Европейская полиция борется с терроризмом почтовыми открытками
Руководство полицейской службы Европейского союза не перестаёт удивлять. На фоне откровенно беззубых вариантов противодействия терроризму Европол принимает очередное весьма сомнительное решение. Полицейская служба заявила о намерении заниматься розыском преступников, включая тех, кто обвиняется в совершении преступлений террористического характера, с помощью открыток.
О начале «оригинальной» акции Европол объявил так (цитата «Анадолу» ):
Далее идёт обращение к жителям стран ЕС, и в этом обращении граждан призывают оказать помощь полиции в поимке особо опасных преступников.
Самое удивительное в том, что при рассылке таких открыток Европол не использует фотографии террористов и бандитов. Вместо них на открытках этакие юмористические шаржи. Так, на открытке для разыскиваемого Фарука Тачи изобразили усача на фоне Эйфеловой башни с багетом в руке. Также на открытке можно увидеть бутылку вина и круассан.
Надпись гласит:
На фоне того, что преступники нередко возвращаются во Францию с Ближнего Востока для осуществления терактов, текст открытки выглядит цинично.
Аналогичные "безадресные" открытки направляются департаментами полиции Испании, Бельгии, Нидерландов и других стран ЕС.
К примеру, на бельгийской открытке эксплуатируется образ "писающего мальчика", превращённого в полицейского на фоне картошки-фри.
В этом, похоже, вся суть европейской борьбы с терроризмом.
О начале «оригинальной» акции Европол объявил так (цитата «Анадолу» ):
Дорогие самые разыскиваемые в Европе беглецы! Этим летом полиция хочет вернуть вас домой.
Далее идёт обращение к жителям стран ЕС, и в этом обращении граждан призывают оказать помощь полиции в поимке особо опасных преступников.
Самое удивительное в том, что при рассылке таких открыток Европол не использует фотографии террористов и бандитов. Вместо них на открытках этакие юмористические шаржи. Так, на открытке для разыскиваемого Фарука Тачи изобразили усача на фоне Эйфеловой башни с багетом в руке. Также на открытке можно увидеть бутылку вина и круассан.
Надпись гласит:
Дорогой Фарук, ты знаешь, что жизнь во Франции хороша. Надеемся, что ты в самом скором времени вернёшься. Мы соскучились по тебе.
На фоне того, что преступники нередко возвращаются во Францию с Ближнего Востока для осуществления терактов, текст открытки выглядит цинично.
Аналогичные "безадресные" открытки направляются департаментами полиции Испании, Бельгии, Нидерландов и других стран ЕС.
К примеру, на бельгийской открытке эксплуатируется образ "писающего мальчика", превращённого в полицейского на фоне картошки-фри.
В этом, похоже, вся суть европейской борьбы с терроризмом.
Использованы фотографии: aa.com.tr
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