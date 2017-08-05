Донбасс сегодня. Снова обстрелы, снова раненые

Фото ВСУ

Министерство обороны Луганской народной республики сообщает о том, что украинские силовики за минувшие сутки девять раз нарушили так называемое «хлебное перемирие», на основании договорённостей действующее до 31 августа. Обстрелы из артиллерийских орудий, миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия велись по населённым пунктам Калиново, Первомайск, Лозовое, Сокольники и Красный Яр.Заявлено, что на сей раз пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР нет. Однако есть пострадавшие в соседней Донецкой народной республике.Во время обстрела украинскими силовиками посёлка Трудовские ранение получил местный житель. По словам Эдурда Басурина, это мужчина 1959 года рождения. Он был ранен примерно в 21:00 по местному времени. Его срочно госпитализировали. Угрозы для жизни жителя Трудовских нет.Полковник Басурин отмечает, что за минувшую неделю по территории ДНР было выпущено около 740 боеприпасов. В результате украинских обстрелов погибли двое представителей НМ ДНР, ранения получили шесть человек, включая двоих гражданских лиц.В свою очередь Украина обвиняет НМ ЛДНР в нарушении перемирия. В штабе «АТО» заявили, что по позициям украинских войск стреляли 38 раз.Отмечается, что была повреждена единица бронетехники. А вот о том, что делала эта «единица бронетехники» у линии соприкосновения в тот момент, когда должны действовать режим перемирия и Минские договорённости, украинское командование не сообщает.