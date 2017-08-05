11:40 05 августа

СМИ: Пентагон рекомендует Белому дому направить на Украину партию ПТРК Javelin

Американский телеканал NBC News сообщает о рекомендациях, которые поступили из Пентагона в Белый дом. Речь идёт о рекомендациях, которые сделали американские военные чиновники по поводу возможности предоставления Украине летального оружия. Белому дому рекомендовано одобрить инициативу о предоставлении Украине военной помощи в виде противотанковых ракетных комплексов Javelin.

СМИ: Пентагон рекомендует Белому дому направить на Украину партию ПТРК Javelin


Отмечается, что идею предоставления Киеву партии американских противотанковых ракетных комплексов в Пентагоне продвигает лично его глава Джеймс Мэттис. За подобную инициативу высказывается и экс-командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
Инициативу поддерживает и большинство представителей Конгресса.


Судя по всему, поставки Украине летального оружия уже не за горами. А президент США, если подпишет соответствующий документ, вновь заявит, что винить нужно не его, а американских законодателей.

Напомним, что Украина уже который год выпрашивает у США летальные вооружения, включая американские ПТРК. Администрация Обамы всякий раз находила повод отказать Украине в официальных поставках такого рода вооружений. У новой американской администрации, судя по всему, в руках другие карты, а потому ВСУ вполне могут в скором времени осуществить очередную попытку рвануть на Донбасс.

Представители ЛДНР отмечают, что готовы к любому развитию событий, а в Донецке напоминают, что для них Украина прекратила существование как единое и независимое государство. Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале создания государства Малороссия.

Использованы фотографии: Фейсбук/World Defence Forum
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Комментарии 58

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:54
    Пентагон решил подлить масла в огонь? Пакость для РФ, освобождение складов и новые заказы для спонсоров. Воплощение правила "пусть русские убивают друг друга" продолжается.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 07:59
      Пентагон рекомендует Белому дому направить на Украину партию ПТРК Javelin

      В ответ нужно порекомендовать направить на Донбасс АРМИЮ РФ!
      Logall
      1. maxim947 Сегодня, 08:08
        В принципе ничего нового, янки всегда так поступают, для тушения "пожара" вместо ведра воды дают канистру бензина
        maxim947
        1. Тралл Сегодня, 08:25
          Речь идёт о Джавелинах на 50 млн. $.
          Экспортный вариант стоит порядка 250 000$, выстрел к нему ещё 100 тыщ.
          Получается, что вся шумиха раздута из-за 2-3 десятков комплексов. Я, конечно, понимаю, что вопрос предоставления летального оружия Украине принципиален, но значимость его практической стороны несколько преувеличена.
          Тралл
          1. yuriy55 Сегодня, 10:53
            Цитата: Тралл
            Экспортный вариант стоит порядка 250 000$, выстрел к нему ещё 100 тыщ.
            Получается, что вся шумиха раздута из-за 2-3 десятков комплексов.

            Спешу вас поправить...
            Стоимость одной ракеты «Джавелин» при закупке Минобороны США составляет не менее 100 тысяч долларов, стоимость пусковой установки - 130 тысяч

            $50 000 000 это примерно 500 ракет или 50 установок и 435 ракет, а не несколько десятков. Беспокойство вполне обосновано. И повторюсь ещё раз, пора разгонять МИД, который только утирает плевки. Весь мир должен реально ощутить угрозу ответа ВС РФ в случае провокаций...А мы то сбитые самолёты с вертолётами считаем, то потопленные корабли и всё никак не можем найти применение имеющемуся ЯО. Пора, как предлагал ВВЖ, разнести на "сельдерей" норвежский остров, где американцы собираются построить станцию для отслеживания пусков МКР РФ. Снести под корень, чтобы ветром стёкла повыбивало в Куеве...
            yuriy55
        2. dorz Сегодня, 08:33
          Американцы никогда не отправят на Украину Джавелины, иначе у талибана в Афганистане могут "случайно" появитьться ПЗРК.
          dorz
          1. Ныробский Сегодня, 09:54
            Цитата: dorz
            Американцы никогда не отправят на Украину Джавелины, иначе у талибана в Афганистане могут "случайно" появитьться ПЗРК.

            От этих отмороженных всего ожидать можно. Но я вот тоже думаю, что чисто случайно и совсем неожиданно, талибанский эскадрон на ишаках может напасть на мирно дремлющий в тупике ж/д состав и похитить из него самые "неприятные" для американской стороны виды вооружений. Ну-у а тот кто недосмотрел, пообещает провести расследование и наказать виновных wink
            Ныробский
      2. To be or not to be Сегодня, 10:18
        .. как вариант .. 9К333 «Верба» .. талибам.. tongue
        To be or not to be
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:01
      Война до последнего украинца...А евреи сами разбегутся потом! Смысл всего этого там сейчас..Эх Украина, как вас ограбили и унизили, а сейчас кровью заливают! Мы в этом тоже виноваты, авось пронесет и все само собой успокоится...Не успокоилось и разгорается еще сильней! Вот такие дела в танковой бригаде.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 08:15
        Пока сами же украинцы не погонят американцев с Украины вместе с марионетками-президентами, все будет развиваться по тому же сценарию.
        Тралл
    3. Маз Сегодня, 08:26
      Нет, коллега, пентагон решил вооружить длнр современными ПТ ракетами с характеристикой "выстрелил и забыл". А воинам света из всу дать возможность заработать :)
      Маз
    4. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 09:06
      Русские не убивают русских, т.к. укропы не считают себя русскими. Имеет место быть межнациональный конфликт, который завершится только при победе одной из сторон. Российское руководство до сих пор не хочет признать, что т.н. украинцы не являются братским народом, да и никогда им не были. Украинство - антирусское движение, созданное для подрыва России изнутри.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      1. Екатерина II Сегодня, 10:54
        Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
        Имеет место быть межнациональный конфликт

        нет такого. В рядах противников украинцы и русские(в основном с паспортами Украины), да они все генетические русские со своими нац. заморочками.. Никакого там межнационального нет. Олигархический передел с ЧВК ВСУ и ЧВК КОрпусов при ЧВК "Северный ветер" дабы поддерживать тлеющий конфликт.
        Все лозунги о фашистах-рашистах, укропов-ватников и прочих--это для СМИ для разжигания, дабы дрова в костер таскали пассионарный граждане...чтобы добить их.
        Екатерина II
        1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 11:24
          Русские, воюющие на стороне противников России, являются обыкновенными предателями и не заслуживают никакой пощады. Больше всех я ненавижу не галичан, а именно русскоязычных бандеровцев.
          КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  2. garx Сегодня, 07:56
    Научить ополченцев противодействовать Джавелинам!
    garx
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:09
      Умно высказался. Как учить личный состав если система - "выстрелил и забыл"? Может технику оснащать современными системами противодействия?
      rotmistr60
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:09
      garx
      Научить ополченцев противодействовать Джавелинам!
      Ополченцев давно уже нет.Есть армия. Армия Малороссии.Как угодно. А вот что делать с американской "помощью"?.Пусть поставят. И откроют легальную дорогу для помощи Малороссии.Пора заканчивать с этим кровавым цирком.
      Наблюдатель2014
    3. Вождь краснокожих Сегодня, 08:10
      Это как? Заставить сдавать кросс в направлении тыла? "Джави" не панацея, но метод борьбы ним пока еще не отработан никем...
      Вождь краснокожих
    4. Караул73 Сегодня, 08:15
      Как? В окопах прятаться?
      Караул73
      1. garx Сегодня, 08:37
        Ребята есть такое слово смекалочка!! Да и наши военные наверно прекрасно знают все плюсы и минусы этих джавелинов и тем более как сними бороться!
        garx
        1. tamnun Сегодня, 08:40
          Цитата: garx
          знают все плюсы и минусы этих джавелинов и тем более как сними бороться!

          Наверно what
          tamnun
          1. garx Сегодня, 08:46
            Тем более джавелин это как собака на привязи, она имеет свой радиус поражения отошел на безопасную позицию долби по точке тем что по дальше стреляет.
            garx
        2. профессор Сегодня, 10:19
          Цитата: garx
          Ребята есть такое слово смекалочка!! Да и наши военные наверно прекрасно знают все плюсы и минусы этих джавелинов и тем более как сними бороться!

          Не подставляться.
          профессор
      2. Пришелец Сегодня, 08:51
        Почему же - как обычно. Либо уничтожить до применения, либо иметь чуть дальнобойнее. Вот это и называют эскаляцией.
        Дальше - больше. Потом - еще. Потом - совсем. Потом ...
        Примерно так, американцы устроили Хиросиму и Нагасаки, хоть и там были лагеря для их пленных.
        Можно назвать и потише, например "наращиванием усилий". Или еще каким евфемизмом, но это ничего не менят.
        Пришелец
  3. 1536 Сегодня, 08:03
    Негодяи, что еще можно сказать? Бог накажет США и тех американцев, кто губит людей на Украине.
    1536
    1. rpek32 Сегодня, 08:07
      много уже кого наказал?
      rpek32
      1. Пришелец Сегодня, 08:58
        Угу. Венере Милосской руки оторвал.
        Пришелец
      2. Лопатов Сегодня, 09:31
        Цитата: rpek32
        много уже кого наказал?

        Два самолёта в Международный торговый центр- недостаточное наказание?
        Бог давно уже наказывает американцев, просто они неспособны это понять... И продолжают прыгать на граблях.
        Лопатов
    2. Архонт Сегодня, 10:59
      Да, это даже на долларах написано.
      Архонт
  4. Moskovit Сегодня, 08:07
    Джавелином Украина победит инфляцию, преступность, восстановит экономику и вернет из Европы и России миллионы украинцев.
    Moskovit
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 08:08
    А че, и у америкосов инвентаризация со списанием "подкатили"? laughing
    Вождь краснокожих
  6. Пришелец Сегодня, 08:16
    Вот это точно ПП!(((
    Оружие страшное. То это присказки.
    Хуже - что это ескаляция.
    Куда хужее? А туда, что у сша уже нет президента. Банда серийных убийц - плохо. А без главаря - это уже война. Тупая, безидейна, на истребление, не на победу.
    Кто, с кем, и против кого - не вопрос, не только сам решил, и так все ясно. Оно фигня - все равно победим, их всегда останавливали, бешенных обезьян.
    Но все равно - война - плохо.
    Пля! Зачем??
    Пришелец
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:19
    Предлагаю разместить в соцсетях объявление о покупке "Javelin"-ов. Тысяч по 5 зелёных за исправную ракету. И считай, разоружили... laughing не представляю себе украинца, который стрельнет подержанной иномаркой куда бы то ни было! По слухам, по таким ценам исправные танки и САУ продавали в 14-15 годах. Естественно, ополченцам.
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
      Горный стрелок Сегодня, 08:19 Новый
      Предлагаю разместить в соцсетях объявление о покупке "Javelin"-ов. Тысяч по 5 зелёных за исправную ракету. И считай, разоружили..

      ... вся военная укрокаклия станет в очередь... полторакОМ займёт очередь первым, и на всю свою родню.... laughing
      a.s.zzz888
    2. Пришелец Сегодня, 09:00
      Слушай, а я пожалуй примкну. Подвал у меня есть - че не затариться?
      Пришелец
    3. Moskovit Сегодня, 09:44
      Святой джавелин около 120 тыс и ракета к нему 50 тыс. Так что квартира в Киеве стреляет новыми джипами. Если это разъяснить укровоинам, то ополченцам нужно будет склад под них снимать))
      Moskovit
      1. tamnun Сегодня, 09:48
        Цитата: Moskovit
        Святой джавелин около 120 тыс и ракета к нему 50 тыс.

        ну 50т подешевле танка , в разы. wink
        Цитата: Moskovit
        Так что квартира в Киеве стреляет новыми джипами. Если это разъяснить укровоинам, то ополченцам нужно будет склад под них снимать))

        А серьёзно ? Джавелин серьёзнейшее ПТРК , как защищаться от него будут ?
        tamnun
        1. dvina71 Сегодня, 10:54
          Цитата: tamnun
          Джавелин серьёзнейшее ПТРК

          Вот этот тезис меня всегда удивлял.. кроме рекламного подрыва Т-72,набитого взрывчаткой по люки..,есть еще видио факты удачного боевого применения вундервафли? НУ во по ТОУ-2 у меня никаких вопросов нет. Хороший апппарат..
          А как можно назвать серьезнейшим технику,которая заставляет расчет МИНУТУ находится в зоне прямого поражения ПКМ. Я уж не говорю о работе самой ГСН.. в условия боя..
          ВОт нашел..боевое применение Дж. курдами..
          Вопрос..как долго проживет оператор этого гранатомета в бою не с крестьянами?
          dvina71
  8. Лганхи Сегодня, 08:26
    Кастрюлькам даже Звезда Смерти и бластеры не помогут научиться воевать. Салоеды просто прое...ут поставленное оружие.
    Лганхи
  9. ded100 Сегодня, 08:31
    Сбывается мечта порося и компании только помогут ли им джавелины эти вот в чем вопрос! wassat
    ded100
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 08:36
    Белому дому рекомендовано одобрить инициативу о предоставлении Украине военной помощи в виде противотанковых ракетных комплексов Javelin.

    ... теперь посмотрим, подпишет трамп или нет?... ведь пенаки только РЕКОМЕНДУЮТ, или опять дядя у него виноват, а он так -хороший... laughing
    a.s.zzz888
    1. stalkerwalker Сегодня, 08:41
      Цитата: a.s.zzz888
      . теперь посмотрим, подпишет трамп или нет?.

      Трамп, как истинный бизнесмен, будет торговаться в обмен на определённые ништяки.. fellow
      stalkerwalker
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:42
        stalkerwalker
        Трамп, как истинный бизнесмен, будет торговаться в обмен на определённые ништяки..

        ... ну это в первую очередь, сначала деньги...
        a.s.zzz888
        1. stalkerwalker Сегодня, 08:45
          Цитата: a.s.zzz888
          .. ну это в первую очередь, сначала деньги...

          Денег ему хватает. Разговор, скорее всего, пойдёт о его протеже в администрации. И о Маккейне в том числе - этому только Россию дай отбомбить. Любыми способами.
          stalkerwalker
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
            И о Маккейне в том числе - этому только Россию дай отбомбить. Любыми способами.

            ... этому осталось то... уже кеды расшнуривает, чтобы поставить в угол... laughing
            a.s.zzz888
    2. tamnun Сегодня, 08:41
      Цитата: a.s.zzz888
      Белому дому рекомендовано одобрить инициативу о предоставлении Украине военной помощи в виде противотанковых ракетных комплексов Javelin.

      ... теперь посмотрим, подпишет трамп или нет?... ведь пенаки только РЕКОМЕНДУЮТ, или опять дядя у него виноват, а он так -хороший... laughing

      Я думаю поднишет. Только скорей всего речь пойдёт о ТОУ,
      tamnun
      1. капрал Сегодня, 08:52
        Цитата: tamnun
        Только скорей всего речь пойдёт о ТОУ

        ТОУ тоже умеет создавать неприятности.
        капрал
  11. Altona Сегодня, 08:56
    Цитата: Logall
    В ответ нужно порекомендовать направить на Донбасс АРМИЮ РФ!

    ----------------------------
    Зачем? Такой вой подымется. Да и воевать на двух фронтах. США кстати этого и добиваются. Мы ничего не выиграем.
    Altona
  12. Altona Сегодня, 08:58
    Цитата: a.s.zzz888
    ... ну это в первую очередь, сначала деньги...

    --------------------------
    В политике деньгами не оперируют. Оперируют уступками и разменами в каких то сферах.
    Altona
  13. Лена Петрова Сегодня, 09:07
    Чего уж мелочиться, - пусть сразу просят Трайденты.
    Лена Петрова
  14. ded100 Сегодня, 09:22
    Направляли уже на украину всяко добро а результат один! wassat
    ded100
  15. _Ugene_ Сегодня, 10:07
    Пусть направляют, может тогда наши поймут насколько уязвим Т-72 для современных ПТРК.
    _Ugene_
  16. san4es Сегодня, 10:27
    "Высокая цена «Джавелинов» (246 тыс.$) привлечет коорупционные элементы, поэтому американское оружие начнет «всплывать» на украинском «черном рынке».
    ...А на в Новороссию на Донбас-фронт придёт "Корнет"
    san4es
    1. профессор Сегодня, 10:54
      Цитата: san4es
      ...А на в Новороссию на Донбас-фронт придёт "Корнет"

      ...а Украина получит тысячи ТОУ. Ну и?
      профессор
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:14
        Цитата: профессор
        ...а Украина получит тысячи ТОУ. Ну и?

        TOW, конечно не панцершрек, Придётся обрабатывать предполагаемые позиции ПТО миномётным и гаубичным огнём, на танки навешивать "скворечники" или аналог. В городских условиях повторять опыт Познани, Будапешта, Берлина в вопросе создания штурмовых групп, добавив к ним забронированные "Шилки".
        Не панацея, но всё-таки....
        stalkerwalker
        1. капрал Сегодня, 11:26
          Цитата: stalkerwalker
          Придётся обрабатывать предполагаемые позиции ПТО миномётным и гаубичным огнём

          Никаких минометов с гаубицами не хватит.
          Цитата: stalkerwalker
          на танки навешивать "скворечники" или аналог

          Которых не так много.
          Цитата: stalkerwalker
          добавив к ним забронированные "Шилки".

          На которые тоже понадобятся "скворечники".
          капрал
          1. stalkerwalker Сегодня, 11:32
            Цитата: капрал
            Никаких минометов с гаубицами не хватит.

            Цитата: капрал
            Которых не так много.

            Цитата: капрал
            На которые тоже понадобятся "скворечники".

            Понял.... Не будет ни джавелинов, ни ТОУ? belay
            stalkerwalker
  17. Екатерина II Сегодня, 11:00
    Не думаю что вопрос о Джавелинах(это популистический ход-если и поставят-то десяток другой)
    А вот ТОУ...да в товарном количестве...
    Впрочем насыщение ПТРК увеличит возможности -но это ж не панацея. НУжно очень многое для победы каждой стороны, а они лишь марионетки в руках более серьезных стран.
    Екатерина II
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