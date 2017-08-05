"Хизбалла" сообщает о подготовке к операции против ИГИЛ на территории Ливана

Ливанская группировка «Хизбалла» с помощью подконтрольных информационных ресурсов сообщает о том, что готовит наступление на позиции ИГИЛ (*запрещено в РФ) на границе с Сирийской Арабской Республикой. Напомним, что у границ с Ливаном и на территории самого Ливана на стыке с САР в последнее время сконцентрировалось немалое число игиловцев и представителей других группировок, признанных террористическими Совбезом ООН.О наступлении на ИГИЛ (*) сообщил лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. По его словам, «Хизбалла» будет оказывать поддержку ливанской национальной армии, которая готова атаковать игиловцев на ливанской территории. Отмечается, что действия ливанских войск согласованы с сирийской стороной. Армия САР одновременно начинает наступление на позиции боевиков у ливанской границы. Об этом сообщает «Голос Америки».Нужно отметить, что в последнее время представители «Хизбаллы» принимали участие в боевых действиях в городе Джуруд-Эрсаль (Ливан). В результате боёв, в которых, кстати, ливанская армия не участвовала, «Хизбалле» удалось взять большую часть города под свой контроль, после чего были достигнуты договорённости о выходе боевиков, перешедших границу со стороны Сирии, обратно.Хасан Насралла отметил, что «Хизбалла» «в течение нескольких суток предоставляет игиловцам возможность покинуть территорию Ливана». Если в течение этого времени боевики ИГИЛ (*) Ливан не покинут, то начнётся вооружённая операция совместно с ливанской армией.Напомним, что в ряде стран саму "Хизбаллу" считают террористической организацией.