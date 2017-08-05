Остановивший WannaCry британец "признался" ФБР в создании другого вируса

Он (Хатчинс) признал тот факт, что был создателем программы Kronos, которую затем продал.

Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что в аэропорту Лас-Вегаса сотрудники ФБР задержали британского подданного Маркуса Хатчинса. Хатчинс – британский программист, который стал известен после того, как остановил распространение вируса WannaCry. Задержали его американские спецслужбы после участия Хатчинса в конференции по кибербезопасности. При этом в отношении британца выдвинули обвинения в распространении вредоносных программ.Сегодня стало известно, что Маркус Хатчинс после контактов с эфбээровцами «признал свою вину». По версии ФБР, Хатчинс причастен к созданию и внедрению в Глобальную сеть программы Kronos. Эта программа использовалась злоумышленниками для похищения данных с банковских карт в момент проведения пользователями операций через Интернет.Причастность британца к распространению вредоносной программы озвучивает американский прокурор Дэн Коуиг (его цитирует ресурс The Verge ):Напомним, что в мае Хатчинс, который в Сети известен под ником MalwareTech, заявил, что он остановил распространение вредоносной программы-шифровальщика WannaCry.