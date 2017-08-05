11:40 05 августа

"Хизбалла" сообщает о подготовке к операции против ИГИЛ на территории Ливана

Ливанская группировка «Хизбалла» с помощью подконтрольных информационных ресурсов сообщает о том, что готовит наступление на позиции ИГИЛ (*запрещено в РФ) на границе с Сирийской Арабской Республикой. Напомним, что у границ с Ливаном и на территории самого Ливана на стыке с САР в последнее время сконцентрировалось немалое число игиловцев и представителей других группировок, признанных террористическими Совбезом ООН.

"Хизбалла" сообщает о подготовке к операции против ИГИЛ на территории Ливана


О наступлении на ИГИЛ (*) сообщил лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. По его словам, «Хизбалла» будет оказывать поддержку ливанской национальной армии, которая готова атаковать игиловцев на ливанской территории. Отмечается, что действия ливанских войск согласованы с сирийской стороной. Армия САР одновременно начинает наступление на позиции боевиков у ливанской границы. Об этом сообщает «Голос Америки».


Нужно отметить, что в последнее время представители «Хизбаллы» принимали участие в боевых действиях в городе Джуруд-Эрсаль (Ливан). В результате боёв, в которых, кстати, ливанская армия не участвовала, «Хизбалле» удалось взять большую часть города под свой контроль, после чего были достигнуты договорённости о выходе боевиков, перешедших границу со стороны Сирии, обратно.

Хасан Насралла отметил, что «Хизбалла» «в течение нескольких суток предоставляет игиловцам возможность покинуть территорию Ливана». Если в течение этого времени боевики ИГИЛ (*) Ливан не покинут, то начнётся вооружённая операция совместно с ливанской армией.

Напомним, что в ряде стран саму "Хизбаллу" считают террористической организацией.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. сибиралт Сегодня, 06:48
    Сейчас Хизбалла начнет мочить ИГИЛ, а Израиль Хизболлу.
    сибиралт
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:11
      Работайте братья, мы вас прикроем.. soldier
      ОТДЕЛ
    2. Logall Сегодня, 07:18
      Цитата: сибиралт
      Хизбалла начнет мочить ИГИЛ, а Израиль Хизболлу.

      Они не понимают, что поддерживая ИГ сами потом выхватывать начнут. Ваша формула изменится: "ИГИЛ начнет мочить Израиль, а Хизбола Израиль" соответственно.
      Хотя я не математик...
      Logall
      1. Partyzan Сегодня, 07:29
        в ряде стран саму "Хизбаллу" считают террористической организацией.
        и этот ряд стран мы называть не будем
        Partyzan
        1. Logall Сегодня, 07:35
          Что то я "звезду Давида" на флаге не разглядел. А должна быть!
          Logall
          1. Partyzan Сегодня, 07:42
            А должна быть!
            она и есть - только за флагом
            Partyzan
            1. Logall Сегодня, 07:47
              Это + А за Еврейские длани, в попах наших Американских оппонентов, Отдельное СПАСИБО!!!
              Logall
  2. Stas157 Сегодня, 06:49
    . «Хизбалла» будет оказывать поддержку ливанской национальной армии, которая готова атаковать игиловцев на ливанской территории.
    Ну, а демократический Израиль будет в свою очередь оказывать поддержку Игил, нанесет удар в спину, так сказать. Не преминит возможностью, произвести ракетно бомбовый удар по позициям Хизбаллы, точно так же, как это часто бывает с армией САР.
    Stas157
    1. Ныробский Сегодня, 10:27
      Цитата: Stas157
      . «Хизбалла» будет оказывать поддержку ливанской национальной армии, которая готова атаковать игиловцев на ливанской территории.
      Ну, а демократический Израиль будет в свою очередь оказывать поддержку Игил, нанесет удар в спину, так сказать. Не преминит возможностью, произвести ракетно бомбовый удар по позициям Хизбаллы, точно так же, как это часто бывает с армией САР.

      Нет. Сначала бородатые созвонятся с евреями и согласуют куда положить пару мин, дабы "богоизбранные" не пострадали. А уже после этого Израиль начнёт окучивать позиции САА и Хезболлы под предлогом ответной меры на обстрел своей территории. Но то, что Израиль подсобит террористам, почти не вызывает сомнения.
      Ныробский
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    что готовит наступление на позиции ИГИЛ

    Странное наступление, о котором предупреждают противника. Вам не кажется?
    rotmistr60
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:12
      Цитата: rotmistr60
      что готовит наступление на позиции ИГИЛ

      Странное наступление, о котором предупреждают противника. Вам не кажется?

      Это ультиматум - уходи, а то зарежу. И временнЫе рамки, после которых резать начнут.
      Капитан Пушкин
  4. Толстоевский Сегодня, 09:36
    и снова общечеловекам печалька
    Толстоевский
  5. Влад5307 Сегодня, 09:41
    Цитата: rotmistr60
    что готовит наступление на позиции ИГИЛ

    Странное наступление, о котором предупреждают противника. Вам не кажется?

    Ну утечки бывают у всех, особенно на Востоке(дело тонкое). С другой стороны это дает возможность наносить удары по концентрациям ИГ, а не гоняться за отдельными группами по пустыне! Лишь бы все это не оказалось просто блефом.
    Влад5307
  6. Zaurbek Сегодня, 10:22
    Машинки похожие на Вранглер. Их постоянно показывают в кадрах про шиитские подразделения в Иране производятся?
    Zaurbek
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