11:40 05 августа

В поиске рабочих на руднике в Якутии принимает участие военизированный отряд горноспасателей

Продолжается поисково-спасательная операция на подтопленном руднике компании «Алроса» в Якутии. Напомним, что накануне в шахте рудника «Мир» произошёл прорыв воды из карьера. На тот момент в шахте работали почти полторы сотни человек. 133 из них были в срочном порядке эвакуированы на поверхность. О судьбе 9 шахтёров пока нет данных.

В поиске рабочих на руднике в Якутии принимает участие военизированный отряд горноспасателей


Глава республики Егор Борисов заявляет, что надежда обнаружить шахтёров живыми по-прежнему остаётся.


Для оказания помощи в поисково-спасательных работах в регион прибыли дополнительно сотрудники МЧС, а также горняки из Кузбасса.
Используются силы и средства Якутского военизированного горноспасательного отряда.

Пресс-служба компании «Алроса» сообщает о том, что ведутся работы с целью пробиться по нескольким намеченным путям к оставшимся в шахте рабочим. При этом проводится обследование не затопленных водой выработок. Их протяжённость составляет более 7 км. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Отмечается, что многие выработки оказались полностью или частично затопленными. В выработках, освобождённых от воды, осуществляется деятельность по освобождению их от иловых масс и разбору завалов. Вероятное нахождение людей – на двух горизонтах: 310 и 210 м.

С родственниками тех, кто остаётся в шахте, работают специалисты психологических служб.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:25
    Спасателям - удачи, спасаемым - мужества и терпения. Вода - дрянь, но лучше, чем метан - там редко кто выживает.
    Горный стрелок
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:33
      страшно. буду мысленно помогать...что я ещё могу... Семьям-мужества...
      Mystery12345
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:42
      Вот они там накопали "ямку"...Алмазы требуют жертв! Видать там все серьезно.. hi
      ОТДЕЛ
  2. vladimirvn Сегодня, 08:38
    Отец был шахтером. Воспоминания детства. Ночь, мать тащит меня мелкого, сонного за руку, сестра у нею на руках. Со всех домов на улицу выскивают люди и бегут к забою в шахте. Гудок, тоскливый, протяжный, вынимающий душу, женщины плачут в голос. Завалило смену в забое. Долгое стояние, светает,холодно. Какой то начальник ,с крыльца, что-то объясняет. Потом через время, больница, отец на костылях и радость, просто радость. Дай бог им всем вернутся живыми.
    vladimirvn
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:49
      vladimirvn
      Дай бог им всем вернутся живыми.

      Это самое главное...
      a.s.zzz888
  3. К-50 Сегодня, 09:05
    Профессия шахтёра одна из опаснейших. И у меня вопрос : Какого х рена у них зарплата в ДЕСЯТКИ раз меньше, чем спящих в креслах депутатов? am
    Когда этот бардак в стране закончится!!!! am
    К-50
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