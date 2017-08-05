Европейская полиция борется с терроризмом почтовыми открытками

Дорогие самые разыскиваемые в Европе беглецы! Этим летом полиция хочет вернуть вас домой.

Дорогой Фарук, ты знаешь, что жизнь во Франции хороша. Надеемся, что ты в самом скором времени вернёшься. Мы соскучились по тебе.