11:40 05 августа

Остановивший WannaCry британец "признался" ФБР в создании другого вируса

Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что в аэропорту Лас-Вегаса сотрудники ФБР задержали британского подданного Маркуса Хатчинса. Хатчинс – британский программист, который стал известен после того, как остановил распространение вируса WannaCry. Задержали его американские спецслужбы после участия Хатчинса в конференции по кибербезопасности. При этом в отношении британца выдвинули обвинения в распространении вредоносных программ.

Сегодня стало известно, что Маркус Хатчинс после контактов с эфбээровцами «признал свою вину». По версии ФБР, Хатчинс причастен к созданию и внедрению в Глобальную сеть программы Kronos. Эта программа использовалась злоумышленниками для похищения данных с банковских карт в момент проведения пользователями операций через Интернет.

Остановивший WannaCry британец "признался" ФБР в создании другого вируса



Причастность британца к распространению вредоносной программы озвучивает американский прокурор Дэн Коуиг (его цитирует ресурс The Verge ):
Он (Хатчинс) признал тот факт, что был создателем программы Kronos, которую затем продал.


Напомним, что в мае Хатчинс, который в Сети известен под ником MalwareTech, заявил, что он остановил распространение вредоносной программы-шифровальщика WannaCry.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:01
    Нам пофигу вирусы..! Видал я их negative (если шо сразу форматирую ..))))
    ОТДЕЛ
    1. Володин Сегодня, 07:04
      Цитата: ОТДЕЛ
      Нам пофигу вирусы..! Видал я их (если шо сразу форматирую ..))))


      Что именно? Банковскую карту?)))
      Володин
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:08
        Цитата: Володин
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нам пофигу вирусы..! Видал я их (если шо сразу форматирую ..))))

        Что именно? Банковскую карту?)))

        Алексей,это же Виталик-михан... с кем ты связался... там ай кью-28...диванный воЕн... laughing
        Mystery12345
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:19
          Цитата: Mystery12345
          Алексей,это же Виталик-михан... с кем ты связался... там ай кью-28...диванный воЕн...

          Опять задираешь..? Или завидуешь.. wassat
          ОТДЕЛ
          1. Mystery12345 Сегодня, 07:21
            Цитата: ОТДЕЛ
            Или завидуешь..

            wassat fool
            Mystery12345
          2. Станислав Сегодня, 09:25
            Цитата: ОТДЕЛ
            задираешь..? Или завидуешь
            Рискну предположить, что то и другое. Каждый либерал-западник, читавший в детстве сказки, смотревший мультики про Ивана-дурака, сопереживал ему в конфликте между Глупостью и Подлостью, которую олицетворяли его противники. Теперь, на стороне последней им должно быть неуютно и тоскливо от пугающей тайны, которая скрывается в их когнитивном диссонансе.
            Станислав
        2. Станислав Сегодня, 09:59
          Цитата: Mystery12345
          там ай кью-28
          Ваша "методика" определения IQ оппонента (способ обозвать его глyпцом) позволяет предполагать, что вы его используете в качестве мишени для своих злобных проекций.
          Станислав
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:23
        Цитата: Володин
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нам пофигу вирусы..! Видал я их (если шо сразу форматирую ..))))

        Что именно? Банковскую карту?)))

        laughing Шутка засчитана , вообще то я инфобезопасностью занимаюсь
        ОТДЕЛ
        1. insular Сегодня, 08:01
          Цитата: ОТДЕЛ
          если шо сразу форматирую

          Всё верно. Обеспечение инфобезопасности, заключается в отсутсвии информации у неправильных людей. wassat А если нет информации, то пустые диски можно и форматнуть... yes
          Цитата: ОТДЕЛ
          вообще то я инфобезопасностью занимаюсь
          В том смысле, что если ничего не знаешь, то нечего и забывать, а если ничего не имеешь то и нечего терять?
          Занятие как раз по профилю Михана! lol good
          insular
        2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:54
          ОТДЕЛ
          вообще то я инфобезопасностью занимаюсь

          ... заметно, особенно насчёт "занимаюсь" ... bully
          a.s.zzz888
      3. rotmistr60 Сегодня, 07:52
        Что именно? Банковскую карту?)))

        Это вы хорошо славного Михая поддели. Если подцепил, то форматируй. не форматируй - толку не будет. Это не насморк.
        rotmistr60
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:20
          Цитата: rotmistr60
          Что именно? Банковскую карту?)))

          Это вы хорошо славного Михая поддели. Если подцепил, то форматируй. не форматируй - толку не будет. Это не насморк.

          Я за 25 лет работая в разных структурах не разу ничего серьезного не подцепил..Ругался матерился и т.д.! Помню у одного кадра .Черный экран и ON Half--- на сервере В казначействе )))0 Я его поздравил , любил он поиграть в игры компьютерные..)))))
          ОТДЕЛ
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:28
            Я по отношению к вам написал без злости и подковырок. Если обидел, прошу извинения. hi
            rotmistr60
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:03
              Цитата: rotmistr60
              Я по отношению к вам написал без злости и подковырок. Если обидел, прошу извинения. hi

              Я знаю Генадий ! Я вас знаю и уважаю...Вы из тех кто может меня подковырнуть! drinks
              ОТДЕЛ
              1. rotmistr60 Сегодня, 09:08
                Спасибо за доверие. hi
                rotmistr60
          2. JD1979 Сегодня, 09:10
            Цитата: ОТДЕЛ
            Я за 25 лет работая в разных структурах не разу ничего серьезного не подцепил..Ругался матерился и т.д.! Помню у одного кадра .Черный экран и ON Half--- на сервере В казначействе )))0 Я его поздравил , любил он поиграть в игры компьютерные..)))))

            Эпический заливатель... Батенька смотрю вы резко стали разбираться в железе и организации работы сетей. Особенно в том как поиграть на сервере. Может научите играть на калькуляторе?
            JD1979
    2. Нормаль ок Сегодня, 08:32
      Цитата: ОТДЕЛ
      Нам пофигу вирусы..! Видал я их negative (если шо сразу форматирую ..))))

      Судя по аватарке, вам уже всё пофигу: и вирусы, и женщины, и здравый смысл...
      Нормаль ок
      1. stalkerwalker Сегодня, 08:38
        Цитата: Нормаль ок
        ам уже всё пофигу: и вирусы, и женщины, и здравый смысл.

        Женщин не трогайте! am
        "...Нет, без женщин жить на свете нельзя. Нет!.... (с)
        laughing
        stalkerwalker
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:48
        Цитата: Нормаль ок
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нам пофигу вирусы..! Видал я их negative (если шо сразу форматирую ..))))

        Судя по аватарке, вам уже всё пофигу: и вирусы, и женщины, и здравый смысл...

        Я вас прощаю за такое оскорбление...Просто модераторов и админов жалко. если я заведусь! hi
        ОТДЕЛ
      3. rotmistr60 Сегодня, 09:12
        Нормаль ок
        Ваше желание уколоть переходит все границы. Вам самому сколько лет? А вас уважению к старшим в школе не учили? Судя по вашим комментарием не учили и морду в школе мало били (таких подленьких обычно часто бьют).
        rotmistr60
  2. 210окв Сегодня, 07:09
    Кто создал вирус-тот его и остановил..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 07:32
      Цитата: 210окв
      Кто создал вирус-тот его и остановил..

      Так оно всегда и было! Думаете г-н Касперский не в чём не замешен?
      Logall
      1. просто экспл Сегодня, 08:26
        нет , им нет нужды в этом , вирусы пишут в андергаунде и там этим занимаются тысячи людей . одни пишут , другие криптуют , третьи распространяют . это выгодное дело (в год тырят сотни лямов , хватает на всех) . поэтому антивирусным компаниям писать самим вирусы , это как поливать огород в ливень . и без тебя будет мокро .
        просто экспл
        1. Logall Сегодня, 08:37
          Если ты не создаёшь вирусы, то не знаешь их принцип действия. Как бороться с оспой, если сам не занёс её при прививании?
          Logall
  3. romandostalo Сегодня, 07:09
    Да всё понятно, нужен новый сотрудник с мозгами....
    romandostalo
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:11
      Цитата: romandostalo
      Да всё понятно, нужен новый сотрудник с мозгами....

      пусть возьмут "михана-отдел-старпёр" меньше глупых будет на сайте. yes
      Mystery12345
      1. Logall Сегодня, 07:28
        Цитата: Mystery12345
        пусть возьмут "михана-отдел-старпёр" меньше глупых будет на сайте

        Вы, Что следом уйдёте?
        hi Виталя, ДЕРЖИСЬ!
        Logall
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:58
          Цитата: Logall
          Цитата: Mystery12345
          пусть возьмут "михана-отдел-старпёр" меньше глупых будет на сайте

          Вы, Что следом уйдёте?
          hi Виталя, ДЕРЖИСЬ!

          Держусь Александр! Но как трудно сдерживать себя ... angry
          Обычно начинаю напевать песню ЛЮБЭ "Я иду по полю с конем..." Успокаивает!
          ОТДЕЛ
          1. Logall Сегодня, 09:10
            Понимаю! В песне конь в узде. А здесь комменты пишут request
            Logall
  4. Masya Masya Сегодня, 07:11
    Маркус Хатчинс после контактов с эфбээровцами «признал свою вину».

    Хорошие видать контакты были...
    Masya Masya
  5. Комментарий был удален.
  6. п-к Опарышев Сегодня, 07:30
    Если бы этот паренёк был бы за нас,я бы им гордился.
    п-к Опарышев
  7. Langf Сегодня, 07:31
    «Борзеет татарин... Много вперед взял... Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Гы-гы-гы!» © (Брат)
    Langf
  8. AwaZ Сегодня, 10:58
    господя, что вы за чувака переживаете. Как я понимаю , приличного уровня программистов , находящихся под американской и английской юрисдикцией не так много и все они под контролем. Вероятно пацан , либо случайно , либо реально хороший спец, который не был под колпаком спец служб, смог повлиять на работу вируса, выращенного в каких то американских IT структурах.
    Вот щас его и прессуют, что б лишнего не наговорил кому не надо и или заставят работать на себя. Воровать же и вербовать русских или каких других иностранных специалистов, по любому опасно.
    Ну вот как то так примерно я думаю...
    AwaZ
    1. Walanin Сегодня, 11:10
      Пацан просто обыкновенный вор в сфере ит. А вор должен сидеть в тюрьме.
      Walanin
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