требует... wink
      Masya Masya
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