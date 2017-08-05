Дачич - Пенсу: Запад развалил Югославию, а в переделе границ обвиняет Россию
Министр иностранных дел Сербии, приглашённой на созванный американцами саммит так называемой Адриатической хартии, высказался по поводу заявлений Майка Пенса в адрес России. По словам Ивицы Дачича, если Сербия и является наблюдателем в Адриатической хартии, то это вовсе не говорит о том, что она собирается соглашаться со всем, что на саммите говорится.
Ивица Дачич прокомментировал заявление американского вице-президента по поводу того, что «Россия силой переиначивает границы в Европе», так:
Сербский министр иностранных дел отметил, что Белград не отказывается от обещанной со стороны США поддержки Адриатического региона, но при этом напоминает, что у Сербии есть собственная позиция по балканскому вопросу.
Ивицу Дачича цитирует ТАСС :
Напомним, что вице-президент США Майк Пенс, находясь в Черногории, обвинил Россию в попытках «вмешательства» во внутренние дела этой страны и в «желании силой изменить границы на Балканах».
Ответ Ивицы Дачича по этому поводу в США пока не прокомментировали.
Ивица Дачич прокомментировал заявление американского вице-президента по поводу того, что «Россия силой переиначивает границы в Европе», так:
Это Россия силой переиначивает европейские границы? Уж если и говорить о силовом переделе границ, то Запад должен вспомнить, что именно это он в своё время проделал с нами – с Сербией, с Югославией.
Сербский министр иностранных дел отметил, что Белград не отказывается от обещанной со стороны США поддержки Адриатического региона, но при этом напоминает, что у Сербии есть собственная позиция по балканскому вопросу.
Ивицу Дачича цитирует ТАСС :
Сербия сама знает, что для неё лучше всего.
Напомним, что вице-президент США Майк Пенс, находясь в Черногории, обвинил Россию в попытках «вмешательства» во внутренние дела этой страны и в «желании силой изменить границы на Балканах».
Ответ Ивицы Дачича по этому поводу в США пока не прокомментировали.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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