Донбасс сегодня. Снова обстрелы, снова раненые
Министерство обороны Луганской народной республики сообщает о том, что украинские силовики за минувшие сутки девять раз нарушили так называемое «хлебное перемирие», на основании договорённостей действующее до 31 августа. Обстрелы из артиллерийских орудий, миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия велись по населённым пунктам Калиново, Первомайск, Лозовое, Сокольники и Красный Яр.
Заявлено, что на сей раз пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР нет. Однако есть пострадавшие в соседней Донецкой народной республике.
Во время обстрела украинскими силовиками посёлка Трудовские ранение получил местный житель. По словам Эдурда Басурина, это мужчина 1959 года рождения. Он был ранен примерно в 21:00 по местному времени. Его срочно госпитализировали. Угрозы для жизни жителя Трудовских нет.
Полковник Басурин отмечает, что за минувшую неделю по территории ДНР было выпущено около 740 боеприпасов. В результате украинских обстрелов погибли двое представителей НМ ДНР, ранения получили шесть человек, включая двоих гражданских лиц.
В свою очередь Украина обвиняет НМ ЛДНР в нарушении перемирия. В штабе «АТО» заявили, что по позициям украинских войск стреляли 38 раз.
Отмечается, что была повреждена единица бронетехники. А вот о том, что делала эта «единица бронетехники» у линии соприкосновения в тот момент, когда должны действовать режим перемирия и Минские договорённости, украинское командование не сообщает.
Заявлено, что на сей раз пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР нет. Однако есть пострадавшие в соседней Донецкой народной республике.
Во время обстрела украинскими силовиками посёлка Трудовские ранение получил местный житель. По словам Эдурда Басурина, это мужчина 1959 года рождения. Он был ранен примерно в 21:00 по местному времени. Его срочно госпитализировали. Угрозы для жизни жителя Трудовских нет.
Полковник Басурин отмечает, что за минувшую неделю по территории ДНР было выпущено около 740 боеприпасов. В результате украинских обстрелов погибли двое представителей НМ ДНР, ранения получили шесть человек, включая двоих гражданских лиц.
В свою очередь Украина обвиняет НМ ЛДНР в нарушении перемирия. В штабе «АТО» заявили, что по позициям украинских войск стреляли 38 раз.
Фото ВСУ
Отмечается, что была повреждена единица бронетехники. А вот о том, что делала эта «единица бронетехники» у линии соприкосновения в тот момент, когда должны действовать режим перемирия и Минские договорённости, украинское командование не сообщает.
Использованы фотографии: www.facebook.com
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