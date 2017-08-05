В поиске рабочих на руднике в Якутии принимает участие военизированный отряд горноспасателей
Продолжается поисково-спасательная операция на подтопленном руднике компании «Алроса» в Якутии. Напомним, что накануне в шахте рудника «Мир» произошёл прорыв воды из карьера. На тот момент в шахте работали почти полторы сотни человек. 133 из них были в срочном порядке эвакуированы на поверхность. О судьбе 9 шахтёров пока нет данных.
Глава республики Егор Борисов заявляет, что надежда обнаружить шахтёров живыми по-прежнему остаётся.
Для оказания помощи в поисково-спасательных работах в регион прибыли дополнительно сотрудники МЧС, а также горняки из Кузбасса.
Используются силы и средства Якутского военизированного горноспасательного отряда.
Пресс-служба компании «Алроса» сообщает о том, что ведутся работы с целью пробиться по нескольким намеченным путям к оставшимся в шахте рабочим. При этом проводится обследование не затопленных водой выработок. Их протяжённость составляет более 7 км. Об этом сообщает «Интерфакс» .
Отмечается, что многие выработки оказались полностью или частично затопленными. В выработках, освобождённых от воды, осуществляется деятельность по освобождению их от иловых масс и разбору завалов. Вероятное нахождение людей – на двух горизонтах: 310 и 210 м.
С родственниками тех, кто остаётся в шахте, работают специалисты психологических служб.
Глава республики Егор Борисов заявляет, что надежда обнаружить шахтёров живыми по-прежнему остаётся.
Для оказания помощи в поисково-спасательных работах в регион прибыли дополнительно сотрудники МЧС, а также горняки из Кузбасса.
Используются силы и средства Якутского военизированного горноспасательного отряда.
Пресс-служба компании «Алроса» сообщает о том, что ведутся работы с целью пробиться по нескольким намеченным путям к оставшимся в шахте рабочим. При этом проводится обследование не затопленных водой выработок. Их протяжённость составляет более 7 км. Об этом сообщает «Интерфакс» .
Отмечается, что многие выработки оказались полностью или частично затопленными. В выработках, освобождённых от воды, осуществляется деятельность по освобождению их от иловых масс и разбору завалов. Вероятное нахождение людей – на двух горизонтах: 310 и 210 м.
С родственниками тех, кто остаётся в шахте, работают специалисты психологических служб.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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