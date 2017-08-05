СМИ: Пентагон рекомендует Белому дому направить на Украину партию ПТРК Javelin
Американский телеканал NBC News сообщает о рекомендациях, которые поступили из Пентагона в Белый дом. Речь идёт о рекомендациях, которые сделали американские военные чиновники по поводу возможности предоставления Украине летального оружия. Белому дому рекомендовано одобрить инициативу о предоставлении Украине военной помощи в виде противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Отмечается, что идею предоставления Киеву партии американских противотанковых ракетных комплексов в Пентагоне продвигает лично его глава Джеймс Мэттис. За подобную инициативу высказывается и экс-командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
Инициативу поддерживает и большинство представителей Конгресса.
Судя по всему, поставки Украине летального оружия уже не за горами. А президент США, если подпишет соответствующий документ, вновь заявит, что винить нужно не его, а американских законодателей.
Напомним, что Украина уже который год выпрашивает у США летальные вооружения, включая американские ПТРК. Администрация Обамы всякий раз находила повод отказать Украине в официальных поставках такого рода вооружений. У новой американской администрации, судя по всему, в руках другие карты, а потому ВСУ вполне могут в скором времени осуществить очередную попытку рвануть на Донбасс.
Представители ЛДНР отмечают, что готовы к любому развитию событий, а в Донецке напоминают, что для них Украина прекратила существование как единое и независимое государство. Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале создания государства Малороссия.
Отмечается, что идею предоставления Киеву партии американских противотанковых ракетных комплексов в Пентагоне продвигает лично его глава Джеймс Мэттис. За подобную инициативу высказывается и экс-командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
Инициативу поддерживает и большинство представителей Конгресса.
Судя по всему, поставки Украине летального оружия уже не за горами. А президент США, если подпишет соответствующий документ, вновь заявит, что винить нужно не его, а американских законодателей.
Напомним, что Украина уже который год выпрашивает у США летальные вооружения, включая американские ПТРК. Администрация Обамы всякий раз находила повод отказать Украине в официальных поставках такого рода вооружений. У новой американской администрации, судя по всему, в руках другие карты, а потому ВСУ вполне могут в скором времени осуществить очередную попытку рвануть на Донбасс.
Представители ЛДНР отмечают, что готовы к любому развитию событий, а в Донецке напоминают, что для них Украина прекратила существование как единое и независимое государство. Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале создания государства Малороссия.
Использованы фотографии: Фейсбук/World Defence Forum
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти