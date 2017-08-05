Киев недоволен визитом Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом российской делегации на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — автономную Республику Крым 4 августа. Киев уже неоднократно подчёркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории в её международно признанных границах.

Украинский МИД направил ноту протеста в главное внешнеполитическое ведомство России. Поводом для Киева послужило посещение председателем правительства РФ Крымского полуострова. Украинскую сторону «не устроило» то, что Дмитрий Медведев посетил Крым «без согласования» с Киевом. С сайта украинского министерства:Далее – много букв относительно резолюций, постановлений, упоминания Генассамблеи ООН и прочего того, что часто игнорирует сам Киев в отправлении своей как внешней, так и внутренней политики.Напомним, что Дмитрий Медведев в Крыму принял участие в совещании, посвящённом развитию промышленности на полуострове. Совещание проходило на судостроительном предприятии «Море». По словам Медведева, кабинет министров принял решение выделить Крыму и Севастополю дополнительно 57 млрд рублей на нужды промпроизводства, строительство новых и реконструкцию имеющихся промышленных объектов.В МИД РФ киевскую ноту протеста по поводу российского Крыма привычно проигнорировали.