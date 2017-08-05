11:40 05 августа

Дачич - Пенсу: Запад развалил Югославию, а в переделе границ обвиняет Россию

Министр иностранных дел Сербии, приглашённой на созванный американцами саммит так называемой Адриатической хартии, высказался по поводу заявлений Майка Пенса в адрес России. По словам Ивицы Дачича, если Сербия и является наблюдателем в Адриатической хартии, то это вовсе не говорит о том, что она собирается соглашаться со всем, что на саммите говорится.

Ивица Дачич прокомментировал заявление американского вице-президента по поводу того, что «Россия силой переиначивает границы в Европе», так:
Это Россия силой переиначивает европейские границы? Уж если и говорить о силовом переделе границ, то Запад должен вспомнить, что именно это он в своё время проделал с нами – с Сербией, с Югославией.


Дачич - Пенсу: Запад развалил Югославию, а в переделе границ обвиняет Россию



Сербский министр иностранных дел отметил, что Белград не отказывается от обещанной со стороны США поддержки Адриатического региона, но при этом напоминает, что у Сербии есть собственная позиция по балканскому вопросу.

Ивицу Дачича цитирует ТАСС :
Сербия сама знает, что для неё лучше всего.


Напомним, что вице-президент США Майк Пенс, находясь в Черногории, обвинил Россию в попытках «вмешательства» во внутренние дела этой страны и в «желании силой изменить границы на Балканах».

Ответ Ивицы Дачича по этому поводу в США пока не прокомментировали.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Partyzan Сегодня, 07:36
    Это Россия силой переиначивает европейские границы? Уж если и говорить о силовом переделе границ, то Запад должен вспомнить, что именно это он в своё время проделал с нами – с Сербией, с Югославией.
    красавчик good good good
    Partyzan
    1. Logall Сегодня, 07:38
      НАС 200 миллионов! С сербами разумеется...
      Они говорят, что с русскими. От перемены...
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 07:40
        Яшчэ 10 мiльонау́ есць smile
        Ну у песенка бонусом
        Тралл
        1. Logall Сегодня, 07:42
          Братишки! Про Вас ни когда не забываем! "Славянское БРАТСТВО"!
          Logall
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:51
            Цитата: Logall
            Братишки! Про Вас ни когда не забываем! "Славянское БРАТСТВО"!

            Югославия у нас у всех в сердце кровавой раной сидит и кровоточит ..Это было начало !
            ОТДЕЛ
            1. Partyzan Сегодня, 07:59
              ..Это было начало !
              надеюсь что это было концом
              Partyzan
              1. Комментарий был удален.
              2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:34
                Цитата: Partyzan
                ..Это было начало !
                надеюсь что это было концом

                Очень точная картинка...Нас русских погибших, вырезанных и пропавших без вести(плен ,рабство) Никто не считал , не считают и не будут считать..Сколько спецов в средней Азии перерезали семьями ..Сбежать успели единицы!
                А сколько в уже потом ..вымерло..Чубайс был прав!
                ОТДЕЛ
            2. CолнечнаяСибирь Сегодня, 10:09
              Слобо предал сербов Боснии и Краины, а когда дело дошло до Косово, было уже поздно.
              CолнечнаяСибирь
          2. Partyzan Сегодня, 08:04
            "Славянское БРАТСТВО"!
            и оно растет
            Partyzan
          3. irazum Сегодня, 08:52
            "Славянское братство" а почему Поляков ненавидим? Они тоже Славяне...
            irazum
            1. Logall Сегодня, 09:15
              Потому, что от славян, один язык остался! А кровь давно шведопрусская!
              Они всегда против славян с другими дружили! ИУДЫ!!!
              Logall
              1. irazum Сегодня, 10:06
                А у нас какая? Посмотрите генеалогию русских царей... Немцы. Сплошь и рядом.
                irazum
                1. Logall Сегодня, 10:14
                  Цитата: irazum
                  Посмотрите генеалогию русских царей... Немцы. Сплошь и рядом.

                  Вот и поплатились! Хотя за Екатерину "Великую", немчуре СПАСИБО.
                  Цитата: irazum
                  А у нас какая?

                  А это Вы уже для себя сами решайте. Я вот решил давно: Я РУССКИЙ!!! До мозга костей...
                  Logall
            2. Владимир16 Сегодня, 09:19
              Братсво это как? Сначала есть единый народ и самодержец во главе который собрал всех в единое государство. И этому образованию более тысячи лет. Затем, менее ста лет назад, появляется куча республик. В этих республиках появляются царьки (батька, секретарь обкома, голова и т.д. и т.п.). Народы объявляются братскими. Каждый царек начинает петь "своему древнему" народу песни об истории и вековечной бородатой древности их независимого (от русских) рода!!! Выдумывается дрееееееевний язык (правда письменность оказывается родилась после 1917г). И ну дружить!!!
              Это что за дружба когда каждый сам за себя?
              У русских друг за друга жизнь отдаст. За родину голову в бою сложит.
              Может по этому хотят быть независимыми от русских? Дружба дружбой, а табачок врознь?
              Нахрен такие братья нужны? Одно слово ПАРТНЕРЫ.

              Самый искренний брат русскому человеку это еврей! Всю жизнь, всю историю многовековую эти народы вместе живут и всегда понятные поступки что одного, что другого. Русский - широкая душа. Еврей - человек живущий выгодой. Но эти два народа дополняют друг друга. И важно, что русский остается русским, а еврей - евреем. СТАБИЛЬНО и ПРЕДСКАЗУЕМО. И в войну в одном окопе!!!!!!!!!!
              Могут братушки славянские этим похвастаться? Поляки, чехи, болгары, сербы, украинцы, белорусы.... кто там еще независимый от русских славянский брат?
              Владимир16
              1. irazum Сегодня, 09:45
                Всё верно!!!
                irazum
              2. Logall Сегодня, 10:26
                Цитата: Владимир16
                Нахрен такие братья нужны?

                Когда наших бьют, вы в сторонке стоите! Я с братом год назад поругался, до драки. Не общались долго. Потом от друга узнал, что он в помощи нуждается. Так я к нему даже не бежал, ЛЕТЕЛ! Дабы онную оказать.
                Братство- когда вместе если плохо. А когда хорошо появляется
                Цитата: Владимир16
                еврей - евреем
                Logall
                1. Владимир16 Сегодня, 11:17
                  Логалл, так я о том и написал, что русский за брата горой стоит.
                  Можете еще разок прочесть. Я конечно не Толстой, что бы меня перечитывать.
                  И про евреев Вы все верно пишете. Они такие как есть и ПРЕДСКАЗУЕМЫ в своих действиях! Но они всегда рядом с нами. Являются частью населения нашей общей страны. Не отделили себе кусок Руси во времена лихие и ни разу на нас войной не шли.
                  А вот "братушки славянские" - иное дело.
                  Владимир16
                  1. Logall Сегодня, 11:40
                    Цитата: Владимир16
                    А вот "братушки славянские" - иное дело.

                    Смотря кого Вы имеете ввиду. Сербы к примеру ни когда не предавали! А мы их? В 90е! Шушеру в виде поляков,чехов и т.д. обсуждать не хочу! Вот Балканские славяне(народ) полностью за нас! Вот только их правительство насильно в НАТО тянет. Выбирают других-та же морковка...

                    Цитата: Владимир16
                    И про евреев Вы все верно пишете. Они такие как есть и ПРЕДСКАЗУЕМЫ в своих действиях! Но они всегда рядом с нами и ни разу на нас войной не шли.

                    Так они и не могли! Страны Израиль то не было! А сейчас в Сирии пожалуйста:
                    Logall
            3. каштак Сегодня, 10:44
              Цитата: irazum
              "Славянское братство" а почему Поляков ненавидим? Они тоже Славяне...

              системная ошибка. не поляков, а армию крайову или как они сейчас себя называют «Закон и справедливость». против этих наёмников ТНК скажу немало тихих и незлобливых слов. против поляков ничего не имею. ни против Болека и Лёлека ни против Збышека с Гусликом.
              каштак
            4. Egorovich Сегодня, 10:52
              Потому что пшеки католики,а сербы православные.Хорваты также католики,поэтому и шла между сербами и хорватами такая резня.
              Egorovich
      2. tamnun Сегодня, 09:00
        Цитата: Logall
        НАС 200 миллионов! С сербами разумеется...

        Украинцы , поляки , болгары, , хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы, силезцы,чехи , словаки -- в том числе ?
        Вообще то славян 350 млн.
        рууских в мире 133 млн , в России 111 млн.
        Русские , как этнос - самый крупный среди славян , но остальных славян свыше 230 млн. request
        tamnun
        1. Logall Сегодня, 09:21
          Со своим этносом разбирайтесь. Я поговорку сербов переиначил: "Нас двести миллионов! Вместе с русскими!
          Хотя кому я объясняю? У вас братских народов не было, и не будет!
          Logall
        2. каштак Сегодня, 10:47
          спасибо за информацию. drinks
          каштак
  2. Mystery12345 Сегодня, 07:37
    You can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word alone
    -американцы понимают только это.
    Mystery12345
  3. Masya Masya Сегодня, 07:42
    Это Россия силой переиначивает европейские границы? Уж если и говорить о силовом переделе границ, то Запад должен вспомнить, что именно это он в своё время проделал с нами – с Сербией, с Югославией.

    Ивица Дачич! Уважение!!! все бы так, на место всяких пен.сов ставили...
    Masya Masya
    1. каштак Сегодня, 08:19
      все бы так на место всяких пенсов ставили
      место пенса чётко определено и без нас один шиллинг равен двенадцати пенсам. Один пенс равен четырём фартингам. Мельче фвртинга вроде и нет.
      каштак
      1. каштак Сегодня, 08:48
        по курсу ЦБ пенс равен 74 копейкам. не много однако.
        каштак
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    Запад развалил Югославию, а в переделе границ обвиняет Россию

    Я рад, что наконец и у Сербии прорезался голос. Надеюсь, что это прочтут и услышат на западе (обыватель). Хватит Россию выставлять пугалом человечества. Столько зла принесли Сша миру за последние 20 лет (это без учета предыдущих), что по логике вещей их (Сша) должна постигнуть судьба Содома и Гоморы.
    rotmistr60
    1. Владимир16 Сегодня, 09:33
      Жить нужно свои умом и не ждать подачки ни от запада ни от востока, ни с севера ни с юга. Тогда будет все равно как там за границей нашей необъятной страны говорят и что думают.
      А кто к нам с мечом, тот от него....
      Владимир16
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    Сербы не забудут, кто бомбил Белград. А мы тоже должны помнить, как разрывают в клочья страну, которая не может "дать сдачи"! am
    Горный стрелок
  6. irazum Сегодня, 08:33
    Югославию никто не разваливал, она распалась сама, где-то мирно (Словения), а где-то с кровью (Хорватия, Босния). А человека, который ответственный за все эти события зовут-МИЛОШЕВИЧ.
    irazum
    1. pafegosoff Сегодня, 08:41
      Да ладно! Давай уж на Тито, а лучше - на Сталина валить... Там эти все юристы евровонючие типа - с Понтом - признали, наконец, чтог Милошивеч-то - невиновен!
      pafegosoff
      1. irazum Сегодня, 08:57
        Только благодаря Тито Югославия продержалась несколько десятилетий после войны. А мужик был самодостаточный, "усатого" не боялся.
        irazum
    2. каштак Сегодня, 09:00
      Цитата: irazum
      А человека, который ответственный за все эти события зовут-МИЛОШЕВИЧ.

      и ЦРУ здесь конечно же ни при чём? и Белград никто не бомбил? или тоже Милошевич?
      каштак
      1. irazum Сегодня, 09:50
        Не удивлюсь, если Слободан был агентом ЦРУ и тайным агентом Хуссейна. От такого г....а всего можно ожидать.
        irazum
        1. каштак Сегодня, 10:03
          Цитата: irazum
          тайным агентом Хуссейна

          а так же шпионом Папуа и Лимпопо. laughing
          каштак
  7. pafegosoff Сегодня, 08:39
    Не прокомментировали и не про...
    Что можно всем западным хамам-демократам, то нельзя народу Крыма и Донбасса!
    Но вот в глаза и при свидетелях такое никто не скажет. Уехал Мериканец - можно поворчать, дабы свой народ видел, какой у него министр - смелый и правильный!
    Что? Да! И мы такие же! Не мы, а - власти, законодатели... Тот же Жириновский. В спину плюнет, а перед этим обцелует. Или - наоборот...
    pafegosoff
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
    Ответ Ивицы Дачича по этому поводу в США пока не прокомментировали.

    ... мерикатосы уже думают, как сожрать Дачича... bully
    a.s.zzz888
  9. мичман Сегодня, 08:55
    В журнале "Юность" я опубликовал повесть "Забытый Генерал-Губернатор". Эта повесть о М.А. Милорадовиче. После ее выхода было принято решение поставить Милорадовичу памятник в Санкт-Петербурге. И в 2015 году на Московском проспекте напротив Памятной арки этот памятник был установлен. На его открытии Министр из Сербии произнес слова: "У России есть два союзника: армия и флот. Сегодня я заверяю вас, русские, что у вас есть третий союзник - Сербия". Затем был концерт в театре Эрмитаж и ужин. Посмотрите памятник читатели "ВО". Если он вам понравится, я буду рад. Честь имею.
    мичман
  10. irazum Сегодня, 09:05
    Господа! А кто-нибудь был в бывшей Югославии?
    irazum
    1. tamnun Сегодня, 09:11
      Цитата: irazum
      Господа! А кто-нибудь был в бывшей Югославии?

      Сербия - 2011 , 2014
      Хорватия , 2013 , 2014
      Словения ,- 2015
      Черногория - 2014 , 2016
      tamnun
      1. irazum Сегодня, 09:53
        Был в Хорватии в 2001 и в 2005. Запомнил фразу о Сербах-"дуже недобры люды".
        irazum
  11. Ныробский Сегодня, 10:16
    Знатную оплеуху Дачич отвесил Пенсу! Молодец!
    Ныробский
  12. каштак Сегодня, 10:49
    Цитата: Logall
    Русские , как этнос - самый крупный среди славян , но остальных славян свыше 230 млн.

    спасибо за информацию. drinks действительно шире надо.
    каштак
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