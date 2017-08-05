11:40 05 августа

Европейская полиция борется с терроризмом почтовыми открытками

Руководство полицейской службы Европейского союза не перестаёт удивлять. На фоне откровенно беззубых вариантов противодействия терроризму Европол принимает очередное весьма сомнительное решение. Полицейская служба заявила о намерении заниматься розыском преступников, включая тех, кто обвиняется в совершении преступлений террористического характера, с помощью открыток.

О начале «оригинальной» акции Европол объявил так (цитата «Анадолу» ):
Дорогие самые разыскиваемые в Европе беглецы! Этим летом полиция хочет вернуть вас домой.


Далее идёт обращение к жителям стран ЕС, и в этом обращении граждан призывают оказать помощь полиции в поимке особо опасных преступников.


Самое удивительное в том, что при рассылке таких открыток Европол не использует фотографии террористов и бандитов. Вместо них на открытках этакие юмористические шаржи. Так, на открытке для разыскиваемого Фарука Тачи изобразили усача на фоне Эйфеловой башни с багетом в руке. Также на открытке можно увидеть бутылку вина и круассан.

Надпись гласит:
Дорогой Фарук, ты знаешь, что жизнь во Франции хороша. Надеемся, что ты в самом скором времени вернёшься. Мы соскучились по тебе.




На фоне того, что преступники нередко возвращаются во Францию с Ближнего Востока для осуществления терактов, текст открытки выглядит цинично.

Аналогичные "безадресные" открытки направляются департаментами полиции Испании, Бельгии, Нидерландов и других стран ЕС.

К примеру, на бельгийской открытке эксплуатируется образ "писающего мальчика", превращённого в полицейского на фоне картошки-фри.

Европейская полиция борется с терроризмом почтовыми открытками


В этом, похоже, вся суть европейской борьбы с терроризмом.

Использованы фотографии: aa.com.tr
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Комментарии 23

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  1. Тралл Сегодня, 08:42
    Метод троллинга завоевывает мир.
    Вместо того, чтобы бороться с преступником, полиция безадресно стебется над ним.
    Тралл
    1. Logall Сегодня, 09:04
      Может и нам попробовать?
      (Петя, фабрику в Липецке продолжают разворовывать. Она не заработает без тебя. Приезжай!)
      (Миша, узнали, что ты сейчас свободен. Нам срочно требуется Губернатор в липецкую область. Приезжай!)
      (Арсений, в Липецке поспел огромный урожай морковки. Приезжай!)
      ВСЕМ ИЗВРАЩЕНЦАМ!!! В ЛИПЕЦКЕ НАМЕЧАЕТСЯ ДВИЖУХА, СО ВСЕМИ ВЫТИКАЮЩИМИ!!!
      Прости Липецк! crying
      Logall
      1. Татьяна Сегодня, 09:51
        ВНИМАНИЕ! В данной статье содержится дезинформация.
        В статье написано:
        Самое удивительное в том, что при рассылке таких открыток Европол не использует фотографии террористов и бандитов. Вместо них на открытках этакие юмористические шаржи.
        Автор статьи либо сам "лох"- небрежно работает с информацией: не дочитывает сообщения в СМИ и не проверяет источники, - либо провокационно держит нас, читателей "ВО", за лохов.

        На самом деле всё не так, а вот как:
        При нажатии на любую из открыток появляется информация о преступнике: его имя, фотография и данные о совершенном правонарушении.

        По данным агентства Франс Пресс, проект был запущен Европолом в 2016 году. С этого момента в общей сложности было найдено и задержано 36 человек, 11 из них — при помощи этой акции.
        РИА Новости https://ria.ru/world/20170804/1499772400.html
        См. подробно - https://ria.ru/world/20170804/1499772400.html

        В общем, уважаемые форумчане, нельзя быть такими легковерными! Откровенную чушь в подаче информации перед своими комментариями нужно всё-таки проверять, а не верить автору на слово!
        Татьяна
        1. Алексей7777777 Сегодня, 10:16

          В общем, уважаемые форумчане, нельзя быть такими легковерными! Откровенную чушь в подаче информации перед своими комментариями нужно всё-таки проверять, а не верить автору на слово![/quote]
          Да ну,Тань,эт чё теперь,каждую статью проверять-так проще самим писать,да и лен гуглить каждый раз... feel
          Алексей7777777
          1. Татьяна Сегодня, 10:29
            Алексей7777777
            Да ну,Тань,эт чё теперь,каждую статью проверять-так проще самим писать,да и лен гуглить каждый раз... feel

            Каждую статью, конечно, проверять не надо - только по необходимости.
            Ну вот, если Вы видите у автора статьи обвинение нашего врага в откровенно-умственной неадекватности, то в целях собственной национальной безопасности, кровь из носа, информацию автора нужно проверять! В противном случае мы будем не только объектом вражеской манипуляции нашим сознанием, но и сами будем плодить свой собственный национальный инфантилизм. Нам это надо? Нет!
            Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 10:19
      А пусть Европа рискнет провести свой гейпарад в Саудовской Аравии. belay
      сибиралт
      1. Zoldat_A Сегодня, 10:33
        Олег, hi !
        Цитата: сибиралт
        А пусть Европа рискнет провести свой гейпарад в Саудовской Аравии.

        Арабам бы понравилось... Отнеслись бы по всем меркам западной демократии.. Вплоть до огнемётов....
        Zoldat_A
    3. Zoldat_A Сегодня, 10:31
      Цитата: Тралл
      Вместо того, чтобы бороться с преступником, полиция безадресно стебется над ним.

      А отстреливаться от негодяев из игрушечного автомата не пробовали ещё? Дык пущай попробуют.....
      Zoldat_A
  2. Владимирец Сегодня, 08:43
    Жаль, старина де Фюнес не дожил, это в его стиле. recourse
    Владимирец
    1. Тралл Сегодня, 08:49
      Тема полиции была неплохо продолжена Люком Бессоном в "Такси" smile
      Тралл
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
    Европейская полиция борется с терроризмом почтовыми открытками

    ... великие борцуны с террорюгами... laughing
    a.s.zzz888
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Креативненько! Чего ещё ожидать от толерантной гейропы...
    Горный стрелок
    1. Ныробский Сегодня, 09:46
      А чего от них ещё можно ждать? Инопланетяне долбанные laughing
      Ныробский
  5. Altona Сегодня, 08:53
    Сказочные и редкие пациенты клиники для душевнобольных. Такая наивность и инфантилизм.
    Altona
  6. Masya Masya Сегодня, 09:00
    Открытки как- то мелковато...Масштабнее надо, билборды по всей европе понавешать... wink а что, а вдруг... laughing
    Masya Masya
    1. Владимирец Сегодня, 09:04
      Цитата: Masya Masya
      Масштабнее надо, билборды по всей европе понавешать...

      Разламываешь круассан, а там фант с дружеским шаржем на главарей ИГ. winked
      Владимирец
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:04
    Дорогие самые разыскиваемые в Европе беглецы! Этим летом полиция хочет вернуть вас домой.

    Ответ: дорогой Интерпол, я уже давно дома, поэтому ждите сюрприз...
    rotmistr60
  8. volodya Сегодня, 09:06
    Так же проще, вроде что то и делают!! Они надеются,что террористы со смеху помрут!
    volodya
  9. ded100 Сегодня, 09:06
    Европейская полиция деградирует раньше терроризм в европе не прошел бы!
    ded100
    1. Владимирец Сегодня, 09:15
      Цитата: ded100
      раньше терроризм в европе не прошел бы!

      Скажите об этом предкам испанцев, а также сербов, венгров, болгар, румын и т.д.
      Владимирец
  10. pafegosoff Сегодня, 09:23
    Евро-полицейский должен ублажать насильников, помогать грабителям, а главное - не дай бог! Кто-то задумается!
    pafegosoff
  11. Влад5307 Сегодня, 09:24
    Неправильно борятся в ЕС с террором - надо печатать портреты террористов на туалетной бумаге, тогда их даже дети будут знать в лицо! А от обиды террорюги обязательно вернутся туда, где их ждут! wassat
    Влад5307
    1. сибиралт Сегодня, 10:24
      Если такую туалетную бумагу начнут выпускать в США, от них останется только одноэтажная Америка. laughing
      сибиралт
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