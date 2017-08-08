Обстановка в Сирии на спутниковых снимках Google Earth

Спутниковый снимок Google Earth: разрушенные здания в пригороде Дамаска

Спутниковый снимок Google Earth: боевые вертолёты ВВС Сирии на аэродроме Мардж Рухайил



Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-29 на аэродроме Сайгал

Спутниковый снимок Google Earth: останки уничтоженных вертолётов на авиабазе Менаг

Спутниковый снимок Google Earth: следы боевых действий в промышленной части Алеппо



Спутниковый снимок Google Earth: жилые кварталы Алеппо, пострадавшие во время боёв

Спутниковый снимок Google Earth: боевая авиация на авиабазе Нейджраб



Спутниковый снимок Google Earth: разрушенный ангар в западной части авиабазы Нейджраб

Спутниковый снимок Google Earth: уничтоженные ангары к северу от авиабазы Нейджраб

Спутниковый снимок Google Earth: городские кварталы Хомса, разрушенные во время боёв



Спутниковый снимок Google Earth: сирийские самолёты и вертолёты на авиабазе Хама

Спутниковый снимок Google Earth: стоянка и ангары авиабазы Шайрат

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-200ВЭ восточней порта Тартус



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125-2М «Печора-2М» севернее порта Тартус

Спутниковый снимок Google Earth: КП ПВО в районе авиабазы Сайгал



Спутниковый снимок Google Earth: акватория порта Тартус



Спутниковый снимок Google Earth: сирийские СКР пр. 159АЭ и РК пр. 205 в ВМБ Тартус



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 западней авиабазы Хмеймим



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-125М1 западнее порта Латакия

Спутниковый снимок Google Earth: сирийские ракетные катера пр. 205 в порту Латакия



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-400 на авиабазе Хмеймим



Спутниковый снимок Google Earth: вертолёты Ми-28, Ми-35 и Ми-8 на стоянке авиабазы Хмеймим



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Су-24М, Ан-26 и Ил-20М на стоянке авиабазы Хмеймим

Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Су-33 на стоянке авиабазы Хмеймим



По материалам:

http://iz.ru/node/614927

https://www.kommersant.ru/doc/2836487

http://www.interfax.ru/russia/480611

http://www.interfax.ru/russia/507629

https://rg.ru/2016/11/08/nad-siriej-zamecheny-istrebiteli-s-admirala-kuznecova.html

https://rg.ru/2016/03/23/aleksandr-dvornikov-dejstviia-rf-v-korne-perelomili-situaciiu-v-sirii.html



Несмотря на ряд успешных боевых операций правительственных сил и вытеснение боевиков из нескольких захваченных ими районов, обстановка в Сирийской Арабской Республике продолжает оставаться сложной. В нарушение многочисленных положений международного права на территорию Сирии вторглись военные подразделения других государств: Турции и США, а территории, граничащие с Израилем, регулярно подвергаются авиационным и артиллерийским ударам. Продолжаются ожесточённые боестолкновения в северных и восточных пригородах Дамаска. Сирийская правительственная авиация, поддерживая наступление наземных войск, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков в районах Замалк, Джобар, Шифуния и Айн Терма. В результате боёв в сплошную зону разрушений превратились кварталы на стратегически важном перекрёстке, разделяющем районы Джобар и Замалк.Правительственная авиация в районе столицы действует с аэродромов Мардж Рухайил (вертолёты Ми-8/17 и Ми-24), Думайр (истребители-бомбардировщики МиГ-23 и Су-22) и Сайгал (МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29).После распада СССР объёмы военно-технического сотрудничества с Россией упали в разы и парк сирийской боевой авиации сильно устарел. До начала противостояния с «вооруженной оппозицией» в ВВС САР имелось 180 боевых самолётов, в основном это были достаточно изношенные: МиГ-21бис, МиГ-23МФ/МЛД, МиГ-25П и Су-22. Относительно современными можно было считать истребители 4-го поколения МиГ-29, их по состоянию на 2012 год имелось около 40 единиц. Вертолётный парк состоял из трёх десятков Aerospatiale SA 342L, 50 Ми-8/Ми-17, 20 Ми-25. В настоящее время боевые вылеты совершают самолёты: МиГ-21бис, МиГ-23, Су-22 и учебно-боевые L-39, а также вертолёты: Ми-8/Ми-17 и Ми-25. ВВС Сирии испытывают большие трудности с ремонтом и поддержанием в лётном состоянии боевой авиации, сказывается изношенность техники и нехватка запчастей.Сирийские ВВС за время гражданской войны понесли тяжелые потери. Количество самолётов и вертолетов, находящихся в строю, снизилось примерно в два раза. Значительная часть авиатехники была уничтожена во время артиллерийско-миномётных обстрелов авиабаз, ряд аэродромов оказался в руках мятежников. Так была полностью выведена из строя авиабаза Менаг на севере провинции Алеппо, а несколько базировавшихся там вертолётов сгорели.В самом Алеппо, крупнейшем и когда-то процветающем сирийском городе, разрушены многие районы, а инфраструктура жизнеобеспечения понесла тяжелейшие потери. Экономическая столица Сирии является одним из важнейших административно-политических и промышленных центров, и контроль над Алеппо даёт значительные преимущества. В силу этого боевые действия в Алеппо носили затяжной и ожесточённый характер. Первоначально исламистам удалось взять под контроль около 40 % городской территории, закрепиться в промзоне и жилых кварталах на севере города. Однако в 2015 году сирийская армия и ополченцы провели серию успешных операций, ставших основой для будущего окружения и штурма города.В феврале 2016 года сирийским правительственным силам при поддержке авиации удалось перерезать дорогу, по которой шло снабжение боевиков с севера со стороны турецкой границы. Прошлым летом сирийская армия завершила окружение и, поддержанная массированными ракетно-бомбовыми ударами ВКС РФ, в декабре взяла город под свой контроль. В результате боевых действий, длившихся четыре года, многие районы Алеппо стали практически непригодны для проживания, административные, культурные и жилые здания очень сильно пострадали от обстрелов, бомбёжек и пожаров. В восстановлении нуждаются электрические сети, водопровод и канализация. С 2012 года население города сократилось более чем в 6 раз.Важную роль в освобождении Алеппо от боевиков сыграла боевая авиация правительственных сил, базирующаяся на авиабазе Нейджраб в восточной части города. Имеющиеся здесь самолёты МиГ-23 и L-39 и вертолёты Ми-8 оказывали авиационную поддержку во время боёв с исламистами.Боевики неоднократно пытались уничтожить размещённую на базе авиатехнику, ведя огонь с прилегающих в ВПП городских кварталов и цехов промышленных предприятий. При этом в результате прямого попадания ПТУР «Тоу» было сожжено и повреждено несколько учебно-боевых самолётов L-39 и вертолётов Ми-8. А артиллерийско-миномётным огнём удалось разрушить ангары в западной части авиабазы.В результате ответного огня правительственных войск тотальному уничтожению подверглись здания, где боевики оборудовали огневые точки. А авиация разрушила и подожгла цеха промышленного предприятия, где закрепились террористы, к северо-западу от авиабазы.В начале 2013 года мятежники атаковали территорию военной базы к северу от Нейджраб, неизвестно, удалось ли вывести хранившиеся там технику и вооружение, но на спутниковых снимках видно, что строения базы сильно разрушены и она покинута.В ходе противостояния между правительственными силами и вооруженной оппозицией несколько раз из рук в руки переходил город Хомс. В результате применения артиллерии, танков и авиации значительная часть городских кварталов превратилась в руины.Авиабаза Аль Гюзейр неподалёку от Хомса, где раньше базировались перехватчики МиГ-25П, была захвачена мятежниками, после чего нуждается в восстановлении.В руках правительственных сил остался аэродром Хама в 50 км к югу от Хомса. Отсюда совершают боевые вылеты МиГ-21, МиГ-23, L-39 и вертолёты.В недавнем прошлом по сирийской территории неоднократно наносила удары авиация США, Турции и Израиля. Ночью 7 апреля 2017 года из акватории Средиземного моря два эсминца ВМФ США запустили крылатые ракеты «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Руководство Соединенных Штатов мотивировало этот шаг необходимостью наказания сирийских военных за применение химического оружия в городе Хан-Шейхун. Якобы именно с этой авиабазы взлетели самолеты, сбросившие бомбы с зарином. При этом никаких доказательств того, что в химической атаке действительно виновны войска Башара Асада, предоставлено не было.По данным российского Минобороны, в результате ракетного удара было уничтожено 6 сирийских боевых самолётов, радиолокатор, контролировавший воздушное пространство в районе аэродрома, склад технического имущества и служебные строения. Уже на следующий день после ракетной атаки авиабаза восстановила свою работу и боевые самолеты опять вылетели на задания. На авиабазе Шайрат до ракетного удара размещались приблизительно полтора десятка истребителей-бомбардировщиков Су-22 и до эскадрильи вертолётов Ми-8 и Ми-25. К сожалению, самые свежие доступные спутниковые снимки датируются мартом 2016 года, и оценить реальный ущерб сооружениям авиабазы сейчас не представляется возможным.В связи с регулярными авианалётами, совершаемыми иностранными ВВС, и ударам крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат хочется подробней остановиться на состоянии противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики. До 2012 года в Сирии имелась система ПВО, построенная по советским лекалам. Она опиралась на сеть обзорных радиолокаторов со сплошным радиолокационным полем над всей территорией страны. Задачи по поражению воздушных целей и защите стратегически важных объектов возлагались на истребительную авиацию и зенитно-ракетные войска. Для борьбы с воздушным противником предназначались перехватчики МиГ-23МФ/МЛД и МиГ-25П оснащенные аппаратурой автоматизированного наведения, и ЗРК С-125М/ М1/2М, С-75М/М3 и С-200ВЭ.Согласно данным Military Balance, в войсках ПВО САР в 2012 году имелось два отдельных полка и 25 зенитно-ракетных бригад. Защита от воздушного противника сирийских сухопутных войск обеспечивалась многочисленными мобильными ЗРК, ЗСУ, а также буксируемыми зенитными орудиями. На вооружении 11 зенитно-ракетных бригад ПВО Сухопутных войск в 2012 году состояли самоходные ЗРК «Квадрат» и «Бук-М2Э». Ещё три бригады были оснащены ЗРК малой дальности «Оса-АКМ» и ЗРПК «Панцирь-С1». Для сирийской армии была характерна высокая насыщенность подразделений от роты и выше ПЗРК. Это делало полёты вражеской авиации на малой высоте весьма рискованным занятием и повышало боевую устойчивость войск.До конца 80-х годов войска ПВО Сирии получили более полусотни ЗРК С-75М и С-75М3 и почти 2000 ракет В-755/В-759. До начала гражданской войны на боевом дежурстве находилось около 30 зенитно-ракетных дивизионов С-75М/М3. До 1988 года в САР было поставлено восемь ЗРК большой дальности С-200ВЭ и 144 ЗУР В-880Э. Все сирийские С-200ВЭ до 2012 года находились в технически исправном состоянии и несли боевое дежурство.Эксплуатация в составе С-75М/М3 и С-200ВЭ жидкостных ракет, заправляемых токсичным топливом и едким окислителем, не добавляла популярности этим комплексам среди расчётов. В бытность СССР войска ПВО Сирии получили 47 маловысотных ЗРК С-125М/С-125М1А и 1820 твердотопливных ЗУР В-601ПД. Достаточно высокие боевые и служебно-эксплуатационные характеристики «стодвадцатьпятки» способствовали большой востребованности комплекса. В 21 веке часть С-125М1 с наибольшим остаточным ресурсом прошла модернизацию в России до уровня С-125-2М «Печора-2М». Вместе с аппаратной частью комплекса прошли доработку и продление ресурса зенитные ракеты. Согласно экспертным оценкам эффективность комплекса после модернизации увеличилась в два раза.Модернизированные ЗРК «Печора-2М» с элементами, переведёнными на мобильное шасси, размещены в провинции Латакия и под Дамаском. По американским данным, в марте 2015 года ракетой ЗРК С-125 в сирийском воздушном пространстве был поражен БПЛА MQ-1.Одним из новейших образцов в подразделениях ПВО Сирии является ЗРПК «Панцирь-С1Э». Контракт на поставку «Панцирей» был заключён в 2006 году. На вооружении сирийской армии комплекс поступил в 2008 году. Всего Сирии в период с 2008 по 2011 гг. было передано 36 ЗРПК и 700 ракет 9М311.В целом же система ПВО САР имеет ярко выраженный очаговый характер. Примерно четверть сирийских ЗРК была захвачена или уничтожена мятежниками. К счастью, среди исламистов не нашлось грамотных спецов, способных использовать зенитные комплексы по их прямому назначению. Наибольшие потери понесли ЗРК С-75М/М3 и не модернизированным С-125М/М1. Те комплексы, что избежали уничтожения, по большей части вывезены из районов боевых действий и складированы на контролируемых правительственными войсками аэродромах и военных базах. В настоящее время в Сирии боеспособно не более 30% ЗРК, нёсших боевое дежурство в 2012 году. За редким исключением, возраст большинства сирийских систем ПВО перевалил за тридцатилетний рубеж. Большая часть техники и вооружения устарела и изношена физически. Сирийские силы ПВО в данный момент неспособны контролировать собственное воздушное пространство. Кроме утраты значительной части ЗРК, в ходе гражданской войны большой ущерб понесли радиотехнические войска, являющиеся, по сути, «глазами» ЗРВ и истребителей-перехватчиков. До начала гражданской войны в Сирии для освещения воздушной обстановки и выдачи целеуказания ЗРК и истребительной авиации работало около полусотни РЛС кругового обзора и радиовысотомеров: П-18, П-19, П-37, 5Н84А ("Оборона-14"), ПРВ-13 и ПРВ-16. К концу 2015 года в строю осталось не больше 20 % радиолокационных постов. Техника радиотехнических подразделений, которую удалось эвакуировать из зоны боевых действий, так же как и ЗРК, отправлена в безопасные места.В настоящее время центральный пункт управления ПВО САР находится в окрестностях авиабазы Сайгал под Дамаском. Сирийское военное руководство прилагает значительные усилия по сохранению контроля над воздушным пространством страны и поддержанию боеспособности войск ПВО. В государстве, разрываемом на части внутренним конфликтом, вполне предсказуемо оказалась разрушена централизованная система управления, утрачены многие региональные командные пункты, узлы связи, повреждены радиорелейные и кабельные линии. Этими брешами активно пользуются ВВС недружественных государств. Кроме утраты системы оповещения, сирийские устаревшие ЗРК сильно уязвимы к системам радиоэлектронного подавления. К тому же дальнобойные С-200ВЭ, до сих пор покрывающие около 50% территории страны, не способны бороться с маловысотными целями. Особенно уязвимы сирийские воздушные границы на северо-западе страны, чем активно пользуются израильские ВВС. За последние годы зафиксировано несколько израильских воздушных атак. В ходе ударов по объектам, расположенным в пригороде Дамаска, истребители-бомбардировщики ВВС Израиля использовали КР «Попай».В условиях продолжающейся в Сирии гражданской войны большую помощь оказывает Россия. Доставка военных и гражданских грузов идёт морем через порты Лактакия и Тартус.Здесь же базируются боевые корабли ВМС Сирии: 2 сторожевика пр. 159АЭ и 3 средних десантных корабля пр. 771, а также полтора десятка ракетных катеров пр. 205. С некоторых пор в Тартусе, имеющем статус военно-морской базы, на постоянной основе находятся корабли российского флота, что гарантирует, что по территории порта не будет нанесён удар крылатыми ракетами или совершен авианалёт.До августа 2015 года Россия воздерживалась от непосредственного участия в боевых действиях на территории Сирии. 26 августа 2015 года между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой было заключено Соглашение о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на сирийской территории. Согласно положению договора, в распоряжении России бессрочно на безвозмездной основе предавался аэродром Хмеймим. Вся техника вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы ввозятся на территорию Сирии без сборов, пошлин и любого досмотра. Личный состав авиагруппы получал дипломатический статус.Авиабаза Хмейним выбрана местом развёртывания российских сил не случайно. Этот район Сирии не был затронут гражданской войной. Кроме того, в непосредственной близости от авиабазы расположены порты Латакия и Банияс, что облегчало доставку крупногабаритных грузов. До развёртывания российской группировки порты и аэродром прикрывались ЗРК С-200ВЭ, С-75М3, С-125М1 и С-125-2М. Маловысотные ЗРК С-125М1 и С-125-2М расположены вдоль побережья Средиземного моря, а средней дальности С-75М3 и дальнобойные С-200ВЭ в глубине территории на удалении 15-40 км от берега. Помимо прикрытия в виде стационарных комплексов, в окрестности порта Латакия дополнительно переброшены сирийские мобильные ЗРК средней дальности «Бук-М2Э». Контроль воздушной обстановки в этом районе осуществляется РЛС метрового диапазона П-18 и 5Н84А.Защита прибрежной морской акватории в приделах сирийских территориальных вод возложена на отряд ракетных катеров пр. 205 и береговые противокорабельные комплексы «Редут» и «Бастион».Для непосредственной защиты авиабазы Хмеймим в Сирию переброшены ЗРС С-400, С-300В4 и ЗРПК «Панцирь». Российские зенитно-ракетные системы большой дальности С-400, развёрнутые на территории авиабазы, способны бороться с аэродинамическими целями на дальности до 250 км. Кроме противовоздушных систем на территории российской авиабазы функционируют различные радиотехнические средства, системы РЭБ и связи. Для противодействия возможным артиллерийско-миномётным обстрелам в распоряжении российских военных имеются 152-мм буксируемые гаубицы-пушки 2А65 «Мста-Б» и две контрбатарейные РЛС «Зоопарк», а также танки и БТР.Официальные данные, касающиеся качественного и численного состава российского контингента в Сирии, не публиковались. Согласно западным источникам в состав авиационной группы ВКС РФ вошли более 50 самолётов и вертолётов.На основе коммерческих спутниковых снимков были идентифицированы 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ, 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-30СМ, а полтора десятка вертолётов Ми-28, Ми-35 и Ми-8. Во второй половине ноября было объявлено о привлечении к операции в Сирии дополнительно 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34 и Су-24М и 25 самолётов дальней авиации.Помимо боевых самолётов и вертолётов на спутниковых снимках авиабазы Хмеймим можно наблюдать военно-транспортные Ил-76, Ан-72, Ан-26, пассажирские Ил-18 и Ту-154. На стоянке авиабазы совершенно чётко просматривается достаточно редкий для ВКС РФ самолёт радиоэлектронной и радиолокационной разведки наземных целей Ил-20М.Ещё одной авиационной экзотикой, размещённой на авиабазе Хмеймим, стали палубные истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного Флота. Самолёты из состава авиагруппы ТАКР «Адмирал Кузнецов» применялись во время операции ВКС РФ в Сирии. Су-33 наносили удары по позициям исламистов в провинции Идлиб и Хомс. По всей видимости, для работы по наземным целям использовались модернизированные машины, оснащённые аппаратурой высокоточной системы бомбометания СВП-24. Базирование самолётов Су-33 на сухопутном аэродроме связано с ограничением веса истребителя при взлёте с палубы авианесущего крейсера. Как известно, на ТАКР «Адмирал Кузнецов» нет катапульты, что серьёзно ограничивает боевые возможности палубных самолётов. Палубным Су-33 была выделена отдельная стоянка в северо-восточной части аэродрома.После того как в конце ноября 2015 года в районе сирийско-турецкой границы турецким истребителем F-16 был сбит российский Су-24М, в Хмеймим дополнительно перебросили четыре истребителя Су-35С.С момента начала военной операции ВКС РФ в Сирии, по состоянию на апрель 2017 года совершено более 23000 боевых вылетов. Это, а также вооружение, техника и боеприпасы, поставляемые Россией, позволили сирийской правительственной армии переломить ситуацию в свою пользу и освободить от боевиков ряд захваченных ими территорий.