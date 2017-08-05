11:40 05 августа

Донбасс сегодня. Снова обстрелы, снова раненые

Министерство обороны Луганской народной республики сообщает о том, что украинские силовики за минувшие сутки девять раз нарушили так называемое «хлебное перемирие», на основании договорённостей действующее до 31 августа. Обстрелы из артиллерийских орудий, миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия велись по населённым пунктам Калиново, Первомайск, Лозовое, Сокольники и Красный Яр.
Заявлено, что на сей раз пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР нет. Однако есть пострадавшие в соседней Донецкой народной республике.

Во время обстрела украинскими силовиками посёлка Трудовские ранение получил местный житель. По словам Эдурда Басурина, это мужчина 1959 года рождения. Он был ранен примерно в 21:00 по местному времени. Его срочно госпитализировали. Угрозы для жизни жителя Трудовских нет.

Полковник Басурин отмечает, что за минувшую неделю по территории ДНР было выпущено около 740 боеприпасов. В результате украинских обстрелов погибли двое представителей НМ ДНР, ранения получили шесть человек, включая двоих гражданских лиц.


В свою очередь Украина обвиняет НМ ЛДНР в нарушении перемирия. В штабе «АТО» заявили, что по позициям украинских войск стреляли 38 раз.

Донбасс сегодня. Снова обстрелы, снова раненые

Фото ВСУ


Отмечается, что была повреждена единица бронетехники. А вот о том, что делала эта «единица бронетехники» у линии соприкосновения в тот момент, когда должны действовать режим перемирия и Минские договорённости, украинское командование не сообщает.

Использованы фотографии: www.facebook.com
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 09:20
    Каждый обстрел должен заканчиваться так как в Сирии, иначе это будет длиться вечно.
    Обстреляли боевики самолёт российских ВКС из ЗУшки - и отправились к гуриями.
    Тралл
  2. Neputin Сегодня, 09:29
    "Эта музыка будет вечной", к сожалению. Сил для полномасштабного наступления нет ни у тех, ни у других, разве что кто-то совершит тактическую или стратегическую ошибку. Российской власти выгодно, чтобы Украина как бы "переформатировала" себя сама, без явного вмешательства Москвы. К тому же при наличии таких регионов, как ЛДНР, Украине "заказан" путь в НАТО. И самое главное. ЛДНР позиционируют себя, как республики с элементами социализма, что очень нервирует Москву. Ведь "дурной пример заразителен". А вдруг и в России такое захотят? Именно этим объясняется проституирование нашей власти при принятии политических и иных решений по ЛДНР.
    Neputin
    1. Logall Сегодня, 09:54
      Цитата: Neputin
      И самое главное. ЛДНР позиционируют себя, как республики с элементами социализма, что очень нервирует Москву.

      Откуда СЕЙ бред? Во первых: ЛДНР национализировав украинские активы, обязана их содержать во благо самой ЛДНР. Во вторых: социальная поддержка народу просто не обходима, в связи с обстановкой. В третьих: вести бизнес, провести приватизацию, привлечь инвесторов не представляется возможным, по понятным причинам. И последнее: Россия тоже страна
      Цитата: Neputin
      с элементами социализма

      пенсии, пособия, мед.помощь- это всё "социалочка"!
      Logall
      1. Neputin Сегодня, 09:57
        Вы сами с Вашем комментарии все пояснили словами "...национализировав украинские активы..." Это ключевая фраза, от которой нашу Российскую властную верхушку просто корежит, как черта от ладана.
        Теперь по поводу "социалочки"
        1. Про пенсии я бы вообще постыдился тут упоминать, недавно повысили на 200 рублей. Что-то не вижу фейерверков от благодарных пенсионеров.
        2. При социализме в СССР была лучшая в мире система здравоохранения. Это признавали даже европейцы (в личном общении). Другое дело, что она не финансировалась должным образом (2% ВВП вместо 6-7%). Сейчас мы имеем мафиозную страховую систему, которая с успехом "пилит" гос. средства, не забывая при этом пограбить и мед. учреждения. Пользы от нее только самим страховым компаниям. Это абсолютная уверенность абсолютного большинства людей, работающих в здравоохранении.
        3. Что касается пособия, то при социализме их особо не было, потому что при средней зарплате в 120 рублей всем на все хватало, а если 150-170 то можно было еще и откладывать.
        4. Конечно, что-то делается, тут Вы правы, но этого явно недостаточно. В 1970 я поехал в пионерлагерь на 2 недели за 12 рублей (т.е. 1/10 часть зарплаты). Попробуйте сейчас за 1/10 часть средней зарплаты по стране (пусть даже 50 тыс.) отправить ребенка на море на полный пансион на 2 недели.
        Neputin
        1. Logall Сегодня, 10:59
          НЕПТУН, дружище! По твоим пунктам согласен полностью. Вот только я не писал, что у нас СИЛЬНАЯ "социалочка"! Я писал:
          Россия тоже страна
          Цитата: Neputin
          с элементами социализма

          А социализм на Донбассе, к моему великому сожалению, явление временное.
          Не сдавайтесь! Удачи
          Logall
          1. Neputin Сегодня, 11:16
            И Вам тоже. Полагаю, что эта удача скоро может нам всем очень понадобиться! С уважением....
            Neputin
      2. shark Сегодня, 10:41
        Почему бред. Мне кажется ,что ЛДНР явится отправной точкой переформатирования России в сторону социального государства. В Кремле это понимают. Не помогать нельзя, помогать опасно. Вот крутятся ,как уж на сковородке
        shark
        1. Владимир16 Сегодня, 11:02
          О еще один социально обиженный! laughing И что характерно флаг не русский, а базарит за русских. И знает, что в Кремле думают! wassat
          Владимир16
  3. Влад5307 Сегодня, 09:31
    В ответ на такую продолжительную наглость армии бравого Петьки надо взять Мариуполь,а на каждый обстрел в дальнейшем брать по одному поселку\деревни на территории, оккупированой ВСУ и нацбатами! Это будет намеком 4-ке о бесполезности замораживания конфликта и что надо стреножить пьяного коня Петю! soldier
    Влад5307
    1. APASUS Сегодня, 11:06
      Цитата: Влад5307
      В ответ на такую продолжительную наглость армии бравого Петьки надо взять Мариуполь,а на каждый обстрел в дальнейшем брать по одному поселку\деревни на территории, оккупированой ВСУ и нацбатами!

      Вы так и не поняли почему остановили наступление перед Мариуполем.Сейчас вопрос не стоит брать или не брать Украину,вопрос в том кто будет кормить 30-35 мил человек.
      А весь смысл ситуации в стране:
      Н.Рокфеллер довольно точно описал то, что происходит сегодня в украинском обществе: «…достижение полной и безоговорочной победы мира потребительства», при котором возникает «человек потребляющий».
      Человек, которым удобно манипулировать с помощью подконтрольных средств массовой информации, который перестает задумываться над информацией, которая ему подается, который её просто заглатывает.
      Основным элементом управления украинским обществом для сегодняшней власти становится отвлечение внимания украинцев от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами.
      APASUS
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:33
    Лишнее подтверждение того, что нет в Донбассе ни российских войск, ни современной техники. Современный "Зоопарк" вкупе с беспилотниками артиллерийской корректировки за пару дней отучили бы укровояк даже смотреть косо в сторону ЛДНР, а не то что стрелять в ту сторону из чего нибудь крупнее рогатки.
    Горный стрелок
    1. Тралл Сегодня, 09:43
      А теперь представьте, какими последствиями может закончиться обстрел введенных на Донбасс миротворцев той или иной страны. Очень все взрывоопасно там, а льющаяся регулярно славянская кровь с обеих сторон только разжигает этот тлеющий пока конфликт.
      Тралл
  5. ИванИванов Сегодня, 09:57
    Вниманию белорусских товарищей: "В Беларуси новая концепция истории в школе. Государственность от средневекового Полоцкого княжества вне московских территорий"
    ИванИванов
  6. сибиралт Сегодня, 10:15
    Цитата: Тралл
    Каждый обстрел должен заканчиваться так как в Сирии, иначе это будет длиться вечно.
    Обстреляли боевики самолёт российских ВКС из ЗУшки - и отправились к гуриями.

    Цитата: Тралл
    Каждый обстрел должен заканчиваться так как в Сирии, иначе это будет длиться вечно.
    Обстреляли боевики самолёт российских ВКС из ЗУшки - и отправились к гуриями.

    Согласен. Длиться будет вечно, если война позиционная. Ждем с нетерпением, когда Россия даст отмашку ЛДНР спасть свой народ и восстанавливать границы оккупированных хунтой территорий своих республик.
    сибиралт
  7. Neputin Сегодня, 10:22
    Я привык скептически воспринимать любую информацию из СМИ, т.к. имеет место однобокое освещение событий (это не хорошо и не плохо - так было всегда и будет). Раньше было так: смотришь программу "Время", потом слушаешь "Голос Америки" складываешь все и делишь на 2. Получалось примерно правда. Сейчас у нас особого выбора нет, со всех каналов "льют в уши одно и то-же. Раздражает.
    Как пример анекдот: Устроили дружеский забег Рейган и Брежнев. Рейган помоложе, прибежал первый, за ним Брежнев. Как это осветили в прессе.
    "Вашингтон пост": Состоялся забег президентов. Президент США прибежал первый, Брежнев прибежал последний.
    "Правда": Состоялся забег президентов Наш Леонид Ильич занял почетное второе место. Рейган прибежал предпоследний
    Neputin
    1. Екатерина II Сегодня, 10:48
      к сожалению так оно и есть. СМИ пишут на заказ.
      А это война настолько информационно заказанная..что там ни грамма правды.
      Хоть печатать стали две стороны, а не однобоко словно там только одну сторону обстреливают,а вторая пьет кофе.
      Екатерина II
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:03
        Цитата: Екатерина II
        к сожалению так оно и есть. СМИ пишут на заказ.

        Вот смотрю на рожи (извини, но по другому не получается, среди ваших политологов красавцев нет. Почему? Х.З.) карасёва-ковтуна-яхно-воронина-окара и др., и никак не могу понять - как эти люди (???) могут считаться адекватными, если не стеняясь, несут пургу. Сначала это было "Мы сами- мы сами". Потом стало "Весьмирснами". И рефреном "Россия - оккупант, гибридная война".
        Вопрос: "Кто заказал им этот бред, которым они только подтверждают неполноценность т.н. украинского народа?"
        stalkerwalker
        1. Neputin Сегодня, 11:21
          На Украине достаточно умных, адекватных и здравомыслящих людей. Только если их приглашать на наши ток-шоу, то их спокойная, без истерик "а-ля Ковтун" аргументация, и отстаивание своей точки зрения, пусть даже не соответствующей нашей официальной, может привести к определенному переформатированию взглядов у большого числа людей. Власти это совершенно невыгодно. Им проще выставлять украинцев в таком виде, как их представляют Ковтун. Яхно и компания.
          Neputin
          1. stalkerwalker Сегодня, 11:29
            Цитата: Neputin
            На Украине достаточно умных, адекватных и здравомыслящих людей.

            М.Погребинского знаю. Кого можете предложить из умных, адекватных и здравомыслящих?
            Гордона?
            Цитата: Neputin
            Власти это совершенно невыгодно. Им проще выставлять украинцев в таком виде, как их представляют Ковтун. Яхно и компания.

            Повторяю вопрос
            Цитата: stalkerwalker
            : "Кто заказал им этот бред, которым они только подтверждают неполноценность т.н. украинского народа?"
            stalkerwalker
            1. Neputin Сегодня, 11:39
              Наверное мы просто не знаем этих людей, но они наверняка есть. Гордон не показатель. На Ваш повторный вопрос отвечаю уже прямо, прямее некуда: Кто платит, тот и заказывает музыку. Угадайте с 3 раз кто платит участникам ток-шоу на 1, 2, 3 и так далее каналах? Явно не Украина.
              Neputin
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