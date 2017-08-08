Обстановка в Сирии на спутниковых снимках Google Earth
Несмотря на ряд успешных боевых операций правительственных сил и вытеснение боевиков из нескольких захваченных ими районов, обстановка в Сирийской Арабской Республике продолжает оставаться сложной. В нарушение многочисленных положений международного права на территорию Сирии вторглись военные подразделения других государств: Турции и США, а территории, граничащие с Израилем, регулярно подвергаются авиационным и артиллерийским ударам. Продолжаются ожесточённые боестолкновения в северных и восточных пригородах Дамаска. Сирийская правительственная авиация, поддерживая наступление наземных войск, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков в районах Замалк, Джобар, Шифуния и Айн Терма. В результате боёв в сплошную зону разрушений превратились кварталы на стратегически важном перекрёстке, разделяющем районы Джобар и Замалк.
Спутниковый снимок Google Earth: разрушения на северо-востоке Дамаска, вокруг перекрёстка, разделяющего районы Джобар и Замалк
Спутниковый снимок Google Earth: разрушенные здания в пригороде Дамаска
Правительственная авиация в районе столицы действует с аэродромов Мардж Рухайил (вертолёты Ми-8/17 и Ми-24), Думайр (истребители-бомбардировщики МиГ-23 и Су-22) и Сайгал (МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29).
Спутниковый снимок Google Earth: боевые вертолёты ВВС Сирии на аэродроме Мардж Рухайил
Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-29 на аэродроме Сайгал
После распада СССР объёмы военно-технического сотрудничества с Россией упали в разы и парк сирийской боевой авиации сильно устарел. До начала противостояния с «вооруженной оппозицией» в ВВС САР имелось 180 боевых самолётов, в основном это были достаточно изношенные: МиГ-21бис, МиГ-23МФ/МЛД, МиГ-25П и Су-22. Относительно современными можно было считать истребители 4-го поколения МиГ-29, их по состоянию на 2012 год имелось около 40 единиц. Вертолётный парк состоял из трёх десятков Aerospatiale SA 342L, 50 Ми-8/Ми-17, 20 Ми-25. В настоящее время боевые вылеты совершают самолёты: МиГ-21бис, МиГ-23, Су-22 и учебно-боевые L-39, а также вертолёты: Ми-8/Ми-17 и Ми-25. ВВС Сирии испытывают большие трудности с ремонтом и поддержанием в лётном состоянии боевой авиации, сказывается изношенность техники и нехватка запчастей.
Сирийские ВВС за время гражданской войны понесли тяжелые потери. Количество самолётов и вертолетов, находящихся в строю, снизилось примерно в два раза. Значительная часть авиатехники была уничтожена во время артиллерийско-миномётных обстрелов авиабаз, ряд аэродромов оказался в руках мятежников. Так была полностью выведена из строя авиабаза Менаг на севере провинции Алеппо, а несколько базировавшихся там вертолётов сгорели.
Спутниковый снимок Google Earth: останки уничтоженных вертолётов на авиабазе Менаг
В самом Алеппо, крупнейшем и когда-то процветающем сирийском городе, разрушены многие районы, а инфраструктура жизнеобеспечения понесла тяжелейшие потери. Экономическая столица Сирии является одним из важнейших административно-политических и промышленных центров, и контроль над Алеппо даёт значительные преимущества. В силу этого боевые действия в Алеппо носили затяжной и ожесточённый характер. Первоначально исламистам удалось взять под контроль около 40 % городской территории, закрепиться в промзоне и жилых кварталах на севере города. Однако в 2015 году сирийская армия и ополченцы провели серию успешных операций, ставших основой для будущего окружения и штурма города.
Спутниковый снимок Google Earth: следы боевых действий в промышленной части Алеппо
В феврале 2016 года сирийским правительственным силам при поддержке авиации удалось перерезать дорогу, по которой шло снабжение боевиков с севера со стороны турецкой границы. Прошлым летом сирийская армия завершила окружение и, поддержанная массированными ракетно-бомбовыми ударами ВКС РФ, в декабре взяла город под свой контроль. В результате боевых действий, длившихся четыре года, многие районы Алеппо стали практически непригодны для проживания, административные, культурные и жилые здания очень сильно пострадали от обстрелов, бомбёжек и пожаров. В восстановлении нуждаются электрические сети, водопровод и канализация. С 2012 года население города сократилось более чем в 6 раз.
Спутниковый снимок Google Earth: промышленное здание в северной части Алеппо, разрушенное в ходе боевых действий
Спутниковый снимок Google Earth: жилые кварталы Алеппо, пострадавшие во время боёв
Важную роль в освобождении Алеппо от боевиков сыграла боевая авиация правительственных сил, базирующаяся на авиабазе Нейджраб в восточной части города. Имеющиеся здесь самолёты МиГ-23 и L-39 и вертолёты Ми-8 оказывали авиационную поддержку во время боёв с исламистами.
Спутниковый снимок Google Earth: боевая авиация на авиабазе Нейджраб
Боевики неоднократно пытались уничтожить размещённую на базе авиатехнику, ведя огонь с прилегающих в ВПП городских кварталов и цехов промышленных предприятий. При этом в результате прямого попадания ПТУР «Тоу» было сожжено и повреждено несколько учебно-боевых самолётов L-39 и вертолётов Ми-8. А артиллерийско-миномётным огнём удалось разрушить ангары в западной части авиабазы.
Спутниковый снимок Google Earth: разрушенный ангар в западной части авиабазы Нейджраб
В результате ответного огня правительственных войск тотальному уничтожению подверглись здания, где боевики оборудовали огневые точки. А авиация разрушила и подожгла цеха промышленного предприятия, где закрепились террористы, к северо-западу от авиабазы.
Спутниковый снимок Google Earth: горящие цеха промышленного предприятия к северо-западу от авиабазы Нейджраб
В начале 2013 года мятежники атаковали территорию военной базы к северу от Нейджраб, неизвестно, удалось ли вывести хранившиеся там технику и вооружение, но на спутниковых снимках видно, что строения базы сильно разрушены и она покинута.
Спутниковый снимок Google Earth: уничтоженные ангары к северу от авиабазы Нейджраб
В ходе противостояния между правительственными силами и вооруженной оппозицией несколько раз из рук в руки переходил город Хомс. В результате применения артиллерии, танков и авиации значительная часть городских кварталов превратилась в руины.
Спутниковый снимок Google Earth: городские кварталы Хомса, разрушенные во время боёв
Авиабаза Аль Гюзейр неподалёку от Хомса, где раньше базировались перехватчики МиГ-25П, была захвачена мятежниками, после чего нуждается в восстановлении.
В руках правительственных сил остался аэродром Хама в 50 км к югу от Хомса. Отсюда совершают боевые вылеты МиГ-21, МиГ-23, L-39 и вертолёты.
Спутниковый снимок Google Earth: сирийские самолёты и вертолёты на авиабазе Хама
В недавнем прошлом по сирийской территории неоднократно наносила удары авиация США, Турции и Израиля. Ночью 7 апреля 2017 года из акватории Средиземного моря два эсминца ВМФ США запустили крылатые ракеты «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Руководство Соединенных Штатов мотивировало этот шаг необходимостью наказания сирийских военных за применение химического оружия в городе Хан-Шейхун. Якобы именно с этой авиабазы взлетели самолеты, сбросившие бомбы с зарином. При этом никаких доказательств того, что в химической атаке действительно виновны войска Башара Асада, предоставлено не было.
По данным российского Минобороны, в результате ракетного удара было уничтожено 6 сирийских боевых самолётов, радиолокатор, контролировавший воздушное пространство в районе аэродрома, склад технического имущества и служебные строения. Уже на следующий день после ракетной атаки авиабаза восстановила свою работу и боевые самолеты опять вылетели на задания. На авиабазе Шайрат до ракетного удара размещались приблизительно полтора десятка истребителей-бомбардировщиков Су-22 и до эскадрильи вертолётов Ми-8 и Ми-25. К сожалению, самые свежие доступные спутниковые снимки датируются мартом 2016 года, и оценить реальный ущерб сооружениям авиабазы сейчас не представляется возможным.
Спутниковый снимок Google Earth: стоянка и ангары авиабазы Шайрат
В связи с регулярными авианалётами, совершаемыми иностранными ВВС, и ударам крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат хочется подробней остановиться на состоянии противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики. До 2012 года в Сирии имелась система ПВО, построенная по советским лекалам. Она опиралась на сеть обзорных радиолокаторов со сплошным радиолокационным полем над всей территорией страны. Задачи по поражению воздушных целей и защите стратегически важных объектов возлагались на истребительную авиацию и зенитно-ракетные войска. Для борьбы с воздушным противником предназначались перехватчики МиГ-23МФ/МЛД и МиГ-25П оснащенные аппаратурой автоматизированного наведения, и ЗРК С-125М/ М1/2М, С-75М/М3 и С-200ВЭ.
Согласно данным Military Balance, в войсках ПВО САР в 2012 году имелось два отдельных полка и 25 зенитно-ракетных бригад. Защита от воздушного противника сирийских сухопутных войск обеспечивалась многочисленными мобильными ЗРК, ЗСУ, а также буксируемыми зенитными орудиями. На вооружении 11 зенитно-ракетных бригад ПВО Сухопутных войск в 2012 году состояли самоходные ЗРК «Квадрат» и «Бук-М2Э». Ещё три бригады были оснащены ЗРК малой дальности «Оса-АКМ» и ЗРПК «Панцирь-С1». Для сирийской армии была характерна высокая насыщенность подразделений от роты и выше ПЗРК. Это делало полёты вражеской авиации на малой высоте весьма рискованным занятием и повышало боевую устойчивость войск.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М в окрестностях международного аэропорта Дамаска
До конца 80-х годов войска ПВО Сирии получили более полусотни ЗРК С-75М и С-75М3 и почти 2000 ракет В-755/В-759. До начала гражданской войны на боевом дежурстве находилось около 30 зенитно-ракетных дивизионов С-75М/М3. До 1988 года в САР было поставлено восемь ЗРК большой дальности С-200ВЭ и 144 ЗУР В-880Э. Все сирийские С-200ВЭ до 2012 года находились в технически исправном состоянии и несли боевое дежурство.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-200ВЭ восточней порта Тартус
Эксплуатация в составе С-75М/М3 и С-200ВЭ жидкостных ракет, заправляемых токсичным топливом и едким окислителем, не добавляла популярности этим комплексам среди расчётов. В бытность СССР войска ПВО Сирии получили 47 маловысотных ЗРК С-125М/С-125М1А и 1820 твердотопливных ЗУР В-601ПД. Достаточно высокие боевые и служебно-эксплуатационные характеристики «стодвадцатьпятки» способствовали большой востребованности комплекса. В 21 веке часть С-125М1 с наибольшим остаточным ресурсом прошла модернизацию в России до уровня С-125-2М «Печора-2М». Вместе с аппаратной частью комплекса прошли доработку и продление ресурса зенитные ракеты. Согласно экспертным оценкам эффективность комплекса после модернизации увеличилась в два раза.
Модернизированные ЗРК «Печора-2М» с элементами, переведёнными на мобильное шасси, размещены в провинции Латакия и под Дамаском. По американским данным, в марте 2015 года ракетой ЗРК С-125 в сирийском воздушном пространстве был поражен БПЛА MQ-1.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2М «Печора-2М» севернее порта Тартус
Одним из новейших образцов в подразделениях ПВО Сирии является ЗРПК «Панцирь-С1Э». Контракт на поставку «Панцирей» был заключён в 2006 году. На вооружении сирийской армии комплекс поступил в 2008 году. Всего Сирии в период с 2008 по 2011 гг. было передано 36 ЗРПК и 700 ракет 9М311.
В целом же система ПВО САР имеет ярко выраженный очаговый характер. Примерно четверть сирийских ЗРК была захвачена или уничтожена мятежниками. К счастью, среди исламистов не нашлось грамотных спецов, способных использовать зенитные комплексы по их прямому назначению. Наибольшие потери понесли ЗРК С-75М/М3 и не модернизированным С-125М/М1. Те комплексы, что избежали уничтожения, по большей части вывезены из районов боевых действий и складированы на контролируемых правительственными войсками аэродромах и военных базах. В настоящее время в Сирии боеспособно не более 30% ЗРК, нёсших боевое дежурство в 2012 году. За редким исключением, возраст большинства сирийских систем ПВО перевалил за тридцатилетний рубеж. Большая часть техники и вооружения устарела и изношена физически. Сирийские силы ПВО в данный момент неспособны контролировать собственное воздушное пространство. Кроме утраты значительной части ЗРК, в ходе гражданской войны большой ущерб понесли радиотехнические войска, являющиеся, по сути, «глазами» ЗРВ и истребителей-перехватчиков. До начала гражданской войны в Сирии для освещения воздушной обстановки и выдачи целеуказания ЗРК и истребительной авиации работало около полусотни РЛС кругового обзора и радиовысотомеров: П-18, П-19, П-37, 5Н84А ("Оборона-14"), ПРВ-13 и ПРВ-16. К концу 2015 года в строю осталось не больше 20 % радиолокационных постов. Техника радиотехнических подразделений, которую удалось эвакуировать из зоны боевых действий, так же как и ЗРК, отправлена в безопасные места.
Спутниковый снимок Google Earth: КП ПВО в районе авиабазы Сайгал
В настоящее время центральный пункт управления ПВО САР находится в окрестностях авиабазы Сайгал под Дамаском. Сирийское военное руководство прилагает значительные усилия по сохранению контроля над воздушным пространством страны и поддержанию боеспособности войск ПВО. В государстве, разрываемом на части внутренним конфликтом, вполне предсказуемо оказалась разрушена централизованная система управления, утрачены многие региональные командные пункты, узлы связи, повреждены радиорелейные и кабельные линии. Этими брешами активно пользуются ВВС недружественных государств. Кроме утраты системы оповещения, сирийские устаревшие ЗРК сильно уязвимы к системам радиоэлектронного подавления. К тому же дальнобойные С-200ВЭ, до сих пор покрывающие около 50% территории страны, не способны бороться с маловысотными целями. Особенно уязвимы сирийские воздушные границы на северо-западе страны, чем активно пользуются израильские ВВС. За последние годы зафиксировано несколько израильских воздушных атак. В ходе ударов по объектам, расположенным в пригороде Дамаска, истребители-бомбардировщики ВВС Израиля использовали КР «Попай».
Спутниковый снимок Google Earth: акватория порта Тартус
В условиях продолжающейся в Сирии гражданской войны большую помощь оказывает Россия. Доставка военных и гражданских грузов идёт морем через порты Лактакия и Тартус.
Спутниковый снимок Google Earth: сирийские СКР пр. 159АЭ и РК пр. 205 в ВМБ Тартус
Здесь же базируются боевые корабли ВМС Сирии: 2 сторожевика пр. 159АЭ и 3 средних десантных корабля пр. 771, а также полтора десятка ракетных катеров пр. 205. С некоторых пор в Тартусе, имеющем статус военно-морской базы, на постоянной основе находятся корабли российского флота, что гарантирует, что по территории порта не будет нанесён удар крылатыми ракетами или совершен авианалёт.
Спутниковый снимок Google Earth: фрегат пр. 11356 «Адмирал Григорович» у причальной стенки ВМБ Тартус
До августа 2015 года Россия воздерживалась от непосредственного участия в боевых действиях на территории Сирии. 26 августа 2015 года между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой было заключено Соглашение о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на сирийской территории. Согласно положению договора, в распоряжении России бессрочно на безвозмездной основе предавался аэродром Хмеймим. Вся техника вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы ввозятся на территорию Сирии без сборов, пошлин и любого досмотра. Личный состав авиагруппы получал дипломатический статус.
Авиабаза Хмейним выбрана местом развёртывания российских сил не случайно. Этот район Сирии не был затронут гражданской войной. Кроме того, в непосредственной близости от авиабазы расположены порты Латакия и Банияс, что облегчало доставку крупногабаритных грузов. До развёртывания российской группировки порты и аэродром прикрывались ЗРК С-200ВЭ, С-75М3, С-125М1 и С-125-2М. Маловысотные ЗРК С-125М1 и С-125-2М расположены вдоль побережья Средиземного моря, а средней дальности С-75М3 и дальнобойные С-200ВЭ в глубине территории на удалении 15-40 км от берега. Помимо прикрытия в виде стационарных комплексов, в окрестности порта Латакия дополнительно переброшены сирийские мобильные ЗРК средней дальности «Бук-М2Э». Контроль воздушной обстановки в этом районе осуществляется РЛС метрового диапазона П-18 и 5Н84А.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 западней авиабазы Хмеймим
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 западнее порта Латакия
Защита прибрежной морской акватории в приделах сирийских территориальных вод возложена на отряд ракетных катеров пр. 205 и береговые противокорабельные комплексы «Редут» и «Бастион».
Спутниковый снимок Google Earth: сирийские ракетные катера пр. 205 в порту Латакия
Для непосредственной защиты авиабазы Хмеймим в Сирию переброшены ЗРС С-400, С-300В4 и ЗРПК «Панцирь». Российские зенитно-ракетные системы большой дальности С-400, развёрнутые на территории авиабазы, способны бороться с аэродинамическими целями на дальности до 250 км. Кроме противовоздушных систем на территории российской авиабазы функционируют различные радиотехнические средства, системы РЭБ и связи. Для противодействия возможным артиллерийско-миномётным обстрелам в распоряжении российских военных имеются 152-мм буксируемые гаубицы-пушки 2А65 «Мста-Б» и две контрбатарейные РЛС «Зоопарк», а также танки и БТР.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-400 на авиабазе Хмеймим
Официальные данные, касающиеся качественного и численного состава российского контингента в Сирии, не публиковались. Согласно западным источникам в состав авиационной группы ВКС РФ вошли более 50 самолётов и вертолётов.
Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты Ми-28, Ми-35 и Ми-8 на стоянке авиабазы Хмеймим
На основе коммерческих спутниковых снимков были идентифицированы 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ, 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-30СМ, а полтора десятка вертолётов Ми-28, Ми-35 и Ми-8. Во второй половине ноября было объявлено о привлечении к операции в Сирии дополнительно 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34 и Су-24М и 25 самолётов дальней авиации.
Спутниковый снимок Google Earth: фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и вертолёты Ми-8 на стоянке авиабазы Хмеймим
Помимо боевых самолётов и вертолётов на спутниковых снимках авиабазы Хмеймим можно наблюдать военно-транспортные Ил-76, Ан-72, Ан-26, пассажирские Ил-18 и Ту-154. На стоянке авиабазы совершенно чётко просматривается достаточно редкий для ВКС РФ самолёт радиоэлектронной и радиолокационной разведки наземных целей Ил-20М.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Су-24М, Ан-26 и Ил-20М на стоянке авиабазы Хмеймим
Ещё одной авиационной экзотикой, размещённой на авиабазе Хмеймим, стали палубные истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного Флота. Самолёты из состава авиагруппы ТАКР «Адмирал Кузнецов» применялись во время операции ВКС РФ в Сирии. Су-33 наносили удары по позициям исламистов в провинции Идлиб и Хомс. По всей видимости, для работы по наземным целям использовались модернизированные машины, оснащённые аппаратурой высокоточной системы бомбометания СВП-24. Базирование самолётов Су-33 на сухопутном аэродроме связано с ограничением веса истребителя при взлёте с палубы авианесущего крейсера. Как известно, на ТАКР «Адмирал Кузнецов» нет катапульты, что серьёзно ограничивает боевые возможности палубных самолётов. Палубным Су-33 была выделена отдельная стоянка в северо-восточной части аэродрома.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Су-33 на стоянке авиабазы Хмеймим
После того как в конце ноября 2015 года в районе сирийско-турецкой границы турецким истребителем F-16 был сбит российский Су-24М, в Хмеймим дополнительно перебросили четыре истребителя Су-35С.
С момента начала военной операции ВКС РФ в Сирии, по состоянию на апрель 2017 года совершено более 23000 боевых вылетов. Это, а также вооружение, техника и боеприпасы, поставляемые Россией, позволили сирийской правительственной армии переломить ситуацию в свою пользу и освободить от боевиков ряд захваченных ими территорий.
По материалам:
http://iz.ru/node/614927
https://www.kommersant.ru/doc/2836487
http://www.interfax.ru/russia/480611
http://www.interfax.ru/russia/507629
https://rg.ru/2016/11/08/nad-siriej-zamecheny-istrebiteli-s-admirala-kuznecova.html
https://rg.ru/2016/03/23/aleksandr-dvornikov-dejstviia-rf-v-korne-perelomili-situaciiu-v-sirii.html
Автор: Линник Сергей
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